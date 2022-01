So sieht der „Dialog“ der USA aus

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Washington wird die russischen Vorschläge für eine Nicht-Erweiterung der NATO nicht berücksichtigen und hat nicht die Absicht, diese Idee auch nur zu diskutieren. So viel zum „Dialog“.

Es war das erste hochrangige Treffen zwischen Russland und der NATO seit 2019 – unmittelbar nach dem „non sequitur“ des „Sicherheitsgarantie“-Dialogs zwischen den USA und Russland Anfang der Woche in Genf.

Was geschah also in Brüssel? Im Wesentlichen ein weiterer Nicht-Dialog-Dialog – komplett mit einem kafkaesken NATO-Vorwort: Wir sind zum Dialog bereit, aber die Vorschläge des Kremls sind inakzeptabel.

Damit wurde die amerikanische NATO-Beauftragte Julianne Smith noch einmal zitiert, die Russland vorschnell die Schuld für die Aktionen gab, die „diese Katastrophe beschleunigt haben“.

Inzwischen sollte jedes empfindungsfähige Wesen in ganz Eurasien und auf der europäischen Halbinsel mit den beiden wichtigsten, rationalen Forderungen Russlands vertraut sein: keine weitere NATO-Erweiterung und keine Raketensysteme in der Nähe seiner Grenzen.

Schalten wir nun auf die Spin-Maschine um. Die Plattitüden von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg waren vorhersehbar getreu seiner spektakulären Mittelmäßigkeit. Zu dem bereits vorweggenommenen Dialog sagte er, es sei „wichtig, einen Dialog zu beginnen“.

Russland habe „die NATO gedrängt, die Aufnahme der Ukraine zu verweigern; die Allianz hat darauf mit der Verweigerung von Kompromissen bei der Erweiterung reagiert“. Die NATO begrüße jedoch „bilaterale Konsultationen“ über Sicherheitsgarantien.

Die NATO schlug auch eine Reihe umfassender Sicherheitskonsultationen vor, und „Russland hat noch nicht zugestimmt, schließt sie aber auch nicht aus“.

Kein Wunder: Die Russen hatten bereits im Vorfeld festgestellt, dass es sich hier nur um eine Hinhaltetaktik handelt.

Der Globale Süden wird erleichtert sein zu erfahren, dass Stoltenberg folgende Punkte verteidigt hat

dass Stoltenberg die militärischen Blitzkriege der NATO im Kosovo und in Libyen verteidigte: Schließlich „fielen sie unter UN-Mandate“. Also waren sie harmlos. Kein Wort zu den herausragenden Leistungen der NATO in Afghanistan.

Und dann der mit Spannung erwartete Schlusspunkt: Die NATO macht sich Sorgen über russische Truppen „an der Grenze zur Ukraine“ – in Wirklichkeit 130 bis 180 km entfernt, innerhalb des europäischen russischen Territoriums. Und die Allianz hält es für „unwahr“, dass die Expansion „ein aggressiver Akt“ sei. Und warum? Weil „sie die Demokratie verbreitet“.

Bombardier mich zur Demokratie, Baby

Das ist also das NATO-Evangelium in Kurzform. Vergleichen Sie es nun mit den ernüchternden Worten des stellvertretenden russischen Außenministers Alexander Grushko.

Grushko erklärte vorsichtig, dass „die NATO entschlossen ist, Russland einzudämmen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten versuchen, in allen Bereichen und auf allen möglichen Schauplätzen militärischer Operationen eine Überlegenheit zu erlangen“. Dies war eine versteckte Anspielung auf die „Full Spectrum Dominance“, die seit 2002 das amerikanische Evangelium ist.

Grushko verwies auch auf die „Eindämmungstaktik aus der Zeit des Kalten Krieges“ und dass

dass „jegliche Zusammenarbeit [mit Russland] eingestellt wurde“ – von der NATO. Dennoch,

„Russland wies die NATO ehrlich und direkt darauf hin, dass eine weitere Verschlechterung der Lage schlimme Folgen für die europäische Sicherheit haben könnte“.

