Meditationen über Bono, der von Joe Biden die Freiheitsmedaille des Präsidenten erhält

Der Haager Flüchtling Joe Biden hat dem U2-Sänger Bono die Presidential Medal of Freedom verliehen, denn so etwas passiert in einer Gesellschaft, in der alles gefälscht ist und wir von den Geringsten unter uns geführt werden. Zu den weiteren Empfängern der Medaille gehören in diesem Jahr Hillary Rodham Clinton und George Soros.

Bei der Zeremonie wurde Bono mit den Worten vorgestellt: „Die Freiheitsmedaille des Präsidenten wird an Bono verliehen. Als Leadsänger von U2, einer der historisch erfolgreichsten Rockbands, verändert Bono die Welt durch seine Kunst und seinen Aktivismus. In der irischen Tradition von Poesie und Protest, Rebellion und Jubel hat er Hymnen für Frieden und Bürgerrechte verfasst. Als Menschenfreund setzt er sich für die Bekämpfung von Armut und Krankheit ein und fordert einen Schuldenerlass für Entwicklungsländer. Der gemeinsame Nenner seines Lebenswerkes ist die Macht der Freiheit, ein Band, das auch Irland und Amerika als geliebte Freunde verbindet.“

Was absolut urkomisch ist.

Alan MacLeod schrieb vor ein paar Jahren einen großartigen Artikel für Mintpress News, in dem er Bonos Verbindungen zu fast allen wichtigen Managern des westlichen Imperiums dokumentierte, von George W. Bush über Barack Obama und Henry Kissinger bis zu Emmanuel Macron, Laurence Summers und dem Weltwirtschaftsforum. Er hat dem ehemaligen israelischen Präsidenten Schimon Peres ein Lied gewidmet und Gedichte über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij geschrieben und ihn als Heiligen bezeichnet. Er hat auf dem WEF die Tugenden des Kapitalismus besungen und gesagt, dass dieser „mehr Menschen aus der Armut befreit hat als jeder andere Ismus“, und er ist Mitbegründer einer NGO namens „the ONE Campaign“, die eng mit dem DC-Sumpf verflochten ist. Er hat die Irak-Invasion und die US-Intervention in Syrien entschuldigt.

Wenn der Neoliberalismus eine Person wäre, dann wäre diese Person Bono – einer der reichsten lebenden Musiker. Es sagt einfach so viel darüber aus, wie krass die Dinge in dieser verdrehten Zivilisation sind, dass eine solche Kreatur als Künstler angesehen und von Millionen in der gesamten westlichen Welt geliebt wird und einen Preis von einem Präsidenten erhält, der derzeit einen Völkermord ermöglicht.

Apropos Völkermord in Gaza: Das Einzige, was Bono bisher öffentlich zu der aktuellen Gewaltwelle im Nahen Osten gesagt hat, war die Trauer um die Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober, die beim Toben vor einem Konzentrationslager getötet wurden, indem er den Text des Songs „Pride (In the Name of Love)“ änderte.

„Frühmorgens, am 7. Oktober, wenn die Sonne am Wüstenhimmel aufgeht, haben sie dir das Leben genommen, aber deinen Stolz konnten sie dir nicht nehmen“, sang der Sänger gefühlvoll.

Immer wenn ich traurig darüber bin, dass ein Musiker, den ich mag, vor seiner Zeit gestorben ist, tröste ich mich mit dem Gedanken, dass er wenigstens nicht lange genug gelebt hat, um ein zweiter Bono zu werden.

Das ist es, was die westliche Zivilisation der Kunst antut. Sie pervertiert sie. Sie macht sie korrupt und betrügerisch. Sie verwandelt den schönsten und gesündesten Impuls der Menschheit in etwas, mit dem sich Völkermord, Kapitalismus und Imperialismus verkaufen lassen. Es vergiftet den kreativen Funken in uns und verwandelt ihn in ein Werkzeug zur Normalisierung der planetarischen Verderbtheit.

Das Imperium greift etwas Heiliges in uns allen an. Wir sind so viel weniger, als wir als Spezies sein könnten, weil ein so großer Teil unserer kreativen und innovativen Energie in ständiges Konkurrieren, Lügen und Manipulieren fließt. Die Künste. Die Wissenschaften. Sie wurden alle auf ein klägliches Rinnsal ihres wahren Potenzials heruntergewürgt, das erreicht werden könnte, wenn es der Menschheit erlaubt wäre, frei zum Wohle aller zusammenzuarbeiten, ohne dass unsere hässlichsten Triebe in den Vordergrund gestellt würden.

Unsere Gesellschaft erhebt die Schlimmsten unter uns. Die Künstler, die bereit sind, ihre Seelen an das Imperium zu verkaufen. Die Wissenschaftler, die bereit sind, Tötungsmaschinen für das Militär zu entwerfen oder ein Stück zukünftiger Müllhalde zu erfinden, das mit der Mühe und den Ressourcen des globalen Südens hergestellt wird. Die Politiker, die bereit sind, die Interessen der einfachen Menschen den Interessen der Plutokraten und Machtstrukturen unterzuordnen. Die Meinungsmacher, Reporter und Filmemacher, die bereit sind, Propaganda zu verkaufen, um uns vorzugaukeln, dass dies alles gesund und normal ist.

Das sind die Leute, die die Zukunft unserer Spezies bestimmen. Es sind die Menschen, die die Entscheidungen treffen, die uns immer weiter in Richtung Vernichtung und Dystopie treiben. Wir müssen einen Weg finden, die Menschheit aus ihrem Griff zu befreien, bevor die Schrecken, auf die sie uns zusteuern, vor unserer Haustür stehen.