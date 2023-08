McCullough: Herz-Todesfälle steigen einen Monat nach der Impfung sprunghaft an

Anstieg der kardialen Mortalität innerhalb von 28 Tagen nach COVID-19-Impfung in selbstkontrollierten Studien aus England, Italien und den USA

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Da so große Bevölkerungsgruppen mit COVID-19 geimpft wurden, ist es schwierig, säkulare Trends nach der Impfung zu erkennen. Eine Methode besteht darin, eine Gruppe auszuwählen, die über einen längeren Zeitraum beobachtet wurde, und dann zu untersuchen, was in einem kurzen Zeitraum nach der Exposition geschah.

Marchand et al. fanden drei selbstkontrollierte Kohorten, bei denen die ersten 28 Tage nach der Injektion nach der COVID-19-Impfung kritisch untersucht werden konnten. Im Vergleich zu einer Langzeitbeobachtung über 25 Monate ergab sich für die ersten 28 Tage eine gepoolte Hazard Ratio (HR), die darauf hinweist, dass die COVID-19-Impfung mit einem erhöhten Risiko für kardiale Mortalität assoziiert ist (HR = 1,06, 95% CI [1,02, 1,11], p = .007). Eine Subgruppenanalyse zeigte, dass das männliche Geschlecht signifikant mit einem erhöhten Risiko für kardiale Mortalität assoziiert war (HR = 1,09, 95% CI [1,02, 1,15], p = .006).

Marchand G, Masoud AT, Medi S. Risiko der Gesamtmortalität und der kardialen Mortalität nach Impfung mit COVID-19: Eine Metaanalyse von selbstkontrollierten Fallserienstudien. Hum Vaccin Immunother. 2023 Aug 1;19(2):2230828. doi: 10.1080/21645515.2023.2230828. PMID: 37534766; PMCID: PMC10402862.

Wie Hulscher et al. zeigen, sind die wichtigsten Mechanismen für den Herztod die Myokarditis bei jüngeren Menschen und das Fortschreiten der atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung bei älteren Menschen. Wichtig ist, dass COVID-19-Impfstoffe bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder nicht-ischämischer Kardiomyopathie auch ohne Myokarditis einen Herzstillstand auslösen können. Schließlich erhöhen COVID-19-Impfstoffe das Risiko der Blutgerinnung, und auf dieser Grundlage tragen auch tödliche Schlaganfälle und venöse Thromboembolien zum kardiovaskulären Tod bei.

Diese Daten zeigen, dass der Zeitraum von 28 Tagen nach der Injektion bei den geimpften Personen am längsten ist. Es ist wichtig, diese Daten nicht mit denen von Ungeimpften zu vergleichen, die ein viel geringeres Risiko haben, da sie nicht mit der mRNA oder der adenoviralen DNA in Kontakt gekommen sind, die für das tödliche Wuhan-Spike-Protein kodiert.