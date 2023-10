Das Dunkle Geld hinter dem Angriff auf Ihre Privatsphäre

Opake Lobbyarbeit.

In den Korridoren der Macht, wo legislative Bemühungen die Zukunft gestalten, gibt es einen Aspekt, der hartnäckig vor der öffentlichen Aufmerksamkeit verborgen bleibt: die Finanzierung, die diese politischen Kampagnen antreibt. Der jüngste Versuch, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verbieten, der als edler Versuch dargestellt wird, Kinder vor dunklen Ecken des Internets zu schützen, bildet keine Ausnahme. Unter der Oberfläche des Kinderschutzes verbirgt sich ein undurchsichtiges Netzwerk finanzieller Interessen, dessen voller Umfang und Quellen für diejenigen außerhalb der inneren Machtzirkel ein Rätsel bleiben.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, eine Methode zur Datenübertragung, bei der nur die kommunizierenden Benutzer die Nachrichten lesen können, war ein integraler Bestandteil der digitalen Privatsphäre, eine Bastion gegen potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen und ein Schutz der Meinungsfreiheit, insbesondere in unterdrückerischen Regimen. In einer Ära, in der persönliche Daten zur begehrtesten Ware geworden sind und Dissidenten auf verschlüsselte Nachrichten angewiesen sind, um sicher zu kommunizieren, enthüllt das vorgeschlagene Verbot einen gefährlichen Kompromiss. Kritiker argumentieren, dass es nicht nur die individuelle Privatsphäre aushöhlt, sondern auch einen gefährlichen Präzedenzfall schafft, bei dem die Stimmen der Bürger überwacht, manipuliert oder zum Schweigen gebracht werden können.

Im digitalen Zeitalter wird das empfindliche Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit ständig auf die Probe gestellt. Jüngste Bestrebungen von politischen Führern, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verbieten, die als Maßnahme zum Schutz von Kindern vor Online-Raubtieren angepriesen wird, haben eine hitzige Debatte über das Fundament unseres Privatlebens und unsere Fähigkeit zur Kommunikation ohne Angst vor unberechtigter Überwachung ausgelöst. Während der Schutz der schutzbedürftigsten Mitglieder der Gesellschaft, insbesondere der Kinder, eine universell wichtige Verantwortung ist, wirft die vorgeschlagene Lösung – die Beseitigung der starken Sicherheit, die die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet – tiefgreifende Bedenken auf.

Die mangelnde Transparenz wird noch besorgniserregender, wenn man die hohen Einsätze bedenkt: Datenschutzrechte, Meinungsfreiheit und nationale Sicherheit. Während die Namen von Lobbyisten und Interessengruppen, die verschiedene Anliegen unterstützen, oft in die Öffentlichkeit gelangen, ist das detaillierte finanzielle Gerüst, das diese gesetzgeberischen Bemühungen unterstützt, weniger sichtbar und in vertraulichen Offenlegungen versteckt, verschleiert durch politische Manöver.

Es gab unter anderem Anzeichen dafür, dass bestimmte alte Telekommunikationsgiganten die Bewegung gegen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stillschweigend unterstützt haben. Diese Unternehmen, die sich mit der Konkurrenz von Technologieunternehmen konfrontiert sehen, die verschlüsselte Kommunikationsdienste anbieten, könnten erhebliche Wettbewerbsvorteile zurückgewinnen, wenn diese sicheren Kommunikationskanäle geschwächt oder beseitigt würden. Direkte finanzielle Verbindungen bleiben jedoch aufgrund der Nichtoffenlegung von Spenden und der Verwendung von Vermittlungsorganisationen zur Verschleierung der Herkunft dieser Gelder spekulativ.

In einem anderen Beispiel geben sich bestimmte Interessengruppen als Verfechter der Kindersicherheit aus und setzen sich für Anti-Verschlüsselungsgesetzgebung ein. Während ihre Sorge zweifellos aufrichtig ist, wirft die Unklarheit über ihre finanzielle Unterstützung Fragen auf. Einige Untersuchungen haben ergeben, dass diese Gruppen erhebliche Mittel von Quellen erhalten, die sich für eine verstärkte Überwachung und Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden einsetzen, was auf eine mögliche Übereinstimmung von Interessen hinweist, die über das Wohl der Kinder hinausgeht.

Derzeit wird ein kurioses Netzwerk um die jüngsten legislativen Bemühungen der EU in dieser Angelegenheit gewoben.

Die Art und Weise, wie sich die Dinge abspielen, während die EU sich darauf vorbereitet, das Scannen privater Kommunikationen der Menschen zur Pflicht zu machen, könnte auch als ein Tauziehen zwischen dieser Organisation, Big Tech, kleinen, datenschutzorientierten Apps und Organisationen, einflussreichen Spendern und natürlich den Medien beschrieben werden.

Aber fangen wir am „Anfang“ an – das heißt, an der neuesten Kontroverse in diesen manchmal äußerst undurchsichtigen und vielschichtigen Aktivitäten und Ereignissen.

Ein scheinbar benachteiligtes Kind, in ungeeigneten Lebensbedingungen sitzend, hält einen wenig ansprechenden Apfel in der Hand. Das gesamte Bildmaterial berührt sicherlich die Gefühle.

