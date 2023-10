Manche nennen es Verschwörungstheorie – Teil 2

Von Iain Davis

In Teil 1 haben wir die weitverbreiteten falschen Vorstellungen über die sogenannten „Verschwörungstheoretiker“ den fundierten demografischen Untersuchungen über die Personen gegenübergestellt, denen diese abwertende Bezeichnung kollektiv aufgedrückt wurde.

Die demografische Untersuchung zeigt, dass es keine identifizierbare Gruppe von Menschen gibt, die zu Recht als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet werden können.

Es gibt auch keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass Menschen, die als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet werden, zu extremistischen Ansichten neigen, unter psychischen Problemen leiden oder eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Diese Behauptungen sind allesamt Vorwürfe, die gegen jeden erhoben werden, der das Establishment und die von ihm angehäufte Macht in Frage stellt.

Wir haben festgestellt, dass der Politikwissenschaftler Joseph Uscinski, der vielleicht der führende Wissenschaftler auf dem Gebiet der „Verschwörungstheorie“-Forschung ist, die Arbeit des Philosophen Neil Levy als einen „einfachen und konsistenten Standard“ zitiert hat, mit dem Akademiker „zwischen Verschwörungstheorie und [realer oder „konkreter“] Verschwörung abgrenzen können.“

Professor Levys „einfacher und konsequenter Standard“ wurde erstmals in seinem Artikel „Radically Socialized Knowledge and Conspiracy Theories“ dargelegt. Darin wies er darauf hin, dass „Verschwörungen häufige Merkmale des sozialen und politischen Lebens sind, häufig genug, dass die Weigerung, an ihre Existenz zu glauben, uns unfähig machen würde, die Konturen unserer Welt zu verstehen“. Levy schlug daher vor, dass Akademiker eine Möglichkeit brauchen, um zwischen der rationalen Akzeptanz anerkannter Verschwörungen und den vermeintlich irrationalen Behauptungen von Menschen zu unterscheiden, die Verschwörungen vermuten, die nicht offiziell zur Diskussion freigegeben wurden.

Levy schlug vor, dass „responsible Gläubige Erklärungen akzeptieren sollten, die von ordnungsgemäß konstituierten epistemischen Autoritäten angeboten werden„. Wie wir in Teil 1 erläutert haben, definierte er die epistemischen Autoritäten wie folgt:

„[. . .] das verteilte Netz von Wissenssammlern und Testern, zu dem Ingenieure und Politikprofessoren, Sicherheitsexperten und Journalisten gehören.“

Bei seiner Aufzählung von „Journalisten“ als epistemische Autoritäten bezog sich Levy mit ziemlicher Sicherheit auf Journalisten, die in den staatlich kontrollierten oder konzerneigenen etablierten Medien (LM) arbeiten, und nicht auf Journalisten in den unabhängigen Medien, die häufig als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden.

Unabhängige Medien sind im weitesten Sinne definiert als:

„[. . .] Nachrichtenmedien, die frei sind von der Einflussnahme der Regierung oder anderer externer Quellen wie Unternehmen oder einflussreicher Personen.“

In ähnlicher Weise sind nach Levys Ansicht nur die „richtigen“ Wissenschaftler und Ingenieure als „epistemische Autoritäten“ willkommen. Zum Beispiel erklärte er kategorisch:

„Nur wenige verantwortungsbewusste Intellektuelle lehnen die Erklärung für 9/11 ab, die sich auf die konspirativen Handlungen einer Gruppe von Terroristen unter der Leitung von Osama Bin Laden beruft[…] […] [Die meisten von uns haben kaum Zweifel daran, dass es wahr ist.“

Dr. Leroy Hulsey, ein inzwischen pensionierter Professor und Fachbereichsleiter für Bauingenieurwesen an der University of Alaska Fairbanks, leitete eine mehrjährige Studie, in der er und sein Team von promovierten Ingenieuren den strukturellen Einsturz des World Trade Centre 7 (WTC 7) untersuchten.

Die Schlussfolgerungen, zu denen sie in ihrem von Fachleuten begutachteten Bericht kamen, widersprachen der offiziellen Darstellung des 11. Septembers gründlich. Es scheint unwahrscheinlich, dass Prof. Levy Dr. Hulsey für einen verantwortungsbewussten Intellektuellen oder eine „epistemische Autorität“ halten würde.

In seinem Artikel vertrat Levy die Ansicht, dass angeblich irrationale „Verschwörungstheoretiker“ daran zu erkennen seien, dass sie nicht mit den ordnungsgemäß konstituierten epistemischen Autoritäten übereinstimmen. Daher, so Levy, sollten ihre Argumente und alle von ihnen vorgelegten Beweise zurückgewiesen werden. Er schrieb:

„Die Feststellung, dass eine vorgebrachte Erklärung im Widerspruch zur offiziellen Geschichte steht (wobei auch hier die relevanten Autoritäten epistemisch sind), reicht aus, um die Alternative rational abzulehnen.“

Aber es ist nichts „Rationales“ daran, eine Erklärung abzulehnen, nur weil sie von Leuten angeboten wird, mit denen man nicht einverstanden ist.

