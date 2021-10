MASSENPROTESTE brechen in ganz Amerika aus; selbst Biden-Wähler lehnen tyrannische Impfvorschriften ab …

In ganz Amerika schließen sich jetzt sogar linke Biden-Wähler in blauen Städten den Protesten gegen Impfstoffverordnungen und Bidens rabiate Taktik an, die gegen medizinische Entscheidungen und Menschenrechte verstoßen.

In den letzten Tagen gab es Proteste von Lehrern in New York City, von Boeing-Mitarbeitern in Seattle, von Southwest-Airlines-Mitarbeitern in Dallas, von kalifornischen Eltern, die gegen Impfvorschriften in Schulen protestieren, und von einer Revolte der Strafverfolgungsbehörden gegen Zwangsimpfungen in Chicago.

„‚Wir werden uns nicht fügen‘: Proteste gegen Impfstoffmandate brechen im fortschrittlichen Seattle aus“, berichtet die Post Millennial.

In Seattle kam es am Montag zu Protesten, nachdem die Stadt und der Bundesstaat eine noch nie dagewesene Zahl von Mitarbeitern entlassen hatten, die sich weigerten, dem Impfmandat von Gouverneur Jay Inslee nachzukommen. Die Vorschrift trat am 18. Oktober um Mitternacht in Kraft, zu diesem Zeitpunkt hätten die meisten Menschen ihre erste Impfung erhalten müssen.

An der vom March For Freedom Washington veranstalteten Kundgebung nahmen Feuerwehrleute, Polizeibeamte, Krankenschwestern, Lehrer und Busfahrer vor dem Rathaus von Seattle teil. Die Menge versammelte sich um die Mittagszeit und die Menschen gaben ihre herzzerreißenden Zeugnisse darüber ab, warum sie sich nicht impfen lassen.

Am Sonntag, dem Tag vor Ablauf der Frist für die Übermittlung des Impfstatus, bezogen die Polizeibeamten von Seattle, die sich nicht an die Vorgaben halten wollten, klar Stellung und hängten Gadsden-Flaggen an ihre Streifenwagen.

(Die Gadsden-Flagge ist eine historische amerikanische Flagge mit einem gelben Feld, auf dem eine Klapperschlange abgebildet ist, die sich zusammengerollt hat und zum Angriff bereit ist. Unter der Klapperschlange stehen die Worte: „Tritt nicht auf mich“.)

WOW! @SeattlePD officers make a huge statement day before officers get fired over the vaccine mandate. pic.twitter.com/bzZo6VpsL9 — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) October 17, 2021

„Ich habe 23 Jahre lang als Feuerwehrmann gearbeitet. Ich habe Dinge gesehen, die man seinem größten Feind nicht wünschen würde. Ich hätte nie gedacht, dass meine Karriere so enden würde“, sagte ein Feuerwehrmann aus Seattle gegenüber The Post Millennial. „Letztes Jahr waren wir Helden an vorderster Front, dieses Jahr sind wir Feinde.“

Proteste gab es auch in Dallas, wo Angestellte von Southwest Airlines „Let’s Go Brandon!“ skandierten.

DALLAS TX: Southwest employees chant “LET’S GO BRANDON” in front of the South West headquarters to protest the airline vaccine mandate



Get More News: https://t.co/u7URmoOvPT pic.twitter.com/JwSKXrzqaa — Drew Hernandez (@DrewHLive) October 18, 2021

Im Gegensatz zu den konstruierten „Protesten“ von Black Lives Matter und Antifa im Jahr 2020 – die alle von Globalisten wie George Soros organisiert und finanziert werden – sind diese Proteste für gesundheitliche Freiheit , echt und von echten Menschen besucht, die ihr Gesicht zeigen und sich nicht hinter Masken verstecken.

„Proteste tauchen überall in den Vereinigten Staaten auf und die Dinge könnten sehr schnell sehr hässlich werden“, schreibt Mac Slavo von SHTFplan.com.

Am Montag hielten Hunderte von Demonstranten Schilder in die Höhe, auf denen zu lesen war: „Beendet das Mandat“, „Freiheit statt Zwang“ und „Keine Spritzen für Jobs“, als sie sich am Hauptsitz von Southwest Airlines in Dallas versammelten, um gegen das Mandat zu protestieren. Die Teilnehmer skandierten auch „Mein Körper, meine Entscheidung“, als sie den Highway vor dem Gebäude der Fluggesellschaft protestierten.

DALLAS- John, a pilot for Southwest Airlines shares an important message on behalf of employees:



‘No medical tyranny should be allowed at Southwest Airlines. Our slogan is freedom, yet our executive management is trying to take away our freedoms of choice’ pic.twitter.com/fq4isEnZwq — Sav (@RapidFire_Pod) October 18, 2021

Ehemalige Biden-Anhänger skandieren jetzt: „Let’s Go Brandon!“

Im Wahlkampf 2020 sagte Biden den Amerikanern, dass er niemals ein Impfstoffmandat durchsetzen würde. Seine leichtgläubigen Anhänger glaubten ihm und verkündeten die progressive Idee „Mein Körper, meine Entscheidung“.

Aber es dauerte nicht lange, bis Biden seine eigene Wählerschaft verriet und erklärte: „IHR Körper, MEINE Wahl“, indem er gefährliche Zwangsimpfungen durchsetzte.

Trump ist in dieser Hinsicht übrigens nur geringfügig weniger anstößig, denn er setzt sich unermüdlich für Covid-Impfstoffe ein und versucht immer noch, die Lorbeeren für deren Einführung zu ernten, sagt aber, er würde es den Menschen nicht aufzwingen.

Biden hingegen setzt sich vehement für die Einführung von Impfstoffen als Voraussetzung für die Aufnahme einer Beschäftigung ein. Damit entlarvt er die wahre Agenda der radikalen Linken – die vollständige Tyrannei und die totale staatliche Kontrolle über Ihren Körper, Ihr Leben und Ihr Verhalten. Für viele „Progressive“ ist das einfach zu viel, und sie wehren sich wie nie zuvor.

In Australien droht Premierminister Daniel Andrews den doppelt Geimpften nun damit, sie einzusperren, wenn sie nicht einer endlosen Reihe von Auffrischungsimpfungen“ zustimmen (die in Wirklichkeit keine Auffrischungsimpfungen sind, sondern vielmehr volle Dosen von noch mehr Spike-Protein-Biowaffen enthalten). Dies sollte eine Warnung für alle Amerikaner sein: Wenn Sie so töricht sind, sich die ersten beiden Impfungen geben zu lassen, werden Sie gezwungen sein, sich noch viele weitere Spritzen geben zu lassen, die noch kommen werden.

Wie immer mehr ehemalige Biden-Anhänger feststellen, kann man sich nicht aus der Tyrannei „herauswinden“. Irgendwann muss man sich dagegen wehren und sich mit massenhaftem zivilen Ungehorsam gegen diesen Wahnsinn wehren.

Dies ist übrigens nur der erste Schritt der Gegenreaktion. Bald wird man landesweit den Ruf nach Massenverhaftungen von Biden und seinen Regimekollegen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hören. Die Kriegsverbrechertribunale werden nicht mehr lange auf sich warten lassen, vor allem, wenn sich das Sterben durch Impfstoffe im Winter 2021-2022 beschleunigt (und all die Leichen von den mitschuldigen Medien nicht mehr vertuscht werden können).

Alle Einzelheiten zu all dem und mehr erfahren Sie im heutigen Podcast zur aktuellen Lage: