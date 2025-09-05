Medienkompetenz 2025

Von Judith Brown

Psychologische Operationen der Regierung

Im Laufe der Geschichte haben Herrscher auf der ganzen Welt versucht, ihre Bevölkerung zu kontrollieren, Zustimmung zu erlangen und ihre Politik ungehindert umsetzen zu können. Dies geschah entweder durch Überzeugung oder durch Zwang. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde jedoch ein neues System der angewandten Verhaltenspsychologie entwickelt, das verdeckte Techniken einsetzt, um die Bevölkerung zu einer Denkweise zu bewegen, die den Vorstellungen der politischen Entscheidungsträger entspricht. Zu den frühen Verhaltensforschern gehörten Ivan Pavlov, John B. Watson und B.F. Skinner, die die Psychologie von einer Wissenschaft, die versuchte, herauszufinden, was im Geist vor sich ging, zu einer Wissenschaft machten, die sich zum Ziel setzte, emotionale und psychologische Reaktionen zu verändern. In Anlehnung an diese wissenschaftlichen Fortschritte erklärte Aldous Huxley 1962, dass die ultimative, endgültige Revolution direkt auf den Geist einwirken würde. Er erklärte, dass, wenn Bevölkerungsgruppen über einen längeren Zeitraum kontrolliert werden sollen, ein gewisses Maß an Zustimmung erforderlich ist, damit die Menschen lernen, „ihre Knechtschaft zu lieben“.

Die britische Regierung war ein früher Vorreiter bei der Anwendung verhaltenspsychologischer Techniken auf ihre Bevölkerung, die 2010 von Premierminister David Cameron als „The Nudge Unit“ oder Behavioural Insights Team (BIT) der britischen Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Einer der wichtigsten Beiträge des BIT war das im März 2010 veröffentlichte MINDSPACE-Dokument, in dem Methoden zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung beschrieben werden, ohne dass die Öffentlichkeit sich der verwendeten Techniken bewusst ist oder weiß, dass sie manipuliert wird (S. 66). MINDSPACE ist ein Akronym für die neun Methoden, die bei dieser Operation zum Einsatz kommen: Messenger (Bote), Incentives (Anreize), Norms (Normen), Defaults (Standardeinstellungen), Salience (Sichtbarkeit), Priming (Vorbereitung), Affect (Emotion), Commitment (Verpflichtung) und Ego. Die BIT-Techniken bilden seitdem den Kern der psychologischen Operationen, die gegen die Öffentlichkeit eingesetzt werden, beispielsweise während der Covid-19-Pandemie.

Informationskontrolle im Zeitalter des Internets

Mit der Entwicklung des Internets bedeutete Bürgerjournalismus, dass der Öffentlichkeit eine neue Reihe unzensierter Informationen zur Verfügung stand. Um diese Informationsausgabe zu kontrollieren, entstand eine neue globale Zensurindustrie, die von denjenigen finanziert wurde, die über immensen Reichtum und Macht verfügten. Zu dieser Industrie gehören Universitäten, Thinktanks, Regulierungsbehörden, NGOs, Technologieunternehmen, die Medien und mit Faktenprüfungsplattformen eine neue Ebene der Einflussnahme und Kontrolle über zirkulierende Diskurse.

Medienkompetenz ist die besorgniserregendste der neuen Techniken zur Informationskontrolle, die derzeit an einer ahnungslosen Öffentlichkeit praktiziert werden. Medien- und Informationskompetenzschulungen verwenden psychologische Techniken, wie sie im MINDSPACE-Dokument beschrieben sind, um Menschen darin zu schulen, offiziellen Narrativen zu folgen und Informationen aus abweichenden oder alternativen Standpunkten zu verwerfen. Medienkompetenzprogramme richten sich oft an Kinder und Schüler, sind jedoch nicht auf diese spezifischen Gruppen beschränkt. Medienkompetenztrainings werden oft durch Orwellsche Sprache verschleiert, beispielsweise werden Trainingskurse als Unterricht in „kritischem Denken” beschrieben, um Schäden durch gefährliche oder schädliche „Verschwörungstheorien” zu reduzieren.

