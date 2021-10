My Lai – Die Geschichte hinter der Legende Colin Powell

Aus dem Archiv: Colin Powells Rolle als Militärberater in Vietnam während des Massakers von My Lai entzieht sich nach wie vor einer genaueren Untersuchung, so Robert Parry und Norman Solomon im Jahr 1996.

Am 16. März 1968 stürmte eine blutüberströmte Einheit der amerikanischen Division in einen Weiler, der als My Lai 4 bekannt ist. Während über ihnen Militärhubschrauber kreisten, trieben rachsüchtige amerikanische Soldaten vietnamesische Zivilisten – meist alte Männer, Frauen und Kinder – aus ihren strohgedeckten Hütten und trieben sie in die Bewässerungsgräben des Dorfes.

Im weiteren Verlauf der Truppe vergewaltigten einige Amerikaner die Mädchen. Dann begannen die Soldaten auf Befehl von Unteroffizieren vor Ort, ihre M-16-Gewehre auf die verängstigten Bauern zu richten. Einige Eltern versuchten verzweifelt, ihre Kinder mit ihrem Körper vor den Kugeln zu schützen. Die Soldaten traten zwischen die Leichen, um die Verwundeten zu erledigen.

Das Gemetzel wütete vier Stunden lang. Insgesamt 347 Vietnamesen, darunter auch Säuglinge, starben bei dem Gemetzel, das den Ruf der US-Armee beflecken sollte. Aber es gab auch amerikanische Helden an diesem Tag in My Lai. Einige Soldaten weigerten sich, den direkten Befehl zum Töten zu befolgen.

Ein Pilot namens Hugh Clowers Thompson Jr. aus Stone Mountain, Georgia, war wütend über das Töten, das er am Boden beobachten konnte. Er landete seinen Hubschrauber zwischen einer Gruppe von fliehenden Zivilisten und den verfolgenden amerikanischen Soldaten. Thompson befahl seinem Bordschützen, die Amerikaner zu erschießen, falls sie versuchten, die Vietnamesen zu verletzen. Nach einer angespannten Konfrontation zogen sich die Soldaten zurück. Später kletterten zwei von Thompsons Männern in einen mit Leichen gefüllten Graben und zogen einen dreijährigen Jungen heraus, den sie in Sicherheit brachten.

Ein Muster an Brutalität

Das Massaker von My Lai ist zwar ein entsetzliches Beispiel für ein Kriegsverbrechen in Vietnam, aber es war nicht einzigartig. Es fügte sich in ein langes Muster wahlloser Gewalt gegen Zivilisten ein, das die Beteiligung der USA am Vietnamkrieg seit seinen frühesten Tagen, als die Amerikaner hauptsächlich als Berater fungierten, beeinträchtigte.

Im Jahr 1963 war Hauptmann Colin Powell einer dieser Berater, der zum ersten Mal in einer südvietnamesischen Armeeeinheit diente. Powells Einheit versuchte, den Vietkong durch das Abfackeln von Dörfern im A Shau-Tal von der Unterstützung abzuhalten. Während andere US-Berater diese landesweite Strategie als brutal und kontraproduktiv ablehnten, verteidigte Powell den „Drain-the-Sea“-Ansatz – und setzte diese Verteidigung 1995 in seinen Memoiren My American Journey fort.

Nach seinem ersten einjährigen Einsatz und einer Reihe erfolgreicher Ausbildungseinsätze in den Vereinigten Staaten kehrte Major Powell am 27. Juli 1968 zu seinem zweiten Einsatz in Vietnam zurück. Diesmal war er kein Nachwuchsoffizier mehr, der sich durch den Dschungel quälte, sondern ein aufstrebender Stabsoffizier, der der amerikanischen Division zugeteilt war.

Ende 1968 hatte Powell die höheren Offiziere übersprungen und den wichtigen Posten des G-3, des Einsatzleiters des Divisionskommandeurs, Generalmajor Charles Gettys, in Chu Lai übernommen. Powell war „von General Gettys vor mehreren Oberstleutnants für den G-3-Posten ausgewählt worden, so dass ich der einzige Major in dieser Funktion in Vietnam war“, schrieb Powell in seinen Memoiren.

Doch schon bald wurde Maj. Powell auf eine harte Probe gestellt. Ein junger Spezialist vierter Klasse namens Tom Glen, der in einem amerikanischen Mörserzug gedient hatte und sich dem Ende seiner Armeezeit näherte, hatte einen Brief geschrieben. In einem Brief an General Creighton Abrams, den Befehlshaber aller US-Streitkräfte in Vietnam, beschuldigte Glen die amerikanische Division der routinemäßigen Brutalität gegen Zivilisten. Glens Brief wurde an das amerikanische Hauptquartier in Chu Lai weitergeleitet, wo er auf dem Schreibtisch von Major Powell landete.

