Wo ist Trump, wenn die arbeitenden Amerikaner ihn brauchen?

Paul Craig Roberts

In den Reihen der MAGA zeichnet sich bereits eine Spaltung ab. Der designierte Präsident Trump und Elon Musk haben sich mit den H-1B-Arbeitsvisa verbündet, die es Ausländern erlauben, amerikanische Arbeitsplätze zu besetzen. Das enttäuscht die Arbeiterklasse, die geglaubt hat, Amerika wieder groß zu machen, bedeute, dass sie ihre Arbeitsplätze zurückbekommen.

Amerikanische Unternehmen, Universitäten und gemeinnützige Organisationen bevorzugen H-1B-Arbeitsvisa aus verschiedenen Gründen. Ein Empfänger eines H-1B-Visums ist ein vertraglich gebundener Dienstnehmer. Er oder sie erhält eine wesentlich geringere Vergütung, kann aber den Arbeitgeber nicht verlassen, um eine höhere Vergütung zu erhalten, da das Visum an den jeweiligen Arbeitgeber gebunden ist. Dies hat auch zur Folge, dass dem Vertragsbediensteten das Recht auf Beschäftigung oder Protest verweigert wird, da die Anwesenheit des Vertragsbediensteten in den USA an das Visum gebunden ist, das an den Arbeitgeber gebunden ist. So kann ein Inhaber eines H-1B-Visums beispielsweise keine Diskriminierungsbeschwerde einreichen.

Wie Senator Bernie Sanders es ausdrückt:

„Die Hauptfunktion des H-1B-Visaprogramms besteht nicht darin, ‚die Besten und Klügsten‘ einzustellen, sondern vielmehr darin, anständig bezahlte amerikanische Arbeitsplätze durch niedrig entlohnte Vertragsbedienstete aus dem Ausland zu ersetzen. Je billiger die angeworbenen Arbeitskräfte sind, desto mehr Geld verdienen die Milliardäre.“

Die Argumentation für H-1B-Visa ist betrügerisch. Die Behauptung lautet, dass die große Zahl amerikanischer Universitäten nicht in der Lage ist, genügend amerikanische Absolventen hervorzubringen, um Amerikas Bedarf an „hoch qualifizierten Personen mit Fähigkeiten zu decken, die für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes entscheidend sind“, um es mit den Worten von Todd Schulte zu sagen, dem Vorsitzenden einer Einwandererorganisation mit Verbindungen zu großen Technologieunternehmen. Oder wie der Minister für Innere Sicherheit Alejandro Mayorkas den Betrug verschleierte: „Amerikanische Unternehmen verlassen sich auf das H-1B-Visaprogramm für die Anwerbung hoch qualifizierter Talente, wovon Gemeinden im ganzen Land profitieren.“

Stellen Sie sich vor, die Vereinigten Staaten verlassen sich auf die Dritte Welt, nicht auf ihre vielen weltweit angesehenen Universitäten, um ihren Bedarf an „hoch qualifizierten Talenten“ zu decken. Die Gemeinden profitieren nicht davon. Die amerikanischen Einwohner verlieren die Arbeitsplätze. Die Löhne und Gehälter werden an Ausländer gezahlt, die die Amerikaner verdrängt haben. Die Differenz zwischen dem US-Lohn und dem H-1B-Lohn fließt in Unternehmensgewinne und „Leistungsprämien“ für Führungskräfte.

Auf all dies habe ich schon vor Jahren hingewiesen und es vor 12 Jahren in meinem Buch Das Scheitern des Laissez Faire Kapitalismus und der wirtschaftliche Zerfall des Westens,(Clarity Press, https://www.claritypress.com/product/the-failure-of-laissez-faire-capitalism/ ) zusammengefasst.

Dass Harvard, Princeton, Yale, Cornell, Columbia, die University of Pennsylvania, das MIT, Cal Tech, Georgia Tech, die University of California, die University of Chicago, und die vielen privaten und staatlichen Universitäten nicht genügend gebildete Menschen hervorbringen können, um den Bedarf der Wirtschaft zu decken, ist ein Märchen, das von Lockvögeln erzählt wird, um die Unternehmensgewinne und die Boni der Führungskräfte zu steigern.

Wenn Amerikaner sich nicht auf Karrieren im High-Tech-Bereich vorbereiten, dann deshalb, weil sie wissen, dass die Arbeitsplätze an Ausländer mit Visa vergeben werden. Ferner werden Amerikaner, die sich auf diese Berufe vorbereiten, erneut von der Verlagerung vieler dieser Arbeitsplätze ins Ausland getroffen.

