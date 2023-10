Scott Ritter: Israel scheitert mit globaler PR-Kampagne zur Dämonisierung der Hamas

Die israelische Regierung hat in ihren Bemühungen, Hamas zu dämonisieren und eine substantielle Diskussion über die eigentliche Ursache jahrzehntelanger Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern zu vermeiden, auf Vergleiche mit einigen der bekanntesten internationalen Antagonisten der letzten Jahre zurückgegriffen, sagte ein Experte gegenüber Sputnik.

Die neueste Behauptung, die im Zusammenhang mit dem tödlichen Grenzüberfall von Hamas am 7. Oktober aufgetaucht ist und bei dem mehr als 1.300 israelische Zivilisten in mehreren Städten in der Nähe des Gazastreifens getötet wurden, besagt, dass die Hamas-Kämpfer während des Angriffs Pläne für chemische Waffen bei sich trugen.

In einer Übertragung am Sonntag hielt der israelische Präsident Isaac Herzog ein Dokument hoch, von dem er behauptete, es sei in einer der Siedlungen gefunden worden, auf dem in fett gedruckten weißen Buchstaben „Al-Qaida“ steht. Allerdings zerlegten soziale Medien schnell Herzogs Behauptung und wiesen darauf hin, dass das von ihm gehaltene Dokument eine Biografie von Ramzi Youssef ist, einem Al-Qaida-Mitglied, das den Bombenanschlag auf das World Trade Center von 1993 verübte, bei dem sechs Menschen getötet wurden, und die von Al-Qaida veröffentlicht wurde.

Ein ehemaliger Al-Qaida-Operativ, der zur MI6 überlief und zum Spion wurde, erzählte den britischen Medien, dass eines der von Herzog hochgehaltenen Dokumente ein Diagramm einer einfachen Bombe war, das 2009 von Al-Qaida online veröffentlicht und weitverbreitet heruntergeladen wurde, es handelte sich jedoch nicht um Anleitungen zur Herstellung einer solchen Waffe. Die Biografie von Youssef enthält jedoch nicht das fragliche Bild.

Herzogs Behauptungen folgen auf rhetorische Versuche israelischer Beamter, Hamas mit terroristischen Gruppen wie Al-Qaida und Daesh (ISIS) in Verbindung zu bringen. Sie bezeichnen die Angriffe vom 7. Oktober als „Israels 9/11“ und sagen, dass, wenn die USA in ihrem „Krieg gegen den Terror“ gerechtfertigt waren, Israel genauso gerechtfertigt ist, seinen umfassenden Krieg gegen den Gazastreifen zu führen, bei dem bis Dienstag mehr als 5.000 Palästinenser getötet wurden.

Der ehemalige UN-Waffeninspektor und Whistleblower für Massenvernichtungswaffen, Scott Ritter, sagte gegenüber Radio Sputniks The Backstory, dass Israel, während es versucht, Hamas zu vernichten, eine Frage gestellt hat, die es bisher nicht zu beantworten bereit ist: „Was ist die ultimative Ursache der Gewalt vom 7. Oktober?“

Verlust der PR-Kampagne

„Israel versucht, jeglichen Legitimitätsanspruch, den die Hamas bezüglich der Gründe für diese Angriffe haben könnte, zu untergraben“, sagte Ritter. „Wissen Sie, Israel gewinnt die PR-Kampagne weltweit nicht, hauptsächlich wegen der groben Art und Weise, wie sie auf die Angriffe reagiert haben. Und Menschen, die sich mit den Angriffen befassen, versuchen zu argumentieren, dass man sich nicht auf Selbstverteidigung berufen kann, wenn man der Besatzer ist. Der Besatzer kann niemals ein Recht auf Selbstverteidigung gegenüber den Besetzten beanspruchen. Und derzeit gibt es eine größere Debatte über die Geschichte von Gaza, die Geschichte der israelischen Besetzung und die Geschichte der erlittenen Misshandlungen usw.“

„Also versuchen die Israelis derzeit, ein neues Element in diese Diskussion einzuführen, nämlich: Hamas ist eine Erweiterung von Al-Qaida. Denn ich glaube, die fraglichen Dokumente waren Al-Qaida-Dokumente, sie waren keine originalen Hamas-Dokumente, sondern stammten aus einer Al-Qaida-Playbook. Und so, wie es schon einmal passiert ist, – was die Vereinigten Staaten versucht haben, Al-Qaida erfolglos mit [dem früheren irakischen Präsidenten] Saddam Hussein zu verknüpfen, weil das eine Lüge war. Und jetzt versucht Israel, Al-Qaida und ISIS mit Hamas zu verknüpfen, um, aus ihrer Sicht, das Wasser zu trüben oder jeden, der behaupten möchte, dass Hamas am 7. Oktober ein legitimes Recht hatte, Israel anzugreifen, zu verwirren“, erklärte er.

