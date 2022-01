Medien fälschen erste Omikron-Todesmeldung

Mercola.com

Obwohl alles darauf hindeutet, dass die SARS-CoV-2-Variante Omikron nur leichte Erkrankungen verursacht, erklärt die Weltgesundheitsorganisation sie zur „besorgniserregenden Variante“, und die Länder reagieren mit erneuten Maskenauflagen und Abriegelungen

Am 20. Dezember 2021 machte die US-Presse Schlagzeilen mit der Meldung, dass in Houston, Texas, der erste Omikron-Todesfall gemeldet worden war. Einige behaupteten, der Mann sei an einer erneuten Infektion mit Omikron gestorben, obwohl er sich von einer früheren COVID-19-Erkrankung erholt hatte, was darauf hindeutet, dass die natürliche Immunität gegen diese Variante nicht funktioniert.

Wie sich herausstellte, war dies eine Fake News. Die Gesundheitsbehörde des Bezirks konnte nicht bestätigen, dass der Patient an einer Omikron-Infektion gestorben ist, sondern nur, dass er vor seinem Tod positiv auf Omikron getestet worden war. Berichten zufolge litt er an einer Grunderkrankung.

Die Behörden verschwendeten keine Zeit, um den Omikron-Todesfall, der in Wirklichkeit keiner war, zu nutzen, um die Ungeimpften zu verängstigen. Doch die Daten sprechen eine andere Sprache. Diejenigen, die doppelt oder dreifach geimpft sind, haben ein zwei- bis fünfmal höheres Risiko, an Sekundärinfektionen zu erkranken, wenn sie mit Omikron infiziert sind, als die Ungeimpften, die ein 1,17-fach höheres Risiko für Sekundärinfektionen haben, wenn sie mit Omikron infiziert sind, verglichen mit Delta

Während die Ungeimpften höhere Übertragungsraten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie problematische Infektionen durch Omikron entwickeln, geringer als bei den COVID-geimpften Personen, was darauf hindeutet, dass Omikron sich der „Impfstoff“-induzierten Immunität entzieht.

Seit dem Auftauchen der SARS-CoV-2 Omicron-Variante im Dezember 2021 deutete alles darauf hin, dass es sich um die bisher mildeste und am wenigsten tödliche Variante handelt. In Südafrika, wo sie ursprünglich entdeckt wurde, wurde kein einziger Todesfall auf diese Variante zurückgeführt.

Trotzdem gaben die US-Gesundheitsbehörden immer wieder Warnungen heraus, als ob Omikron die bisher schlimmste Bedrohung wäre. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte die Krankheit zur „besorgniserregenden Variante“, und Länder auf der ganzen Welt reagierten mit der Wiedereinführung von Ausgangssperren und anderen drakonischen Maßnahmen.

Der Omikron-Tod, der keiner war

Dann, am 20. Dezember 2021, wurde der Tod eines Mannes in Houston, Texas, als ein mit der Omikron-Variante in Verbindung stehender Todesfall eingestuft, und die Richterin von Harris County, Lina Hidalgo, verkündete, dass „die Omikron-Variante von COVID-19 in vollem Umfang eingetroffen ist, was eine Anhebung der COVID-19-Bedrohungsstufe des Bezirks auf „Stufe 2 Orange“ erforderlich machte.

Wie Sie im obigen Video sehen können, berichtete die US-Presse innerhalb weniger Stunden, dass der erste Todesfall durch die Omikron-Variante inmitten eines Anstiegs der COVID-Fälle eingetreten war. Der leitende Mitarbeiter von Forbes, Bruce Y. Lee, und der leitende Produzent von MSNBC, Kyle Griffin, meldeten den Tod als „Reinfektion“ eines „ungeimpften Mannes, der zuvor COVID-19 hatte“.

Dieser Fall wirft natürlich die Frage auf, wie viel Schutz die „natürliche Immunität“ gegen die Omikron-Variante überhaupt bietet“, schrieb Lee. Wichtiger Hinweis für die Ungeimpften, die an die „natürliche Immunität“ glauben“, twitterte Griffin.

Es gab nur ein Problem. Der Mann starb nicht „an“ einer Omikron-Infektion. Er starb, nachdem er positiv auf die Omikron-Variante getestet wurde. Der Journalist Dan Cohen bestätigte dies am 21. Dezember 2021 in einem Telefongespräch mit Martha Marquez, die bei der Gesundheitsbehörde von Harris County arbeitet. Marquez bestätigte, dass der Mann MIT COVID und nicht daran gestorben ist – erstaunlich, welchen Unterschied ein einfaches Wort macht.

