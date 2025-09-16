Max Blumenthal berichtet: Charlie Kirk und die Israel-Lobby!

In der Sendung „Judging Freedom“ vom 15. September 2025 enthüllt der investigative Journalist Max Blumenthal brisante Details über die Hintergründe des Mordes an Charlie Kirk. Er beleuchtet den enormen Druck, den pro-israelische Kräfte, angeführt von Figuren wie dem Milliardär Bill Ackman und Benjamin Netanyahu, auf Kirk ausgeübt haben sollen. Dieser Bericht deckt Verbindungen zwischen Kirks Wandel in seiner Haltung zu Israel, seiner spirituellen Transformation und den Konflikten mit einflussreichen Akteuren der Israel-Lobby auf.

Transkript der Sendung „Judging Freedom“ vom 15. September 2025

JUDGE ANDREW NAPOLITANO

Hallo zusammen, hier spricht Richter Andrew Napolitano für „Judging Freedom“. Heute ist Montag, der 15. September 2025. Max Blumenthal ist hier mit einem Bericht über seine neuesten Untersuchungen zu den Ereignissen, die zum Mord an Charlie Kirk führten. Max, du hast unglaubliche investigativen Berichte gemacht. Was hast du herausgefunden?

MAX BLUMENTHAL

Nun, nach meinem Bericht vom 12. September, der Hintergrundinformationen über den zunehmenden Druck lieferte, dem Charlie Kirk von pro-israelischen Kräften ausgesetzt war – von Netanyahus Strohmännern in den USA –, habe ich weitere Details gesammelt. Äh, der Beitrag hat wie ein Vorschlaghammer eingeschlagen. Er hat wirklich viel Aufsehen erregt. Ich denke, er hat für viele Menschen gesprochen, insbesondere in der konservativen Bewegung, die sich unter der Jugend in der Frage Israels verändert. Und mehr Menschen sind herausgekommen, mehr Menschen haben geredet, und Leute haben mit mir gesprochen – Leute, die Kenntnisse über ein stürmisches, tumultuarisches Treffen in den Hamptons hatten, das in der ersten Woche des August stattfand. Es wurde nach Angaben mehrerer Quellen mit intimem Wissen über dieses Treffen vom Milliardär und ultra-zionistischen Finanzier Bill Ackman einberufen, der Netanyahu und seinem Netzwerk in den USA nahesteht. Charlie Kirk wurde einberufen, zusammen mit einer Reihe junger, irgendwie hohler, sehr habgieriger konservativer Influencer, die scheinbar in Israels Tasche stecken, um einen sehr pro-israelischen Ton für dieses Treffen vorzugeben. Und Charlie Kirk wurde, nach Angabe einer Quelle, von Ackman und anderen hart angepackt, weil er Israel-Kritiker zugelassen hat – sehr prominente konservative Stimmen wie Megyn Kelly, Tucker Carlson oder äh den anti-zionistischen jüdischen Komiker Dave Smith – auf seinen Veranstaltungen auftreten zu lassen.

Und tatsächlich plante Charlie Kirk, viele dieser gleichen Figuren im Dezember wieder zu hosten. Und er hatte gerade zu äh seinem großen TPUSA-Event im Dezember – ich glaube, es heißt America Fest – die führende Kritikerin Israels im Kongress hinzugefügt. Ich habe nicht gesagt republikanische Kritikerin, ich habe nur gesagt führende Kritikerin, weil sie das jetzt ist: Marjorie Taylor Greene, was wirklich seine sich wandelnden Ansichten widerspiegelte. Und Ackman, nach Angabe mehrerer Quellen, hat dieses Treffen einberufen, um Charlie Kirk im Wesentlichen einzuschüchtern und zur Unterwerfung zu zwingen. Charlie Kirk ging nach Angabe einer Person weg und fühlte sich, als ob es ein Versuch war, ihn zu erpressen. Er lehnte äh alle Angebote von Finanzierung ab und lehnte auch das Angebot ab, nach Israel zu reisen und Netanyahu zu treffen, was Netanyahu unmittelbar nach Netanyahus Tod – warte, im unmittelbaren Nachgang von Netanyahus Tod – enthüllt hat. Er sprach über diesen Brief, aber er sagte nicht, ob Charlie Kirk abgelehnt oder angenommen hat. Ich habe seitdem erfahren, dass er abgelehnt hat.