„Die Haltung und Behandlung des vietnamesischen Volkes durch den Durchschnitts-GI ist allzu oft eine völlige Verleugnung all dessen, was unser Land im Bereich der menschlichen Beziehungen zu erreichen versucht“, schrieb Glen. „Weit darüber hinaus, die Vietnamesen in Tat und Gedanken als ‚Schlitzaugen‘ oder ‚Schlitzaugen‘ abzutun, scheinen zu viele amerikanische Soldaten ihre Menschlichkeit zu verleugnen; und mit dieser Haltung fügen sie der vietnamesischen Bevölkerung Demütigungen zu, sowohl psychologisch als auch physisch, die nur eine lähmende Wirkung auf die Bemühungen haben können, das Volk in Loyalität gegenüber der Regierung in Saigon zu vereinen, besonders wenn solche Handlungen auf Einheitsebene ausgeführt werden und dadurch den Aspekt einer sanktionierten Politik annehmen.“

Glen behauptete in seinem Schreiben, dass viele Vietnamesen vor den Amerikanern fliehen, die „aus reinem Vergnügen wahllos in vietnamesische Häuser schießen und ohne Provokation oder Rechtfertigung auf die Menschen selbst schießen.“ Grundlose Grausamkeiten wurden auch Vietkong-Verdächtigen zugefügt, berichtete Glen.

„Befeuert von einer Emotionalität, die einen skrupellosen Hass verrät, und bewaffnet mit einem Vokabular, das aus ‚Du Vietcong‘ besteht, ‚verhören‘ die Soldaten üblicherweise mittels Folter, die als besondere Angewohnheit des Feindes dargestellt wurde. Schwere Schläge und Folter mit dem Messer sind übliche Mittel, um Gefangene zu verhören oder einen Verdächtigen davon zu überzeugen, dass er tatsächlich ein Vietcong ist…

„Es wäre in der Tat schrecklich, wenn man glauben müsste, dass ein amerikanischer Soldat, der eine derartige rassistische Intoleranz und Missachtung von Gerechtigkeit und menschlichen Gefühlen an den Tag legt, ein Prototyp des gesamten amerikanischen Nationalcharakters ist; doch die Häufigkeit solcher Soldaten macht solche Überzeugungen glaubhaft. … Was hier geschildert wurde, habe ich nicht nur in meiner eigenen Einheit gesehen, sondern auch bei anderen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, und ich fürchte, es ist universell. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, handelt es sich um ein Problem, das nicht übersehen werden darf, sondern durch eine konsequentere Umsetzung der Kodizes des MACV (Military Assistance Command Vietnam) und der Genfer Konventionen vielleicht ausgerottet werden kann.“

Glens Brief spiegelt einige der Beschwerden wider, die von frühen Beratern wie Oberst John Paul Vann geäußert wurden, die gegen die selbstzerstörerische Strategie protestierten, vietnamesische Zivilisten als Feinde zu behandeln. Als wir Glen 1995 zu seinem Brief befragten, sagte er, er habe aus zweiter Hand von dem Massaker von My Lai gehört, obwohl er es nicht ausdrücklich erwähnte. Das Massaker war nur ein Teil des Missbrauchsmusters, das in der Division zur Routine geworden war, sagte er.

Maj. Powells Antwort

Die beunruhigenden Anschuldigungen in dem Brief wurden im amerikanischen Hauptquartier nicht gut aufgenommen. Major Powell erhielt den Auftrag, Glens Brief zu prüfen, tat dies jedoch, ohne Glen zu befragen oder jemanden zu beauftragen, mit ihm zu sprechen. Powell akzeptierte lediglich die Behauptung von Glens vorgesetztem Offizier, dass Glen nicht nahe genug an der Front gewesen sei, um zu wissen, worüber er schrieb – eine Behauptung, die Glen bestreitet.

Nach dieser flüchtigen Untersuchung verfasste Powell am 13. Dezember 1968 eine Antwort. Darin räumte er kein Fehlverhalten ein. Powell behauptete, dass den US-Soldaten in Vietnam beigebracht worden sei, die Vietnamesen höflich und respektvoll zu behandeln. Die amerikanischen Truppen hätten auch einen einstündigen Kurs über den Umgang mit Kriegsgefangenen gemäß den Genfer Konventionen absolviert, so Powell.

