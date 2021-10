Ist die Reaktion der USA auf die COVID-Pandemie eine offizielle psychologische Operation der Regierung?

childrenshealthdefense.org

Die Möglichkeit, dass die US-Regierung psychologische Operationen (PSYOP) durchgeführt hat, um die Öffentlichkeit zur Annahme von COVID-Impfstoffen zu bewegen, sollte gründlich untersucht werden.

„Wo beginnen denn die universellen Menschenrechte? An kleinen Orten, ganz in der Nähe – so nah und so klein, dass sie auf keiner Weltkarte zu finden sind. Doch es ist die Welt des einzelnen Menschen, die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder das College, das er besucht, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Orte, an denen jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Gerechtigkeit, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung anstrebt. Wenn diese Rechte dort keine Bedeutung haben, haben sie auch nirgendwo sonst eine Bedeutung. Ohne eine konzertierte Aktion der Bürgerinnen und Bürger, um diese Rechte in der Nähe ihres Zuhauses aufrechtzuerhalten, werden wir vergeblich nach Fortschritten in der größeren Welt suchen.“ – Eleanor Roosevelt

Diejenigen, die die Absichten hinter der Regierungspolitik als Reaktion auf die Pandemie infrage gestellt haben, beobachten weiterhin die unvernünftige Intensität der Befürworter von vorgeschriebenen Protokollen. Sie bekennen sich vehement zur Impfstofftherapie und verweigern sich jedem weiteren Beitrag.

Die Impfbefürworter wollen nichts sehen oder hören, was ihrer sehr zuversichtlichen, wenn auch höchst fragwürdigen Position widerspricht: dass eine wohlwollende Regierung, unterstützt von einer monolithischen, sachkundigen wissenschaftlichen Gemeinschaft, die Krise erfolgreich bewältigt.

Zusätzlich zu den Herausforderungen einer kompromisslosen öffentlichen Debatte stehen einige von uns vor einer persönlichen Krise: Die mitfühlenden Prinzipien langfristiger Beziehungen stehen auf dem Prüfstand.

Angehörige und Freunde, die einst bereit waren, über die meisten anderen Themen zu sprechen, weigern sich nun, sich auf das Thema Impfstoffe einzulassen, weil sie sich zu sehr darauf versteift haben. Zumindest bringen sie ihre Enttäuschung über unser mangelndes Verständnis und unsere mangelnde Nachgiebigkeit zum Ausdruck. Wenn sie ehrlich sind, bekennen sie ihr Urteil – unsere mangelnde Bereitschaft, uns anzupassen, verursacht anhaltendes Leid.

Vielen Menschen wurde eingeredet, dass jeder, der an den unfehlbaren Worten und unwiderlegbaren Fakten zweifelt, die von düsteren Führern und einer unparteiischen Presse präsentiert werden, andere mit gefährlichen Informationen ansteckt.

Das Versagen der Pandemiebekämpfung wird zunehmend den Ungeimpften angelastet.

Die wütende Empörung ist jedoch oft irrational, überzogen und unangemessen, was darauf hindeutet, dass sie durch eine Reihe von äußeren Reizen ausgelöst wurde, die diese Reaktion hervorrufen sollten.

Eine sich abzeichnende Krise, die zunächst mit der Erwartung schrecklicher Folgen wie weit verbreiteter schwerer Krankheiten und Millionen von Toten einhergeht, kann als Beginn einer vorgeschriebenen staatlichen Reaktion auf die Pandemie angesehen werden.

Die absichtliche Verstärkung der Bedrohung, die durch keine wissenschaftliche Verteidigung zu rechtfertigen war, wurde nie verringert, selbst als sich die unheilvollen Vorhersagen über Leiden und Sterblichkeit als stark übertrieben erwiesen.

Von dem Moment an, als die Impfstoffe auf den Markt kamen, wurde jeder, der ihre Bedeutung und Wirksamkeit anzweifelte, als feindseliger Abweichler dargestellt, der von Fantasien besessen ist oder blindlings abtrünnigen Führern folgt.

Und obwohl die sogenannten Impfgegner wegen ihrer Unwissenheit verunglimpft werden, gibt es keinen Hinweis darauf, dass diejenigen, die die erzwungenen Protokolle ablehnen, etwas anderes tun, als ihre unveräußerlichen Rechte zu verteidigen – Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.