Und darüber hinaus wurde er so entfremdet von dieser Menge pro-israelischer Durchsetzer, äh, dass er sich von der protestantischen Kirche entfernte. Das ist, was ich gehört habe. Candace Owens hat das gerade auf ihrem Livestream enthüllt. Und du weißt schon, er war ein Protestant, der als junger konservativer Sprecher – und ich denke, ich glaube, er war ein evangelikaler Christ. Er war ein christlicher Nationalist in seinen eigenen Worten. Ja. Und er hat die Idee einer jüdo-christlichen Allianz vorangetrieben, und das war Musik in den Ohren der pro-israelischen Geldgeber. Aber jetzt hat er angefangen, katholische Messe mit seiner Frau Erika zu besuchen und in eine andere Richtung zu gehen – was Candace Owens eine spirituelle Transformation nannte. Und die Katholiken haben einfach nicht dieselbe Konzeption von amerikanischem christlichem Nationalismus und der jüdo-christlichen Allianz.

JUDGE ANDREW NAPOLITANO

Richtig.

MAX BLUMENTHAL

Das ist noch nie – ich denke, das ist noch nie berichtet worden. Also, er durchlief eine Transformation, eine einzigartige Figur in der Trump-Welt, unersetzlich, äh, eine einzigartige Figur in dieser Welt. Und er bewegte sich in dieser Frage voran, und es gab wirklich nichts, was sie tun konnten, um ihn aufzuhalten, weil man jemanden wie ihn nicht einfach – ich meine, ich bin sicher, es hätte einen Versuch gegeben, und es gab schon einen durch Figuren wie Ben Shapiro und Mark Levin auf Fox News, ihn anzugreifen und anzudeuten, vielleicht sollte er entfernt werden. Aber man kann jemanden wie ihn, der diese gesamte gigantische Infrastruktur um sich herum aufgebaut hat, nicht einfach entfernen. Also wissen wir wirklich nicht, wohin die Dinge gegangen wären. Aber diese zwei Geschichten zusammen zeichnen, denke ich, ein Bild von – es ist eine breitere Geschichte darüber, wohin die konservative Bewegung selbst geht und die Art von Graswurzeln, die – äh – von pro-israelischen Zentren verhindert werden soll, das zu tun.

Das wird äh Trumps Unterstützung in dieser Frage erheblich untergraben. Also, sein guter Kumpel, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, ist ein katholischer Konvertit. Candace Owens ist eine katholische Konvertitin. Mrs. Kirk ist eine geborene und aufgewachsene römische Katholikin. Das hat wahrscheinlich die christlichen Nationalisten, die Mike-Huckabee-Typen und ihre wohlhabenden äh amerikanischen, hauptsächlich New Yorker zionistischen äh Finanziers und Spender, in Angst und Schrecken versetzt. Wissen wir von deinen Quellen, was Kirk selbst von Netanyahu hielt? Hat er sich von Netanyahu eingeschüchtert gefühlt?

