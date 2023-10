Alexander Dugin: Lassen Sie uns versuchen, eines der möglichen Szenarien einer weiteren Eskalation im Nahen Osten zu beschreiben.

Der palästinensische Aufstand beginnt in der Westbank und in Ost-Jerusalem. Der Fatah gelingt es nicht, die Situation einzudämmen. Als die Palästinenser sehen, dass Israel im Gazastreifen einen regelrechten Völkermord begeht, beginnen sie einen Aufstand. Die israelische Armee massakriert weiter Zivilisten im Gazastreifen. Weltweit wächst der Protest gegen die pro-amerikanischen, liberalen Eliten des Westens, die sich einhellig auf die Seite Israels gestellt haben. Die Hisbollah mischt sich ein, und arabische Massen aus Jordanien durchbrechen die Grenzsperren. Die USA führen Präventivschläge gegen den Iran, der sich zunehmend in den Konflikt einmischt. Syrien greift mit einem Angriff auf die Golanhöhen in den Krieg ein. Es kommt zu einer raschen Mobilisierung der gesamten islamischen Welt.

Die pro-amerikanischen Staaten – Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate etc. – sehen sich gezwungen, an der Seite der Palästinenser in die Konfrontation einzutreten. Dazu kommen Pakistan, die Türkei und Indonesien. Die Geschichte von der Entsendung der Taliban in den Nahen Osten aus den Fake News wird zur Realität. Die schwarzen Banner von Khorassan werden in der ganzen Welt gehisst. Die Probleme zwischen Salafisten und Traditionalisten, einschließlich der Schiiten, treten in den Hintergrund. Der große Dschihad der islamischen Welt gegen den Westen und Israel beginnt.

Russland nimmt eine neutrale Haltung ein, unterstützt Israel aber nur zögerlich, da es in der Ukraine mit dem Westen kämpft, der seinerseits ganz auf der Seite Israels steht.

Später während des Aufstands in Ostjerusalem verkünden die Palästinenser die Notwendigkeit, die Al-Aqsa-Moschee abzuriegeln, um sie vor den israelischen Streitkräften zu schützen. Dies war der Auslöser für den Aufstand im Gazastreifen, den Al-Aqsa-Sturm. Im Kampf gegen bewaffnete palästinensische Milizen und zur Selbstverteidigung greift Israel die Moschee mit Raketen an. Sie stürzt ein. Der Weg für den Bau des Dritten Tempels ist frei. Aber… eine Milliarde Muslime, von denen (offiziell) 50 Millionen in Europa leben, beginnen nun im Westen selbst einen Aufstand. In Europa bricht ein Bürgerkrieg aus. Einige Europäer stellen sich auf die Seite von LGBT, Soros und den atlantischen Eliten, andere verbünden sich mit den Muslimen (nach dem Vorbild von Alain Soral) und schließen sich der antiliberalen Revolution an.

Die USA setzen taktische Atomwaffen gegen den Iran ein. Russland führt einen taktischen Atomschlag gegen die Ukraine, die sich um jeden Preis an den Westen binden will und Moskau auf jede erdenkliche Weise provoziert.

Der Dritte Weltkrieg bricht aus, taktische Atomwaffen werden eingesetzt. Russland entscheidet sich schließlich und stellt sich auf die Seite der Moslems.

China greift Taiwan unter einem Vorwand an und lenkt die USA und die NATO auf ein neues Ziel. Indien unterlässt die von den USA erwartete direkte Unterstützung. Der Abend der Geschichte ist nicht mehr träge.

Feministinnen, Homosexuellenaktivisten und Umweltschützer fordern ein Ende, aber niemand hört ihnen zu.

Der Westen ist gezwungen, im Namen eines Ziels, das er nicht mehr artikulieren kann, gegen alle zu kämpfen – all die alten Thesen über Menschenrechte, Zivilgesellschaft und andere Beschwörungen sind in der harten Realität des bevorstehenden totalen Todes verschwunden. Ilon Musk gibt zu, dass er überhaupt nicht mehr versteht, was passiert.

Israel beginnt mit dem Bau des Dritten Tempels und wird von allen Seiten angegriffen. Nur Mosche kann die Situation retten.

Hier endet der Text der Prophetie.