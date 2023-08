Wie Jacinda Ardern von den Puppenspielern von Covid gespielt wurde

Der Autor ist in Neuseeland

Die Enthüllungen, über die der Australian, eine führende Boulevardzeitung der Murdoch-Gruppe, am vergangenen Wochenende berichtete, haben enorme Auswirkungen auf die Pandemiepolitik in Neuseeland. Es wird erwartet, dass sie die öffentliche Wahrnehmung und das Verständnis der Pandemielandschaft völlig verändern werden. Zu diesen Auswirkungen gehören die rechtliche Haftung, die Sicherheit von Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens, zukünftige Pandemiebekämpfungsmaßnahmen und persönliche Gesundheitsentscheidungen.

Das Papier begann mit einem investigativen Artikel mit dem Titel „Covid Cover-Up: How Science was Silenced“ (Wie die Wissenschaft zum Schweigen gebracht wurde), in dem Robert Kadlec, ehemaliger stellvertretender Sekretär für Abwehrbereitschaft und Gesundheit im US-Gesundheitsministerium und Hauptverantwortlicher für die US-Biosicherheitspolitik im 21. Jahrhundert. Kadlec erzählte dem Australian, dass er, Dr. Anthony Fauci, der damalige Leiter des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), und Francis Collins, der damalige Direktor der US National Institutes of Health (NIH), in den ersten Tagen der Pandemie unter vier Augen darüber sprachen, wie man den Druck auf China verringern könnte, indem man die Besorgnis über ein Laborleck in Wuhan herunterspielt.

Ich glaube, dass Tony Fauci versuchte, seine Institution und seinen eigenen Ruf vor der Möglichkeit zu schützen, dass seine Behörde die Forscher des Wuhan Institute of Virology finanzierte, die mit Forschern der Volksbefreiungsarmee an defensiven Coronavirus-Impfstoffen gearbeitet haben könnten, und zwar über die von den National Institutes of Health erhaltenen Zuschüsse hinaus“, so Kadlec.

Defensive Coronavirus Vaccine Research“ ist ein Euphemismus für militärisch finanzierte Gain-of-Function-Forschung zur Mutation tödlicher Krankheitserreger, um die Entwicklung von Impfstoffen für den Fall eines Biokriegs zu erforschen.

Kadlec gibt zu: „Wir glauben, dass die Impfstoffforschung zur Pandemie geführt hat – dass die Impfstoffforschung die unmittelbare Ursache war.

Deshalb, so Kadlec, „haben wir beschlossen, eine Gruppe führender internationaler Wissenschaftler einzuladen, um die Spekulationen über die Herkunft des Virus zu beruhigen“.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht der erste Artikel der Murdoch-Zeitung zu diesem Thema ist. Es ist auch nicht der erste Versuch von Kadlec, sich selbst zu schützen, indem er die Schuld für das Laborleck auf China schiebt und nicht auf die von den USA finanzierte Forschung in Wuhan. Vor einigen Wochen hatte die Sunday Times in einer ähnlichen Untersuchung mit dem Titel „What really went on inside the Wuhan Lab weeks before Covid erupted“ (Was wirklich im Labor von Wuhan geschah, Wochen bevor Covid ausbrach) Kadlecs Bericht unhinterfragt wiedergegeben: „Muddy waters: The origins of the Covid-19 report“ (Schmutzige Gewässer: Die Ursprünge des Covid-19-Berichts).

Was der australische Artikel jedoch endlich ans Licht bringt, sind durchgesickerte private Mitteilungen, die zeigen, dass führende Wissenschaftler, obwohl sie die Theorie des Laborlecks öffentlich entlarvten, dennoch glaubten, dass sie höchstwahrscheinlich richtig sei – eine Vertuschung, über die TCW hier berichtet. Meine eigene Kommunikation mit führenden Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Gentherapie arbeiteten, zeigte, dass es allgemein bekannt war, dass die genetischen Strukturen, die mit dem Covid-Spike-Protein in Verbindung gebracht wurden, von Menschen gemacht waren, aber dass man seinen Job verlieren konnte, wenn man das sagte.

Wenn Sie diese Art von Diskussion noch nicht kennen, fragen Sie sich wahrscheinlich, warum wir solche Artikel noch nicht in Neuseeland gesehen haben. Die Antwort gibt ein Reporter von ABC News in einem offenen Gespräch mit Journalisten des Sydney Morning Herald und des Australian, das über ein heißes Mikrofon aufgezeichnet wurde. Einer von ihnen nennt es „ärgerlich und erstaunlich“, dass sich die Theorie von den Lecks im Labor nun zu bewahrheiten scheint. Die Journalisten geben zu, dass sie die Theorie der undichten Stellen im Labor nie objektiv überprüft haben, sondern sich auf die ideologische Ablehnung der Fragesteller verlassen haben. Mit anderen Worten: Es gab keine glaubwürdige Untersuchung der Fakten durch die Mainstream-Medien.