MAX BLUMENTHAL

Ja, absolut. Und äh, ich denke, der Grund, warum Leute anfangs mit mir geredet haben, war, dass Netanyahu herauskam, während Charlies Körper noch warm war, und anfing, über ihn zu lügen und ihn als seinen besten Freund darzustellen. Nun, es ist wahr, Charlie Kirk war bis vor Kurzem – äh, sicher vor dem 7. Oktober 2023 – der wichtigste nicht-jüdische Asset, den Israel haben könnte, heute. Äh, möglicherweise wichtiger als Trump, weil Charlie Kirk das pro-israelische Evangelium an junge Menschen predigte, und er war potenziell auf dem Weg, Präsident oder Senator zu werden, jemand sehr Wichtiges für Israel. Also, äh, sobald er nach dem 7. Oktober einige Geräusche über Israels Verfehlungen macht, aber besonders über Israels bösartigen Einfluss in Washington, und dann den Druck von pro-israelischen Spendern wie Bill Ackman erlebte, tritt Netanyahu ins Bild. Und Charlie Kirk, nach Angabe eines langjährigen Freundes von ihm, dem ich gesprochen habe, hielt Netanyahu für einen ekelhaften Schläger, der ein Manipulator war und grundlegend unehrlich. Und das steht im vollständigen Widerspruch zu dem Bild, das Netanyahu nicht nur in einem, sondern ich denke, in fünf oder vielleicht sechs Tweets seit Charlies Tod zu malen versucht hat. Und zusätzlich – ich meine, ich denke, es ist wichtig zu erkennen, was Netanyahu tat. Er versuchte, dasselbe zu tun, was er nach 9/11 getan hat, als die israelische Publikation Ma’ariv 2008 berichtete, dass Netanyahu sagte: „9/11 ist gut für Israel.“ Und er dachte, er wollte Charlies Tod auf eine Weise ausbeuten, die Israel nutzt, indem er eine Narrative von religiösem Krieg und Islamophobie in den USA vorantreibt. Und er machte den Islam und radikale Muslime und die Linken für Charlies Tod verantwortlich, bevor der Verdächtige überhaupt bekannt war, bevor irgendjemand gefasst worden war. Und so dreht die Wahrheit und die Realität über Charlies Beziehung zu Netanyahu Netanyahus gesamte sektiererische, militaristische Narrative auf den Kopf.

Hier ist äh Charlie Kirk im August, der mit Megyn Kelly spricht, meiner Freundin und ehemaligen Kollegin, äh, über die Leute, die ihn angreifen. Äh, Chris, Clip Nummer 14.

CHARLIE KIRK (aus dem Clip)

Ich denke, ich habe einen kugelsicheren Lebenslauf, der meine Verteidigung Israels auf dem Campus, in den sozialen Medien zeigt – zu großem, äh, Spott und Hohn manchmal, weil ich daran glaube. Allerdings, Megyn, du triffst auf etwas sehr Potentes und Wichtiges. Nun, lass mich zuerst sagen, ich will keine gesamte Gruppe verurteilen, weil es viele Leute in der perisraelischen Welt gegeben hat, die sehr süß, sehr freundlich, sehr nuanciert waren, sehr – Charlie, du bist bei uns. Du musst nicht immer zustimmen. Allerdings, und ich werde das sagen, das Verhalten vieler, sowohl privat als auch öffentlich, stößt Leute wie dich und mich ab. Mein moralischer Charakter wird jetzt in Frage gestellt, Megyn. Nicht meine Entscheidungen, nicht so wie: Hey, machst du das? Ist es klug oder dumm? Aber nein, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das tue.

Und es – ich könnte weitermachen, äh, du hast es gesehen, Megyn. Es trendete auf Twitter, Tausende von Tweets und Textnachrichten. Und wenn ich großzügig und charitabel sein würde, würde ich sagen, die Leute, die mich angreifen, sind in einem hyperparanoiden Zustand, weil sie im Krieg sind, und Krieg neigt dazu, Dinge schwarz-weiß zu machen, und du bist ein Hammer, der nach einem Nagel sucht. Also versuche ich, charitabel zu sein, Megyn. Wörtlich, ich versuche, so viel Spielraum wie möglich zu geben. Richtig. Ich habe weniger Fähigkeit, die israelische Regierung online zu kritisieren, ohne Rückschlag, als tatsächliche Israelis. Und das ist wirklich, wirklich seltsam, nicht wahr, Megyn? Das ist nicht richtig.

Persönlichkeitstypen wie du, ich und Tucker. Je mehr ihr Jungs privat und öffentlich unseren Charakter in Frage stellt, was nicht isoliert ist, richtig, Megyn, es wäre eine Sache, wenn es eine oder zwei Textnachrichten wären. Es sind Dutzende von Texten. Wenn die feindselige Reaktion ist, dass jetzt Megyn und Charlie Feinde sind, richtig? Junge, ich sage dir, wie du – du wirst nicht verlieren sagen, aber du wirst zwei deiner stärksten Befürworter schwächen und einfach entleeren, wenn das so weitergeht.

MAX BLUMENTHAL

Genau um die Zeit, äh, als er von Ackman und Co. in die Hamptons einberufen wurde.

