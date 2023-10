Mathematisch gesehen ist das Finanzsystem am Ende – Bill Holter

Der Edelmetallexperte und Finanzjournalist Bill Holter warnte im August vor finanziellen Problemen, die Amerika eher früher als später treffen würden. Er nannte eine lange Liste, zu der nun auch ein globaler Krieg gehört. Auch ohne Krieg ist der drohende Finanzcrash nicht aufzuhalten. Die Zentralbanken sind auch in diesem Jahr die größten Goldkäufer. Was ist da los?

Holter: „Die Zentralbanken haben verstanden, dass das westliche Finanzsystem mathematisch nicht mehr funktioniert. Das westliche Finanzsystem kann die Mathematik nicht überleben. Als wir bei null Prozent Zinsen angekommen waren, konnten die Zinsen nicht weiter sinken, und die Schulden türmten sich immer weiter auf. Das US-Finanzministerium wird jedes Jahr 1,5 Billionen Dollar allein für den Schuldendienst ausgeben müssen. Vor einigen Jahren waren es noch 400 Milliarden Dollar pro Jahr. Der Schuldendienst hat sich also vervierfacht, und es gibt keinen Spielraum mehr.

Holter sieht die Fed gezwungen, den Dollar zu stützen: „Sie müssen die Zinsen hoch halten, sonst wird der Dollar verkauft. Das sieht man bereits an den Märkten für Staatsanleihen. . . . Das ist der Grund, warum die Zinsen so stark steigen. Die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen sind auf rund 5 % gestiegen. . . . Weil die Zinsen steigen, verlieren die Banken Einlagen. JPMorgan Chase hat mehr als eine Viertelbillion Dollar an Einlagen verloren. Das gesamte Bankensystem hat mehr als eine Billion Dollar verloren.

Holter weist darauf hin, dass die Zinssätze vor nicht allzu vielen Jahren praktisch bei 0% lagen. Das hat sich dramatisch geändert, mit dramatischen Folgen. Holter: „Wir befinden uns im größten Bärenmarkt für Kredite in der Geschichte der Welt. Mit anderen Worten: Wir haben auf den Kreditmärkten mehr Verluste erlitten als jemals zuvor in der Geschichte. Die Kreditblase ist geplatzt.

Holter weiter: „Was passiert mit dem Dollar, wenn ein Flugzeugträger sinkt? Der Wert des Dollars wird völlig zusammenbrechen. Die Kreditmärkte brechen zusammen. Ich will einen Atomkrieg nicht verharmlosen. Er ist undenkbar, aber wenn man sich die Finanzmärkte anschaut, dann ist das System am Ende. Das System ist am Ende … Ohne Kredit. Alles läuft auf Kredit. Alles, was man tut, alles, was man kauft, läuft auf Kredit. Wenn es keine Kredite mehr gibt, kommt auch die Realwirtschaft zum Stillstand. Das ist der Punkt, an dem Ihr „Mad Max“-Szenario eintritt … Alles steht still, wenn es keine Kredite mehr gibt.

Holter ist überzeugt, dass Gewerbeimmobilien ein großes Problem sind, und jetzt, wo die Hypothekenzinsen für 30-jährige Kredite bei 8 Prozent liegen, werden auch die Wohnimmobilien ins Trudeln geraten. Das ist nur einer von vielen Gegenwinden, die der Wirtschaft ins Gesicht blasen. Holter prognostiziert: „Rein mathematisch, aus finanzieller Sicht, kann man die geopolitischen Ereignisse vergessen. Rein rechnerisch wird das Finanzsystem zusammenbrechen. Ich denke, die Chancen stehen hervorragend, dass das noch in diesem Jahr passiert. Die geopolitischen Ereignisse sind nur ein weiterer Funke, der das System in Brand setzen wird.

In dem 44-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.