Aber die Botschaft besteht nicht darin, Armut zu stoppen oder etwas in dieser Art, was allein aus dem Bild hervorgehen könnte. Deshalb wird es mit einer großen Überschrift geliefert, die sich selbst erklärt: „Kindesmissbrauch wird auf iCloud gespeichert. Apple erlaubt es.“

Es handelt sich um eine Anzeige – ein Werbeplakat -, das anscheinend in den USA angezeigt wird, obwohl die Hauptfront des Kampfes um die Überwachung von Inhalten auf möglichen Missbrauch von Kindern (aber Kritiker sagen, es handelt sich wirklich um einen nicht so verhüllten Angriff auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als solche) in Europa geführt wird.

Das Plakat ist signiert: ProtectChildrenNotAbuseThem.com.

Also, was ist „ProtectChildrenNotAbuseThem.com“, könnten Sie fragen. Sie wären nicht allein.

Matthew Green, der Kryptographie an der Johns Hopkins University lehrt, hatte eine ähnliche Frage.

„Ich frage mich, wer genau für die Anzeigen bezahlt und was ihre spezifischen Geschäftsinteressen sind“, sagte er in einem Beitrag auf X – und er war nicht der Einzige, der versuchte, herauszufinden, was hier passiert.

Und jetzt wissen wir es: Es handelt sich um eine „Dunkle Geld“-Organisation namens Hopewell Fund, hinter der Arabella Advisors steht. Das bedeutet, dass diejenigen, die die Kampagne diskreditieren, Hopewell Fund als eine falsche Interessenvertretung bezeichnen, die in Wirklichkeit eine „Dunkle Geld“-Gruppe ist.

Das wäre eine Gruppe, die sicherstellt, dass ihre Spender, wenn nicht unmöglich, dann sehr schwer zu verfolgen sind. Tatsächlich sagen Gegner jetzt, dass der „Fonds“ allein dafür da ist, große Spenden einzusammeln, um „falsche Interessenvertretungsgruppen“ zu schaffen.

Natürlich hat der „Unterzeichner“ unter der Botschaft des Plakats eine Webseite, und gleich zu Beginn beschuldigt sie Apple, erstens anscheinend eine Richtlinie zur „Erkennung von Bildern des sexuellen Kindesmissbrauchs“ implementiert, dann aber 2021 zurückgenommen zu haben.

Diese „Phantom-Interessenvertretung“ erklärt dann, dass die Leben von Kindern „weltweit“ von dieser Entscheidung betroffen sind – und dann wird Apple aufgefordert, „Bilder und Videos von sexuellem Kindesmissbrauch auf iCloud zu erkennen, zu melden und zu entfernen (indem) ein robustes Meldesystem erstellt wird“.

Die Website identifiziert sich als „Heat Initiative“ – und wird laut Beobachtern hinter den Plakaten vermutet – aber ein Update von vor etwa einem Monat besagt, dass sie im Besitz und Betrieb von Hopewell Fund ist.

Aber dann gibt es noch mehr. Eine Website namens „Balkan Insight“ – eine von der Europäischen Kommission, unter anderem, unterstützte Abteilung eines Medienprojekts namens BIRN – und die sich besonders auf den Balkan konzentriert, bringt plötzlich eine scheinbar anti-Europäische Kommission „Analyse“ dessen, was unverblümt als „die mächtige Koalition“ bezeichnet wird, die sich hinter dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Überwachung von sexuellem Kindesmissbrauchsmaterial im Internet verbirgt, ein Vorschlag, den führende Experten als eine Gefahr für die Rechte betrachten und der die Verschlüsselung untergraben wird.

Meredith Whittaker, von dem, was sich hinter der Signal-App verbirgt, hat die Veröffentlichung möglicherweise wirklich von Herzen begrüßt, aber das uneingeschränkte Lob wirft – oder schafft – immer noch viele Fragen auf.

In einem Tweet lobte Whittaker die Berichterstattung als „die beste Follow-the-Money-Berichterstattung“ über das beschriebene globale Problem der digitalen Privatsphäre.

Das mag gut sein – aber ist Whittaker gut genug ausgestattet, um diesen Tweet abzusetzen? Weiß sie wirklich, wer diese Menschen sind oder was ihr – letztes – Motiv für die Darstellung einer Bedrohung der Verschlüsselung und der Privatsphäre sein könnte?

Es gibt mehr „Handlungslöcher“ hier als in einem durchschnittlichen Agatha-Christie-Klassiker.

Die allgemeine Stimmung aus dieser – und einigen Interessengruppen wie EDRi – scheint zu sein, dass die EU-Kommission von „Industrieinteressen“ beeinflusst wird. Das wird dann verwirrend, weil es sich bei der infrage stehenden „Industrie“ um die gleiche Big Tech handelt, die der Nichteinhaltung beschuldigt wird, aber auch um „Strafverfolgungsbehörden und Regierungen“ – wie in den von der EU vertretenen?

Was passiert hier? Machtstreben? Geldkämpfe? Innerparteiliche Streitereien?

Derzeit handelt es sich wirklich um eine offene Frage. Sieht nicht danach aus, als ob die Privatsphäre/die ordnungsgemäße Verschlüsselung intakt gewinnen/überleben könnte.

Und wenn Sie sich in Zweifeln befinden, möchten Sie sich vielleicht an die Worte von Sir Walter Scott erinnern: „Oh, welch ein verworrenes Netz weben wir/ Wenn wir zum ersten Mal versuchen zu täuschen.“