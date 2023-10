The Corbett Report: Der Kontext ist entscheidend

Von James Corbett

Ich werde oft auf ein Bild angesprochen, das ich im Laufe der Jahre in mehreren meiner Artikel verwendet habe. Es zeigt eine Fernsehkamera, die einen Messerangriff so einfängt, dass die Realität, wer angreift und wer angegriffen wird, völlig verdreht wird.

Falls Sie es noch nicht gesehen haben, hier ist es:

Ich würde gerne den Urheber dieses Bildes nennen, aber ich kann es nicht. Es kursiert nun schon seit Jahrzehnten im Internet und ich habe noch nie gesehen, dass es einem bestimmten Künstler zugeschrieben wurde. Es wurde jedoch so oft gepostet und wieder gepostet, dass es inzwischen seine eigenen Überlieferungen hervorgebracht hat.

Einige sagen, dass der Kameramann beide hereingelegt hat.

Andere bestehen darauf, dass eine Waffe auf den Kopf des Kameramanns gerichtet ist, der sich gerade außerhalb des Bildes befindet.

Wie dem auch sei, es ist leicht zu erkennen, warum das Bild im Laufe der Jahrzehnte so viel Interesse geweckt hat (und nach den Rückmeldungen in meinem Posteingang zu urteilen, auch weiterhin weckt). Denn es bringt einen Punkt perfekt auf den Punkt, auf den ich jetzt Tausende von Worten verwenden werde: Kontext ist alles.

Wenn Sie diesen Punkt bereits verinnerlicht haben und verstehen, wie diese Erkenntnis von den Mächten, die es nicht sein sollten, als Waffe eingesetzt wurde, großartig! Aber es gibt noch einen weiteren Punkt zu bedenken: Wir können diese Erkenntnis über die Bedeutung des Kontextes zu unserem Vorteil nutzen.

Und wie? Erlauben Sie mir, das zu erklären. . . .

RAHMEN-KRIEGE

Erinnern Sie sich noch daran, wie ich gezeigt habe, wie die Wahrnehmung einer ganzen Nation grundlegend verändert werden kann, indem man einfach eine Kamera in eine andere Richtung richtet?

(Video: Is THIS Japan?!?)

Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, geht es darum, dass die Medienunternehmen diese Technik immer wieder einsetzen, um unsere Wahrnehmung wichtiger Themen zu manipulieren.

Erinnern Sie sich, als die BBC eine Menschenmenge zeigte, die angeblich gegen den damaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad protestierte:

. . das in Wirklichkeit ein Ausschnitt aus einer Pro-Ahmadinejad-Kundgebung war?

Oder als CityNews und andere Elemente der verlogenen Schoßhündchen-Medien in Kanada versuchten, Sie davon zu überzeugen, dass dies ein repräsentatives Bild des Freiheitskonvois sei:

Anstelle von, Sie wissen schon, dem hier:

Oder als die Weltpresse versuchte, uns davon zu überzeugen, dass die tapferen Führer der freien Welt mutig die Arme verschränkten, um ihr Engagement für die Meinungsfreiheit zu demonstrieren, indem sie den Pariser Einheitsmarsch nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo anführten?

Nur damit zufällige Twitter-Nutzer darauf hinweisen, dass die ganze Sache eine komplette Farce war, die auf einer leeren, bewachten Straße stattfand?

Und wer könnte es vergessen, als die lügenden Kameras der gekauften und bezahlten Establishment-Presse während der Präsidentschaftswahlen 2016 eine Hillary-Clinton-Kundgebung fest im Griff hatten….

. . damit sie die Tatsache verbergen konnten, dass Queen „Warum liege ich nicht 50 Punkte vorne?“ Hillary nicht einmal eine Highschool-Turnhalle mit Anhängern füllen konnte?

Und es sind nicht nur buchstäbliche Fotos, die manipuliert werden, um irreführende Zusammenhänge zu schaffen.

Denken Sie an die Lügen, verdammten Lügen und Balkendiagramme der Statistiker, die wollen, dass Sie TÖDLICHE ANGST vor ihren (verlogenen, manipulativen, gefälschten, manipulierten und bequemerweise farbcodierten!) globalen Durchschnittstemperaturdiagrammen haben, die die letzten 140 Jahre (meist gefälschter) Daten zur globalen Erwärmung zeigen:

. . aber definitiv NICHT, dass Sie diese Daten in die historische Perspektive einordnen:

Und natürlich ist die Manipulation des Kontextes nicht auf den visuellen Bereich beschränkt. Schlagzeilen, Zitate und Quellen können manipuliert werden, um das Verständnis des Lesers für eine Geschichte zu verändern.