Ja, ich glaube, das war der 6. August, als er das sagte. Ich – richtig. Ich habe gekämpft, um das genaue Datum des Treffens zu pinpointen, aber es war genau um diese Zeit herum, weil ich Instagram-Fotos von einigen der Influencer hochgeholt habe, die ich bestätigt habe, dass sie beim Treffen waren, besonders Fotos von jemandem namens Xavier de Ruzo, von dem ich sagen würde, sehr wenige Zuschauer hier haben wahrscheinlich je von ihm gehört.

JUDGE ANDREW NAPOLITANO

Nein, ich habe nie von ihm gehört.

MAX BLUMENTHAL

Ich – ich hatte nicht viel von ihm gehört, bevor. Ich – ich habe ihn am Telefon erreicht, wie alle anderen, die an diesem Treffen teilgenommen haben, die ich erreicht habe. Er war aufgeregt, total panisch von meinem Anruf, ging sofort still. Er war in einer Art Panik-Zustand. Sie sind alle nervös, identifiziert mit diesem Treffen zu werden. Xavier de Ruzo ist ein Mitarbeiter von PragerU, was dieser konservative Indoktrinationskanal ist, der sich auf Jugendliche konzentriert, einschließlich junger – jungen Leute. Wie – das ist eine weitere christlich-nationalistische Gaggle, betrieben von Marissa Streit, die eine jüdische Zionistin ist, die in Israels Unit 8200 Cyber-Spionage-Abteilung gedient hat. Oh Mann. Und Xavier de Ruzo wurde mit Geld der israelischen Regierung zu einer Gaza-Humanitären-Stiftungsstelle geschickt, zwei Wochen nach diesem Treffen in den Hamptons, wo er den Hungersnot in Gaza auf sehr ekelhafte Weise verspottet hat. Sagte, Hamas-Führer sind olympisch, weil sie so fett werden von all dem Essen, das sie bekommen. Und äh, das – das ist seine Rolle. Das ist die Rolle vieler der anderen Influencer, die dorthin geschickt werden. Und so war das, was Charlie Kirk dort umgeben hat, zusammen mit Bill Ackman, der scheinbar die ganze Sache organisiert hat, der seit dem 7. Oktober Institutionen in diesem Land mit harter Hand durchkämmt, um sie in pro-israelische Unterwerfung zu zwingen, und scheinbar war sein nächstes Ziel Charlie Kirk, wegen dem, was Charlie Kirk bei TPUSA tat – speziell, Tucker Carlson auf die Bühne zu lassen und sich auf Bill Ackman als Jeffrey-Epstein-Assoziierten zu beziehen, der ein Betrüger und Charlatan war, äh, der sein Geld durch nebulöse Mittel gemacht hat. Und so passt das alles irgendwie zusammen.

Warum denkst du, Netanyahu hat das Bedürfnis verspürt, ins nationale Fernsehen zu gehen und ausdrücklich zu leugnen, dass Israel Kirk ermordet hat? Ich meine, wer macht das?

Ja. Nun, warum denken Millionen von Menschen – ich meine, du siehst es überall in den sozialen Medien. Sie denken, Israel war irgendwie involviert, wegen der Art und Weise, wie sie sich weltweit und in der Region verhalten haben. Netanyahu führt nicht nur einen Sieben-Fronten-Krieg. Er führt eine Attentats-Serie am hellichten Tag durch die ganze Region, einschließlich in einem US-Verbündeten. Und du hast diesen Rekord von Charlie Kirk, der alles untermauert, was ich im Hintergrund gehört habe, der öffentlich geht, und du kannst sehen, er ist gequält. Er ist wütend. Er ist fast am Rande des Wahnsinns, weil er unter so viel Druck von Netanyahus Strohmännern in den USA steht. Also, weißt du, die Leute nehmen die Realität und bringen sie auf eine andere Ebene, wo es eine unsubstantiierte Theorie ist. Ich habe keine Beweise, dass Israel eine Rolle bei Charlies Ermordung hatte, aber sie bringen es dorthin, wegen dem, was sie über Israel und seine Fähigkeiten und seine Rücksichtslosigkeit wissen, zusammen mit der Tatsache, dass die offizielle Geschichte einfach immer wieder zusammenbricht und so trüb und voller Widersprüche ist, dass niemand wirklich weiß, was er davon halten soll. Hast du von deinen Quellen erfahren, ob Kirk glaubte, dass Präsident Trump Angst vor Benjamin Netanyahu hatte?