In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, als der „Fachkräftemangel“ ausgeheckt wurde, um den Unternehmensgewinnen zu dienen, meldete Business Week einen Rückgang der Gehälter in der Informatik um 12,7 %, in der Computertechnik um 12 % und in der Elektrotechnik um 10,2 %. Professor Norm Matloff von der University of California, Davis, fand heraus, dass zwischen 2001 und 2005 die Einstiegsgehälter für Masterabschlüsse in Informatik, Computertechnik und Elektrotechnik um 6,6 %, 13,7 % und 9,4 % gesunken sind.

Damals schrieb ich: „Wenn diese Fähigkeiten knapp wären, wie die Unternehmen [und ihre Wirtschaftsexperten] behaupten, würde der Mangel natürlich zu steigenden Gehältern führen, da die Arbeitgeber sich um die knappen Humanressourcen bewerben.“Wie können die Wirtschaftswissenschaften einen Mangel an Fähigkeiten und einen Rückgang der Gehälter erklären?

Für H-1B-Visa gibt es eine gesetzliche Obergrenze von 85.000 pro Jahr. Die Zahl setzt sich zusammen aus 65.000 Visa plus 20.000 für Ausländer, die einen fortgeschrittenen Abschluss an einer US-Universität erworben haben. In zehn Jahren sind das 850.000 Ausländer, die in die USA gebracht werden, um die Arbeitsplätze von Amerikanern zu besetzen. Diese Visa werden von ausländischen Studenten beantragt, die in Amerika studieren, weil es eine Möglichkeit ist, im Land zu bleiben. Nach Ablauf des Visums können H-1B-Inhaber eine Green Card oder einen Daueraufenthalt beantragen.

Da nur wenige der 85.000 pro Jahr in ihre Heimatländer zurückkehren, ist die offensichtliche Folge, dass einige amerikanische Berufe entamerikanisiert werden. Dies gilt auch für Universitätsfakultäten, wo H-1B-Visa verwendet werden, um DEI-Quoten zu erfüllen, während einer großen Zahl von Amerikanern mit Ph.D.-Abschlüssen eine akademische Laufbahn verwehrt wird“ Kürzlich hat das Biden-Regime die Begrenzung der H-1B-Visa für Universitäten und gemeinnützige Einrichtungen erweitert oder aufgehoben. Bald wird ein Student in Harvard die gleichen Professoren haben können, die er auch an einer indischen Universität hätte. Was kümmert das Harvard? Es handelt mit seinem Namen.

Neben dem H-1B-Visum gibt es das L-1-Visum, das es multinationalen Unternehmen ermöglicht, ausländische Mitarbeiter zur „Ausbildung“ in die USA zu holen. Mit Verlängerungen kann das Visum für sieben Jahre gültig sein. Zwischen 1997 und 2019 hat die US-Einwanderungsbehörde laut Wikipedia 1,5 Millionen L-1-Visa genehmigt. Staatsbürger aus Indien sind die größten Empfänger von L-1-Visa.

Angeblich sollten die H-1B-Visa nicht dazu verwendet werden, US-Arbeitskräfte zu ersetzen, und sie sollten genauso bezahlt werden wie ein amerikanischer Arbeitnehmer. Aber es gibt einfache Möglichkeiten, diese Beschränkungen zu umgehen. Anwaltskanzleien schreiben offene Stellen auf eine Weise aus, die Amerikaner disqualifiziert. Darüber können Sie in meinem Buch lesen. Im Jahr 2007 erklärte die Anwaltskanzlei Cohen & Grigsby in einem Marketingvideo, wie die Kanzlei die Beschränkungen für ihre Kunden umgeht. Der Marketingleiter der Kanzlei, Lawrence Lebowitz, sagte: „Unser Ziel ist es eindeutig nicht, einen qualifizierten und interessierten US-Arbeitnehmer zu finden.“

Es gibt viele Möglichkeiten, die verschiedenen „Beschränkungen“ für die Visa zu umgehen. Während der Bankenrettung verbot der Kongress den Banken, die Rettungsgelder erhielten, Ausländer einzustellen, um Amerikaner zu ersetzen, aber die H-1B-Lobby hatte ein Schlupfloch in die Gesetzgebung eingefügt. Das Schlupfloch erlaubte es den Banken, Auftragnehmer einzustellen, um „Vertragsarbeitskräfte“ zu liefern. Folglich bezahlten die Banken den Auftragnehmer, und der Auftragnehmer, nicht die Banken, stellte die ausländischen Arbeitskräfte ein und bezahlte sie. Im Jahr 2009 berichtete Computerworld , dass die H-1B-Visa in den Besitz indischer Vertragsarbeitsfirmen übergingen.

