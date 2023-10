Weißes Haus erklärt, dass im Gazastreifen weiterhin Zivilisten abgeschlachtet werden sollen

Caitlin Johnstone

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, erklärte am Dienstag vor der Presse, dass die fortgesetzte Tötung von Zivilisten bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens „passieren wird“.

„Das ist Krieg“, sagte Kirby. „Es ist ein Kampf. Es ist blutig, es ist hässlich, es wird chaotisch sein, und unschuldige Zivilisten werden weiterhin verletzt werden. Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas anderes sagen – ich wünschte, es würde nicht passieren, aber es wird passieren.“

„Und das macht es nicht richtig“, fügte Kirby hinzu. „Es macht es nicht entschuldbar. Es bedeutet nicht, dass wir nicht unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen und alles in unserer Macht Stehende tun, um den Israelis zu helfen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um es zu minimieren. Aber leider liegt das in der Natur des Konflikts.

Oh, okay, solange Sie „Bedenken äußern“.

Den Informationsinteressen Israels und seiner westlichen Verbündeten ist sehr gedient, wenn man diesen Angriff als „Krieg“ bezeichnet, obwohl dieser Begriff hier nicht zutrifft. Von einem Krieg spricht man, wenn sich zwei Nationen oder Gruppen in einem bewaffneten Kampf gegenüberstehen; eine Seite mag stärker sein als die andere, aber der Kampf geht eindeutig in beide Richtungen.

Das ist hier nicht der Fall. Israel lässt High-Tech-Militärsprengstoff auf die zivile Infrastruktur eines riesigen Konzentrationslagers mit vielen Kindern regnen, und von Zeit zu Zeit feuert ein Kämpfer im Gazastreifen eine Art Rakete ab, die im Wesentlichen ein verherrlichter Feuerwerkskörper ist und historisch gesehen kaum jemanden tötet. Israel tötet Tausende von Zivilisten und legt ganze Stadtviertel in Schutt und Asche, während die Hamas und andere Widerstandsgruppen im Gazastreifen leichten Sachschaden anrichten, was auf eine performative Inszenierung des Trotzes hinausläuft.

Das ist kein Krieg. Das ist ein Massaker.

Indem sie es als etwas bezeichnen, das es nicht ist, statt als das, was es ist, können Israels Apologeten jede Kritik an seinem Vorgehen mit einem Achselzucken und einem „Das ist Krieg, Mann. Krieg ist hässlich, was soll ich sagen?“ reagieren. Sie wären dazu nicht in der Lage, wenn sie diese Gräueltat wahrheitsgemäß ansprechen würden.

Das einzig Wahre an Kirbys Worten war seine Aussage, dass das Abschlachten von Zivilisten weitergehen werde. Die Zahl der Todesopfer der Luftangriffe in Gaza hat Berichten zufolge die Zahl von 6.500 überschritten, wobei in den 24 Stunden von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch jeweils mehr als 700 Menschen getötet wurden. Wie Dave DeCamp von Antiwar anmerkt, fällt diese Eskalation der Todesfälle mit den Behauptungen Benjamin Netanjahus zusammen, dass Israel seine Bombardierungskampagne eskaliert habe.

All dies wird von den Vereinigten Staaten finanziert und unterstützt, die ihre militärische Präsenz im Nahen Osten auf beunruhigende Weise verstärkt haben. Zwei US-Flugzeugträger sind seit Beginn der Morde ins östliche Mittelmeer verlegt worden, und das Pentagon hat der Presse mitgeteilt, dass es als Reaktion auf Israels unerbittliche Angriffe auf das Leben der Palästinenser eine „erhebliche Eskalation“ der Angriffe auf US-Truppen im Nahen Osten erwarte. US-Militärberater wurden nach Israel entsandt, um der israelischen Armee bei der Vorbereitung ihrer Bodeninvasion in Gaza zu helfen, und wie üblich schließt sich Australien der US-Kriegspolitik an, indem es ebenfalls mehr Truppen in den Nahen Osten entsendet.

Wir können also in naher Zukunft mit noch mehr Tötungen rechnen, so oder so. Es gibt keinen nennenswerten Druck auf Israel, das Abschlachten von Zivilisten zu beenden, und eine Eskalation zu einem umfassenderen Krieg im Nahen Osten ist nicht auszuschließen. Die Dinge könnten sich in eine Richtung entwickeln, die ein genozidales Gemetzel im Nachhinein wie sonnige Tage erscheinen lassen.