Wenn sich der Mann zuvor von COVID-19 erholt hatte, fragt man sich, ob es sich um ein falsches Positiv handelte. Das obige Video, das auch Cohens aufgezeichnetes Telefongespräch enthält, veranschaulicht, wie dieser einzelne, unbestätigte Fall aufgeblasen und dazu benutzt wurde, schwindende Ängste zu schüren.

Omicron stellt die größte Bedrohung für die COVID-geimpften dar

Die Behörden verschwendeten auch keine Zeit damit, den gefälschten Omikron-Todesfall zu nutzen, um die Ungeimpften zur Impfung zu bewegen. Immer wieder wurde uns gesagt, dass die Ungeimpften am stärksten von dieser neuen Variante bedroht seien, aber auch dies hat sich als 180 Grad von der Wahrheit entfernt herausgestellt.

Forschungsergebnisse aus Dänemark zeigen, dass Omikron im Vergleich zur Delta-Variante weitaus wahrscheinlicher Menschen infiziert, die „vollständig geimpft“ und geboostet sind, als solche, die nicht geimpft sind. Die Studie untersuchte 11 937 dänische Haushalte im Dezember 2021.

Insgesamt wurden 2 225 Personen als mit Omikron infiziert identifiziert. Während einer siebentägigen Nachbeobachtungszeit wurden außerdem 6.397 Sekundärinfektionen festgestellt. Interessanterweise führte eine Infektion mit Omikron mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einer Sekundärinfektion als mit dem Delta-Stamm, und die COVID-getesteten Personen waren weitaus häufiger von diesen Sekundärinfektionen betroffen. Wie die Autoren berichten:

Die SAR [Sekundärinfektionsrate] lag bei 31 % bzw. 21 % in Haushalten mit der Omikron bzw. Delta-VOC [variant of concern]. Wir fanden eine erhöhte Übertragung bei ungeimpften Personen und eine verringerte Übertragung bei Personen mit Auffrischungsimpfung im Vergleich zu vollständig geimpften Personen. Beim Vergleich von Haushalten, die mit der Omikron und Delta-VOC infiziert waren, fanden wir eine 1,17 (95%-CI: 0,99-1,38) Mal höhere SAR für ungeimpfte, 2,61 Mal (95%-CI: 2,34-2,90) höhere für vollständig geimpfte und 3,66 (95%-CI: 2,65-5,05) Mal höhere für geimpfte Personen, was ein deutlicher Beweis für die Immunevasivität der Omikron-VOC ist.

Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die rasche Ausbreitung der Omikron-VOC in erster Linie auf die Immunevasivität und nicht auf eine inhärente Erhöhung der grundlegenden Übertragbarkeit zurückzuführen ist.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ungeimpfte Personen im Vergleich zur Delta-Infektion im Durchschnitt ein 1,17-fach höheres Risiko hatten, eine Sekundärinfektion zu entwickeln, wenn sie sich mit Omikron infizierten, während das Risiko für Sekundärinfektionen bei den dreifach Geimpften, die Omikron erhielten, zwei- bis fünfmal höher war. Mit anderen Worten: Die Ungeimpften hatten zwar eine höhere Übertragungsrate, aber eine geringere Wahrscheinlichkeit, ernstere gesundheitliche Komplikationen zu erleiden.

COVID-Impfungen sind einfach ein kläglicher Fehlschlag

All dies sind nur weitere Beweise dafür, dass die COVID-Spritzen ein kläglicher Fehlschlag sind, und sie reihen sich in eine bereits lange Liste von Studien ein, die ihre suboptimale Wirksamkeit belegen. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl dieser Beweise:

The Lancet Infectious Diseases Oktober 202112 – Vollständig „geimpfte“ Personen, die an einer Durchbruchinfektion erkranken, haben eine ähnliche Spitzenviruslast wie ungeimpfte Personen und übertragen die Infektion effizient auf ungeimpfte und „geimpfte“ Personen im häuslichen Umfeld gleichermassen.

The Lancet Preprint13 – Vollständig „geimpfte“ vietnamesische Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die an einer SARS-CoV-2-Delta-Infektion erkrankten, wiesen eine 251-mal höhere Viruslast auf als die Fälle, die mit früheren Stämmen infiziert waren. Die Impfungen scheinen also nicht vor einer Infektion mit dem Delta-Stamm zu schützen.

In einer medRxiv-Vorabveröffentlichung vom 31. Juli 2021 von Riemersma et al.14 wurde kein Unterschied in der Viruslast zwischen ungeimpften und „vollständig geimpften“ Personen festgestellt, die Durchbruchsinfektionen entwickelten. Sie stellten außerdem fest, dass die Delta-Variante in der Lage ist, „teilweise den polyklonalen und monoklonalen Antikörpern zu entkommen“.

