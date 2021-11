Medien erklären „Klima-Lockdown“ zur „Verschwörungstheorie“, während Indien sich auf einen Klima-Lockdown vorbereitet

Unnötige Reisen sind verboten, und Millionen von Menschen sollen von zu Hause aus arbeiten.

Während die Medien den Begriff „Klima–Lockdown“ als „Verschwörungstheorie“ abtun, bereitet sich Indien darauf vor, einen Klima–Lockdown zu verhängen, um die Umweltverschmutzung zu verringern.

Ja, wirklich.

NPR berichtet über die Details der Abriegelung unter der Überschrift „Neu-Delhis Luftverschmutzung ist so schlimm, dass die Behörden eine stadtweite Abriegelung fordern“.

„Der Oberste Gerichtshof Indiens hat eine Abriegelung der Hauptstadt Neu-Delhi angeordnet. Der Grund ist ein Gesundheitsnotfall, aber es geht nicht um COVID-19. Es geht um die Luftverschmutzung“, heißt es in dem Artikel.

Die Behörden haben ein Fahrverbot für alle nicht unbedingt notwendigen Fahrten auf den Straßen der Hauptstadtregion verhängt und Millionen von Menschen angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten.

Auch Baustellen werden geschlossen, ebenso wie Schulen, von denen viele erst vor kurzem nach der COVID-19-Absperrung wieder geöffnet wurden.

Der Ministerpräsident von Delhi hat auch die Nachbarstaaten aufgefordert, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Air pollution has gotten so bad in New Delhi that India's Supreme Court is calling for a citywide lockdown.



Schools in the area are already closed this week.https://t.co/jUUObASuSI