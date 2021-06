Massenimpfungen in Thailand gestartet und bereits mehr als 20 Tote kurz nach Erhalt der Impfung

12 Todesfälle nach Impfung nicht mit Covid-19-Impfstoff in Verbindung gebracht.

Die Ergebnisse von 16 Fällen stehen noch aus, aber die Untersuchungen von 12 Personen, die nach der Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff starben, wurden abgeschlossen, wobei festgestellt wurde, dass ihre Todesfälle zufällig waren. Das Department of Disease Control sagte gestern, dass der Covid-19-Impfstoff nicht die Todesursache in diesen 12 Fällen war.

Der Direktor für Notfälle und Krankheiten innerhalb des DDC berichtete diese Ergebnisse, nachdem Experten viel Zeit damit verbracht hatten, die medizinischen Behandlungsunterlagen, Labortests, Autopsieberichte und Details in jedem einzelnen Fall sorgfältig zu studieren. In diesen 12 Fällen fanden sie Todesursachen, die meist mit dem Blut zusammenhingen und die sie nicht direkt mit den Inhaltsstoffen des Impfstoffs in Verbindung brachten.

„Die Todesfälle wurden durch schwere unerwünschte Symptome verursacht und waren keine Folge der Impfung. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass die Impfstoffe sicher sind.“

Der Direktor wies darauf hin, dass Impfstoffe eine fremde Substanz in Ihrem Körper sind, und unsere Körper reagieren auf diese äußeren Eindringlinge in einer Weise, die Nebenwirkungen oder unangenehme Symptome verursachen kann. Er bestätigte jedoch, dass die meisten Menschen, die an einer chronischen Krankheit leiden, den Covid-19-Impfstoff erfolgreich einnehmen können, solange ihr Zustand zu diesem Zeitpunkt stabil ist.

Die Untersuchungen zu den verbleibenden 16 Personen, die kurz nach der Verabreichung eines Covid-19-Impfstoffs gestorben sind, laufen noch, um zu sehen, ob Fälle aufgedeckt werden, in denen die Todesfälle in direktem Zusammenhang mit einem Impfstoff stehen.

Bei 8 Personen in den abgeschlossenen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sie an einem akuten Koronarsyndrom gestorben sind, einer Erkrankung, bei der der Blutfluss zum Herzen plötzlich reduziert wird. Die anderen 4 Todesfälle hatten jeweils unterschiedliche Ursachen, wobei eine Person an einer Blutkrankheit namens immunthrombotische Thrombozytopenie und eine andere an einer Lungenembolie, also einem Blutgerinnsel in der Lunge, starb. Ein dritter starb an einer eitrigen Meningitis, bei der Bakterien im Blut zum Gehirn oder zur Rückenmarkshaut wandern, und einer an einem intraabdominalen Aneurysma, das am häufigsten durch Rauchen und hohen Blutdruck verursacht wird.