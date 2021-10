Das kollabierende amerikanische Militär

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Dan Goure und David T. Pyne haben die berechtigte Frage aufgeworfen, wie gut die USA in einem militärischen Konflikt mit Russland und China abschneiden würden. Sie kommen zu keinem guten Ergebnis.

Möglicherweise handelt es sich bei den Artikeln von Dan Goure und David T. Pyne um aufrichtige Bedenken von Militäranalysten, die über Washintons unrealistische Hybris besorgt sind. Möglicherweise sind Goure und Pyne auch Berater von Rüstungsunternehmen und setzen sich für einen noch größeren Militärhaushalt ein. Nichtsdestotrotz haben beide Recht, dass Washington weder mit Russland noch mit China mithalten kann und sich in seinen Ambitionen zu sehr verzettelt, um es mit irgendjemandem aufnehmen zu können. Das eigentliche militärische Problem für die USA ist jedoch ein ganz anderes, als sie glauben.

Goure ist besorgt darüber, dass Washingtons Augen zu sehr auf China gerichtet sind und die russische Bedrohung für Europa außer Acht lassen. Er sagt nicht, warum er glaubt, dass Russland in Europa einmarschieren würde. Der Kreml hat deutlich gemacht, dass Russland keine territorialen Absichten hat. Erinnern wir uns: Washington und Israel bewaffneten und trainierten das Militär der ehemaligen russischen Provinz Georgien und schickten es, um in Südossetien einzumarschieren, was im Gegenzug die blitzartige russische Eroberung Georgiens provozierte. Hat Russland seine ehemalige Provinz wieder in seine Föderation eingegliedert? Nein. Nachdem der Kreml den Georgiern eine Lektion erteilt hatte, zog er sich zurück. Zur Erinnerung: Die Ukraine griff die russische Bevölkerung in der Donbass-Region in der Ostukraine an, und die Völker von Donezk und Luhansk forderten Putin auf, ihr Gebiet wieder in Russland einzugliedern, wo es historisch gesehen lag. Es gab keine Möglichkeit, dass die Ukraine, die USA und die NATO die Wiedereingliederung des russischen Territoriums in Russland blockieren würden, aber der Kreml hat die Landzuweisung abgelehnt. Wenn der Kreml seine eigenen ehemaligen Provinzen nicht zurückhaben will, warum sollte sich Russland dann mit Ost- und Westeuropa belasten? Goure sagt es nicht.

Pyne fragt sich, warum Washington sich durch provokative Aktionen, die Russland und China zusammenbringen, selbst militärische Schwierigkeiten bereitet. Warum sollte man die unüberschaubare Last verdoppeln, wenn man nicht in der Lage ist, mit beiden einzeln fertig zu werden? Er schlägt vor, dass Washington sein unerreichbares Ziel der Weltherrschaft aufgibt und mit Russland und China ein Abkommen über die Einflusssphären schließt. Dies ist eine vernünftige und intelligente Empfehlung, aber sie ist unrealistisch. Der Militär-/Sicherheitskomplex wird nicht auf die beiden Feinde verzichten, die für die Aufrechterhaltung des massiven Budgets, das seine Profit- und Machtquelle ist, notwendig sind.

Obwohl Goure ein Problem benennt und Pyne eine Lösung vorschlägt, begreift keiner von beiden, dass die schlimmste Bedrohung für die USA die Demoralisierung der US-Armee, Marine, Marines und Luftwaffe durch das Biden-Regime ist. Ein demoralisiertes Militär mit gebrochener Moral ist kein Hindernis für die disziplinierten, hochmoralischen Streitkräfte Russlands und Chinas. Doch in Bidens wachem Amerika wird das wahre Problem nicht erkannt. Das US-Militär wird zerstört, und die republikanische Opposition gibt nicht einmal einen Pieps von sich.

Das US-Militär befindet sich in einem Zustand des rapiden Niedergangs. Das riesige Budget fließt größtenteils in „Kostenüberschreitungen“ oder Gewinne für die Rüstungsindustrie und führt zu teuren, aber zweitklassigen Waffensystemen. Das Hauptproblem ist jedoch die Moral der US-Truppen.