Die extrem aggressiven Taktiken der Regierung und der Medien zur Förderung von Impfstoffen – einschließlich einer Kampagne zur Demütigung derjenigen, die sich weigern, sich den Vorschriften zu unterwerfen – erinnern an psychologische Kriegsführung, wobei die Manipulation der Bürger ein größeres Ausmaß annimmt als alle anderen Bemühungen in der jüngeren Geschichte.

Die nach wie vor vorherrschende Denkweise vieler Menschen scheint die Reaktion auf eine kalkulierte Induktion einer hypnotischen Trance der Massen zu sein.

Von allen Aspekten der Pandemiebekämpfung ist dies einer der beunruhigendsten und sollte uns veranlassen, über seine Wahrscheinlichkeit, Herkunft und Korrektur nachzudenken.

Meine Ehre ist meine Loyalität

Der Einsatz einer psychologischen Operation – auch bekannt als PSYOP – durch die Regierung zur Förderung der Immunisierung folgt den Standards und Praktiken zur Erzeugung einer Sektenmentalität, um ihre Ziele zu erreichen.

Die zentrale Technik zur Schaffung und Aufrechterhaltung einer gehorsamen Bevölkerung ist die Entwicklung einer „Wir-gegen-die“-Mentalität. Die Dämonisierung von Außenseitern ist dabei unerlässlich.

Den Mitgliedern werden Forderungen und Opfer abverlangt, um ihre Beteiligung zu festigen und sicherzustellen, dass sie sich denen, die nicht mitmachen, als überlegen betrachten.

Diese hypnotischen psychologischen Operationen lassen sich bei kleinen und großen Gruppen feststellen, auch bei Massenbevölkerungen.

Das dramatischste Beispiel für eine PSYOP, die einen Kult hervorbringt, ist der Aufstieg des Faschismus in Nazi-Deutschland. Eine elitäre Propagandamaschinerie verführte eine Nation zu dem Glauben, sie sei eine überlegene Rasse, und erweckte eine blinde Loyalität zu ihrer Sache, die mit einem in der modernen Geschichte beispiellosen Verlust moralischer Parameter einherging.

Hitlers treueste Truppen, die SS, die eng mit Zwangsarbeit und Todeslagern verbunden war und von den Nürnberger Gerichten als kriminelle Organisation eingestuft wurde, trugen Gürtelschnallen und führten Dolche mit der Aufschrift „Meine Ehre ist Treue“.

In jüngerer Zeit haben weniger militarisierte Sekten in den Vereinigten Staaten einige dramatische Auswirkungen gezeigt.

Die religiöse Organisation „People’s Temple“ gewann in ihren Anfängen die Unterstützung von Politikern und manipulierte die Medien, um ihre Aktivitäten positiv darzustellen.

Der People’s Temple geriet in die Finsternis und führte schließlich zu einem typischen Sektenereignis in Jonestown, Guyana. Jim Jones, der wegen des Mordes an einem Kongressabgeordneten verhaftet werden sollte, forderte von seinem Anführer ein Höchstmaß an Loyalität: Hunderte von Mitgliedern begingen Massenselbstmord, einschließlich ihrer Kinder, indem sie einen Zyanid-Valium-Cocktail tranken.

Die Massenhypnose ermöglicht es, die Aufmerksamkeit und die Prioritäten des Einzelnen auf ein einziges Ziel oder eine Ideologie zu lenken, und die Loyalität gegenüber der Sache wird erhöht, so dass die Selbsterhaltung in den Hintergrund tritt.

Ein weiteres Beispiel für eine einflussreiche Sekte mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist die Vereinigungskirche. Ihre Mitglieder, die Moonies, waren Sun Myung Moon treu ergeben, der dafür bekannt war, spektakuläre Massenhochzeiten von arrangierten Ehen zu leiten.

Die Vereinigungskirche versorgte einflussreiche Politiker mit Geld in Form von Zuschüssen und Rednerhonoraren. Moon gründete die Washington Times, die seine politische Agenda offen unterstützte.

Als Hauptautor einer BBC-Biografie über den koreanischen Sektenführer traf und interviewte ich ehemalige Anhänger und Helfer, die den Prozess der Indoktrination in eine Trance des blinden Gehorsams beschrieben.