Natürlich ist die Entwicklung kritischer Denkfähigkeiten zu begrüßen, denn diese Fähigkeiten helfen Menschen beispielsweise dabei, Informationen zu bewerten, um Online-Betrug zu verringern oder unwahre Behauptungen, wie sie in cleveren Marketing- und Wahlkampagnen vorkommen, zu erkennen. Außerdem sind Kinder im Internet besonders gefährdet, Opfer von Mobbing oder Grooming zu werden oder auf Websites zu stoßen, die Selbstmord oder Terrorismus verherrlichen. Schulungskurse, die Kinder dazu ermutigen, online sorgfältig zu denken, sind nützlich, und einige Websites zur Medienkompetenz bieten Kindern gute Ratschläge. Allerdings verfolgen nicht alle Medienkompetenzschulungen so hochgesteckte Ziele. In einem Bericht über Medienkompetenz für die britische Regierung, der 2021 von RSM UK Consulting LLP erstellt wurde, wurden beispielsweise Themen aufgeführt, die für Medienkompetenzschulungen für Kinder und Erwachsene geeignet sind, darunter die Prävention und Bekämpfung von Online-Grooming, Belästigung und Cybermobbing – Themen, die relativ leicht zu definieren sind und bei denen ein Schaden plausibel ist. Der Bericht erweitert jedoch den Umfang der Medienkompetenzschulung und legt gleichermaßen Wert auf zahlreiche vage Konzepte wie die Prävention und Bekämpfung von „unerwünschtem Verhalten”, „potenziell schädlichen Inhalten” und „unangemessenen Inhalten”. Diese sind weitaus umstrittener und schränken wahrscheinlich das Wissen, das Verständnis und den Austausch von Ideen ein, die für kritisches Denken und eine funktionierende Demokratie unerlässlich sind.

In der Einleitung zum Bericht über die Strategie zur Förderung der Online-Medienkompetenz, verfasst von Oliver Dowden, dem damaligen Minister für Kultur, Medien und Sport, wird Medienkompetenz als unerlässlich beschrieben, um Falschinformationen zu Themen wie Covid-19 und 5G zu bekämpfen. Dies sind jedoch keine Themen, mit denen sich Medienkompetenztrainer befassen sollten. Es handelt sich um Themen, die von Wissenschaftlern mit gegensätzlichen Standpunkten offen diskutiert werden müssen, unter Einbeziehung der Öffentlichkeit auf allen Ebenen. Diese alarmierende Aussage verrät den Zweck dieser neuen Form der Medienkompetenzschulung. Sie soll den Menschen Lösungen für Themen vermitteln, die von der Regierung bereits als Probleme definiert wurden, obwohl die Regierung bereits alle alternativen Standpunkte, selbst von Experten auf diesem Gebiet, als unzutreffend zurückgewiesen hat.

In ähnlicher Weise haben die USA ein Media Literacy Design Manual (2022) entwickelt, in dem darauf hingewiesen wird, dass Medienkompetenz dazu dient, unliebsame Äußerungen zu delegitimieren, anstatt Kinder zu schützen. Medienkompetenztraining wird derzeit in Schulen in den gesamten USA eingeführt; es wird als „nachfrageseitige” Lösung für „Desinformation” beschrieben. Die Foundation for Freedom Online beschreibt Medienkompetenzinitiativen als „von der Regierung unterstützte Einflusskampagnen, um Online-Publikum gegen unerwünschte Narrative vorzuverurteilen”. Interessanterweise hat die britische Ofcom die US-Regierung hinsichtlich ihrer Medienkompetenzpolitik beraten, während der US-Bericht von einem EU-Berater verfasst wurde.

Wie umfangreich ist die Medienkompetenzschulung?

Medienkompetenz ist ein globales Unterfangen, das weit über die Zensurindustrie hinausgeht, obwohl es wenig Beachtung findet und die Praktiker nicht leicht zu finden sind. Um ihre Größe einzuschätzen, wurden in einer Vorstudie zur globalen Zensurindustrie über 500 Faktenprüfungsplattformen und mindestens 200 unterstützende Organisationen gefunden. Im Vergleich dazu listet nur eine einzige amerikanische Netzwerkorganisation für Medienkompetenz, die National Association for Media Literacy Education (NAMLE), auf ihrer Website 8.000 Mitglieder, 82 Partner und 300.000 Pädagogen auf. Im Vereinigten Königreich wurden nur sechs Faktenprüfungs- (Zensur-)Plattformen gefunden, verglichen mit 170 NGOs für Medienkompetenz, die auf der Website von Ofcom aufgeführt sind. Durch den Online Safety Act (OSA) ist Ofcom verpflichtet, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Medienkompetenz zu verbessern. Ofcom hat umfangreiche Verpflichtungen hinsichtlich der Organisation, Überwachung und Schulung von Lehrkräften im Bereich Medienkompetenz im Vereinigten Königreich. Der Unterricht in Medienkompetenz ist mittlerweile in britischen Schulen Pflicht. Die EU verwaltet ihr umfangreiches Medienkompetenzprogramm über die Europäische Medien- und Informationskompetenz (EMIL). Die EU-Länder sind durch die EU-Zensurgesetzgebung, den Digital Services Act, zur Teilnahme an Medienkompetenzschulungen verpflichtet.