„Es mag vereinzelte Fälle von Misshandlungen von Zivilisten und Kriegsgefangenen geben“, schrieb Powell 1968. Aber „dies spiegelt keineswegs die allgemeine Haltung der gesamten Division wider“. Powell bemängelte in seinem Memo, dass Glen sich nicht früher beschwert hatte und dass er in seinem Brief nicht genauer geworden war.

Powell meldete genau das zurück, was seine Vorgesetzten zu hören wünschten. „Im direkten Widerspruch zu dieser [Glens] Darstellung“, so Powell, „steht die Tatsache, dass die Beziehungen zwischen den amerikanischen Soldaten und der vietnamesischen Bevölkerung ausgezeichnet sind.“

Powells Erkenntnisse waren natürlich falsch. Aber es bedurfte eines anderen amerikanischen Helden, eines Infanteristen namens Ron Ridenhour, um die Wahrheit über die Gräueltaten in My Lai herauszufinden. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten befragte Ridenhour amerikanische Kameraden, die an dem Massaker beteiligt gewesen waren.

Auf eigene Faust stellte Ridenhour diese schockierenden Informationen in einem Bericht zusammen und leitete ihn an den Generalinspekteur der Armee weiter. Das Büro des Generalinspekteurs führte eine aggressive offizielle Untersuchung durch, und die Armee musste sich schließlich der schrecklichen Wahrheit stellen. Gegen Offiziere und Soldaten, die in die Ermordung der Zivilisten von My Lai verwickelt waren, wurden Kriegsgerichte verhängt.

Doch Powells nebensächliche Rolle bei der Vertuschung von My Lai konnte seinen Aufstieg in der Armee nicht bremsen. Powell beteuerte seine Unkenntnis über das eigentliche Massaker von My Lai, das vor seiner Ankunft bei den Amerikanern stattfand. Glens Brief verschwand in den Nationalarchiven – um erst Jahre später von den britischen Journalisten Michael Bilton und Kevin Sims für ihr Buch Four Hours in My Lai wieder ausgegraben zu werden. In seinen Bestseller-Memoiren erwähnte Powell nicht, dass er die Beschwerde von Tom Glen abgewiesen hatte.

MAM Hunts

Powell erwähnte jedoch eine beunruhigende Erinnerung, die sein offizielles Dementi von 1968 über Glens Behauptung, amerikanische Soldaten hätten „ohne Provokation oder Rechtfertigung auf die Menschen selbst geschossen“, widerlegt. Nachdem er in My American Journey das Massaker von My Lai erwähnt hatte, schrieb Powell eine teilweise Rechtfertigung für die Brutalität der Amerikaner. In einer erschreckenden Passage erklärte Powell die routinemäßige Praxis der Ermordung unbewaffneter männlicher Vietnamesen.

„Ich erinnere mich an einen Ausdruck, den wir im Feld benutzten, MAM, für military-age male“, schrieb Powell.

Wenn ein Hubschrauber einen Bauern in einem schwarzen Pyjama entdeckte, der auch nur im Entferntesten verdächtig aussah, ein möglicher MAM, kreiste der Pilot und schoss auf ihn. Wenn er sich bewegte, wurde seine Bewegung als Beweis für feindliche Absichten gewertet, und der nächste Schuss fiel nicht vor ihm, sondern auf ihn. Brutal? Das mag sein. Aber ein fähiger Bataillonskommandeur, mit dem ich in Gelnhausen (Westdeutschland) gedient hatte, Oberstleutnant Walter Pritchard, wurde durch feindliches Scharfschützenfeuer getötet, während er die MAMs von einem Hubschrauber aus beobachtete. Und Pritchard war nur einer von vielen. Die Tatsache, dass es im Kampf ums Töten geht, führt dazu, dass die Wahrnehmung von Recht und Unrecht getrübt wird.

Es stimmt zwar, dass der Kampf brutal ist, aber das Niedermähen unbewaffneter Zivilisten ist kein Kampf. Es ist in der Tat ein Kriegsverbrechen. Auch kann der Tod eines Kameraden im Kampf nicht als Entschuldigung für die Ermordung von Zivilisten angeführt werden. Beunruhigenderweise war dies genau die Begründung, die die Mörder von My Lai zu ihrer eigenen Verteidigung anführten.

Doch als Powell 1969 ein zweites Mal aus Vietnam heimkehrte, hatte er sich als perfekter Teamplayer erwiesen.