Erinnern Sie sich noch an die bösen Schüler der Covington High School, die unter der Führung des weißen Rassisten Nick Sandmann einen unschuldigen Demonstranten der amerikanischen Ureinwohner auf der National Mall in Washington, D.C., körperlich bedrohten und auf grausame Weise verhöhnten?

Erinnern Sie sich noch daran, wie die Journalisten und Moderatoren, die darüber nachdachten, Sandmann ins Gesicht zu schlagen, oder die meinten, dass die Kinder von Covington „genauso gut auf das Kreuz hätten spucken können“, krähen mussten, nachdem ein Video aufgetaucht war, das zeigte, dass der gesamte Vorfall 180 Grad im Gegensatz zu dem stand, was CNN, die Washington Post, NBC Universal und die anderen verlogenen Lügner der Lahmstrommedien ursprünglich berichtet hatten?

OK, ich hoffe, Sie haben es jetzt verstanden: Kontext ist alles.

Das Weglassen wichtiger Zusammenhänge in einer Nachricht ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden, mit denen Lakaien-Reporter die Öffentlichkeit in die Irre führen. Ich würde sogar sagen, dass dies wahrscheinlich die wichtigste Methode ist, die die etablierten Medien anwenden, um ihr Publikum falsch zu informieren. Ja, manchmal lügen die Spottdrossel-Wiederholer der MSM einfach über Tatsachen, aber viel häufiger schreiben diese Presstituierten keine Tatsachenlügen; sie lügen durch Auslassung.

Ich bin sicher, Ihnen fallen noch eine Million weiterer Beispiele für dieses Phänomen ein. Sie können diese Beispiele gerne im Kommentarbereich dieses Newsletters auf corbettreport.com hinterlassen. Aber so kathartisch das auch sein mag, vielleicht lässt sich aus dieser „Kontext ist alles“-Einsicht noch etwas Wichtigeres ableiten.

Können wir über die bloße Identifizierung der Technik der Kontextmanipulation hinaus unser Verständnis dieser Technik nutzen, um eine Lösung für die Probleme zu formulieren, denen wir gegenüberstehen?

Wie sich herausstellt, können wir diese scheinbar einfache Einsicht – nämlich, dass wir eine andere Perspektive auf ein Thema gewinnen können, indem wir es einfach neu kontextualisieren – zu unserem Vorteil nutzen.

DAS PROBLEM NEU FORMULIEREN

Es gibt ein weiteres Bild, das ich oft zitiere und das meiner Meinung nach dem alten Sprichwort „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ gerecht wird. Es ist das Bild eines Politikers, der am anderen Ende eines über eine Klippe baumelnden Brettes steht. Er wird buchstäblich von den Leuten gestützt, die seiner Rede am anderen Ende des Brettes zuhören. Aber eine Person – vermutlich desillusioniert von dem Politiker – verlässt das Brett.

Es handelt sich um eine weitere dieser Karikaturen, deren Alter und Ursprung unbestimmt ist, die aber den Eindruck erwecken, als gäbe es sie schon ewig, weil sie eine tiefe Wahrheit in einem einfachen, sofort verständlichen Bild vermitteln.

In diesem Fall ist die Wahrheit, die vermittelt wird, eine, die keine noch so große Menge an „Volksmacht“-Parolen den Menschen jemals auf dieselbe Weise vermitteln kann. Ja, wir unterstützen buchstäblich das politische Puppentheater (und die Politiker darin) mit unserer Teilnahme. Um dieses Schauspiel zu beenden, müssen wir nur weggehen.

Allgemeiner ausgedrückt ist dies ein Punkt, auf den ich in meiner Arbeit an Lösungen seit Jahren immer wieder hinweise. Das wirkliche Versagen der Verschwörungstheoretiker besteht darin, dass sie dazu neigen, die Menschheit als hilflose Gefangene eines Sie/Die/Das darzustellen, das sich aus allmächtigen Davos-Illuminaten-Juden-Vatikan-Weltraumlaser-Eliten zusammensetzt, deren furchterregende Stärke und ungeheure Ressourcen sie völlig unangreifbar machen und dafür sorgen, dass ihre Pläne unweigerlich und zielsicher zum Tragen kommen.

Dieses Narrativ der gottgleichen, unantastbaren Elite ist von Natur aus demotivierend. „Warum sollte man überhaupt versuchen, Widerstand zu leisten? Die Mächte, die nicht sein sollten, werden am Ende sowieso ihren Willen durchsetzen“. In diesem Sinne ist dieses Narrativ funktionell nicht von feindlicher Propaganda zu unterscheiden. Indem sie Menschen entmutigen, die sich sonst gegen sie auflehnen würden, haben die Verschwörer wahrscheinlich mehr getan, um ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, als durch irgendeine andere Methode der Kontrolle.