Medienkompetenz erstreckt sich auch auf den globalen Süden. Africa Check gibt an, 10.000 Personen in Medienkompetenz geschult zu haben. PesaCheck erstreckt sich auf über 16 afrikanische Länder in Zentral- und Ostafrika und führt in Zusammenarbeit mit afrikanischen Universitäten Medienkompetenzschulungen in mehreren afrikanischen Sprachen durch. Die UNESCO beaufsichtigt das Medienkompetenz-Netzwerk im asiatisch-pazifischen Raum. Indien verfügt über ein eigenes Medienkompetenz-Netzwerk, FactShala, das in 500 Städten in 28 Bundesstaaten tätig ist und an dessen Schulungsprogrammen 400 Universitäten und Hochschulen sowie 60 Radiosender teilnehmen. In Lateinamerika koordiniert Latam Chequea, das vom argentinischen Chequeado betrieben wird, die Medienkompetenz in spanisch- und portugiesischsprachigen Ländern mit Unterstützung der kolumbianischen NGO digiMENTE.

Die Branche hat nicht nur eine globale Reichweite, sondern professionalisiert und koordiniert auch ihre Aktivitäten. Ofcom listet über 100 wissenschaftliche Bücher zu diesem Thema auf, von denen viele sich an Forscher und Lehrer richten. Eine Internetsuche ergab Hunderte von Büchern, die zum Kauf angeboten werden und sich oft an Kinder und Schüler richten. Darüber hinaus wurden zwei Fachzeitschriften zum Thema Medienkompetenz gefunden, das Journal of Media Literacy Education und das Journal of Media Literacy (JML), das vom amerikanischen International Council for Media Literacy (IC4ML) herausgegeben wird. Diese Organisation, die 1953 gegründet wurde, organisiert heute Konferenzen und veröffentlicht das JML.

Zu den Networking-Aktivitäten gehören regelmäßige jährliche und halbjährliche Konferenzen, deren Anzahl und Häufigkeit zunimmt. In den USA veranstaltet NAMLE die größte jährliche Konferenz; mehrere andere werden von Universitäten und Netzwerken für Medienkompetenz organisiert. Die UNESCO veranstaltet jährlich eine Global Media Literacy Week mit einer zweitägigen Konferenz; 2025 wird diese in Kolumbien stattfinden. Die früheste europäische Konferenz fand 2014 statt und wurde von der UNESCO, der Global Alliance for Partnership in Media and Information Literacy (GAPMIL) und der Europäischen Kommission (EK) organisiert. Seitdem organisiert die EK regelmäßig Foren für Medienkompetenzforscher, Geldgeber und Ausbilder. Medienkompetenzforscher treffen sich 2026 zu einer Konferenz in Rom, die vom International Media Literacy Research Symposium (IMLRS) organisiert wird. Das Asia-Pacific Institute for Broadcasting organisiert ebenfalls regelmäßig Konferenzen, darunter auch Medienkompetenzforen.

Hunderte von Universitäten aus den meisten Ländern der Welt sind Teil des Netzwerks für Medienkompetenz. Eines der einflussreichsten ist das Cambridge Social Decision-making Lab (CSDL), das zur Universität Cambridge gehört. Das CSDL wird von dem Psychologieprofessor Sander Van Der Linden geleitet, der 2018 seine Kampagne für „Pre-Bunking”-Schulungen startete. Das CSDL arbeitet mit der britischen und der amerikanischen Regierung zusammen, um Medienkompetenzkampagnen zu aktuellen Themen wie Klima und Covid-19 zu organisieren und Spiele zu entwickeln, die für Kinder und Jugendliche attraktiv sind. Universitäten weltweit werden finanziell unterstützt, um an Forschungsprogrammen teilzunehmen und Medienkompetenz-Schulungsprogramme für ihre eigenen Studenten durchzuführen.

Was bewirkt Medienkompetenztraining eigentlich?

Medienkompetenzbeauftragte geben an, dass sie Menschen in kritischem Denken schulen, also in der Fähigkeit, Informationen zu analysieren und zu bewerten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Auf den ersten Blick ist dies ein nobles Ziel. Bei genauerer Betrachtung ist das Training jedoch darauf ausgelegt, die Teilnehmer dazu zu ermutigen, genauso zu denken wie diejenigen, die die Politik machen, um eine fügsame und gefügige Bevölkerung zu schaffen. Es handelt sich um ein angewandtes verhaltenspsychologisches Programm, das mit den Absichten des britischen MINDSPACE-Dokuments übereinstimmt. Obwohl der Unterricht selbst offen durchgeführt wird, bleiben die Absichten verborgen; statt Resilienz und Unabhängigkeit zu lehren, ist sein versteckter Zweck die Kontrolle der Gedanken.