Der American Immigration Council, eine Lobby für H-1B-Visa, behauptet, dass mehrere Studien ergeben haben, dass die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte mit H-1B-Visa die Beschäftigungschancen amerikanischer Arbeitnehmer erhöht. Ich habe den betrügerischen Charakter dieser „Studien“ aufgedeckt, als sie veröffentlicht wurden.

Matthew J. Slaughter, Mitglied des Council of Economic Advisers von Präsident George W. Bush, stellte fälschlicherweise fest, dass ein Anstieg der amerikanischen Beschäftigung auf einen Anstieg der Beschäftigung in multinationalen Unternehmen zurückzuführen ist, der sich aus dem Aufkauf kleinerer Firmen durch multinationale Unternehmen ergibt. Die Beschäftigung in den multinationalen Konzernen stieg durch den Aufkauf bestehender Firmen, nicht durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen und H-1B-Visa, die mehr Amerikaner beschäftigten.

Der Harvard-Professor Michael Porter kam zu dem Schluss, dass der Vorsprung Amerikas beim Pro-Kopf-BIP, dem Wohlstand der Haushalte und den sinkenden Armutsraten ein Beweis dafür sei, dass die USA von der Verlagerung von Arbeitsplätzen und allen anderen mit der Globalisierung verbundenen ausländischen Beschäftigungspraktiken profitierten. Porter legte einen Zeitraum von 20 Jahren zugrunde, sodass die durch die Globalisierung verursachte Verschlechterung durch die bessere Leistung in früheren Zeiten abgemildert wurde.

Meine Aufdeckung der betrügerischen Behauptungen hatte keine Auswirkungen auf die Politik. Meine Stimme war der Macht der Wahlkampfspenden und der Lobbygruppen nicht gewachsen. Den amerikanischen Konzernen und „Volksvertretern“ ist das Schicksal der Amerikaner vollkommen egal. Die amerikanischen Konzerne wollen Gewinne und ihre Führungskräfte wollen ihre „Leistungs“-Boni. Der Kongress will Wahlkampfspenden und Freunde, die sich um sie kümmern, wenn sie eine Wahl verlieren.

Es gibt niemanden, der sich um die amerikanischen Arbeiter kümmert, nicht einmal Donald Trump und Elon Musk.

Trump und Musk denken bei Größe an den Profit. Wenn die Gewinne großartig sind, ist es auch das Land. So wird ihre Politik die Verschiebung der Einkommensverteilung von der Arbeiterklasse zu dem einen Prozent fortsetzen. In Wirklichkeit ist es das eine Zehntel von einem Prozent, das profitiert, während der ganze Rest verliert.

Amerika muss sich die Frage stellen, wie es eine Einheit und eine Nation geben kann, wenn die wirtschaftlichen Aussichten auf ein Zehntel eines Prozents der Bevölkerung beschränkt sind, wenn die Demokratie nur die Elite und niemals das Volk vertritt, wenn der von der US-Verfassung garantierte Schutz des Volkes von den juristischen Fakultäten, dem US-Justizministerium (sic), wenn rassische, geschlechtliche und sexuelle Privilegien die in der Verfassung verankerte Gleichheit vor dem Gesetz aufheben, wenn die in der Verfassung verankerten Rechte auf ein ordentliches Gerichtsverfahren, freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Protestrecht wegen falscher Behauptungen über „Terrorismus“ und „Fehlinformationen“ außer Kraft gesetzt werden.“

Terrorismus und Fehlinformationen sind Produkte Washingtons. Der Terrorismus kommt nicht aus Russland, China, dem Iran oder den Arabern; er kommt aus Washington. Fragen Sie einfach die Palästinenser, die Libyer, die Syrer, die Iraker. Fehlinformationen stammen von einer einheimischen intellektuellen Klasse, die Amerika hasst. Fehlinformationen sind ein einheimisches Produkt von eigennützigen Agenden und Presstituierten, die diese Agenden unterstützen. Offizielle Fehlinformationen halten die Amerikaner in einem Schlamassel, sodass sie sich ihrer Enteignung ihrer Rechte nicht bewusst sind.