Moon schuf ein ausgeklügeltes psychologisches System, um Mitglieder anzuziehen und zu halten, und behauptete, er sei ein Messias, der größer sei als Buddha, Jesus und Mohammed zusammen. Gutherzige, intelligente Menschen erlagen einer psychotischen Euphorie, die von Moon und seinen Agenten mit Unterstützung der Regierung und der Medien heraufbeschworen wurde.

Erst später wurden sie sich ihres schweren Fehlers bewusst und fielen auf eine Rhetorik herein, die sie schließlich als hypnotisch, zutiefst fehlerhaft und gefährlich erkannten.

Einer der Befragten sprach sehr eloquent darüber, dass er seine Seele verloren und Jahre seines Lebens verschenkt hat.

Ein Mensch, der die Aussage „Meine Ehre ist Treue“ gegenüber einem Führer, einer Sekte oder einer Politik vertritt, hat seine persönliche Macht aufgegeben, oft an missbräuchliche Kräfte.

Seit 1947 ist der symbolische Gebrauch des SS-Slogans in Deutschland verboten.

Sekten werden oft als Fehlentwicklungen der Vergangenheit betrachtet, aber sie sind nach wie vor im Kommen.

Die Anfälligkeit des Menschen für Massenhypnose und Manipulation wird nach wie vor ausgenutzt und wurde nie zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt.

Kult der Geimpften

Diejenigen, die sich der Impfung widersetzen, reagieren auf strenge Richtlinien und offene Feindseligkeit seitens einer schwerfälligen Regierung. Ihre Haltung ist weder das Ergebnis einer Massenhypnose noch einer sektenähnlichen Programmierung, sondern eine Übung in Meinungs- und Entscheidungsfreiheit.

Psychologisch gesehen gibt es einen unbestreitbaren, definitiven Maßstab, der den Unterschied zwischen den Impfgegnern und den Impfbefürwortern deutlich macht.

Die große Mehrheit der Ungeimpften hat Informationen und Statistiken aus einer Reihe von Quellen geprüft, die die Regierungspolitik entweder unterstützen oder ihr widersprechen. Sie haben ihre Entscheidung auf der Grundlage von Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und der Risiken getroffen, sind aber offen für eine Diskussion.

Die meisten Impfbefürworter halten sich an das, was sie für unanfechtbare Informationen aus den Nachrichtenmedien halten. Sie sind bereit, eine gefilterte Version der Daten zu akzeptieren, und weigern sich standhaft, sich mit Material zu befassen, das Zweifel an ihren Entscheidungen wecken oder autoritative Mandate in Frage stellen könnte.

Sie weigern sich, sich auf eine Debatte einzulassen.

Die Mehrheit der Öffentlichkeit fühlt sich von dem Virus bedroht und prangert wütend diejenigen an, die die Wirksamkeit oder die Risiken der COVID-19-Impfstoffe anzweifeln.

Der Gleichschritt der Impfbefürworter ist ein klassisches, sektenartiges Verhalten. Die Mentalität umfasst:

Unbeugsame Loyalität gegenüber einer Methodik, die von einflussreichen Führern verkündet wird, die Behauptungen aufstellen, die zu schön sind, um wahr zu sein.

Fragloses Festhalten an und Abhängigkeit von dem Ansatz und den Verfahren der Gruppe, mit dem Beharren darauf, dass sie auf dem einzig wahren und würdigen Weg sind.

Unwilligkeit, geschriebene oder gesprochene Worte oder Ideen zu berücksichtigen, die den Botschaften der Führer oder den Absichten der Gruppe widersprechen.

Die Bereitschaft, den Lebensstil zu ändern oder sich auf riskante Verhaltensweisen einzulassen, mit der blinden Akzeptanz, dass es nur Vorteile und minimale Risiken gibt.

Fortgesetzter Glaube an ein Dogma, selbst wenn sich fest vorgetragene Konzepte als falsch erweisen oder sich als zutiefst fehlerhaft erweisen.

Verleugnung jeglicher Selbstzweifel im Namen einer größeren Mission – kritisches Denken über die Gruppe ist ein Gräuel.

Überreden oder unter Druck setzen neuer Mitglieder zum Beitritt, wobei Schuldgefühle als Hauptmotivation dienen. Wenn dies nicht gelingt, wird die Unterwerfung durch Spott, seelische Qualen oder materielle Bestrafung erzwungen.