Medienkompetenzkurse finden manchmal persönlich und manchmal online statt. Im Allgemeinen werden sie, wenn sie für Gruppen, z. B. Schulkinder oder Universitätsklassen, unterrichtet werden, persönlich abgehalten, obwohl die Ausbilder manchmal Spiele oder Videos zur Unterstützung ihres Unterrichts mitbringen. Schullehrer fühlen sich oft nicht sicher im Unterrichten von Medienkompetenz, und externe Fachlehrer bieten in der Regel Präsenzkurse an. Der Präsenzunterricht verursacht zusätzliche Kosten für das Programm.

Der Trainer präsentiert sich den Teilnehmern des Medienkompetenzkurses in der Regel als Experte – als Universitätsdozent, Journalist oder selbsternannter Desinformationsexperte, der als Faktenprüfer arbeitet – in MINDSPACE-Begriffen als „Botschafter”. In einem von MediaWise in den USA angebotenen Online-Kurs für Senioren sind die Trainer beispielsweise bekannte Fernsehmoderatoren. In einigen Online-Kursen für junge Menschen ist der Messenger eine attraktive Person im gleichen Alter oder eine Zeichentrickfigur. In einigen Spielen wird der Teilnehmer oder Spieler selbst zum Messenger und schlüpft in die Rolle eines „Verschwörungstheoretikers“ oder „Superspreaders“ von Desinformation, der dies aus niederen Beweggründen tut. Der Messenger soll für die Gruppe der Kursteilnehmer attraktiv sein.

Laterale Suche und Verleumdung

Es gibt verschiedene Systeme zur Vermittlung von Medienkompetenz. Eines davon, Media Analyzer, untersucht die Art und Weise, wie eine Nachricht in den sozialen Medien oder in der Presse präsentiert wird. Es konzentriert sich auf Dinge wie Rechtschreib- und Grammatikfehler, überprüft den Autor, Überschriften und Inhalte, Verweise und Zitate sowie Illustrationen. Auf den ersten Blick scheint dies harmlos zu sein, aber Kurse, die diese Methode anwenden, lehren die Teilnehmer, laterale Suchen zu verwenden: Zunächst werden die Quellen der Geschichte überprüft, einschließlich des Autors, und anschließend wird überprüft, wie viele andere über diese Geschichte berichtet haben.

Laterale Suchen umfassen Internetrecherchen zu Autoren, um deren Glaubwürdigkeit zu überprüfen. In den letzten Jahren werden jedoch Experten, die von der Mainstream-Meinung abweichen, regelmäßig diffamiert; wenn jemand nach einem Autor mit unabhängigen Standpunkten sucht, findet er möglicherweise negative Referenzen. Der Kardiologe Aseem Malhotra beispielsweise vertritt andere Ansichten zu Ernährung und Medikamenten als viele andere Ärzte, und in den ersten beiden Absätzen seiner Wikipedia-Seite heißt es, dass seine Ansichten von „Experten” und der British Heart Foundation kritisiert worden seien. Eine weitere diffamierte abweichende Stimme ist Willie Soon, ein Astrophysiker, der früher an der Harvard University tätig war und nicht der Meinung ist, dass alle Klimaprobleme durch anthropogene Aktivitäten verursacht werden. Auf seiner Wikipedia-Seite wird er als „Klimawandel-Leugner” bezeichnet, der das wissenschaftliche Verständnis des Klimawandels anzweifelt.

Ein Beispiel für die Verleumdung einer glaubwürdigen Stimme war der MediaWise-Medienkompetenzkurs für Senioren über Professor Luc Montagnier (inzwischen verstorben), einen französischen Virologen und Nobelpreisträger. Obwohl MediaWise Montagnier als Virologen bezeichnet, wird sein angesehener Status nicht erwähnt, und es wird weiter behauptet, dass seine Meinung falsch sei, da es auf der Website der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine widersprüchliche Aussage gebe. Montagnier war jedoch qualifizierter als die Berater der WHO, sodass seine Meinung die Qualität der Debatte nur bereicherte. MediaWise gehört dem Poynter Institute, einem der großen Akteure in der Zensurbranche, und wird von Personen mit immensem Vermögen finanziert.