Vermutlich würde sich Uscinski wie Levy als „epistemische Autorität“ auf dem Gebiet der Verschwörungstheorieforschung betrachten. Daher ist es nicht überraschend, dass Uscinski angesichts von Levys „einfachem und konsistentem Standard“ zu dem Schluss kommt:

„Ordnungsgemäß konstituierte epistemische Autoritäten entscheiden über die Existenz von Verschwörungen. […] Wenn die richtigen Autoritäten sagen, dass etwas eine Verschwörung ist, dann ist es wahr; wenn sie sagen, dass es eine Verschwörungstheorie ist, dann ist es wahrscheinlich falsch“.

Das heißt, „offizielle“ Erzählungen werden standardmäßig als wahr angesehen, und alles, was sie in Frage stellt, ist standardmäßig eine „Verschwörungstheorie“. Der Begriff bedeutet für andere Intellektuelle – die die Verlautbarungen des Staates nicht in Frage stellen -, dass Beweise, die die offiziellen Erzählungen möglicherweise untergraben, per Definition falsch sind. Diese Schlussfolgerung ist natürlich ein Haufen unsinniges, falsches Geschwätz.

Leider ist das Etikett „Verschwörungstheorie“ heutzutage so weit verbreitet, dass es sich festgesetzt hat. Vor allem die etablierten Medien (LM) haben sie erfolgreich als Propagandainstrument eingesetzt. Indem sie einfach das Wort „Verschwörungstheorie“ in den Mund nehmen, haben die LM die Öffentlichkeit davon überzeugt, alle Beweise zu ignorieren, die die Macht in Frage stellen.

Hier ist ein Beispiel dafür. Nachdem gegen den Komiker, Autor und politischen Kommentator Russell Brand schwerwiegende Vorwürfe der Vergewaltigung und des sexuellen Fehlverhaltens erhoben worden waren, nutzten die LM die Situation sofort aus, indem sie Brands Ansichten und alle, die sie teilten, kritisierten.

Die BBC veröffentlichte den Artikel von Rachel Schraer: Russell Brand: How the comedian built his YouTube audience on half-truths“ (Wie der Komiker sein YouTube-Publikum mit Halbwahrheiten aufbaute) nur vier Tage nach den ersten Berichten über die Anschuldigungen, unter anderem durch die BBC.

Der erste Absatz des Artikels lautet:

„Als Russell Brand Anfang 2021 zum ersten Mal seinen Zeh in das Wasser der Verschwörungstheorien tauchte, war die Wirkung schnell [. . .]. Es verschaffte ihm eine neue Einkommensquelle und eine neue Armee von Fans.“

Uns wird gesagt, dass Brand „Verschwörungstheorien“ diskutiert. Dies ist ein verschlüsseltes soziales Signal von Schraer und der BBC an ihre Leser und Zuschauer, dass alles, was Brand sagt, ohne Prüfung abgelehnt werden sollte – einschließlich aller Beweise, die er anführt. Dies sollte aus keinem anderen Grund geschehen, als dass Schraer und die BBC Brand als Verschwörungstheoretiker abgestempelt haben.

Darüber hinaus stellt die BBC die Menschen, die Brands Ansichten teilen, als Verschwörungstheoretiker dar, die ebenso ignoriert werden sollten.

Darüber hinaus wird der Eindruck erweckt, dass Brand mit „Verschwörungstheorien“ als eine Art Gaunerei hausieren geht. Die Vorstellung, dass unabhängige Medien wie Brands „Stay Free“-Kanäle ohne Zwang direkt von ihrem Publikum finanziert werden können – in diesem Fall durch zuschauerabhängige Werbeeinnahmen – ist laut Schraer ein „Beweis“ für seine zweifelhaften Motive. (Offenbar ist die BBC vehement gegen den freien Markt der Ideen.)

Schraer erklärte, was den Brand-Ball ins Rollen brachte:

„Die Tür zu dieser neuen Fangemeinde könnte sich geöffnet haben, als Brand zum ersten Mal über den „Great Reset“ sprach – ein vages Bündel von Vorschlägen eines einflussreichen Think Tanks zum Wiederaufbau der Weltwirtschaft nach Covid.“

Der schwache Beweis, den Schraer anführte, um ihre Behauptung zu untermauern, dass der Great Reset nur ein „vages Bündel von Vorschlägen“ sei, war ein weiterer BBC-Artikel. Fünf Journalisten trugen zu diesem Artikel bei, der 2021 als Teil der BBC-Reihe „Reality Check“ veröffentlicht wurde.

Gemeinsam entlarvten die fünf BBC-Reality-Check-„Journalisten“ im zweiten und dritten Absatz ihre eigene Täuschung:

Gläubige spinnen dunkle Geschichten über eine autoritäre sozialistische Weltregierung, die von mächtigen Kapitalisten und Politikern geführt wird – eine geheime Kabale, die ihren Plan in die ganze Welt hinausposaunt. Trotz aller Widersprüche im letzten Satz haben sich Tausende im Internet auf diese neueste Neuinterpretation einer alten Verschwörungstheorie gestürzt […].

Das Problem ist, dass niemand, der vom Reality Check-Team beschuldigt wird, ein „Great Reset“-Verschwörungstheoretiker zu sein, jemals behauptet hat, dass der „Great Reset“-Plan ein „Geheimnis“ sei oder dass die Planer eine „geheime Kabale“ seien. Die Tatsache, dass das bekannte Weltwirtschaftsforum (WEF) seine Pläne in die ganze Welt hinausposaunt hat, schließt offensichtlich die Möglichkeit aus, dass die Pläne „geheim“ waren oder dass die Planer sogar im Geheimen gehandelt haben.

