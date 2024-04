Massive US-Biokriegsfinanzierung schuf “Biokrieg – Impf-Industriekomplex” – der droht den Westen jetzt zu verschlingen

Von Charles Bausman

Die russischen Beweise spiegeln die Behauptungen von RFK, Tucker, Elon und Tulsi wider. Ein weiterer “gesamtgesellschaftlicher” Klecks mit einem Eigenleben.

Wichtigste Erkenntnis: Ich bin neu bei diesem Thema, und nachdem ich diesen Artikel geschrieben und ihn ein oder zwei Tage lang reifen lassen hatte (immer eine gute Idee, wenn man sich an etwas Neues und Kompliziertes heranwagt), wurde mir klar, dass die beste Einsicht, die ich seit dem Nachlesen und dem Versuch, einen Sinn darin zu sehen, hatte, die ist, dass die jahrzehntelange massive Finanzierung von Biowaffen durch den US-Sicherheitsstaat einen “Klecks” geschaffen hat, der große Teile der Gesellschaft verschlungen hat – einschließlich der Big Pharma und unseres medizinischen Systems. Unsere Impfstoffsucht ist in hohem Maße ein Ergebnis dieser Biokriegsfinanzierung. Hier lehne ich mich stark an die Ideen von Mike Benz an, der ein ähnliches Phänomen im “zensurindustriellen Komplex” beschrieben hat.

Ich bin davon überzeugt, dass die Arbeit von Benz ein enorm wichtiges Ereignis ist, das immer noch unterschätzt wird. Durch ein kürzlich veröffentlichtes Video von Tucker hat er große Aufmerksamkeit erlangt, und die Leute fangen an, ihn zu verstehen. Ich kann Ihnen nicht genug raten, ihm auf Twitter zu folgen und zu verstehen, was er sagt. Seine Links und das Tucker-Video finden Sie weiter unten in diesem Artikel. Eine von Benz’ zentralen Erkenntnissen ist, dass die jahrelange massive Finanzierung durch den Sicherheitsstaat und die Notwendigkeit, Gesetze zu umgehen, zu einem “gesamtgesellschaftlichen” Phänomen führt, bei dem der Sicherheitsstaat ganze Bereiche der Gesellschaft – Medien, Wissenschaft, Regierung, IT usw. – einbezieht, um seine Zensur zu verfolgen. – um ihre Zensurziele zu verfolgen. Er nennt es “den Blob”. Er datiert seine Anfänge auf das Jahr 2016.

Als ich über diese ganze Verbindung zwischen Biowaffen und Impfstoffen nachdachte, wurde mir klar, dass sie fast identisch ist. In diesem Fall läuft die massive Finanzierung seit Jahrzehnten, und sie ist viel größer. Das Ergebnis von beidem ist gleichermaßen gefährlich – für mich ist die Unterbindung der freien Meinungsäußerung genauso schlimm wie die Vergiftung durch Biowaffen und Impfstoffe.

Hier ist der Artikel, den ich ursprünglich geschrieben habe. Die wichtigste Erkenntnis ist die Parallele zu Benz’ Ideen.

(Moskau, Russland.) Die meisten würden wahrscheinlich zustimmen, dass wir Zeugen eines großen Kampfes zwischen Gut und Böse sind. Die Liste der aufgedeckten Schrecken ist lang, einige sind erschreckender als andere. Meine Liste der schlimmsten: die Vergiftung unserer Lebensmittel, unseres Wassers und unserer Luft; Wahlbetrug im großen Stil, massive Regierungsprogramme zur Beseitigung der Meinungsfreiheit, Massenüberwachung, der Völkermord an den Palästinensern und die sehr reale Möglichkeit des Ausbruchs des Dritten Weltkriegs.

Es ist ein erbitterter Kampf, bei dem beide Seiten auf breiter Front Gewinne und Verluste verbuchen. Wenn ich mich frage, wo die Guten verwundbar sind und wo die Bösen einen verheerenden Schlag erleiden könnten, dann wäre eine der beängstigendsten und leider völlig plausiblen Optionen die Freisetzung einer verheerenden Biowaffe auf der Welt. Das denke ich, seit uns Covid getroffen hat, und sogar schon davor.