Malhotra, Soon und Montagnier werden durch diese Beschreibungen falsch dargestellt; sie mögen Recht oder Unrecht haben, aber sie sind alle Experten auf ihrem Gebiet und daher sind ihre Ansichten wertvoll. Wissenschaft kann naturgemäß niemals endgültig sein, und der Begriff „wissenschaftlicher Konsens” ist irreführend. Wissenschaft entwickelt sich weiter, wenn andere Wissenschaftler bestehende Ideen und Praktiken hinterfragen und so Wissen und Verständnis vorantreiben, sonst gäbe es niemals Fortschritt. Medienkompetenzstudenten, die nach Quellen suchen, wie sie es gelernt haben, neigen dazu, Meinungen von Personen, die nicht „anerkannt” sind, negativ zu bewerten, anstatt alle Meinungen von entsprechend qualifizierten Personen als gleichwertig, authentisch und berücksichtigungswürdig anzusehen.

Die Anweisungen zur Überprüfung der Medienkompetenz umfassen auch die Suche im Internet, um herauszufinden, was andere Quellen über dasselbe Thema sagen, um auf der Grundlage der zahlenmäßigen Ausgewogenheit der Ergebnisse, die eine bestimmte Geschichte stützen, herauszufinden, was am wahrscheinlichsten „wahr” ist. Wenn man beispielsweise nach Impfschäden oder dem Einsatz chemischer Waffen in Syrien sucht, sind die Geschichten, die im Internet ganz oben stehen, wahrscheinlich die Mainstream-Versionen der Ereignisse. Somit schult Medienkompetenz die Schüler darin, einem festgelegten Muster von „Überprüfungsregeln” zu folgen, das sie unweigerlich zu Meinungen führt, die von den Medienkompetenz-Trainern bevorzugt werden; sie werden darauf „vorbereitet”, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken.

Medienkompetenzsysteme

Mehrere andere Medienkompetenzkurse für Erwachsene wenden laterale Suchen zu Überprüfungszwecken an; obwohl die Systeme unterschiedlich aufgebaut sind, ist das verwendete Überprüfungsinstrument durchweg dasselbe. Dazu gehören SMART (Scope, Motivation, Authority/Accuracy, Relevance/reliability, Timely), entwickelt vom Lone Star College, Houston, und der CRAAP-Test (Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose), entwickelt an der California State University. SIFT (Stop: Investigate; Find Better Coverage; Trace) wurde von Mike Caulfield entwickelt, der als Experte für Medienkompetenz gilt. In einem Video vergleicht Caulfield zwei pädiatrische Vereinigungen in den USA, indem er eine laterale Suche in Wikipedia zur Überprüfung von Informationen durchführt. Er wählt eine Vereinigung aufgrund ihrer Größe, ihres Einkommens und ihrer Mitgliederzahl als seriös aus und die andere als „Hassgruppe”, da sie neuer, kleiner und weniger gut ausgestattet ist und sich außerdem gegen Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare ausspricht. Caulfields Untersuchung scheint jedoch viel zu eng und oberflächlich, um solche Schlussfolgerungen zu ziehen.

Anerkannte und diskreditierte Quellen

Bei der Überprüfung von Informationen schlagen Medienkompetenz-Trainer Quellen vor, die sie als zuverlässig bezeichnen; ihre Vorschläge stehen alle in Verbindung mit Macht oder großem Reichtum und halten sich an „anerkannte” Narrative. Dazu gehören die Mainstream-Nachrichten, das Center for Disease Control (CDC) der amerikanischen Regierung, Wikipedia, die Washington Post, Politifact, Google, die WHO und Faktenprüfungsplattformen wie Snopes und FactCheck.org. Unabhängige Quellen werden diskreditiert, und es wurde nicht vorgeschlagen, dass der Ermittler den Autor oder die Organisation kontaktieren sollte. Zu den unabhängigen Quellen gehören alternative Websites und Blogs von erfahrenen Journalisten, die die Mainstream-Medien verlassen haben, um ehrlicher und genauer schreiben zu können, oder von gut qualifizierten Fachleuten, die den Mainstream-Erzählungen kritisch gegenüberstehen und daher ihre Meinungen nicht in Zeitschriften veröffentlichen können, die von Unternehmen bezahlt und kontrolliert werden.