Der Widerspruch wurde von den Journalisten von BBC Reality Check selbst erfunden. Er wurde scheinbar eingefügt, um ihre Anschuldigung zu untermauern, dass diejenigen, die den Great Reset des WEF kritisierten, auf eine „geheime Kabale“ anspielten. In Wirklichkeit zeigten die Kritiker offen mit dem Finger direkt auf das WEF und seine Partner. Von einer „geheimen Kabale“ oder „geheimen Plänen“ war nie die Rede.

Die offensichtliche Absicht der BBC war es, die Kritiker des Great Reset in Misskredit zu bringen, indem sie fälschlicherweise behauptete, ihre Ansichten seien unlogische, spekulative Annahmen und daher „Verschwörungstheorien“. Die BBC-Propagandisten haben diesen Mythos selbst geschaffen, um ihre Leser absichtlich in die Irre zu führen. Dies ist die eigentliche Definition von Desinformation.

Das Team von Reality Check berichtete dann, dass die Great Reset-Initiative von König – damals Prinz – Charles als Plan zur Umgestaltung der Weltwirtschaft ins Leben gerufen wurde. Sie sprachen über die undemokratische „Macht des WEF, Lobbyarbeit [. . .] für Ideen zu leisten, die potenziell die Weltwirtschaft verändern könnten„. Sie fügten hinzu, dass das WEF und seine Delegierten in Davos „enormen Einfluss auf das Weltgeschehen“ haben. Sie wiesen sogar darauf hin, dass es berechtigte Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen der digitalen Technologie – die im Rahmen des Great Reset energisch vorangetrieben wurde – „auf bürgerliche Freiheiten und Arbeitsplätze“ gebe.

Kurz gesagt, das Team von BBC Reality Check gab eine vernünftige Darstellung der Argumente derjenigen, die sie dann als „Verschwörungstheoretiker“ abtaten. Die BBC-„Journalisten“ wendeten diesen Trick an, indem sie sich eine Meinung über „geheime Kabalen“ ausdachten und sie dann fälschlicherweise den Kritikern von Great Reset zuschrieben.

Um ihre Leser von einer weiteren Untersuchung des Great Reset abzuhalten, behaupteten die angeblichen BBC-Journalisten, der Great Reset selbst enthalte „kaum spezifische Details“. Auch dies war reine Desinformation.

Die gleichen Journalisten mussten die Existenz eines veröffentlichten Buches mit dem Titel COVID-19: Der große Reset. Darin schrieben die Co-Autoren Klaus Schwab und Thierry Malleret:

„Unser Ziel war es, ein relativ knappes und einfaches Buch zu schreiben, das dem Leser hilft zu verstehen, was in einer Vielzahl von Bereichen auf ihn zukommt. [Die Quellenangaben befinden sich am Ende des Buches, und direkte Zuschreibungen wurden [im Text] auf ein Minimum reduziert.]“

Die Verweise enthalten Links zu WEF-Dokumenten wie „COVID-19 Risks Outlook A Preliminary Mapping and Its Implications“. Dies ist nur ein Dokument, das Teil des umfangreichen angeblichen Risiko-Kartierungsprogramms des WEF ist.

Das Kartierungsprogramm wiederum dient als Grundlage für die sehr detaillierte strategische Intelligenz des WEF, die es dem WEF angeblich ermöglicht, „die komplexen Kräfte zu verstehen, die den Wandel in allen Volkswirtschaften, Branchen und globalen Fragen vorantreiben“.

Es gibt wirklich keine Facette der Wirtschaft, der Industrie, der globalen Probleme oder Aspekte unseres Lebens, für die das WEF nicht bereits einen detaillierten, eigennützigen Transformationsplan hat. Die Behauptung der BBC, dem Great Reset fehle es an „spezifischen Details“, ist absurd. Der Plan könnte nicht detaillierter oder spezifischer sein.

Die anschließende Behauptung von Rachel Schraer, der Great Reset sei eine vage Ansammlung von Vorschlägen“, ist völliger Unsinn und beruht auf der eigenen Propaganda der BBC. Ziel war es, die BBC-Leser davon zu überzeugen, dass Kritik am Great Reset eine „Verschwörungstheorie“ ist. Es liegt auf der Hand, dass sowohl der Artikel von Schraer als auch der von Reality Check der Verteidigung des Great Reset des WEF dienten.

Wir haben noch weitere gute Gründe, Schraers Urteil in Frage zu stellen.

Dr. Simon Goddek, ein Wissenschaftler, der sich dem Journalismus zugewandt hat und die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Impfungen in Frage stellt – womit er sich selbst von Uscinskis und Levys „epistemischen Autoritäten“ ausschließt -, teilte einen schwarzhumorigen Witz als Meme in den sozialen Medien. Es zeigte den alternden körperlichen Verfall der ehemaligen neuseeländischen Premierministerin Jacinda Arden. Goddek witzelte: „Was ist es, ihre Spritzen, mRNA oder Meth?„

Dieser Witz wurde anschließend von dem BBC-Verify-Propagandisten Shayan Sardarizadeh aufgegriffen, der ihn mit dem Kommentar teilte: „4 Millionen Aufrufe für diesen Unsinn von einem Verschwörungstheoretiker mit blauer Zecke„. Goddeks Beitrag war in der Tat „Unsinn“ – weil es ein Scherz war.