Sagen Sie mir, wie kann ein Land, in dem das Volk keine Stimme hat, wieder groß gemacht werden?

Trumps Befürworter glauben, dass seine Wahl das Problem gelöst hat. Sie könnten sich nicht mehr irren. Wenn es um die Beschäftigung in den USA geht, sieht es in der Tat so aus, als sei Trump Teil des Problems.

Wenn Trump seine Anhänger demoralisiert, wird das Ergebnis eine demoralisierte Bevölkerung sein. Woher wird der Widerstand gegen die Tyrannei kommen?

Andrew Anglin behauptet dass die gesetzlich festgelegte Obergrenze für H-1B-Visa nicht eingehalten wird und dass die US-Regierung „Hunderttausende von Ausnahmen ausstellt“, die im Jahr 2023 zu 755.020 H-1B-Visa führten, von denen 72,3 % an indische Staatsbürger gingen. Er führt die Daten auf das Department of Homeland Security zurück, gibt aber weder die Quelle noch die URL an.

Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand wurde Anglin durch Berichte über H-1B-Visabewilligungen in die Irre geführt und kam zu dem Schluss, dass alle jährlichen Bewilligungen für neue H-1B-Visa gelten, was eine gesetzeswidrige Zahl wäre. Nach meinem Kenntnisstand, gelten die Visa für sechs oder sieben Jahre und müssen jährlich bewilligt werden, damit sie verlängert werden können. Nimmt man die jährliche Genehmigung für die Verlängerung von, sagen wir, sechs Jahren, so ergibt sich eine Zahl von 85.000 mal 6, was 510.000 genehmigte Visa + die 85.000 neu genehmigten Visa ergibt, also insgesamt 595.000. Mit anderen Worten, nicht alle H-1B-Visumgenehmigungen sind jährliche Genehmigungen neuer Visa. Die meisten sind Fortsetzungen der alten. Die Artikel sind in dieser Hinsicht nicht eindeutig, und ich denke, dass Anglin in die Irre geführt wurde.

Es gibt noch andere Genehmigungen, die mit den Visa verbunden sind. Ich weiß nicht mehr, welche das sind, aber vielleicht muss ein Visuminhaber aus Gründen wie dem Tod eines Elternteils nach Hause gehen und möchte zurückkehren; ein Visuminhaber möchte nach Ablauf seiner sechs Jahre eine Greencard beantragen; ein Inhaber möchte sein Visum auf sieben Jahre verlängern. Ich bin zuversichtlich, dass die H-1B-Gegner eine Klage eingereicht hätten, wenn die Regierung die Obergrenze für die Erteilung von H-1B-Visa überschritten hätte.

Die H-1B-Gesetzgebung gibt der Exekutive nicht die Befugnis, sich über das Gesetz zur Begrenzung der Visumserteilung hinwegzusetzen. Wenn die US-Regierung tatsächlich fast das Neunfache der gesetzlich zulässigen Zahl von H-1B-Visa ausstellt, wäre dies ein triftiger Grund für H-1B-Gegner, Klage zu erheben. Ich frage mich auch, warum der Kongress beiseite steht, während die Regierung das Gesetz ignoriert. Kümmert sich der Kongress so wenig um seine Befugnisse? Es ist nicht typisch für Washington, dass die Leute ihre Macht vergeuden. Wenn der Kongress jährlich 755.020 H-1B-Visa zur Verfügung stellen will, kann er das tun und als Preis dafür mehr Wahlkampfspenden kassieren. Die Obergrenzen wurden im Laufe der Jahre angepasst und erreichten während der Präsidentschaft von George W. Bush 195.000 pro Jahr, 2,3-mal höher als unter dem Biden-Regime der offenen Grenzen.

Es geht um die Existenz des H-1B-Visums, nicht um seine Zahl. Das Argument für das Visum ist betrügerisch. Die Visa kommen Führungskräften und Aktionären von Unternehmen zugute, auf Kosten der Aussichten von in Amerika geborenen Bürgern, und verändern den kulturellen und rassischen Charakter des Landes. H-1B-Visa tragen dazu bei, die Vereinigten Staaten in einen Turm zu Babel zu verwandeln, dessen Wirtschaft für ihre Gewinne von billigen ausländischen Arbeitskräften abhängig ist.