Was wäre also, wenn wir das Bild neu gestalten? Können wir das Problem unserer Versklavung durch eine globale technokratische Verschwörung so rekontextualisieren, dass wir uns von diesem inhärent demoralisierenden Narrativ befreien?

Was wäre, wenn wir uns nicht als die hilflosen Opfer der allmächtigen Gateses, Schwabs und Rothschilds dieser Welt sehen, sondern sie in der gleichen Position wie den Politiker auf dem Brett, der über der Klippe hängt? Was wäre, wenn wir, anstatt diese erbärmlichen Psychopathen als weltbeherrschende Kolosse zu sehen, die ihren Reichtum und ihre Macht durch überlegenen Intellekt und Gerissenheit erlangt haben, stattdessen erkennen, dass ihre scheinbare Autorität über uns direkt von unserer Beteiligung an ihrem System herrührt?

Mit anderen Worten: Was wäre, wenn wir uns eingestehen, dass wir diejenigen sind, die ihr Kontrollsystem aufrechterhalten, und dass wir nur von der Planke treten müssen?

Indem wir das Szenario auf diese Weise umgestalten, nehmen wir den Männern hinter dem Vorhang nicht nur den Anschein der Unbesiegbarkeit und motivieren uns und andere, in der realen Welt aktiv zu werden, sondern wir beginnen auch zu verstehen, welche unserer Maßnahmen tatsächlich wirksam sein werden. Wenn wir tatsächlich diejenigen sind, die dieses System der Unternehmens-, Regierungs- und Finanzkontrolle durch unsere eigene Beteiligung ermöglichen – indem wir ihr Geld verwenden, in ihren Geschäften einkaufen, ihre Produkte kaufen, ihr Essen essen, bei ihren manipulierten Wahlen abstimmen, ihre Nachrichten sehen usw. -, dann folgt daraus, dass wir dieses System stürzen können, indem wir uns selbst aus diesem System entfernen.

Nun gehört natürlich mehr dazu, eine jahrtausendelange Verschwörung zur Unterdrückung der freien Menschheit zu bekämpfen, als sich einfach aus dem System zu verabschieden, wie meine gebildeten Zuhörer zweifellos zu Recht feststellen werden. Aber indem wir das Problem neu formulieren, schütteln wir zumindest die Apathie ab, die durch das Narrativ der allmächtigen Illuminatenverschwörung erzeugt wird, und können damit beginnen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Welt zu schaffen, in der wir leben wollen.

Oder, wie ich es manchmal ausdrücke: Wir müssen aufhören, um die Reste vom Tisch des Meisters zu betteln, und uns einen eigenen Tisch schaffen.

OK, hier ist meine Idee: Ich denke, dieses Konzept könnte in visueller Form mit einer Darstellung von Atlas ausgedrückt werden, dem Titanen der griechischen Mythologie, der dazu verdammt ist, den Himmel bis in alle Ewigkeit hochzuhalten. Wir alle kennen die traditionelle Darstellung von Atlas, der sich abmüht, die Erde auf seinen Schultern zu halten, und wir wissen, wie Schriftsteller wie Ayn Rand diese Mythologie für ihre eigenen Zwecke genutzt haben. Wie wäre es also mit einem Bild, in dem Atlas eine andere Last trägt – nicht die Weltkugel, sondern die Pyramide der Illuminaten mit dem Allsehenden Auge als Schlussstein? Und was wäre, wenn Atlas beschlösse, diese Last „abzustreifen“? Würde die Pyramide dann nicht zu Boden fallen und zerbrechen?

Ist das eine dumme Idee für eine politische Karikatur? Wahrscheinlich. Ich bin kein bildender Künstler und ich behaupte auch nicht, einer zu sein. Betrachten Sie dies also als eine Herausforderung für die bildenden Künstler in der Menge: Wie würden Sie dieses Konzept in einem einzigen, zeitlosen, sofort verständlichen Bild ausdrücken, wie die, die wir oben gesehen haben?

Und hier ist eine Herausforderung für den Rest von euch: Wie würdet ihr das Problem der globalistischen technokratischen Verschwörung auf eine Art und Weise formulieren, die die Menschen dazu inspiriert, aktiv zu werden und etwas in der Welt zu verändern? Fällt Ihnen ein Blickwinkel oder ein anderer erzählerischer Kontext ein, der nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung auf eine einfachere, direktere Weise erklärt, als ich es hier versucht habe?

Ich freue mich darauf, zu sehen, was Ihnen einfällt.