Es kommen immer mehr unbestreitbare Beweise dafür ans Licht, dass dies leider eine sehr reale Möglichkeit ist: Es stellt sich heraus, dass die USA ein enormes, geheimes Biowaffenprogramm haben, das bis ins Jahr 1947 zurückreicht, und es in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Umfang und Finanzierung explodiert ist. Das Ausmaß des Programms ist so groß und komplex, dass es sich einer einfachen Beschreibung entzieht, aber Forscher, Politiker, Informanten, Journalisten und Bürokraten auf der ganzen Welt setzen langsam die Puzzleteile zusammen – und Russland hat viel dazu beizutragen, die Punkte zu verbinden.

Laut RFK Jr. sind derzeit 13.000 Wissenschaftler auf der ganzen Welt für die Organisation tätig, die mit vielen Milliarden Dollar finanziert werden und in etwa 400 Labors wer weiß was für Schrecken, neue Impfstoffe und Biowaffen aushecken, die viele Milliarden Dollar an direkten Kosten und wer weiß wie viele Hunderte Milliarden oder sogar Billionen Dollar an indirekten Kosten für die Gesellschaft verursachen. Einige behaupten, dass dieser Blob, wenn er nicht aufgehalten wird und die Menschheit nicht durch Krankheiten dezimiert, den Westen in den Bankrott treiben könnte (siehe unten). Niemand weiß, welche Waffen bereits entwickelt sind und auf ihren Einsatz warten, oder wie nah verblendete Wissenschaftler an einem unheilvollen Durchbruch sind.

Als Journalist, der seit vielen Jahren in Moskau lebt, weiß ich, dass die russischen Medien schon zu Sowjetzeiten darüber berichtet haben, und nein, das ist keine “Propaganda”. Es gibt in Russland eine Gemeinschaft von Experten, deren Arbeit sich auf die eine oder andere Weise mit diesem Thema überschneidet – Journalisten, Wissenschaftler, das russische Militär, Bürokraten usw., und sie haben immerzu gesagt, dass die Aktivitäten der USA in diesem Bereich weitaus umfangreicher und ruchloser sind, als es der westlichen Öffentlichkeit bewusst ist.

In die Schlagzeilen geriet das Thema während und im Zusammenhang mit der russischen Invasion in Georgien im Jahr 2008, als Russland behauptete, dass es dort mysteriöse US-Biolabore gebe, die höchstwahrscheinlich für militärische Zwecke genutzt würden. Das Thema wurde während des aktuellen Konflikts in der Ukraine heiß, als Russland behauptete, dort ähnliche Labore sowie belastende Dokumente beschlagnahmt zu haben. Und dann ist da noch das Covid-Debakel, bei dem sowohl die russische als auch die chinesische Regierung nun behaupten, dass Covid eine US-Biowaffe war, die entweder absichtlich oder versehentlich freigesetzt wurde.

Was mich dazu veranlasst hat, diesen Artikel (oder vielleicht eine Serie) zu schreiben, ist die Tatsache, dass ich vor ein paar Tagen festgestellt habe, dass eine ähnliche Darstellung in den USA immer mehr an Boden gewinnt. Den größten Einfluss hat ein neues Buch von RFK Jr. Einige werden sich vielleicht daran erinnern, dass er in jüngster Vergangenheit ein Buch veröffentlicht hat, in dem er Fauci aufs Übelste verunglimpft, und denken, das sei es. Wie viele Bücher kann dieser Mann schreiben und auch noch für das Präsidentenamt kandidieren? Das Buch, von dem ich spreche, kam im Dezember letzten Jahres heraus, nach dem Buch über Fauci, und es heißt “The Wuhan Coverup“. Der Titel vermittelt nicht wirklich das Wesentliche, nämlich, dass die USA ein riesiges Biowaffenprogramm haben, das die ganze Welt zu verschlingen droht. Es wird von den Blob-Medien ignoriert, aber von den ehrlichen Medien gepriesen.

Aber es ist nicht nur RFK. Tucker, Elon, Tulsi und Rand Paul sind der Sache auf der Spur.

Rand Paul hat kürzlich neue Anhörungen im Kongress angekündigt. Bei seiner letzten Anhörung im Jahr 2022 hat er Fauci regelrecht zerfleischt und ihn als Lügner und Gauner entlarvt.

Und es gibt viele exzellente Journalisten, die sich einmischen, mehr dazu weiter unten.