Eurosurveillance rapid communication, Juli 2021 – Ein Ausbruch der Delta-Variante in einem finnischen Krankenhaus deutet darauf hin, dass die Impfungen die Ausbreitung der Infektion kaum verhindern konnten, selbst bei den „Geimpften“ und trotz der routinemäßigen Verwendung von Gesichtsmasken und anderer Schutzausrüstung.

Eilmeldung von Eurosurveillance, September 2021 – Ein Anstieg von Infektionen mit der Delta-Variante in Israel zu einem Zeitpunkt, als mehr als 55 % der Bevölkerung „vollständig geimpft“ waren, zeigte ebenfalls, dass die COVID-Impfungen gegen diese Variante unwirksam waren. Die Infektion breitete sich sogar bei denjenigen aus, die vollständig geimpft waren UND eine chirurgische Maske trugen.

The Lancet Preprint, Oktober 202117 – In dieser schwedischen Studie wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit der Pfizer-Impfung von 89 % an den Tagen 15 bis 30 nach der Injektion schrittweise auf 42 % ab Tag 181 abnahm. Ab dem 211. Tag war kein Schutz vor Infektionen mehr erkennbar. Die Injektion von Moderna schnitt etwas besser ab und sank am Tag 181 auf 59 %. Die Injektion von AstraZeneca bot von Anfang an einen geringeren Schutz als die von Pfizer und Moderna und nahm schneller ab, bis sie am Tag 121 den Nullpunkt erreichte.

BioRxiv September 2021 – Sechs Monate nach der zweiten Pfizer-Injektion wurde festgestellt, dass die Antikörperreaktionen und die T-Zell-Immunität gegen das ursprüngliche Virus und bekannte Varianten deutlich abgenommen hatten und in vielen Fällen nicht mehr nachweisbar waren.

Journal of Infection August 2021 – Wenn die Delta-Variante die Ursache der Infektion war, hatten neutralisierende Antikörper eine geringere Affinität für das Spike-Protein, während Antikörper, die die Infektion verschlimmern, eine höhere Affinität aufwiesen.

The Lancet Infectious Diseases November 2021 – 26 % der Patienten, die mit bestätigter schwerer oder kritischer COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren „vollständig geimpft“; 46 % hatten einen positiven COVID-Test, waren aber asymptomatisch, 7 % hatten eine leichte Infektion und 20 % eine mittelschwere Erkrankung. Von denjenigen, die Symptome einer Infektion entwickelten, erkrankte also die Mehrheit schwer oder kritisch.

medRxiv August 202121 – Personen ohne vorherige SARS-CoV-2-Infektion, die die Pfizer-Impfung erhielten, hatten ein 5,96-fach erhöhtes Risiko für eine Durchbruchinfektion und ein 7,13-fach erhöhtes Risiko für eine symptomatische Erkrankung im Vergleich zu Personen mit natürlicher Immunität.

Gibt es erste Anzeichen für ADE?

Im Laufe des Jahres 2020 wurden zahlreiche Studien veröffentlicht, in denen auf das Risiko eines antikörperabhängigen Enhancements (ADE) nach der COVID-Impfung hingewiesen wurde. In einer Studie vom 28. Oktober 2020 wurde beispielsweise betont, dass:

.. Impfstoffe, die empirisch nach dem traditionellen Ansatz entwickelt wurden (bestehend aus dem unveränderten oder minimal veränderten viralen Coronavirus-Spike, um neutralisierende Antikörper hervorzurufen), unabhängig davon, ob sie aus einem Protein, einem viralen Vektor, DNA oder RNA bestehen und unabhängig von der Verabreichungsmethode, die COVID-19-Krankheit durch antikörperabhängiges Enhancement (ADE) verschlimmern können.

Zwar gibt es noch keine schlüssigen Beweise für ADE, aber es gibt Anzeichen, die in diese Richtung weisen, einschließlich der jüngsten Erkenntnis, dass die doppelt und dreifach Geimpften eine mehr als doppelt so hohe Rate an Sekundärinfektionen aufweisen, wenn sie mit Omicron infiziert sind. Offensichtlich arbeitet ihr Immunsystem nicht so effizient wie das der Ungeimpften.

Zwanzig Jahre Forschung haben gezeigt, dass die Herstellung eines Impfstoffs gegen Coronaviren mit Risiken behaftet ist. Tatsächlich haben die meisten früheren Bemühungen um einen Impfstoff gegen Coronaviren – gegen das Coronavirus des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS-CoV), das Coronavirus des Mittleren Ostens (MERS-CoV), das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) und ähnliche Viren – letztendlich ADE ausgelöst.

Das bedeutet, dass der Impfstoff nicht Ihre Immunität gegen die Infektion stärkt, sondern vielmehr die Fähigkeit des Virus, in Ihre Zellen einzudringen und sie zu infizieren, erhöht, was zu einer schwereren Erkrankung führt, als wenn Sie nicht geimpft worden wären.