Medienkompetenz für Kinder

Kinder sind die Hauptzielgruppe von Medienkompetenzschulungen. Medienkompetenzschulungen für Kinder sind oft interaktiv und so konzipiert, dass sie für diese Altersgruppe attraktiv sind. Ein hervorragendes Rahmenwerk ist beispielsweise „Youth Learn: Media Literacy Handbook”. Dabei handelt es sich um ein Arbeitsbuch, das mehrere Lektionen umfasst und Kinder zum kritischen Denken anregt, indem es die Teilnehmer beispielsweise auffordert, Werbung und Nachrichten zu analysieren. Der Wert dieser Übung hängt jedoch vom Lehrer ab; Lehrer für Medienkompetenz stehen der Zensurindustrie oft wohlwollend gegenüber. Einige sind beispielsweise Journalisten, die im Rahmen ihrer beruflichen Weiterbildung oder ihrer Hochschulausbildung in Zensurmethoden geschult wurden, oder Mitarbeiter von Faktenprüfungsplattformen, die in Zensurmethoden geschult sind, weil dies ihr Beruf ist. Die Art und Weise, wie Kinder durch dieses Programm geführt werden, wirkt sich auf die Lernergebnisse aus.

Es gibt auch Videos zum Thema Medienkompetenz. In einem Video der kanadischen CBC mit dem Titel „Can you trust the news?” (Kann man den Nachrichten vertrauen?) empfiehlt eine attraktive Teenagerin, Informationen mit Hilfe von Faktencheck-Websites und durch laterale Suche zu überprüfen, und beschreibt die Mainstream-Medien als zuverlässige Informationsquelle. Andere Videos sind in Cartoon-Form, wie beispielsweise ein CIVIX-Video mit dem Titel „Disinformation” (Desinformation), in dem behauptet wird, dass falsche Nachrichten von ausländischen Regierungen oder böswilligen einheimischen Akteuren verbreitet werden. Das Video behauptet, dass „Desinformationsbotschaften“ produziert werden, um mit den Köpfen und Emotionen der Menschen zu spielen und soziale Unruhen und Misstrauen gegenüber der Regierung und den Medien zu verursachen. Das CIVIX-Video wird durch beängstigende Cartoon-Bilder illustriert, die selbst mit Emotionen spielen könnten. Somit werden Techniken zur Bewusstseinskontrolle, die in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden, für ein jüngeres Publikum modifiziert.

Interaktive Medienkompetenzspiele werden auch zur Schulung des kindlichen Verstandes eingesetzt; das CSDL bezeichnet dies als „Impfung” gegen Desinformation. Das Bad News Game des CSDL trainiert den Nutzer darin, zu glauben, dass alle, die von der Mainstream-Erzählung abweichen, ruchlose Motive haben. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Produzenten von Fake News und erstellt Tweets, die Identitätsbetrug, Verschwörungstheorien, Polarisierung und mehr beinhalten, was die Spieledesigner als Desinformationstaktiken bezeichnen. Das Spiel „Fakey” hat ein Quizformat und fordert die Spieler auf, zu entscheiden, ob Social-Media-Beiträge aus zuverlässigen Quellen stammen oder nicht; unabhängige Quellen werden als unzuverlässig gekennzeichnet. „Interland” von Google hat ein Format, das anderen beliebten Kinderspielen ähnelt; es macht Spaß und ist spannend. Die Spieler erhalten Belohnungen für sogenannte richtige Entscheidungen im Internet; zu Beginn wird ihnen gesagt, dass sie durch das Spielen „Internet-Ass“ werden. Das Spiel besteht aus vier Stufen, wobei sich die ersten Stufen mit Themen wie Daten, Datenschutz und Passwörtern befassen und die letzten beiden Stufen sich mit sogenannten Fake News und Desinformation befassen.

Finanzierung

Die Medienkompetenzbranche ist global, umfangreich, expandierend, sich weiterentwickelnd und professionalisierend. Zu ihren Mitgliedern zählen Universitäten, Hochschulen, Regierungsbehörden, Regulierungsbehörden, Thinktanks, NGOs, Lehrer, Technologie- und KI-Unternehmen. Zu ihren Aktivitäten gehören Forschung, Fachzeitschriften, die Erstellung von Literatur, die Planung von Systemen zur Gedankenkontrolle, die Organisation von Foren und Konferenzen zum Networking sowie Schulungsveranstaltungen. Trotz ihrer geringen Bekanntheit kann eine Branche dieser Größe nicht ohne nennenswerte Finanzierung existieren. Obwohl einige Medienkompetenzschulungen online stattfinden, sind auch kostspielige persönliche Interaktionen erforderlich, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, die die Hauptzielgruppe dieses Systems zur Bewusstseinskontrolle sind.

