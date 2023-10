Krieg in der Ukraine vs. Krieg im Gaza-Streifen – Maßstäbe

Larry Johnson

Bei der Analyse der beiden laufenden Kriege suche ich nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ich möchte vorschlagen, dass der Krieg in der Ukraine einen Maßstab zur Bewertung der Vorgänge im Gazastreifen darstellt. Lassen Sie mich mit den Opfern unter der Zivilbevölkerung beginnen, weil ich glaube, dass dies eine entscheidende Variable ist, die für die Palästinenser und gegen Israel sprechen wird.

Die Allgegenwart sozialer Medien in der ganzen Welt macht es sehr schwierig, zu verschleiern, was in den beiden Kriegen vor Ort geschieht. Seit Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine haben westliche Geheimdienste mit Kiew zusammengearbeitet, um Narrative in sozialen Medien zu verbreiten, in denen Russland als grober Menschenrechtsverletzer dargestellt wird. Das „Massaker“ in Bucha im vergangenen Jahr ist ein typisches Beispiel dafür. Die Ukraine und der Westen haben Russland wiederholt vorgeworfen, Schulen und Krankenhäuser zu bombardieren und keine Rücksicht auf zivile Opfer zu nehmen. Es gibt jedoch ein großes Problem. Wir haben noch nie eine solche Flut von Bildern und Videos gesehen, wie die aus dem Gazastreifen, die die verstümmelten Körper von Kindern, Frauen und älteren Menschen zeigen. Will jemand behaupten, dass Russland diese Bilder, die auf dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet aufgenommen wurden, gelöscht hat? Die Fakten stützen diese Position nicht.

Wenn Russland wirklich eine große Anzahl von zivilen Opfern verursacht hätte, hätten wir diese Fotos und Videos überall im Internet gesehen. Haben wir aber nicht. Wir wissen, dass die Ukraine und der Westen Russland beschuldigten, ein Entbindungskrankenhaus in Mariupol bombardiert zu haben, in dem sich angeblich schwangere Frauen befanden. Spätere Informationen bewiesen, dass die werdenden Mütter aus diesem Krankenhaus evakuiert worden waren, lange bevor Russland es bombardierte, und dass Mitglieder des Asow-Bataillons dort Schutz gesucht hatten. Seitdem haben wir keine weiteren legitimen Behauptungen über die Bombardierung eines Krankenhauses mit Zivilisten durch Russland erhalten.

Im Gaza-Streifen bietet sich ein dramatisch anderes Bild. Es gibt einen regelrechten Tsunami an Fotos und Videos von toten und verwundeten Zivilisten. Hier sind zwei aktuelle Beispiele:

[siehe Original Artikel: Bilder]

Wenn Sie die zivilen Opfer in Gaza mit den zivilen Opfern in der Ukraine seit 2014 vergleichen, ist das, was in Gaza geschieht, entsetzlich. Nehmen Sie zum Beispiel den Donbass:

„Die Gesamtzahl der geschätzten Todesopfer im Krieg im Donbass vom 6. April 2014 bis zum 31. Dezember 2021 betrug 14.200-14.400. Darunter waren etwa 6.500 pro-russische Separatistenkämpfer, 4.400 ukrainische Kämpfer und 3.404 Zivilisten.“

Ich will die Verluste an Menschenleben im Donbass weder herunterspielen noch verunglimpfen, aber Tatsache ist, dass Israel innerhalb von zwei Wochen mehr Zivilisten getötet hat als die ukrainischen Streitkräfte in sieben Jahren. Diese Diskrepanz mag erklären, warum die Welt den Kämpfen im Donbass zwischen 2014 und 2021 so wenig Aufmerksamkeit schenkte. Die Zahl der Toten war, über die Zeit gesehen, unbedeutend. Nicht genug Blut, um eine Berichterstattung zu rechtfertigen.

Das ist für die Palästinenser und die Nationen der Welt außerhalb des westlichen Orbits nicht der Fall, die aufmerksam sind und auf der Straße und über diplomatische Kanäle protestieren. Unmittelbar nach den Hamas-Anschlägen in Israel am 7. Oktober herrschte Mitgefühl und Empörung über die Tötung israelischer Zivilisten. Und das zu Recht. Aber seit dem 10. Oktober hat sich der Sympathie-Index dramatisch von Israel auf das palästinensische Volk verschoben.

Im Krieg geht es nicht nur darum, welche Seite am meisten töten kann. Es gibt auch eine politische Dimension, die berücksichtigt werden muss, und Israel scheint sich der Tatsache nicht bewusst zu sein, dass es die PR-Schlacht verliert, und zwar deutlich. Bedeutet dies, dass die Hamas über eine effektivere und mächtigere Fähigkeit zur Informationskriegsführung verfügt als die Ukraine und der Westen zusammen? Das glaube ich nicht. Die Hamas profitiert, manche würden zynisch sagen, von den Folgen der anhaltenden Angriffe Israels auf zivile Ziele.