Was auch immer die Motivation für dieses öffentliche Eingeständnis der MSM sein mag, die Auswirkungen der Covid-Enthüllungen auf Neuseeland sind tiefgreifend.

Seit drei Jahren sind wir als Nation in Geimpfte und Ungeimpfte gespalten. Es ist nun völlig klar, dass sowohl Covid als auch die Covid-Impfstoffe das Ergebnis riskanter biotechnologischer Forschung an mutierten tödlichen Krankheitserregern sind. Statt einer gespaltenen Nation hätten wir eine geeinte Nation sein können, die Schulter an Schulter gegen neue biotechnologische Experimente auftritt.

Es ist notwendig, die technischen Implikationen dieses Prozesses zu klären. Das manipulierte Spike-Protein hat Eigenschaften, die unserem Immunsystem völlig fremd sind. Zu Beginn der Pandemie hatte unsere Physiologie weder einen evolutionären Hintergrund noch eine Erinnerung an die Abwehr dieser neuartigen Gensequenzen. Inzwischen ist klar, dass das Spike-Protein ein toxisches Profil aufweist, insbesondere für das Herz-Kreislauf-System. Die Infektion mit Covid hatte daher sowohl kurz- als auch langfristige, nicht quantifizierte Auswirkungen auf die Gesundheit. Die verschiedenen Covid-Impfstoffe waren so konzipiert, dass sie unseren Zellen beibrachten, Covid-Spike-Proteine in großen Mengen zu produzieren; daher hatten die Impfstoffe aufgrund ihres pathogenen Designs zwangsläufig erhebliche kurz- und langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit.

Hätten wir gewusst, dass es sich bei Covid um ein künstlich hergestelltes Pathogen handelt, hätten wir erkannt, dass die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Covid-Impfstoffs berechtigt waren.

Neuseeland wurde von der US-Regierung in die Irre geführt. Die Lektion ist klar. Neuseeland muss die Gesundheitsinformationen, die unserem Land von Nationen und Institutionen zur Verfügung gestellt werden, die eindeutig mit kommerziellen Interessen verbunden sind und versuchen, von Maßnahmen und politischen Entscheidungen zu profitieren, die sich aus diesen Informationen ergeben, sorgfältiger prüfen. Dazu gehören Informationen, die wir von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), der US Food and Drug Administration (FDA) und den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und möglicherweise auch von Five Eyes, der Geheimdienstallianz aus Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und den USA erhalten. Heute ist klar, dass einige der Informationen, die wir während der Pandemie aus diesen Quellen erhielten, falsch und/oder irreführend waren. Sie wurden auf verschiedenen Regierungsebenen empfangen, einschließlich der neuseeländischen medizinischen Aufsichtsbehörde Medsafe, des Büros des Premierministers und wahrscheinlich auch unserer Nachrichtendienste. Dennoch hat Neuseeland eine vertrauensbildende Perspektive eingenommen und entsprechend energisch gehandelt, vielleicht strenger als andere Nationen. Das Ergebnis waren nicht nur politische Fehler, sondern auch hohe Raten von Impfschäden, eine hohe Zahl von Todesfällen, wirtschaftliches Elend und eine anhaltende soziale Spaltung.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Premierministerin Jacinda Ardern sich zu Unrecht auf ausländische offizielle Quellen verlassen hat. Heute wissen wir, dass diese Quellen den wissenschaftlichen Dialog und die Ergebnisse so aufbereiteten, dass sie kommerziellen und geopolitischen Zielen dienten.

In einer groben Fehleinschätzung verfolgte Arderns Ministerium eine Politik der Ausgrenzung, die sich gegen diejenigen richtete, die die Schwere von Covid, die Hypothese des Laborlecks und die Sicherheit des Impfstoffs Covid infrage stellten. Dies legitimierte Maßnahmen auf allen Ebenen der Regierung und der Justiz, um diejenigen auszuschalten, die Bedenken äußerten. Die Regierung Ardern stellte dies mit Unterstützung der Oppositionsparteien als moralischen Kreuzzug dar und traf Vereinbarungen mit Social-Media-Unternehmen, um legitime Wissenschaft und Debatten auszuschließen. In Wirklichkeit wurden wir von ausländischen Interessen betrogen. Unsere souveräne Unabhängigkeit wurde in beispiellosem Ausmaß untergraben. Wir haben unser Recht verloren, als Nation zu wählen, und damit auch unser Recht, als Individuen zu wählen. Dies zeigt den inhärenten Bankrott der globalistischen Vision im Gegensatz zu unserer traditionellen neuseeländischen Vision der Selbstbestimmung. Es zeigt, dass in einer Welt der globalisierten Information und der Verwässerung der Wissenschaft durch die Medien äußerste Vorsicht geboten ist.