Die Schlussfolgerung war eindeutig: „Die Russische Föderation und die NATO haben überhaupt keine gemeinsame positive Agenda“.

Praktisch alle russophoben Fraktionen der überparteilichen Kriegsmaschinerie in Washington können unmöglich akzeptieren, dass keine Streitkräfte in europäischen Staaten stationiert werden sollten, die 1997 nicht Mitglied der NATO waren, und dass die derzeitigen NATO-Mitglieder keine militärische Intervention in der Ukraine sowie in anderen osteuropäischen, transkaukasischen und zentralasiatischen Staaten versuchen sollten.

Bereits am Montag hatte der stellvertretende Außenminister Rjabkow in Genf einmal mehr betont, dass die rote Linie Russlands unverrückbar sei: „Für uns ist es absolut verpflichtend, sicherzustellen, dass die Ukraine niemals, niemals, niemals Mitglied der NATO wird.“

Diplomatische Quellen bestätigten, dass Rjabkow und sein Team in Genf praktisch wie Lehrer im Kindergarten agieren mussten, um sicherzustellen, dass es „keine Missverständnisse“ gibt.

Vergleichen Sie das mit Ned Price vom US-Außenministerium, der sich nach den aufreibenden acht Stunden zwischen Rjabkow und der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman äußerte: Washington wird russische Vorschläge für eine NATO-Erweiterung nicht in Betracht ziehen und hat nicht die Absicht, diese Idee auch nur zu diskutieren.

So viel zum „Dialog“.

Rjabkow bestätigte, dass es keine Fortschritte gab. Mit Blick auf seine Didaktik musste er betonen: „Wir fordern die USA auf, in diesem Moment ein Höchstmaß an Verantwortung zu zeigen. Die Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen Verschärfung der Konfrontation sollten nicht unterschätzt werden.“

Mit den Worten Rjabkows zu sagen, dass „erhebliche“ russische Anstrengungen unternommen wurden, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass es nicht in ihrem Interesse ist, „mit dem Feuer zu spielen“, ist der Euphemismus des jungen Jahrhunderts.

Lassen Sie mich Sie zum Vergessen bestrafen

Ein kurzer Rückblick ist wichtig, um zu verstehen, wie die Dinge so schnell entgleisen konnten.

Die nicht gerade geheime Strategie der NATO bestand von Anfang an darin, Moskau unter Druck zu setzen, direkt mit Kiew über den Donbass zu verhandeln, auch wenn Russland in den Minsker Vereinbarungen nicht erwähnt wird.

Während Moskau gezwungen wurde, sich in die Konfrontation zwischen der Ukraine und dem Donbass einzuschalten, hat es in Weißrussland ohne viel Aufhebens einen Putsch mit anschließender Farbrevolution niedergeschlagen. Anschließend stellten die Russen in kürzester Zeit eine beeindruckende Eingreiftruppe – mit entsprechender militärischer Infrastruktur – auf dem Gebiet des europäischen Russlands auf, um im Falle eines ukrainischen Blitzkriegs im Donbass blitzschnell reagieren zu können.

Kein Wunder, dass ein alarmierter NATO-Staat etwas gegen die Idee unternehmen musste, Russland bis auf den letzten verarmten Ukrainer zu bekämpfen. Vielleicht haben sie zumindest verstanden, dass die Ukraine völlig zerstört werden würde.

Das Schöne ist, wie Moskau die Dinge mit einem neuen geopolitischen Jiu-Jitsu-Schritt umgedreht hat. Die von der NATO geförderte Demenz der Ukraine – mitsamt den leeren Versprechungen, Mitglied zu werden – ebnete Russland den Weg, keine weitere NATO-Erweiterung zu fordern und obendrein die gesamte militärische Infrastruktur aus Osteuropa abzuziehen.

