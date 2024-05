Masseneinwanderung ist in Großbritannien völlig gescheitert – neuer Bericht entlarvt Mythen über Wirtschaftswachstum

In den 25 Jahren bis 1997 betrug der kumulative Einwanderungssaldo Großbritanniens nur 68.000. In den 25 Jahren danach lag die kumulative Nettoeinwanderung bei mindestens 5,8 Millionen”, stellt ein vernichtender neuer Bericht fest, der vom ehemaligen britischen Einwanderungsminister Robert Jenrick mitverfasst wurde und die Mythen entlarvt, die vom westlichen liberalen Mainstream aufrechterhalten werden.

Die Masseneinwanderung hat nicht das Wirtschaftswachstum gebracht, das sich die verschiedenen britischen Regierungen davon versprochen haben, und sie hat dazu beigetragen, den Druck auf die öffentlichen Dienste zu erhöhen, so der ehemalige britische Einwanderungsminister Robert Jenrick in einem Bericht, der in Zusammenarbeit mit einer führenden Denkfabrik erstellt wurde.

Der Bericht des Center for Policy Studies, der diese Woche veröffentlicht wurde, enthält mehrere Ergebnisse, die die westliche liberale Erzählung infrage stellen, dass Masseneinwanderung das Wirtschaftswachstum ankurbelt, Steuervorteile bringt und eine positive Kraft für die europäischen Nationen ist.

“Umfang und Zusammensetzung der jüngsten Zuwanderung haben nicht die von ihren Befürwortern versprochenen erheblichen wirtschaftlichen und steuerlichen Vorteile gebracht, während sie gleichzeitig einen enormen Druck auf den Wohnungsbau, die öffentlichen Dienstleistungen und die Infrastruktur ausüben”, heißt es in dem Bericht.

Die Studie ergab, dass die Nettozuwanderung 89 Prozent des Anstiegs des Wohnungsdefizits in England um 1,34 Millionen in den vergangenen zehn Jahren ausmachte, was zu einer Wohnungsknappheit führte und die Hauspreise auf ein Rekordverhältnis zwischen Immobilienpreisen und Gehältern trieb.

Sie warnte davor, dass Großbritannien Tag und Nacht alle fünf Minuten ein Haus bauen müsste, nur um die derzeitige Zuwanderung zu bewältigen. Die 515.000 Wohnungen, die jedes Jahr benötigt würden, entsprächen der Größe der Stadt Cardiff, die jedes Jahr zum Vereinigten Königreich hinzukomme.

In einem begleitenden Video erläuterten die Co-Autoren, dass der kumulative Wanderungssaldo in den 25 Jahren vor dem Wahlsieg des damaligen Labour-Premierministers Tony Blair 1997 nur 68.000 betrug. In den folgenden 25 Jahren betrug die kumulierte Nettozuwanderung mindestens 5,8 Millionen.

Ich bin aus der Regierung ausgetreten, weil ich mich weigerte, ein weiterer Politiker zu sein, der sein Versprechen brach, die Einwanderung zu reduzieren.



Drei Jahrzehnte der Masseneinwanderung haben die britische Öffentlichkeit völlig im Stich gelassen.



Die Kosten wurden vertuscht.



Hier ist die Wahrheit, die gesagt werden muss👇 pic.twitter.com/iMMWO2Yi14 — Robert Jenrick (@RobertJenrick) Mai 8, 2024

“Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 1,2 Millionen Menschen nach Großbritannien. Das bedeutet, dass 1 von 60 Menschen, die heute in Großbritannien leben, erst in den vergangenen 12 Monaten eingewandert ist”, heißt es in dem Video.

Die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern nach Großbritannien ist nach dem Brexit sprunghaft angestiegen, aber die überwältigende Mehrheit der Neuankömmlinge kommt nicht ins Vereinigte Königreich, um zu arbeiten, Steuern zu zahlen und die Wirtschaft anzukurbeln. Nur 15 Prozent der Menschen, die in den vergangenen fünf Jahren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union ins Vereinigte Königreich kamen, hatten ein Arbeitsvisum.

Das eindringliche Video zeigt auch, dass die Bevölkerung Großbritanniens zwischen 2001 und 2021 um 8 Millionen Menschen wächst, von denen 7 Millionen auf die Masseneinwanderung zurückzuführen sind.

“Das entspricht der Einwohnerzahl von Birmingham, Manchester, Belfast, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Leicester, Liverpool, Newcastle, Peterborough, Ipswich, Norwich, Luton und Bradford zusammen”, heißt es.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die massive Zuwanderung “kein signifikantes Wachstum des Pro-Kopf-BIP” mit sich brachte und den Druck auf kritische Infrastrukturen “von Straßen bis zu Arztpraxen” erhöhte.

Der Bericht enthält auch Einzelheiten über die Unterschiede in der Qualität der Einwanderung weltweit und hebt hervor, dass Migranten aus dem Nahen Osten, Nordafrika und der Türkei “fast doppelt so häufig wirtschaftlich inaktiv sind wie im Vereinigten Königreich geborene Personen”.

Migranten aus Somalia und Pakistan zahlen im Allgemeinen vier- bis neunmal weniger Einkommensteuer als Migranten aus Kanada, Singapur und Australien.

Der Bericht empfiehlt 30 Maßnahmen, die die Regierung umsetzen sollte, um die Masseneinwanderung wieder in den Griff zu bekommen, darunter strengere Regeln für das Recht ausländischer Studenten, nach Abschluss ihres Studiums in Großbritannien zu bleiben.

Ferner wird gefordert, das Innenministerium zu teilen und eine eigene Abteilung für Grenzsicherheit und Einwanderungskontrolle einzurichten, die sich mit diesem Thema befasst.

Weitere Empfehlungen betreffen die Festlegung einer jährlichen Obergrenze für Visa in bestimmten Sektoren, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen, die in der Regel niedrigere Löhne bieten und Migranten dazu verleiten, diese Jobs anzunehmen, um nach Großbritannien zu kommen; die Bekräftigung der nationalen Verpflichtung, die Nettozuwanderung wieder auf das historische Niveau von Zehntausenden zu bringen; und die Abschaffung der Shortage Occupation List, die bestimmte ausländische Bewerber von der Erfüllung strengerer Visakriterien befreit.

In Bezug auf den Bericht sagte Jenrick, er sei im Dezember letzten Jahres als Einwanderungsminister zurückgetreten, weil er sich weigere, “ein weiterer Politiker zu sein, der sein Versprechen bricht, die Einwanderung zu reduzieren”.

Bei seinem Rücktritt nannte Jenrick die Ruanda-Politik der Regierung als Hauptgrund für seinen Rücktritt und betonte, dass die Gesetzgebung nicht weit genug gehe und nicht in der Lage sei, die illegale Einwanderung nach Großbritannien effektiv zu reduzieren.

“Drei Jahrzehnte Massenmigration haben die britische Öffentlichkeit völlig im Stich gelassen. Die Kosten wurden verschleiert. Das ist die Wahrheit, die gesagt werden muss”, fügte Jenrick hinzu.