Das rechtskonservative One America News Network (OANN) wird hauptsächlich von AT&T finanziert, berichtete Reuters am Mittwoch. OANN sei an sich sogar die Idee von AT&T-Führungskräften gewesen, die laut einer von Reuters überprüften Aussage den jetzigen CEO Robert Herring Sr. baten, ein konservatives Netzwerk zu gründen, um mit Fox News zu konkurrieren. Dank einer Übernahme von WarnerMedia im Jahr 2018 besitzt AT&T auch den linken Sender CNN.