Es besteht der begründete Verdacht, dass das, was Russland zur Enträtselung dieser Geschichte beizutragen hat, sehr wertvoll sein könnte. Während der Sowjetunion verfügte Russland jahrzehntelang über ein Biowaffenprogramm, das nach dem Zusammenbruch der UdSSR eingestellt wurde und nun wiederbelebt wurde (nach russischen Angaben aus rein defensiven Gründen), weil die USA ihr eigenes Programm rasch verfolgten. Das bedeutet, dass es Generationen von hochrangigen Wissenschaftlern und Spionen gibt, die mit beträchtlichen Mitteln ausgestattet sind und deren Aufgabe es ist, zu verstehen, wie diese Waffen entwickelt werden, was die USA tun, wozu diese Waffen fähig sind, welche Beweise es gibt, dass sie entwickelt werden, und wie man sich gegen sie verteidigen kann. Es gibt nur sehr wenige Länder auf der Welt, die über die wissenschaftlichen und geheimdienstlichen Ressourcen und das Fachwissen verfügen, um in diesem Bereich eine führende Rolle zu spielen, und Russland gehört zusammen mit China und den USA zu den Top 3.

“Enträtseln” ist hier der richtige Begriff, denn das sich abzeichnende Bild ist so komplex und breit gefächert, dass es selbst für Experten schwierig ist, es zusammenzufügen, da es sich in einem Morast aus wissenschaftlichem Kauderwelsch, politischen Strukturen, Big Pharma, den Medien, der Wissenschaft und der “Philanthropie”, um nur einige zu nennen, verliert.

Ich behaupte in keiner Weise, ein Experte zu sein, und will es auch gar nicht sein. Der Gedanke lässt mich erschaudern. Blutsport, d. h. Geschichte und Politik, waren schon immer mein Ding, und in letzter Zeit auch das Christentum. Wenn die Leute über Zellen und Membranen, Genome und DNA-Helixe oder was auch immer quatschen, werde ich, offen gesagt, ungeduldig. Aber als ich feststellte, dass sich diese beiden parallelen Erzählungen in Russland und im Westen weitgehend unabhängig voneinander entwickeln, kam mir der Gedanke, dass es wahrscheinlich ein öffentlicher Dienst wäre, eine Brücke zwischen den beiden zu schlagen und das, was die Russen sagen, dem westlichen Publikum und den Forschern zugänglicher zu machen. Meine anerkannte Inkompetenz in der Wissenschaft ist ein Vorteil, denn sie zwingt mich, die Dinge in Begriffen zu erklären, die ein breites Publikum verstehen kann.

Sicherlich kennen Sie das Phänomen, dass Journalisten mit 10-Dollar-Wörtern um sich werfen und verzweifelt versuchen zu verbergen, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie reden. Diesen Fehler mache ich nicht. Ich gebe freimütig zu, dass ich die Wissenschaft hinter all dem nicht verstehe, und ich habe auch keine Lust oder Zeit dazu. Was ich tun kann, ist, einige Punkte zu verbinden, die einfach und offensichtlich sind. Mein Ziel ist es, dies einer breiten Öffentlichkeit so zugänglich wie möglich zu machen, denn das, was uns erzählt wird, ist sehr, sehr wichtig und gehört, wie ich oben sagte, zu den schlimmsten der schlimmsten Bedrohungen, die uns drohen.

Ein weiterer Beweis dafür, dass Kennedy und Co. auf der richtigen Fährte sind, ist eine Reihe von Artikeln, die man schnell im Internet findet, und zwar von den üblichen, von Blob gesponserten Verdächtigen, die unter Berufung auf “Experten” erschöpfend darlegen, dass alle diese Behauptungen Unsinn oder russische Propaganda sind. 10-Dollar-Wort-Artikel. Das ist oft ein sicheres Zeichen dafür, dass etwas im Busch ist.

Ich habe mich aufgrund der Komplexität dieses Schlamassels gescheut, mich damit zu befassen. Die Zeit, die man braucht, um es auch nur oberflächlich zu verstehen, ist unerschwinglich. Vielleicht kennen einige von Ihnen Mike Benz’ unschätzbare und bahnbrechende Arbeit bei der Aufdeckung des “zensur-industriellen Komplexes”. Am besten folgen Sie ihm auf Twitter.