Es lag auf der Hand, dass Rjabkow in seinen Gesprächen mit Sherman jeden Vorschlag ablehnen würde, dass Russland die auf seinem eigenen europäischen Territorium errichtete logistische Infrastruktur abbauen sollte. Praktisch gesehen hat Rjabkow Sherman in Stücke gerissen. Was übrig blieb, waren leise Drohungen mit weiteren Sanktionen.

Dennoch wird es eine Sisyphusarbeit sein, das Imperium und seine NATO-Satrapien davon zu überzeugen, kein militärisches Abenteuer in der Ukraine zu veranstalten. Das ist die Quintessenz dessen, was Rjabkow und Gruschko in Genf und Brüssel immer wieder sagten. Sie mussten auch auf das Offensichtliche hinweisen: Sollten weitere Sanktionen gegen Russland verhängt werden, würde dies zu schweren Rückschlägen führen, insbesondere in Europa.

Aber wie ist es möglich, dass erfahrene Profis wie Rjabkow und Gruschko mit einem Haufen blinder Fledermäuse wie Blinken, Sullivan, Nuland und Sherman vernünftig argumentieren?

Es gibt einige ernsthafte Spekulationen über den Zeitrahmen, in dem Russland sich tatsächlich nicht mehr die Mühe machen wird, auf das amerikanische „Babygebrabbel“ (Copyright Maria Sacharowa) zu hören. Das könnte um 2027 oder sogar 2025 sein.

Was als nächstes passiert, ist, dass die fünfjährige Verlängerung des neuen START-Vertrags im Februar 2026 ausläuft. Dann wird es keine Obergrenze für strategische Atomwaffen geben. Die Gaspipeline Power of Siberia 2 nach China wird Gazprom noch unabhängiger vom europäischen Markt machen. Das gemeinsame russisch-chinesische Finanzsystem wird nahezu unempfindlich gegen US-Sanktionen werden. Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China wird eine noch umfangreichere militärische Technologie teilen.

All dies ist weitaus folgenreicher als das schmutzige Geheimnis, das im derzeitigen Kabuki der „Sicherheitsgarantien“ kein Geheimnis ist: Die „unverzichtbare“ Ausnahmenation ist von Natur aus nicht in der Lage, die Ausweitung der NATO auf den Weltraum für immer aufzugeben.

Gleichzeitig sind sich die Russen einer ganz prosaischen Wahrheit sehr bewusst: Die USA werden nicht für die Ukraine kämpfen.

Willkommen bei Instagrammed Irrationalism. Wie geht es weiter? Höchstwahrscheinlich eine Provokation, z. B. mit der Möglichkeit eines chemischen Anschlags, der Russland angelastet wird, gefolgt von – was sonst – weiteren Sanktionen.

Das Paket ist fertig. Es kommt in Form eines vom Weißen Haus unterstützten Gesetzesentwurfs demokratischer Senatoren, der der russischen Wirtschaft „schwere Kosten“ aufbürden soll, falls Moskau endlich ihre Gebete erhört und in die Ukraine „einmarschiert“.

Die Sanktionen würden Präsident Putin, Premierminister Mischustin, Außenminister Lawrow, den Generalstabschef der Streitkräfte, General Gerassimow, und „Kommandeure verschiedener Teilstreitkräfte, einschließlich der Luftwaffe und der Marine“ direkt treffen.

Zu den betroffenen Banken und Finanzinstituten gehören die Sberbank, die VTB, die Gazprombank, die Moscow Credit Bank, die Alfa-Bank, die Otkritie Bank, die PSB, die Sovcombank, die Transcapitalbank und der Russian Direct Investment Fund. Sie alle würden von SWIFT abgeschnitten werden.

Wenn dieser Gesetzentwurf wie eine Kriegserklärung klingt, dann ist er das auch. Nennen Sie es die amerikanische Version des „Dialogs“.