Die weißen männlichen Truppen, das Rückgrat von Heer, Luftwaffe und Marine, werden gezwungen, ein „Rassensensibilitätstraining“ zu absolvieren, d. h. sie werden indoktriniert, dass sie Rassisten und Frauenfeinde sind und ihre angebliche Haltung gegenüber „bevorzugten Minderheiten“ und Frauen überdenken müssen. Dadurch wird es für weiße Offiziere schwierig, schwarze und weibliche Soldaten zu disziplinieren. Schwarze können sich auf „Rassismus“ berufen, und Frauen können „sexuelle Belästigung“ geltend machen.

Gleichzeitig werden Beförderungen für weiße Männer ausgesetzt, um durch die Beförderung von Schwarzen und Frauen ein „Gleichgewicht“ herzustellen. Mit anderen Worten: Beförderungen erfolgen nicht aufgrund von Verdiensten, sondern aufgrund von Rasse und Geschlecht. Es ist unwahrscheinlich, dass weiße männliche Truppen Offiziere respektieren, die aus diesen Gründen befördert werden.

Dieser demoralisierten Streitmacht schreibt das Biden-Regime nun eine Zwangsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff vor, der keinen Schutz vor dem Virus bietet, sondern den Spike-Erreger in den Körper freisetzt, was in vielen Fällen zu schweren Verletzungen und zum Tod führt und die Geimpften anfälliger für Covid macht. Die Beweise liegen vor und sind schlüssig – der „Impfstoff“ ist für junge Menschen gefährlicher als das Covid-Virus. Die Truppen, die über die Fakten Bescheid wissen, sind sehr verärgert über diese Politik. Offiziere haben die Möglichkeit, den Dienst zu quittieren und auszuscheiden, aber die Männer in den Rängen müssen mit einem Kriegsgericht rechnen, wenn sie den gefährlichen Impfstoff verweigern. Die Auswirkungen auf die Moral sind verheerend.

Der schwarze US-Verteidigungsminister, eine Quoteneinstellung und Quotenbeförderung, und der Vorsitzende der Stabschefs, der seinem chinesischen Amtskollegen sagte, er werde ihn vor einem amerikanischen Angriff warnen, werden von den Truppen verachtet, die glauben, dass das Biden-Regime das US-Militär verraten hat.

Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Abgesehen von der Qualität der Waffensysteme ist ein derart demoralisiertes Militär nicht in der Lage, disziplinierte Kräfte mit guter Moral zu bekämpfen. Washington hat keine Möglichkeit, sowohl Russland als auch China gemeinsam zu bekämpfen und würde von jedem von ihnen schnell besiegt werden.

Ich bin der Meinung, dass weder Russland noch China die USA angreifen wollen. Noch viel weniger will Russland die Verantwortung für Osteuropa übernehmen. Russland und China können durch die aggressive Politik Washingtons zu militärischen Bedrohungen provoziert werden. Wenn Washington Russland und China als Bedrohung bezeichnet, meint es damit, dass der Aufstieg der beiden Länder Washingtons kurzfristige unipolare Herrschaft beendet hat. Die „Bedrohung“, die Washington befürchtet, ist der Verlust der US-Hegemonie.

Da Washington gerade dabei ist, sein Ein-China-Abkommen zu verletzen, indem es die Unabhängigkeit Taiwans fördert, ist Jalta 2.0 nichts als akademische Rhetorik.

Den Amerikanern wurde jahrzehntelang eine Gehirnwäsche über die „kommunistische Bedrohung“ verpasst, die mit Russland und China in Verbindung gebracht wird. Die Gefahr besteht darin, dass eine indoktrinierte Bevölkerung in Verbindung mit Washingtons Leichtsinn, z. B. der Entsendung von Militärberatern nach Taiwan, zu einer Provokation führen kann, die für das provozierte Land zu groß ist, um sie zu ignorieren. Bislang haben sowohl Russland als auch China Provokationen und Beleidigungen ignoriert, die in der Vergangenheit möglicherweise zu einem Krieg geführt hätten. Ich habe meine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass das verantwortungsvolle Verhalten Russlands und Chinas, auf Provokationen nicht mit Provokationen zu antworten, zwar den Frieden bewahrt hat, aber das Risiko weiterer Provokationen birgt. Früher oder später wird eine zu groß sein, um sie zu ignorieren.