Ich glaube, dass diese Biowaffenkatastrophe genauso groß, wichtig und kompliziert ist und dass sie Ähnlichkeiten aufweist, und zwar in der Art und Weise, wie ein massives Maß an staatlicher Finanzierung ganze Industrien und Sektoren gefördert und kooptiert hat, wodurch ein Blob entstanden ist, der ein Eigenleben führt, und wie er vom Spukstaat gesteuert wird. Der Unterschied zwischen Benz und mir ist, dass er 5 Jahre damit verbracht hat, es zu entwirren, während ich ein paar Nachmittage damit verbracht habe (sorry, mehr habe ich nicht). Ich schreibe dies, weil ich es für wichtig halte und wirklich nicht möchte, dass meine oder Ihre Kinder von einem von einem Psychopathen gesponserten Superkäfer umgebracht werden.

Ich beginne damit, das Bild, das sich im Westen ergibt, kurz zusammenzufassen. Das Wesentliche steht in Kennedys Buch:

Die US-Geheimdienste sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Biowaffen besessen, als sie sie in ihrer Genialität als großartiges Mittel zur Bekämpfung der UdSSR ansahen. Es gibt eine lange und grausame Geschichte, in der die USA diese Waffen über Jahrzehnte hinweg gegen ihre Gegner eingesetzt und an der eigenen Bevölkerung und anderen Ländern getestet haben, wobei alles streng geheim gehalten wurde. Die Entwicklung von Impfstoffen ist ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung von Biowaffen, denn die ganze Idee von Biowaffen besteht darin, eine Waffe zu erfinden und dann einen Impfstoff dafür zu entwickeln, damit man sie gegen den Gegner einsetzen kann, ohne dass die eigene Seite krank wird. Die treibende Kraft der Funktionsgewinnforschung ist nicht die Entwicklung von Gegenmitteln gegen Krankheiten, sondern die Erfindung von Biowaffen. Der tiefe Staat nutzte den 11. September, um eine massive Ausweitung des Programms zu rechtfertigen, das der Öffentlichkeit täuschend echt als Verteidigungsmaßnahme gegen den “Terrorismus” verkauft wurde. Dafür wurden riesige Summen Ihrer Steuergelder ausgegeben, viele, viele Milliarden, die der Wissenschaft, die der Menschheit tatsächlich helfen könnte, das Gehirn aussaugten. Die Finanzierung ist so umfangreich, dass sie das gesamte Panopol der Medizin, der Pharmazie, der Hochschulen, des Verlagswesens und der Gesundheitsbehörden verschlungen und korrumpiert hat, wobei sich nun alles auf Waffen und Impfstoffe und die Reaktion auf Pandemien konzentriert, d. h. auf Abriegelungen, Zensur usw.. Ein großer Teil der Finanzmittel wurde in echter Spukmanier über Aussteiger und falsche “Stiftungen” bereitgestellt. Diese Forschungen wurden auf der ganzen Welt durchgeführt, auch – und das ist kontraintuitiv – in Zusammenarbeit mit den Chinesen. (Das Buch bietet eine gute Erklärung dafür, warum dies tatsächlich Sinn macht). Covid war eine US-Biowaffe, die entweder versehentlich oder absichtlich freigesetzt wurde. Derzeit gibt es weltweit 400 Biowaffenlabors, die mit den USA in Verbindung stehen und von dieser Geldschwemme der US-Steuerzahler gespeist werden. Dieser Blob fordert unter anderem die Orwellsche Überwachung und Zensur, weil es sich um eine Frage der “nationalen Sicherheit” handelt. Das Ganze hat sich zu einer der größten Triebkräfte des Globalismus entwickelt. Fazit: Schalten Sie das ganze verdammte Ding ab, bevor es die Menschheit vernichtet.

Ich hatte keine Zeit, es zu lesen. Ich habe dies aus einer ausgezeichneten und detaillierteren Beschreibung aus Debbie Lermans Substack. Ich empfehle die Lektüre für weitere atemberaubende Details.