Als Schraer den Kommentar von Sardrizadeh erneut postete, zeigte sie einen beklagenswerten Mangel an Verständnis und einen bemerkenswerten Mangel an Sinn für Humor. Sie fügte ihre eigene unsinnige Interpretation mit dieser absurden Überschrift hinzu:

„Breaking: Verschwörungstheoretiker machen Impfstoffe für das Verstreichen der Zeit verantwortlich.“

Dies mag wie eine triviale Angelegenheit erscheinen. Aber das ist sie nicht. Wie Marianna Spring ist auch Rachel Schraer eine auf Desinformation spezialisierte Reporterin der BBC. Dass Schraer offenbar nicht zwischen einem Witz und „Desinformation“ unterscheiden kann, stellt ihre angebliche „Spezialisierung“ in Frage.

Um zu verstehen, wie das Etikett „Verschwörungstheorie“ von den etablierten Medien (LM) verwendet wird, können wir uns das jüngste Video des Journalisten und Rundfunksprechers Andrew Neil ansehen, der ein ehemaliger Redakteur der Sunday Times, ein ehemaliger BBC-Moderator und der derzeitige Vorsitzende des Spectator ist. Als er die BBC verließ, war Neil den Berichten zufolge „fast drei Jahrzehnte lang das Herzstück der politischen Berichterstattung der BBC„.

In einer Diskussion mit Sam Leith, dem Literaturredakteur des Spectator, über die Vorwürfe gegen Russell Brand beklagte Neil, dass die sozialen Medien es zu vielen Menschen – von denen er die meisten für dumm hielt – ermöglicht hätten, ihre Meinung zu äußern. Wenn Neil mit der Arbeit von Uscinski und Levy vertraut ist, würde er sich wahrscheinlich als Journalist zu den so genannten „epistemischen Autoritäten“ zählen.

Neil sprach über die vierjährige Untersuchung, die von den etablierten Medien durchgeführt wurde und schließlich zu den Brand-Vorwürfen führte. Er beschrieb sie in glühenden Worten und merkte an, dass die unabhängigen Medien – die er als „alternative Medien“ bezeichnete – weder die „Ressourcen noch das Fachwissen“ für eine solch umfassende Untersuchung hätten.

Der YouTube-Kanal des Spectator, den Neil leitet, hat 304.000 Abonnenten. Zum Vergleich: Russell Brand hat 6,6 Millionen YouTube-Abonnenten. Folglich verfügt sein Kanal über wesentlich mehr Ressourcen als der Spectator. Nach der angeblichen LM-Untersuchung von Brand hat YouTube jedoch sein Konto gesperrt, so dass die Ressourcen des Kanals von Brand im Vergleich dazu abnehmen.

Im Gegensatz zu den unabhängigen Medien, die sich fast ausschließlich aus Leser- und Publikumsspenden finanzieren, werden die alten Medien (LM) entweder durch Werbung von Unternehmen oder – im Falle der BBC – durch Zwangsgebühren finanziert. Die britischen Printmedien sind seit Jahren rückläufig, da die Menschen Nachrichten zunehmend online konsumieren. Darüber hinaus verlieren staatliche Sender wie die BBC und Channel Four Millionen von Zuschauern in Großbritannien.

Dennoch sind die Budgets der Landesmedienanstalten, wie Neil feststellte, enorm im Vergleich zu den bescheidenen Einnahmen, die die unabhängigen Medien zusammenschustern. Dieser krasse Gegensatz hat das Establishment, das sich für seine Propaganda auf die LM verlässt und dem ein Großteil der LM gehört, nicht davon abgehalten, in Panik zu geraten.

Diese Panik erklärt, warum der Cairncross-Bericht in Auftrag gegeben wurde, der eine Art Begründung für die Stützung der LM liefern sollte.

Ironischerweise kam der Cairncross-Bericht zu dem Schluss, dass die LM „neue Finanzierungsquellen benötigt, die der direkten Regierungskontrolle entzogen sind“. Natürlich haben wirklich unabhängige Nachrichtenmedien bereits neue Finanzierungsquellen erschlossen, indem sie sich direkt an ihr Publikum wenden, von denen einige den unabhängigen Standpunkt so sehr schätzen, dass sie ihn finanziell unterstützen.

Dame Cairncross (DBE, FRSE, FAcSS) hielt das Finanzierungsmodell für unabhängige Medien offenbar für Unsinn. Sie schloss es aus, weil, wie sie es ausdrückte, „die Geschichten, die die Leute lesen wollen, nicht immer die sind, die sie lesen sollten“. Sie erklärte praktisch, dass das, was die Öffentlichkeit „lesen sollte“, von den „epistemischen Autoritäten“ festgelegt werden sollte.

Stattdessen entschied Cairncross, dass „die Schaffung eines neuen Instituts für Public Interest News“ erforderlich sei. Um sicherzustellen, dass dieses neue Aufsichtsgremium „unabhängig“ sei, empfahl Dame Cairncross, dass es „starke Partnerschaften mit der BBC“ aufbauen und von der britischen Regierung finanziert werden sollte.

Ihr Vorschlag bedeutete, dass die LM der Zukunft, genau wie die derzeitigen unabhängigen Medien, von der Öffentlichkeit finanziert werden würde. Der Unterschied zwischen den beiden Finanzierungsmodellen bestand darin, dass das von Cairncross vorgeschlagene Modell nicht freiwillig wäre, sondern durch eine Zwangsbesteuerung erreicht würde. Durch die neue Einrichtung, die sie sich vorstellte, würden nicht mehr die Öffentlichkeit, sondern die „epistemischen Behörden“ und die Regierung entscheiden, welche Medien sie unterstützen wollen.

