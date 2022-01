So sieht ein Blutgerinnsel aus, wenn sich flüssiges Blut in eine halbfeste, gallertartige Masse in Ihrem Körper verwandelt

Der Grund dafür, dass Profifußballer auf dem Spielfeld zusammenbrechen und Herzinfarkte erleiden, ist, dass sich ihr Blut durch die Injektionen mit dem Spike-Protein-„Impfstoff“ in eine halbfeste gallertartige Masse verwandelt. Dies ist auch der Grund, warum COVID-Impfstoffe zunehmend als „Gerinnungsimpfungen“ bezeichnet werden.



Der Fußballspieler Ousmane Coulibaly, 32, erlitt während eines Ligaspiels in Katar am 8. Januar 2022 einen Herzinfarkt.

Wenn Ihr Blut nicht mehr flüssig ist, sondern sich in einen Feststoff verwandelt, kann es natürlich nicht mehr durch Ihren Blutkreislauf fließen. Innerhalb von Sekunden verliert Ihr Gehirn Sauerstoff und Sie verlieren das Bewusstsein. Das ist der Grund, warum so viele Menschen, die die COVID-„Gerinnungsspritze“ erhalten, sterben oder ohnmächtig werden.

Das folgende Bild, das von einem Patienten vor der COVID-Impfung im Jahr 2018 stammt, zeigt, wie ein großes, intaktes Blutgerinnsel aussehen kann (ja, das Bild ist echt):

Dieses spezielle Bild eines intakten Blutgerinnsels wurde vor der Einführung von COVID aufgenommen, und zwar von einem Patienten, der Berichten zufolge ein völlig intaktes Gerinnsel, das einer roten Koralle oder einer Baumwurzel ähnelt, „abhustete“.

Aus dem New England Journal of Medicine (NEJM):

„Ein 36-jähriger Mann wurde mit einer akuten Exazerbation einer chronischen Herzinsuffizienz auf die Intensivstation eingeliefert. Nachdem ein Herzunterstützungssystem eingesetzt und eine Antikoagulationstherapie eingeleitet worden war, entwickelte sich eine Hämoptyse, und er hustete einen Abdruck des rechten Bronchialbaums.

Das bedeutet, dass er buchstäblich einen ganzen inneren Guss der Luftwege einer Lunge abgehustet hat, der sich zu einem massiven Blutgerinnsel formte.

Einem Nachrichtenbericht zufolge:

„Die Ärzte im Krankenhaus sagten, der Mann habe sich sofort besser gefühlt, nachdem er das Gerinnsel ausgehustet hatte…“

Wir können es uns nur vorstellen.

Obwohl dieses Foto nicht von einem COVID-Impfstoffopfer stammt, ist es eine gute Darstellung dessen, was im Körper von Menschen passiert, die mRNA-COVID-Impfstoffe einnehmen. Der Impfstoff wirkt sich auf das Blutgerinnungssystem aus und verursacht bei einigen Menschen eine schnelle Gerinnung des Blutes, selbst wenn es durch die Arterien fließt.

Arterielle Blutgerinnsel sehen selten so aus wie das oben gezeigte große „Korallen“-Gerinnsel, denn dieses Blutgerinnsel wurde aus den bronchialen Atemwegen der Lunge entnommen, die sich aus irgendeinem Grund mit Blut gefüllt hatten und dann geronnen waren.

Geronnenes Schweineblut

Im Kreislaufsystem geimpfter Menschen bilden sich fast immer viel kleinere Blutgerinnsel, und bei vielen Patienten kann es zu Mikroblutgerinnseln kommen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Diese Blutgerinnsel werden, wenn sie in die Lunge gelangen, häufig als Lungenembolie diagnostiziert. Erreichen die Gerinnsel das Gehirn, können sie einen Schlaganfall verursachen. Wenn sie sich im Herzen festsetzen, können sie einen Herzinfarkt verursachen. Wenn sie sich in den kleineren Blutgefäßen festsetzen, die die Hände oder Füße mit Sauerstoff versorgen, können sie dazu führen, dass diese Gliedmaßen taub werden und amputiert werden müssen.

Die Diagnose der Gerinnung hängt weitgehend davon ab, wo sich die Gerinnsel festsetzen, was erklärt, warum Menschen, die sich mit Spike-Protein-„Impfstoffen“ impfen lassen, ein so breites Spektrum an Verletzungen und Todesfällen erleben. (Über eine Million Verletzungen wurden inzwischen in VAERS gemeldet, und Schätzungen gehen von Hunderttausenden von Todesfällen allein in den USA aus…)

Es gibt inzwischen über 1.000 Studien, die in medizinischen Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht wurden und die zu dem Schluss kommen, dass die COVID-Impfstoffe gefährlich sind.

COVID-Impfstoffe sind in der Tat „Gerinnungsimpfungen“, die ein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln verursachen, was zu schweren Verletzungen und zum Tod führt.

Der Dritte Weltkrieg ist kein Atomkrieg, sondern ein stiller Krieg, der mit Nadeln geführt wird.