Die 2014 veröffentlichte Studie „Antibody-Dependent SARS Coronavirus Infection Is Mediated by Antibodies Against Spike Proteins“ (Antikörperabhängige SARS-Coronavirus-Infektion wird durch Antikörper gegen Spike-Proteine vermittelt) kam zu dem Schluss, dass monoklonale Antikörper, die gegen SARS-CoV-Spike-Proteine gebildet wurden, die Infektion tatsächlich begünstigen, und dass insgesamt „Antikörper gegen SARS-CoV-Spike-Proteine ADE-Effekte auslösen können“, was „Fragen hinsichtlich eines potenziellen SARS-CoV-Impfstoffs“ aufwirft.

Es ist an der Zeit, den Wahnsinn zu beenden

Masken funktionieren nicht. Abriegelungen funktionieren nicht. Die Schließung von kleinen Unternehmen und Schulen funktioniert nicht. Soziale Distanzierung funktioniert nicht. Die COVID-Spritzen wirken nicht. Doch mit dem Auftauchen von Omikron führen die Regierungen all die gleichen Gegenmaßnahmen wieder ein, die in den letzten zwei Jahren nicht funktioniert haben.

Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Doch genau das ist es, was heutzutage als „Wissenschaft“ durchgeht. Die Antwort auf diesen Wahnsinn ist die massenhafte Nichtbefolgung. Wir müssen diese gänzlich unwissenschaftlichen und schädlichen „Gegenmaßnahmen“ friedlich zurückweisen.

Vor allem unsere Jugendlichen müssen vor diesem Wahnsinn geschützt werden. Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen bereits, dass die Zahl der Todesfälle unter Jugendlichen um 47 % gestiegen ist, seit sie die COVID-19-Impfung erhalten.

Es ist auch höchste Zeit, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Fortsetzung des Auffrischungszyklus äußerst töricht ist. Die Chancen derjenigen, die zwei oder mehr Auffrischungsimpfungen erhalten haben, werden nicht besser, sondern schlechter, und es gibt absolut keinen Grund zu der Annahme, dass sich ihre Chancen mit vier, fünf, sechs oder mehr Auffrischungsimpfungen verbessern werden. Von hier an geht es nur noch bergab.

Vor allem unsere Jugend muss vor diesem Wahnsinn geschützt werden. Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen bereits, dass die Zahl der Todesfälle unter Teenagern um 47 % gestiegen ist, seit sie sich gegen COVID-19 impfen lassen müssen. Auch bei den 15- bis 19-Jährigen ist die Zahl der COVID-19-assoziierten Todesfälle auf mysteriöse Weise gestiegen, nachdem die Impfung für diese Altersgruppe eingeführt wurde, was wiederum den Verdacht aufkommen lässt, dass ADE im Spiel sein könnten.

Wie können Sie die schädlichen Auswirkungen verringern?

Wenn Sie nun der Meinung sind, dass die COVID-19-Impfung ein Fehler war, und Sie Ihr Risiko für schwerere Erkrankungen verringern möchten, empfehle ich Ihnen einige grundlegende Strategien:

Achten Sie darauf, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen und genügend Vitamin D oral einzunehmen (typischerweise etwa 8.000 Einheiten/Tag für die meisten Erwachsenen) und/oder sich ausreichend der Sonne auszusetzen, um einen Blutspiegel zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml (150 bis 200 nmol/L) zu halten. Verzichten Sie auf alle pflanzlichen (Samen-)Öle in Ihrer Ernährung, was bedeutet, dass Sie fast alle verarbeiteten Lebensmittel und die meisten Mahlzeiten in Restaurants meiden sollten, es sei denn, Sie überzeugen den Koch, nur mit Butter zu kochen. Vermeiden Sie Soßen und Salatdressings, da die meisten mit Samenölen versetzt sind. Vermeiden Sie auch konventionell gezüchtete Hühner- und Schweinefleischprodukte, da diese einen sehr hohen Gehalt an Linolsäure aufweisen, einem Omega-6-Fett, das bei fast allen Menschen viel zu hoch ist und zu oxidativem Stress beiträgt, der Herzkrankheiten verursacht.

Erwägen Sie die Einnahme von etwa 500 Milligramm NAC pro Tag, da es zur Vorbeugung von Blutgerinnseln beiträgt und eine Vorstufe für die körpereigene Produktion des wichtigen Antioxidans Glutathion ist. Erwägen Sie auch die Einnahme von fibrinolytischen Enzymen wie Lumbrokinase und Serrapeptase. Wenn sie auf nüchternen Magen und außerhalb der Mahlzeiten eingenommen werden, wirken sie systemisch, um Blutgerinnsel zu verhindern und aufzulösen. Die Dosis beträgt normalerweise zwei Kapseln zweimal täglich, entweder eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit.