Letztendlich empfahl Frances Cairncross eine staatliche Regulierung des Internets als Mittel zum Schutz der LM vor der öffentlichen Meinung. Diese Vorschriften würden den Menschen sagen, welchen Medien sie „vertrauen“ sollten, und sie hoffentlich davon abhalten, die „falschen“ Medien zu unterstützen.

Die Überprüfung von Dame Cairncross fiel genau mit der Verabschiedung des britischen Online Safety Act (OSA) durch das Parlament zusammen. In ihrem Bericht schrieb sie:

Die Regierung wird diese Empfehlungen im Zusammenhang mit ihrer parallelen Arbeit zu Online-Schäden, Desinformation und digitalem Wettbewerb betrachten wollen, um zu entscheiden, ob die hier dargelegten Empfehlungen separat oder als Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets verfolgt werden sollten. Insbesondere ist es Aufgabe der Regierung, zu entscheiden, wie die Politik in Bezug auf die Aktivitäten der Online-Plattformen am besten gestaltet und umgesetzt werden kann, einschließlich einer eventuellen Regulierungsaufsicht. Diese Überprüfung ist neutral [. . . .]

Neutral?

Die OSA hat alle parlamentarischen Lesungen im Vereinigten Königreich durchlaufen und sollte nun jeden Tag die königliche Zustimmung erhalten. Es hat Ofcom als Internet-Regulierungsbehörde eingesetzt.

Der Zweck des Gesetzes besteht angeblich darin, die öffentliche Sicherheit im Internet zu verbessern – insbesondere die Sicherheit von Kindern. Es ist jedoch offensichtlich, dass das eigentliche Ziel des Gesetzes darin besteht, die Menschen daran zu hindern, Informationen in den sozialen Medien weiterzugeben, deren Weitergabe die Regierung verhindern möchte – zum Beispiel den Artikel, den Sie gerade lesen.

Das OSA wird die Online-Reichweite der unabhängigen Medien einschränken. Die Verwirklichung dieses Ziels ist für das Establishment von entscheidender Bedeutung – umso mehr, als das öffentliche Interesse an der Online-Berichterstattung der LM ebenfalls stark rückläufig ist.

Darüber hinaus bietet das OSA einen bedeutenden Schutz für jede der regulierten Medienorganisationen, die der Staat kontrolliert und als „anerkannter Nachrichtenverlag“ einstuft. Das bedeutet, dass jedes alte Medienunternehmen sowie bevorzugte „unabhängige“ Medien wie Bellingcat, das ebenfalls vom Establishment finanziert wird, geschützt sind.

Welches angebliche „Fachwissen“ hat die LM angesichts ihrer schützenden Obhut und ihrer enormen Ressourcen wohl in ihre Untersuchung über Russell Brand eingebracht? Einen ausführlichen Bericht über diesen angeblichen Journalismus finden Sie in diesem Artikel. Aber vielleicht sollte ich Sie im Voraus warnen: Die Anschuldigungen gegen Brand sind zwar sehr ernst und sollten von der Polizei untersucht werden, aber das LM-„Team“ hat enttäuschend wenig echte Beweise vorgelegt, um diese angeblichen Anschuldigungen zu stützen.

Schlimmer noch, die LM hat offensichtlich angebliche Beweise fabriziert, um ihre Leser und Zuschauer in die Irre zu führen und so die Aussagen der potenziellen Opfer zu untergraben.

Nach Ansicht von Andrew Neil vom Spectator erfordert die Tatsache, dass die alten Medien über einen Zeitraum von vier Jahren ihre beträchtlichen Ressourcen für diese umfangreichen Recherchen (die wir als unausgegorenen Schrott bezeichnen können) aufgewendet haben, große „Sachkenntnis“.

In dem Spectator-Interview fragte Leith Neil nach seiner Meinung zu der Möglichkeit, dass die LM einen koordinierten Angriff auf Brand gestartet hatte. Neil antwortete wie folgt:

Da ist überhaupt nichts dran[,] und die Leute, die diese Behauptung aufstellen, dass es eine Art Verschwörung gibt, um ihn zu stürzen, sind genau die Leute, die auch an alle möglichen Verschwörungen glauben. Dass Impfungen uns kleine Mikrochips in den Körper pflanzen, dass die Bush-Regierung wirklich hinter 9/11 steckt und all der andere Unsinn. Natürlich leben wir in einer Welt, die von Echsenmenschen regiert wird. Wir alle wissen, wer sie sind [die Echsenmenschen], die Mainstream-Medien wissen, wer sie sind, wir sind nur zu ängstlich, um auf die Echsen unter uns hinzuweisen. Sie sind jetzt bei allem Verschwörungstheoretiker.

Es ist möglich, wenn auch schwer zu belegen, dass eine winzige Minderheit von Menschen, die als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, glaubt, dass in den COVID-Spritzen Mikrochips enthalten sind. Während das Aufkommen von Motes diese Behauptung zumindest möglich macht, war die große Mehrheit der Menschen, die die Impfungen in Frage stellten – und die von den „epistemischen Autoritäten“ ebenfalls als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden -, mehr über den experimentellen Status, die potenziellen unbekannten Risiken und die fragwürdige Wirksamkeit der Impfungen besorgt, ganz zu schweigen von dem Fehlen abgeschlossener Studien.