Israel zeigt keine Anzeichen, von seiner derzeitigen Strategie abzurücken. Es forderte das Al-Quds-Krankenhaus am Samstag zur Evakuierung auf, ein klares Zeichen dafür, dass Israel beabsichtigt, die Einrichtung anzugreifen. Einem Korrespondenten von Al Arabiya zufolge „weigert sich die Verwaltung des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza, das Gebäude zu evakuieren“. Wenn Israel seine Drohung wahr macht, ist es wahrscheinlich, dass Hunderte von palästinensischen Zivilisten zu der immer länger werdenden Liste von Opfern hinzukommen werden. Dies mag Bibi Netanjahus politischer Position in Israel zugute kommen, dürfte aber die arabische und muslimische Welt weiter erzürnen. Der bloße Akt der Bombardierung einer Einrichtung mit dem Namen Al Quds (das Heilige) wird von den Muslimen als metaphorischer Angriff auf die Al Quds-Moschee in Jerusalem angesehen werden, die die Hamas als Grund für ihre Angriffe am 7. Oktober angegeben hat. Die Emotionen, die Israel bei seinem Streben nach Rache für die Anschläge vom 7. Oktober antreiben, werden mit den Emotionen der Hamas, der Palästinenser und ihrer Anhänger in der ganzen Welt gleichziehen. Dies geht über die arabische und muslimische Welt hinaus.

Es ist töricht und gefährlich, militärische Operationen unter der Prämisse durchzuführen, wer am wütendsten ist. Juden, nicht nur die Israelis, glauben aufrichtig, dass sie die geschädigte Partei sind und dass ihnen ein neuer Holocaust droht, wenn sie nicht energisch und ohne Gnade handeln. Die meisten Israelis haben keinerlei Interesse daran, zu verstehen, warum die Palästinenser jetzt in Scharen die Hamas unterstützen. Auf der anderen Seite glauben die Palästinenser auch, dass sie Opfer des israelischen Kolonialismus sind, und sehen den derzeitigen Kampf als einen existenziellen Kampf an. Leider haben sich die meisten Amerikaner die israelische Sichtweise zu eigen gemacht und sind nicht bereit, eine Rechtfertigung von den Palästinensern und anderen muslimischen Ländern zuzulassen. Russland und China sowie andere Mitglieder der BRICS positionieren sich, um als neutrale Vermittler aufzutreten. Ob sie das tun werden, ist eine andere Frage.

Meine Schlussfolgerung? Ich denke, wir befinden uns auf einem Weg der mörderischen Eskalation, der wahrscheinlich über die Grenzen des Gazastreifens hinausgehen wird. Viele westliche Analysten gehen meiner Meinung nach von der gefährlichen Annahme aus, dass die muslimischen und arabischen Nationen, wie im Krieg von 1967 und im Jom-Kippur-Krieg von 1973, rational handeln und sich aus diesem Kampf heraushalten werden. Wir befinden uns in neuen, unergründeten Gewässern, und dieser Krieg könnte sehr wohl außer Kontrolle geraten.

Der Iran zum Beispiel hat Berichten zufolge seine Raketentruppen in Alarmbereitschaft versetzt und könnte den belagerten Palästinensern Feuerunterstützung geben. Das wäre der Beginn des Dritten Weltkriegs. Der türkische Staatschef Erdogan, obwohl Mitglied der NATO, hat ebenfalls signalisiert, dass der Westen seine Versprechen gegenüber den Palästinensern einhalten muss. Wenn der Westen nicht handelt, um das Blutbad zu beenden, kann ich mir ein Szenario vorstellen, in dem die Türkei gegen die Interessen Amerikas und der NATO handelt. So viel zur viel beschworenen Einigkeit der NATO.

Es ist eine Sache, dazu aufzurufen, „kühlere Köpfe zu bewahren“. Was mich beunruhigt, ist, dass die Emotionen auf beiden Seiten des Themas so sehr entflammt sind, dass die Chancen, einen Ausweg zu finden, mit jedem Tag geringer werden. Möglicherweise stehen wir kurz vor einem Debakel wie der Suez-Krise von 1956 (auch bekannt als der Zweite Arabisch-Israelische Krieg), nur in einem weitaus größeren und tödlicheren Ausmaß. Sollte es dazu kommen, befürchte ich, dass die Vereinigten Staaten, wie das Vereinigte Königreich 1956, geschwächt und dauerhaft geschädigt daraus hervorgehen werden. Ihr Status als herausragende Supermacht, die die Geschehnisse im Nahen Osten lenkt, könnte zunichte gemacht werden. Das steht auf dem Spiel.

*

Über Larry C. Johnson

„Larry C. Johnson ist ein Veteran der CIA und des Büros für Terrorismusbekämpfung des Außenministeriums. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von BERG Associates, das 1998 gegründet wurde. Larry hat 24 Jahre lang die Spezialeinheiten des US-Militärs ausgebildet. Er wurde von der Rechten und der Linken verunglimpft, was bedeutet, dass er etwas richtig gemacht haben muss.“