Ich möchte diesen Artikel so kurz und zugänglich wie möglich halten, also nur ganz kurz ein paar weitere gute Sachen. Einer meiner Lieblingsjournalisten, Larry Romanoff, der aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, im Westen nicht viel Beachtung findet (er ist Amerikaner und lebt in China), hat gerade eine vernichtende Information zu diesem Thema veröffentlicht. Früher wurde er auf Unz veröffentlicht, aber das wurde aus irgendeinem Grund eingestellt, und er ist nicht in den sozialen Medien aktiv. Es handelt sich im Grunde um ein Buch, das in Form von 17 Artikeln veröffentlicht wurde. Es ist vor allem eine schockierende Geschichte der US-Biowaffen, behandelt aber auch die neuesten Entwicklungen und kommt zu dem Schluss, dass Covid ein Biowaffenleck war. Es ist eine gute Ergänzung zu Kennedys Buch. Ich hatte auch keine Zeit, dieses zu lesen, aber Romanoffs frühere Arbeiten sind Gold wert (ich empfehle dringend, sie zu lesen), und wenn man diese überfliegt, sieht es so aus, als wären sie es auch.

Eine von Romanoffs Behauptungen ist, dass die CDC sich als zivile Gesundheitsbehörde ausgibt, in Wirklichkeit aber Teil des US-Verteidigungsapparats ist, von dem sie ihre Befehle erhält. Debbie Lerman kam zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Eine ähnliche Beziehung wurde kürzlich zwischen dem RKI (der deutschen Version der CDC) und dem deutschen Militär aufgedeckt.

Ein weiterer wertvoller Beitrag kommt von Katherine Watt (Substack), einer Rechtsforscherin, die erklärt, wie die Rechtsvorschriften, die all diesen Müll erzwingen, über Jahrzehnte geschickt in unsere Gesetze eingearbeitet wurden. Ausgezeichneter aktueller Podcast mit James Delingpole, oder eine kurze Version auf Rumble. Toby Rogers’ Substack hat auch einen guten Einblick, wie RFKs Thesen bedeuten, dass dieses Biowaffen-/Impfprogramm die westliche Gesellschaft wahrscheinlich komplett in den Ruin treiben und alles um sie herum in Krankheit verschlingen wird.

Und natürlich lohnt es sich, bioclandestine auf Twitter oder Telegram zu folgen, dank derer ich anfing, auf all diese Dinge aufmerksam zu werden.

Hier ist ein guter Artikel über die Geschichte der US-Biowaffen von Aaron Good.

Das ist alles, wofür ich heute Zeit habe. Wenn Sie möchten, dass ich mehr schreibe, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Der nächste Schritt wäre, darzulegen, was die Russen sagen. Ich habe mir ein paar ihrer Podcasts angehört und mit einem führenden Experten gesprochen. Ich habe mit den Presseleuten von General Igor Kirillov im Verteidigungsministerium telefoniert. Kirillov, der die russischen Biowaffen-Abwehrkräfte leitet, ist in dieser Angelegenheit die schwere Artillerie im russischen Raum. Er bombardiert den Westen mit Powerpoint-Präsentationen mit vielen Kreisen und Pfeilen, die zeigen, wie die verschiedenen Teile des Blob zusammenarbeiten, nennt Namen und schwenkt 20.000 Seiten von Dokumenten, die angeblich in der Ukraine beschlagnahmt wurden und angeblich Belege liefern. Nach dem, was ich im Internet gefunden habe, kann ich mir keinen Reim darauf machen, aber vielleicht können sie es mir erklären.

Seine Abteilung dreht sogar einprägsame Videos, in denen sie ihre tägliche Arbeit zeigt. Sieht sehr seriös aus:

Screengrab aus einem von Kirillovs Berichten

Ein russischer Spitzendiplomat hat sich ebenfalls in den Informationsstreit eingeschaltet, und Vasily Nebenzya von der UNO erhebt ähnliche Vorwürfe. Und es gibt noch mehr russische Journalisten und Wissenschaftler, die an der Arbeit sind. Da ist doch sicher etwas dran, meinen Sie nicht auch?

Nach dem, was ich herausfinden konnte, bestätigen sie vieles von dem, was Kennedy und andere sagen, und sie sind älter als sie. Einige der Enthüllungen, auf die ich gestoßen bin, sind ziemlich berichtenswert. Da gibt es einige gute Sachen, man muss sie nur ausgraben. Wie ich schon sagte, habe ich nicht viel Zeit, aber ich kann die einfachen Dinge, die an der Oberfläche liegen, leicht aufschnappen und sie ins Internet stellen. Vielleicht kann jemand, der mehr kann als ich, etwas damit anfangen.

Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie möchten, dass ich das alles weiterverfolge.