Neils ermüdendes „Echsen“-Gequatsche basierte einzig und allein auf der Meinung eines prominenten so genannten „Verschwörungstheoretikers“, David Icke, dessen äußerst spekulative Hypothese der „sumerischen Anunnaki“ auf seiner Interpretation einiger gnostischer Texte – Nag Hammadi, die Schriftrollen vom Toten Meer usw. – und der Arbeit von Gelehrten wie Zecharia Sitchin beruhte.

Niemand, der die COVID-Impfungen ernsthaft in Frage stellte, einschließlich Zehntausender britischer Ärzte und Krankenschwestern, tat dies, weil sie die Royals für Echsen hielten. Ebenso wenig haben die Bauingenieure der Universität von Alaska Fairbanks die offizielle Darstellung des 11. Septembers in Frage gestellt, weil sie sich vorstellten, dass der ehemalige US-Präsident Bush ein gestaltwandelndes, pan-dimensionales Reptil ist.

Treten wir einen Schritt zurück und fragen uns: Wenn Andrew Neil, wie er behauptet, der intellektuelle Vorgesetzte eines jeden ist, der behauptet, dass es einen koordinierten LM-Angriff auf Brand gegeben haben könnte, warum übersieht er dann die tagesaktuelle Tatsache, dass die Anschuldigungen gegen Brand von fast allen etablierten Medien auf beiden Seiten des Atlantiks gleichzeitig berichtet wurden? Deutet eine solche absolute Tatsache, ein solcher unwiderlegbarer Beweis, nicht zumindest auf die Möglichkeit einer geplanten Koordination hin?

Und da dies der Fall ist, bleibt uns nur eine Schlussfolgerung: Neil hat absichtlich eine bewährte Propagandatechnik, das so genannte Strohmann-Argument, verwendet. Das heißt, er hat Leuten, mit denen er nicht einverstanden ist, absurde Überzeugungen unterstellt, um mit konstruierter Leichtigkeit Argumente zu „entkräften“, die sie nie vorgebracht haben. Diese Technik wird auch als logischer Irrtum bezeichnet.

Dann wandte er eine verwandte Technik an, die als „Kompositionsirrtum“ bezeichnet wird, um manipulativ zu behaupten, dass die Meinung einer Person, die er als Verschwörungstheoretiker bezeichnet (er bezieht sich auf Icke, ohne ihn namentlich zu nennen), die Ansichten aller repräsentiert, die er als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Dies ist eine äußerst gängige LM-Taktik.

Hat Neil etwas über den gemeinsamen Verdacht eines möglichen koordinierten Angriffs auf Brand gesagt? Ja, das hat er:

[Verschwörungstheorie] ist eine Verteidigung, mit der man nur schwer umgehen kann, weil sie so lächerlich ist. Es ist eine Verteidigung, die keine Fakten braucht. Es ist eine Kultur, in der Russell Brand lebte und davon profitierte, oder zumindest, bis YouTube ihm den Geldhahn zudrehte. Das ist es also, womit sie sich befassen, nicht mit dem Sammeln von Beweisen. [. . .] All diese Verschwörungstheoretiker können ihre absurden Meinungen darüber haben, was hier wirklich mit Russell Brand vor sich geht, aber um herauszufinden, was los ist, um die Beweise zu liefern, braucht es investigativen Journalismus.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Untersuchung der Brand-Vorwürfe nichts als Behauptungen ergeben hat. Das bedeutet nicht, dass die Anschuldigungen nicht wahr sind. Aber die LM-Journalisten haben nicht annähernd die „Beweise“ geliefert, die Neil behauptet.

Beachten Sie, dass Neil das Wort „lächerlich“ verwendet, um seinem Publikum zu signalisieren, dass die Leute, die er „Verschwörungstheoretiker“ nennt, lächerliche Überzeugungen haben. Aber denken Sie darüber nach: Seine Behauptung basierte auf seinen eigenen lächerlichen Behauptungen und logischen Fehlschlüssen – und nicht auf tatsächlichen Beweisen.

Wenn wir also Neil beim Wort nehmen und „feststellen wollen, was vor sich geht“, dann müssen wir uns die „Beweise“ ansehen, in der Hoffnung, einige „Fakten“ festzustellen.

OK, tun wir das. Tatsache ist, dass sich die LM nach der Veröffentlichung der Anschuldigungen nicht sofort auf die Suche nach weiteren Beweisen für die Behauptungen der möglichen Opfer gemacht hat. Stattdessen konzentrierte sich die LM darauf, die „konspirativen“ Ansichten von Brand und seinen Anhängern anzugreifen.

Beispiel #1. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Anschuldigungen gegen Brand schrieb die BBC, er habe „eine Kultanhängerschaft entwickelt“ und sich „in Verschwörungstheorien versucht“. Zu diesen Anschuldigungen fügte die BBC die schillernde „Tatsache“ hinzu, dass Brand während der angeblichen COVID-19-Pandemie eine Anhängerschaft aufgebaut hatte, weil er „Verschwörungstheorien über die Krankheit diskutierte.“

Beispiel #2. Zwei Tage später veröffentlichte die Metro unter Verwendung desselben angeblichen „Kult“-Themas einen Artikel mit dem Titel „From Covid denial to mainstream media hatred – Inside Russell Brand’s conspiracy-fuelled cult online following.“

Beispiel #3. Ein paar Tage später, auf der anderen Seite des Planeten, behauptete die australische ABC News, dass Brands Anhänger auf seine „Tiraden“ reagieren, weil er „kontrovers“ ist und sein Publikum aus „Leuten besteht, die Verschwörungstheorien verfolgen“.