Es ist nicht immer einfach, Finanzierungsverbindungen zur Medienkompetenz herzustellen. Beispielsweise sind die beiden größten Medienkompetenzverbände in den USA, NAMLE und IC4ML, gemeinnützige Organisationen, aber alle Details zu ihren Einnahmen sind nicht auf ihren Websites verfügbar. Beide veranstalten jedoch Konferenzen, geben Zeitschriften heraus, bieten Stipendien und Auszeichnungen an und unterstützen Medienkompetenzschulungen. Beide haben große Vorstände und akademische Berater. Die Business-Analysten-Website Crunchbase gibt an, dass IC4ML in diesem Jahr 75.500 US-Dollar für IT ausgibt, was darauf hindeutet, dass seine Gesamteinnahmen beträchtlich sein müssen. Ihre jährliche Konferenz wird stark von Sponsoren aus Forschungs- und Investmentunternehmen unterstützt, darunter CITADEL, G-Research, Janes Trading, Jump, HSBC, XTX sowie Amazon, Microsoft, Byte Dance und Meta. NAMLE listet Google, Meta, Thomson-Reuters und Amazon als Sponsoren für einige seiner Aktivitäten auf. Außerdem hat es Finanzmittel vom Educational Development Center, dem Medienunternehmen GBH, Paramount Media über dessen Kindermedienzweig Nickelodeon, dem Spieleentwickler Roblox, TikTok, dem Cybersicherheitsunternehmen Trend Micro, YouTube und dem Schripps Family Impact Fund erhalten. Interessanterweise hatte die Streichung der Mittel für USAID durch die Trump-Regierung Auswirkungen auf die weltweite Medienkompetenzschulung. Es ist nicht bekannt, ob seit Februar 2025 einige oder alle Mittel für Medienkompetenzprogramme wieder bereitgestellt wurden, aber über USAID wurde die Medienkompetenz weltweit eindeutig seit einigen Jahren von der US-Regierung finanziert.

Die Medienkompetenz in Großbritannien und Europa wird von der EU-Initiative EMIL und der britischen Regulierungsbehörde Ofcom geleitet, die zumindest teilweise von der Regierung finanziert werden. Ofcom wird auch von den Medienorganisationen finanziert, die es reguliert. Es ist nicht bekannt, ob Medienkompetenz-Trainer auch Geldgeber für die umfangreichen Verpflichtungen von Ofcom im Rahmen des Online Safety Act sind. Obwohl keine Beweise dafür gefunden wurden, ist es wahrscheinlich, dass die britische Regierung zumindest einen Teil der Medienkompetenzaktivitäten von Ofcom finanziert hat, da die Medienkompetenzbranche keine Produkte verkauft, um Einnahmen zur Begleichung der Ofcom-Gebühren zu erzielen. EMIF, der Finanzierungsarm von EMIL, scheint von Google, dem Europäischen Hochschulinstitut, das wiederum von der EU und den Mitgliedstaaten finanziert wird, und der Calouste Gulbenkian Foundation finanziert zu werden.

Betrachtet man die Finanzierung von Universitäten, die sich auf Medienkompetenzschulungen spezialisiert haben, so listet das CSDL in Cambridge seine Partner auf, von denen einige oder alle seine Aktivitäten finanzieren. Dazu gehören Google Jigsaw und die Cyber Infrastructure (CISA) des US-Heimatschutzministeriums, die während einer als „Twitter-Files” bekannten Untersuchung als aktiv an der Zensur beteiligt war. Weitere Partner sind das Yale University Program of Climate Change and Communication, Facebook, die Nuffield Foundation, die Northeastern University USA, das George Mason University Center for Climate Change Communication USA und der niederländische Spielehersteller GROG. Das CSDL arbeitet nicht nur mit amerikanischen Regierungsbehörden zusammen, sondern auch mit dem britischen Außen- und Commonwealth-Ministerium und dem BIT, was den Zusammenhang zwischen angewandter Verhaltenspsychologie und Medienkompetenzprogrammen belegt. Andere Universitäten, die sich mit Medienkompetenzforschung befassen, waren nicht so offen bei der Nennung ihrer Sponsoren und Partner.