„Dann natürlich die chemischen Waffen, lassen Sie uns hier klipp und klar sagen: Jeder, der etwas über chemische Waffen weiß, wird Ihnen sagen, dass jemand, der ein Stück Papier aus einem Handbuch einer anderen Organisation in seiner Tasche hat, noch lange keine chemische Waffe besitzt.“

Vermeidung eines israelischen Bürgerkriegs

„Denken Sie daran, Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident Israels, stand kurz vor dem politischen Zusammenbruch, bevor die Hamas am 7. Oktober handelte“, erinnerte sich Ritter. „Er ist ein Mann, der unter dem Schatten sehr schwerwiegender Korruptionsvorwürfe steht, Vorwürfe, bei denen, noch einmal, Sie sind unschuldig, bis Ihre Schuld in einem Gerichtsverfahren nachgewiesen ist, aber wenn es ein Gericht von relevanter Zuständigkeit gäbe, das den Fall hören würde, wäre er wahrscheinlich schuldig – und er weiß es, deshalb arbeitet er mit seiner Partei im Knesset, dem israelischen Parlament, zusammen, um das israelische Grundgesetz zu ändern, damit es nicht mehr eine eigenständige, gleichberechtigte Gewaltenteilung gibt, sondern eine Justiz, die dem israelischen Parlament untergeordnet ist. Und das israelische Parlament kann im Grunde jeden Richter, mit dem sie nicht einverstanden sind, überprüfen. Sie können nach Belieben absetzen. Also jeder Richter, der einen Korruptionsfall gegen Ben Netanyahu gehört und es zugelassen hätte, weitergeführt zu werden, wäre der Amtsenthebung ausgesetzt, der Entfernung. Das stellt Benjamin Netanyahu buchstäblich über das Gesetz.

„Israel war darüber empört. Natürlich haben seine politischen Anhänger die Linie, dass ‚die Justiz dem Volk, dem Willen des Volkes untergeordnet sein muss‘, was bedeutet, dem Parlament. Das ist ihre grundsätzlich fehlerhafte Sichtweise. Hunderttausende, Millionen Israelis sagten nein, und sie demonstrierten auf den Straßen, Zehntausende, Hunderttausende. Israel stand kurz vor einem Bürgerkrieg. Der israelische Präsident sprach darüber und sagte: ‚Wenn Sie denken, wir könnten in einen Bürgerkrieg geraten, verstehen Sie nicht, was hier passiert.‘ Und so stand Netanyahu vor politischer Katastrophe, und dann kam dieser Krieg. Er muss ein vereinigendes Prinzip schaffen, und das kann man nicht durch ehrliche Reflexion erreichen“, sagte er.

„Ich meine, er ist neben der korruptesten Ministerpräsidenten in der Geschichte Israels derjenige, der sich mehr als jeder andere Ministerpräsident als Mr. Security definiert hat. Er ist derjenige, der gesagt hat: ‚Vertraut mir, ich werde euch vor der Hamas schützen‘, obwohl er die Hamas gestärkt hat; ‚Ich werde euch vor dem Iran schützen, indem ich den Fall von Atomwaffen herstelle‘; ‚Ich werde euch vor dem Irak schützen, indem ich über irakische Massenvernichtungswaffen lüge‘. All diese Dinge haben sich gegen ihn gewandt, aber er sagt den israelischen Menschen weiterhin: ‚Ich, Benjamin Netanyahu allein, kann euch sicherstellen‘. Und jetzt kam der 7. Oktober, und es stellte sich heraus, dass er sie nicht schützen kann“, sagte Ritter zu Sputnik.

„Das Letzte, was er benötigt oder will oder wünscht, ist, dass die Menschen ehrlich darüber nachdenken. Denn am 7. Oktober ist etwas Schreckliches passiert, da sind wir uns alle einig. Ob Sie glauben, dass Hamas das Recht hatte, aufzustehen und israelische Militärziele anzugreifen, das ist eine separate Debatte. Ich glaube zufällig, dass sie das tun sollten. Aber es gibt nie einen Freifahrtschein für jemanden, unschuldige Zivilisten zu töten, und viele unschuldige israelische Zivilisten wurden getötet. Und ich denke, es ist zwingend notwendig, dass Israel, wie die Vereinigten Staaten nach dem 11. September, anstatt zu sagen, ‚wir müssen unsere Rache durchsetzen‘, sitzen bleibt und sagt, ‚wie ist das passiert? Warum ist das passiert und wie können wir verhindern, dass es wieder passiert?‘ Aber um diese Frage zu beantworten, muss man das Problem definieren. Israel möchte diese Diskussion nicht führen, Netanyahu möchte diese Diskussion nicht führen, denn die Antwort lautet: er ist das Problem. Die rechten Politiken Israels sind das Problem. Der Zionismus könnte das Problem sein.“

„Um das zu verhindern, müssen Sie sich diesen extremistischen Parolen zuwenden. ‚Wir gegen sie, Gut gegen Böse‘, wenn Sie den Feind dämonisieren müssen, weil Sie nicht zulassen können, dass die Menschen über die potenzielle Legitimität dessen nachdenken, was am 7. Oktober geschah. Sie müssen sie in die Teufelskreatur verwandeln: Al-Qaida, ISIS, Terroristen usw. Und das ist es, was Netanyahu jetzt tut. Am Ende des Tages wird es jedoch scheitern, weil Sie das Problem nicht lösen können, wenn Sie es nicht richtig definiert haben. Israel weigert sich, an einem Prozess teilzunehmen und die wahren Probleme zu definieren, die zum 7. Oktober geführt haben“, sagte Ritter.