Beispiel #4. Nach den Anschuldigungen gegen Brand beschloss die britische Regierung, sich zu einer möglichen strafrechtlichen Untersuchung zu äußern. Kein Geringerer als das Büro des Premierministers gab eine offizielle Erklärung ab, in der es hieß, dass es sich um „sehr ernste und besorgniserregende Anschuldigungen“ handele.

Die Beispiele sind endlos. Wir haben nicht genug Platz, um sie alle aufzuzählen. Wie seltsam also, dass Andrew Neil in seinem Interview behauptet hat, dass sich niemand „einen Dreck um Russell Brand scheren“ würde. Die „Beweise“ widersprechen Andrew Neil gründlich. Es hat den Anschein, dass die gesamte LM aus allen vier Ecken der Welt und die britische Regierung sehr an den Vorwürfen gegen Russell Brand interessiert sind.

Auf die veröffentlichte Stellungnahme der britischen Regierung folgten Briefe von Dame Caroline Dinenage DBE MP an zahlreiche soziale Medien und Online-Nachrichtenseiten, darunter das chinesische Unternehmen TikTok und der Video-Hosting-Dienst Rumble, in denen sie forderte, Brand auf diesen Online-Plattformen zu demontieren.

Caroline Dinenage ist Baroness Lancaster of Kimbolton, ein führendes Mitglied des Establishments und Mitglied des Ausschusses für Kultur, Medien und Unterstützung des Unterhauses (House of Commons). Es ist keine Überraschung, dass dieser Ausschuss maßgeblich an der Ausarbeitung des Online-Sicherheitsgesetzes beteiligt war. Als die Baronin von Februar 2020 bis September 2021 Staatsministerin für Digitales und Sport war, trug sie zudem die ministerielle Verantwortung für die Verabschiedung des Gesetzes zur Online-Sicherheit, das zum Online-Sicherheitsgesetz wurde.

Der im Common Law verankerte Grundsatz „unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist„, den Neil als wichtigen Grundsatz der liberalen Demokratie im Vereinigten Königreich bezeichnete, scheint für Dinenage praktisch keine Bedeutung zu haben.

In einigen Kreisen der LM wird die Auffassung vertreten, Dinenage habe unabhängig gehandelt. Das mag wahr sein. Aber warum hat sie dann den offiziellen Briefkopf des britischen Unterhauses für ihre Korrespondenz verwendet?

Bislang gibt es noch keine offizielle Stellungnahme des Sonderausschusses für Kultur, Medien und Unterstützung zu den Anschuldigungen gegen Brand. Berichten zufolge hat er lediglich eingeräumt, dass nur „einige“ der unter seinem Namen verschickten Briefe genehmigt wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass alle Briefe, die unter seinem Briefkopf verschickt wurden, beschämende Beispiele für rücksichtslosen Autoritarismus waren, deutet die Tatsache, dass auch nur einer von ihnen genehmigt wurde, auf die diktatorischen Tendenzen des Sonderausschusses als Ganzes hin.

Welche tatsächlichen Fakten wurden festgestellt?

Erstens ist es eine Tatsache, dass die LM die Anschuldigungen ausgenutzt und den Kompositionsfehler eingesetzt hat, um sowohl die Meinung von Brand als auch die seiner Anhänger in den sozialen Medien zu diskreditieren.

Zweitens ist es eine Tatsache, dass die Anschuldigungen gegen Brand zur gleichen Zeit aufkamen, als das Gesetz zur Online-Sicherheit die letzte Lesung durchlief. Die Vorwürfe gegen Brand beherrschten die Schlagzeilen und ließen praktisch keinen Raum für eine ausführliche Berichterstattung über das bevorstehende britische Zensurgesetz durch die LM. Das lenkt die britische Öffentlichkeit gründlich ab.

Drittens ist es eine Tatsache, dass der Zweck des Online-Sicherheitsgesetzes darin besteht, die schwindende Reichweite der LM zu stärken und ihre unabhängige Medienkonkurrenz zu zensieren.

Viertens ist es eine Tatsache, dass Brand und seine Anhänger als Teil der unabhängigen Medien angesehen werden, die von der LM als Verschwörungstheoretiker beschuldigt werden.

Fünftens ist es eine Tatsache, dass maßgebliche Persönlichkeiten in der britischen Regierung die von der LM veröffentlichten Anschuldigungen benutzt haben, um zu versuchen, die Reichweite von jemandem zu begrenzen, der Millionen von Anhängern hat und den sie beschuldigen, ein Verschwörungstheoretiker zu sein.

Sechstens ist es eine Tatsache, dass die Begrenzung der Reichweite von populären Verschwörungstheoretikern genau das ist, was mit dem Online Safety Act erreicht werden soll.

Für jede dieser Tatsachen gibt es handfeste Beweise. Was also hat Andrew Neil, ein mutmaßliches Mitglied der „epistemischen Autoritäten“, zu den Fakten und Beweisen gesagt, die ihm und den von ihm vertretenen Medien so wichtig sind?