Erniedrigung, Isolierung und Bestrafung von Personen, die abtrünnig werden oder sich nicht anschließen.

Die Bereitschaft, die Familie zu entehren oder langfristige Beziehungen im Namen der Ziele der Sekte zu zerstören.

Selbstzerstörerisches Verhalten – wie in allen oben genannten Fällen – das schließlich zur Auflösung der Sekte und zu irreparablem Schaden für die Mitglieder führt.

Gestaltung einer PSYOP für eine Pandemie

Die Indizien sprechen dafür, dass in den Vereinigten Staaten bereits eine PSYOP durchgeführt wird. Die vehemente öffentliche Unterstützung und die Bereitschaft, ohne zu fragen zu gehorchen, sind genau die Ergebnisse, die eine Regierung als Reaktion auf die wahrgenommene Bedrohung durch eine tödliche Pandemie anstreben würde.

Die Taktiken, die eingesetzt werden, um ein solches Ergebnis zu erzielen, bleiben denjenigen nicht verborgen, die wissen wollen, wie die US-Regierung ihr Wissen einsetzt.

Dieser Auszug aus dem Eröffnungskapitel des „U.S. Army Field Manual on PSYOP“ macht die Absichten einer Kampagne sehr deutlich:

PSYOP sind geplante Operationen, bei denen ausgewählte Informationen und Indikatoren an ausländische Zielgruppen (TAs) übermittelt werden, um deren Emotionen, Motive, objektive Überlegungen und letztlich das Verhalten ausländischer Regierungen, Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen zu beeinflussen. Ziel der PSYOP ist es, bei neutralen, befreundeten oder feindlichen ausländischen Gruppen Emotionen, Einstellungen oder gewünschtes Verhalten hervorzurufen, die das Erreichen der nationalen Ziele der Vereinigten Staaten und den militärischen Auftrag unterstützen. Auf diese Weise beeinflusst PSYOP nicht nur Politik und Entscheidungen, sondern auch die Fähigkeit zu regieren, die Fähigkeit zu befehlen, den Willen zu kämpfen, den Willen zu gehorchen und den Willen zu unterstützen. Die Kombination von PSYOP-Produkten und -Aktionen führt bei den ausgewählten Truppen zu einem Verhalten, das die nationalen politischen Ziele der Vereinigten Staaten und die Absichten des Befehlshabers auf strategischer, operativer und taktischer Ebene unterstützt.

Wenn diese Art von Operation angewandt wurde, scheint es, dass die Öffentlichkeit sich in Übereinstimmung mit einer PSYOP verhält, um ein Hauptziel zu erreichen: die allgemeine, kontinuierliche Impfung.

Die Aktivitäten einer massiven psychologischen Operation zur Förderung der Impfung sind offensichtlich. Diese sind:

Erlangung des öffentlichen Gehorsams durch Übertreibung oder Erfindung einer Bedrohung, Fokussierung auf eine herannahende Gefahr und Vertrauen auf die menschliche Reaktion auf autoritative Befehle.

Die Nutzung einer drohenden Gefahr, um das Grundrecht auf persönliche medizinische Autonomie im Namen einer sozialen und politischen Verpflichtung zu beseitigen. (z. B. wurden anfänglich Bilder von Leichensäcken auf den Straßen von Wuhan und Schätzungen von mindestens 3 % Todesopfern verwendet, um Angst zu schüren).

Verherrlichung der Impfung als unanfechtbare, patriotische Teamleistung.

Die Etikettierung von Andersdenkenden und die Verwendung von Phrasen mit der Absicht, sie herabzusetzen, zu entmenschlichen und Paranoia zu schüren. (z. B. Impfverweigerer, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, „Pandemie der Ungeimpften“ und „Desinformation im Dutzend“).

Entwicklung und/oder Förderung von Informationen, die in den Nachrichtenmedien verbreitet werden, um die Kritiker zu entwerten. (z. B. das Center for Countering Digital Hate, das das sogenannte „Desinformations-Dutzend“ verbreitet, behauptet, eine internationale gemeinnützige NRO zu sein. Die Nachrichtenmedien haben ihre Behauptungen schnell übernommen, ohne ihre Motivation oder Finanzierungsquelle zu hinterfragen.)