MAX BLUMENTHAL

Nun, ich – ich weiß nicht, was Kirk dachte, und ich – ich habe ihn nie getroffen, obwohl ich ihn etwa 10 Jahre verfolgt habe. Eine meiner Quellen kennt Leute im Weißen Haus. Ich meine, das Trump-Weiße Haus ist sehr zugänglich, sollte ich sagen. Ich meine, ich habe Quellen dort bekommen, wie sehr gute Quellen, und ich kann dir einige der Dinge sagen, die sie gesagt haben, aber diese eine besondere Quelle hat gesagt – äh, und das ist etwas, das ich seit Jahren in Trumps Kreis höre –, Trump hatte immer Angst vor Attentaten wegen all der Angriffe, unter denen er stand, weil er immer mit Hitler verglichen wurde und so weiter. Dann steht er vor einem echten Attentatsversuch. Also natürlich hat er Angst davor. Er hat große Angst vor Netanyahu und seinen Fähigkeiten. Und äh, während einer von Netanyahus vielen Reisen nach Washington in diesem Jahr haben israelische Agenten elektronische Geräte an Secret-Service-Notfallreaktionsfahrzeugen an zwei separaten Gelegenheiten platziert. Das ist, was die Quelle mir gesagt hat, mit sehr –

JUDGE ANDREW NAPOLITANO

Hat der Secret Service diese israelischen Agenten verhaftet?

MAX BLUMENTHAL

Sie haben die Geräte gefunden, und das ist, was mir von einem Trump-Insider gesagt wurde. Also, ich kann nicht anrufen – wenn ich den Secret Service anrufe und sie bitte, das zu bestätigen, würden sie es nicht einmal anerkennen. Es ist nichts, was passieren wird. Aber es gibt ein Präzedenzfall. Der Präzedenzfall ist 2019, als drei hochrangige ehemalige US-Beamte Politico sagten, dass Israel genau dasselbe getan hat – Stingray-Handy-Überwachungsgeräte um das Weiße Haus und an sensiblen Orten in Washington zu platzieren, um Donald Trumps Telefonkommunikation zu überwachen. Nun, wer hätte Zugang zu diesen Orten? Zuerst einmal, du kannst nicht einfach äh, du weißt schon, Schlomo Mossad da reinschicken. Er bekommt keinen Zugang. Aber Benjamin Netanyahu hat Zugang und sein eigenes Sicherheitsteam. Und tatsächlich schrieb Boris Johnson, der ehemalige israelische Premierminister – warte, der ehemalige britische Premierminister –, in seiner Memoiren, dass Netanyahu in seine persönliche Toilette ging und ein Überwachungsgerät, ein Abhörgerät, zurückließ. Das britische Sicherheitsteam, seine persönliche Sicherheit, fand ein Abhörgerät, nachdem Netanyahu seine persönliche Toilette benutzt hatte. Das wurde im Telegraph berichtet, dem britischen Telegraph, der eine pro-israelische Publikation ist. Also, ich – ich würde das nicht einfach abtun, aber es gibt einfach so ein starkes Präzedenzfall, und es ängstigt Leute im Weißen Haus, wenn du diese ausländische Geheimdienstagentur hast, die einen Genozid durchführt, die im Wesentlichen deine Kampagnen durch Strohmänner wie Miriam Adelson finanziert. Netanyahu ruft ins Weiße Haus und fordert die ganze Zeit Personalwechsel. Das ist, was ich gehört habe. Und du denkst, du kannst sie herausfordern und äh ihnen keine Waffen geben, wenn sie in diesem Krieg sind, den sie für den wichtigsten existentiellen Krieg in der Geschichte Israels halten. Nein, das kannst du nicht einfach tun. Also ist es naheliegend, dass Trump Angst hat. Und das ist, was mir ein Insider mit Zugang zu Trump gesagt hat.

Denkst du, mehr wird über all das herauskommen? Ich meine, du hast das seit vier Tagen recherchiert, seit Charlie ermordet wurde. Nun, es ist nicht nur – nach meinem ersten Bericht