In seinem Spectator-Interview sagte Neil Folgendes:

„Ich denke, weil Russell Brands Position in Bezug auf eine Vielzahl von Verschwörungen ihren Verschwörungen sehr ähnlich ist, betrachten sie ihn als einen von uns. Egal, was ihm vorgeworfen wird, wir müssen uns also hinter ihn stellen. Wir müssen uns hinter ihn stellen, sie versuchen, uns auszunehmen. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass sie Verschwörungstheoretiker sind, also sind sie paranoid. Sie sind nicht nur paranoid, sie wissen auch, dass die meisten vernünftigen Menschen gegen sie sind. Und ich denke, es ist eine Art Verteidigung, sich um einen der ihren zu kümmern.“

Das Spectator-Interview wurde am 23. September veröffentlicht, nachdem die Dinenage-Briefe und die LM-Berichte, die wir gerade besprochen haben, erschienen waren. Mit anderen Worten: Neil hatte haufenweise Material zur Verfügung, aber er entschied sich, alle Beweise zu verwerfen und die zahlreichen Fakten zu ignorieren, die auf ein mögliches politisches Motiv für die Verfolgung von Brand durch die globalen Legacy-Medien und die britische Regierung hindeuten. Stattdessen ließ er alle Beweise und Fakten einfach beiseite und stürzte sich in seine „Verschwörungstheorie“-Beschuldigungen.

Dies ist ein klassischer Fall dafür, wie das Etikett „Verschwörungstheorie“ von Leuten wie Neil verwendet wird, die widersprüchliche Beweise oder Fakten nicht anerkennen wollen. Der Vorwurf der „Verschwörungstheorie“ ermöglicht es Neil und seinen Legacy-Medien-Kohorten, so zu tun, als seien sie unanfechtbare Narrative, von denen sie erwarten, dass ihre Leser und Zuschauer ihnen „vertrauen“, und zwar auf der fadenscheinigen Grundlage ihres lächerlichen, selbstherrlichen Anspruchs, „epistemische Autoritäten“ zu sein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies genau das ist, was „die Wissenschaft™“ des Verschwörungstheoretikers vorschreibt.

Als Sam Leith, Neils Gesprächspartner, darauf hinwies, dass sich die so genannten Verschwörungstheoretiker nicht einer einzigen politischen Ideologie zuordnen lassen, hielt Neil nicht inne, um die Implikationen der zutreffenden Aussage seines Untergebenen zu bedenken.

Stattdessen begann er mit einer anekdotischen Reminiszenz, als wolle er seine bizarre verschwörungstheoretische Sichtweise rechtfertigen. Nachdem er alle gegenteiligen Beweise abgetan hatte, behauptete er fälschlicherweise, dass Verschwörungstheorien nur an den Extremen der Politik zu finden seien und dass die extremen Linken und die extremen Rechten (Verschwörungstheoretiker) im Wesentlichen alle dasselbe glaubten.

Er vertrat die Ansicht, dass beide angeblichen extremistischen Flügel und damit alle Verschwörungstheoretiker, die er sich vorstellt, die liberale Demokratie hassen. Seine Schlussfolgerung:

„Leute wie Russell Brand sind keine Freunde der liberalen Demokratie und ihre Anhänger auch nicht.“

Wie wir in Teil 1 erörtert haben, handelt es sich dabei um sinnlose Bekehrungsversuche. Die etablierten Eliten des Establishments erwarten ernsthaft von uns, dass wir akzeptieren, dass die Menschen, die unser demokratisches Recht, die Macht in Frage zu stellen, am vehementesten verteidigen und ausüben wollen, allesamt extremistische Verschwörungstheoretiker sind.

Neil glaubt offenbar, dass die liberale Demokratie durch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die „epistemischen Autoritäten“ des Establishments verkörpert wird. Folglich untergräbt seiner Ansicht nach jeder, der die „Autoritäten“ und ihre Verlautbarungen und Erlasse in Frage stellt, die liberale Demokratie. Doch was er beschreibt, ist in Wirklichkeit das Gemeinwesen eines totalitären faschistischen Staates – eine völlige Umkehrung der liberalen Demokratie und der Grundsätze, auf denen sie angeblich beruht.

Es ist offensichtlich, dass aus Neils Sicht nur dumme Menschen – Verschwörungstheoretiker – die epistemische Wahrheit in Frage stellen, wie sie vermutlich von seiner engen, autoritären Klasse definiert wird. Er betrachtet alle diese dummen Menschen als unintelligente Extremisten, die die Gesellschaftsordnung zerstören wollen, die er unaufrichtigerweise als liberale Demokratie bezeichnet.

Jeder, der das Etikett „Verschwörungstheorie“ verwendet, tut dies nicht, weil er die Beweise, die Fakten oder die Dialektik schätzt, sondern weil er keine Infragestellung seiner Weltanschauung oder eine Abweichung von seiner behaupteten Autorität dulden will.

Der Vorwurf der „Verschwörungstheorie“ ist ein autoritäres Propagandakonstrukt, das absichtlich geschaffen wurde, um legitime, faktenbasierte Meinungen zu zensieren.

Es ist an der Zeit, den „epistemischen Autoritäten“ die Stirn zu bieten und ihre elitäre, autoritäre Anmaßung intellektueller Überlegenheit zurückzuweisen.

Es ist an der Zeit, darauf zu bestehen, dass alle Beweise diskutiert werden, dass alle Fakten festgestellt und der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.

Es ist an der Zeit, die von der Staatspropaganda verbreiteten „Verschwörungstheorien“ zurückzuweisen.

Ich danke meinem Redakteur, der seit Oktober 2021 unschätzbare Beiträge zu meinen Artikeln geliefert hat (der es aber aus persönlichen Gründen vorzieht, anonym zu bleiben).