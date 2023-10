Erzbischof Viganò: Priester und Bischöfe, die die ‚tödlichen‘ COVID-Impfungen beworben haben, müssen vor Gott Rechenschaft ablegen

„Ihr Schweigen zum Pandemiebetrug ist identisch mit dem zur Apostasie der katholischen Hierarchie“, schreibt Erzbischof Viganò. „Und die moralische Verantwortung, die auf ihnen lastet, wird als unverlöschlicher Makel bleiben, für den sie vor Gott, den Menschen und der Geschichte Rechenschaft ablegen müssen.“

Vor drei Jahren gehörte ich zu den Ersten – und sicherlich zum ersten Bischof – der den Pandemie- und Impfbetrug anprangerte. Mit Argumenten, die heute als wahr und gut begründet erscheinen, wurden die kritischen Fragen und die Unmoral einer experimentellen Genbehandlung ausgedrückt, für deren Herstellung abgetriebene Föten verwendet wurden und werden. Ich schrieb auch zwei offene Briefe an die Kongregation für die Glaubenslehre, die unbeantwortet blieben.

Es gab jene in konservativen Kreisen, die so weit gingen, mich persönlich anzugreifen und auf die unbewiesenen und offensichtlich falschen Aussagen einer Ärztin zurückgriffen, die mit ihrem Ehemann für BigPharma arbeitete.

Ich äußerte meine Bestürzung über das Schweigen der Bischöfe, Priester und Gemeindepfarrer, über viele religiöse Mitarbeiter in Krankenhäusern und über den servilen Eifer, mit dem sich die katholische Hierarchie den verrückten und kriminellen Gesundheitsvorschriften und Bergoglios Förderung des Serums anpasste. Ich wurde öffentlich im Fernsehen und in den Medien beleidigt, während meine Bruderbischöfe schwiegen. Angesichts eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, das mit der Zustimmung und Ermutigung von Bergoglio weiterhin vor unseren Augen stattfindet, hätte ich gedacht, dass viele Pastoren den Mut gefunden hätten, ihre Stimme zu erheben und meiner Anprangerung des Plans zur weltweiten Bevölkerungsreduktion beizutreten, der vom World Economic Forum, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Rockefeller Foundation, der WHO und der UN umgesetzt wird, während die Gelder dieser Kriminellen auch dem Vatikan gegeben wurden und Bergoglio zu einem Impfstoffverkäufer und Unterstützer des Klimabetrugs gemacht haben, der nun mit Laudate Deum und der „Amazonas- und synodalen Kirche“ zum „Lehramt“ geworden ist.

Nemo propheta in sua patria. Aber wenn heute einige Priester den Beweisen nachgeben und katholische Journalisten bitten, die Wahrheit über die Nebenwirkungen zu berichten, frage ich mich, mit welcher Gelassenheit sie bisher ihr Gewissen zum Schweigen gebracht haben. Und ob ihr Schweigen und ängstliches Schweigen – wie das der Ärzte, Polizeikräfte, Richter, Lehrer und Gouverneure – sich heute nicht in einen zaghaften Protest verwandelt hat, nur weil sie den Showdown näherkommen sehen und mehr für ihren eigenen Ruf fürchten als für die Gesundheit der Milliarden Menschen, die einem Produkt ausgesetzt waren, von dem von Anfang an bekannt war, dass es gefährlich und sogar tödlich ist.

Ihr Schweigen zum Pandemiebetrug ist identisch mit dem zur Apostasie der katholischen Hierarchie. Und die moralische Verantwortung, die auf ihnen lastet, wird als unverlöschlicher Makel bleiben, für den sie vor Gott, den Menschen und der Geschichte Rechenschaft ablegen müssen.