Internationale Faktenprüfungsplattformen, die alle Teil der Zensurindustrie sind, sind sehr aktiv in der Medienkompetenzschulung, zum Beispiel PesaCheck und Africa Check in Afrika, Logically und Mafindo in Asien, Chequeado und Doble Check in Lateinamerika und viele andere. Unabhängig davon, wo diese Plattformen angesiedelt sind, werden sie größtenteils von europäischen und US-amerikanischen Regierungen und deren Ablegern wie dem American National Endowment for Democracy (NED), dem European Endowment for Democracy (EED) und dem British Council finanziert. Weitere Geldgeber sind westliche philanthropische Organisationen, insbesondere George Soros‘ Open Society, amerikanische Non-Profit-Organisationen wie Meedan und Internews, amerikanische Organisationen für investigativen Journalismus wie das Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und das Global Investigative Journalists Network (GIJN) sowie amerikanische Unternehmen, insbesondere Google, Meta und Microsoft. Faktenprüfungsplattformen, die sich im Besitz von Medienunternehmen befinden, werden häufig von ihrer Muttergesellschaft finanziert. Auch die UNO ist ein Geldgeber für Medienkompetenz, insbesondere durch die UNESCO, die eine entscheidende Rolle bei der Organisation und Finanzierung von Kampagnen zur Medienkompetenz oder Gedankenkontrolle weltweit spielt.

Diskussion

Zweifellos lauern im Internet Gefahren, darunter Probleme wie Grooming, Betrug und Mobbing. Viele Menschen verstehen nicht, wie Werbetreibende und Medien Informationen auf eine Weise manipulieren können, die nicht im öffentlichen Interesse liegt. Es besteht zweifellos Bedarf an einer Anleitung für schutzbedürftige Mitglieder der Öffentlichkeit, die nicht mit dem Internet vertraut sind, insbesondere für Kinder.

Die neue Medienkompetenzbranche nutzt diese Verletzlichkeit aus und beschreibt ihre Produkte als lehrreich und schützend. Einige Websites und sogar einige der Informationen auf Websites, die angewandte Verhaltenspsychologie zur Gedankenkontrolle einsetzen, erfüllen einige dieser Bedürfnisse. Praktiker der Medienkompetenz beschreiben Schulungen als vorteilhaft, da einige Aspekte der Medienkompetenz tatsächlich von Vorteil sind. Literacy Planet beispielsweise stellt Medienkompetenz wie folgt vor:

„Medienkompetenz ist die Fähigkeit, kritisches Denken auf die Medien anzuwenden, mit denen wir uns beschäftigen. Sie hilft Schülern, sowohl versteckte als auch offensichtliche Botschaften zu erkennen und unterschiedliche Standpunkte und/oder Vorurteile zu erkennen. Medienkompetenz ist besonders wichtig für Schüler, die sich in einer Welt zurechtfinden müssen, die immer komplexer wird.“

Die von Medienkompetenzorganisationen verkündeten edlen Ziele sollen Eltern, Lehrer und alle Mitglieder der Bevölkerung in falscher Sicherheit wiegen. In der Praxis ist Medienkompetenz eine sich rasch entwickelnde Branche, die auf angewandter Verhaltenspsychologie basiert und von denen finanziert wird, die die Gedanken der Menschen kontrollieren wollen, um eine zukünftige gefügige und passive Gesellschaft zu gewährleisten. Die Geldgeber sind dieselben, die auch die Zensur finanzieren – diejenigen, die Macht und immensen Reichtum besitzen. Es handelt sich auch um eine Branche, die sich gerne zurückhält, sodass nur wenige Menschen in der Gesellschaft erkennen, dass dieser gesichtslose Gigant die Gedanken der nächsten Generation vereinnahmt.

Die Wissenschaft ist mittlerweile ein Teil dieses Netzwerks der angewandten Verhaltenspsychologie und wird dafür bezahlt, Fähigkeiten zu entwickeln, um die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. Da die Regierungen die Mittel für Universitäten kürzen, werden diese für ihre Forschungsfinanzierung oder ihr Sponsoring zunehmend von den Reichen und Mächtigen abhängig, darunter auch von immens wohlhabenden Philanthropen und Unternehmen. Finanzierungsprobleme machen es den Universitäten schwer, aus dem System auszusteigen und die Menschen zu schützen, anstatt die Interessen ihrer Geldgeber zu schützen, die uneingeschränkte Kontrolle wollen.

Fazit

Medienkompetenz-Schulungen existieren nur, weil sie finanziert werden. Sie bringen kein Produkt hervor, außer der Anwendung von Techniken zur Gedankenkontrolle, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, aber wo immer möglich auch in der gesamten Gesellschaft. Es ist unwahrscheinlich, dass die Reichen und Mächtigen diese riesige und teure Industrie finanzieren würden, wenn sie nicht ihren eigenen Zielen entspräche. Medienkompetenz soll die Gesellschaft passiver machen und die Menschen dazu bringen, eher mit den ihnen auferlegten politischen Maßnahmen einverstanden zu sein, auch wenn diese möglicherweise gegen ihre eigenen Interessen sind. Es ist an der Zeit, dass die Menschen sich dieses ruchlosen Programms, das nur als systematische Indoktrination bezeichnet werden kann, bewusster werden.