Schnelle Reaktionen, um Quellen zu entwerten und zu eliminieren, einschließlich angesehener Wissenschaftler und Ärzte, die Informationen und Perspektiven liefern, die der obersten Richtlinie, sich impfen zu lassen, entgegenstehen.

Verwerfung von Fakten als Erfindungen oder subjektive Interpretationen, selbst wenn sie aus staatlichen und zuverlässigen wissenschaftlichen Quellen stammen.

Verunglimpfung oder Umbenennung von konkurrierenden, aber wirksamen Behandlungen, um sie ohne Analyse abzutun. (z. B. die Bezeichnung von Ivermectin als Entwurmungsmittel für Pferde).

Der Feind ist im Inneren

Bei der weiteren Prüfung der Frage, ob eine PSYOP auf unsere aktuelle Gesundheitskrise angewandt wurde, ist es wichtig zu verstehen, dass eine ausgeklügelte psychologische Kriegsführung entwickelt wurde und ausländischen Feinden seit Jahrzehnten aufgezwungen wird.

Die jüngsten und weithin akzeptierten Anwendungen psychologischer Operationen erfolgten gegen die Feinde der USA im Irak und in Afghanistan. Die mangelnde Wirksamkeit von PSYOP in diesen Ländern liegt auf der Hand, es sei denn, die Absicht war, die Gesellschaften vollständig zu spalten und zu entwürdigen und den Vereinigten Staaten ewige Feindseligkeit einzuflößen.

Informationen, die verdeckt oder offen verbreitet werden, um die Ziele der US-Regierung zu unterstützen, haben einen einzigen Auftrag, der nichts mit der Verbreitung der Wahrheit zu tun hat, sondern vielmehr darauf ausgerichtet ist, Unterwerfung und Gehorsam zu erreichen.

Sozialpsychologen gehen davon aus, dass Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sei es zur Förderung von Produkten oder politischen Maßnahmen, abgemilderte Begriffe sind, die verschleiern sollen, was als Propaganda bezeichnet werden sollte.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung, die mit der Notwendigkeit eines einheitlichen Denkens begründet wird, wird manchmal als Propagandainstrument eingesetzt, um eine nationale oder internationale Agenda voranzutreiben.

Es gibt Belege für einen Ausschuss für psychologische Operationen, der die Aktivitäten des US-Außenministeriums, des US-Verteidigungsministeriums und der Central Intelligence Agency im In- und Ausland koordiniert.

Das Kartell innerhalb des Nationalen Sicherheitsrates wurde während der Reagan-Regierung ins Leben gerufen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass seine heimlichen Aktivitäten eingestellt wurden. Seine derzeitige Bezeichnung und Führung sind unbekannt, und die derzeitigen Aktivitäten sind notwendigerweise verdeckt und zu leugnen.

Es gibt einige eindeutige Beispiele dafür, wie sich die Regierung in die heimische Wirtschaft und die Medien einmischt:

Es gibt Beweise dafür, dass sogenannte pensionierte PSYOP-Spezialisten der Armee angeheuert wurden, um Unternehmensinteressen zu unterstützen.

Es wurde bestätigt, dass PSYOP-Militärangehörige in der Vergangenheit in der Nachrichtenzentrale von CNN gearbeitet haben. Anderson Cooper, der Nachrichtensprecher von CNN, absolvierte während seines Studiums an der Universität Yale zwei Sommer lang ein Praktikum bei der CIA. Da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass einflussreiche Beziehungen zu den Geheimdiensten fortbestehen, wäre dies ein Grund dafür, dass CNN eine impfbefürwortende Regierungspolitik vertritt, mit einer Litanei von Interviews und Berichten, in denen versucht wird, Experten zu kategorisieren und zu entlassen und diejenigen zu erniedrigen, die sich der Impfung widersetzen.

Die CIA nimmt weiterhin aktiv Einfluss auf die Unterhaltungsmedien, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und negative Einstellungen zu Maßnahmen oder Programmen der US-Regierung zu minimieren.

Ein Bericht über Propagandaoperationen des kanadischen Militärs zeigt, wie die Nachrichtendienste derzeit ihr Fachwissen einsetzen, um die Reaktion auf die Pandemie zu gestalten. Diese scheinbar unbedeutende PSYOP mag harmlos oder bizarr erscheinen, aber sie fügt sich nahtlos in eine größere Anstrengung ein, die darauf abzielt, die zugrunde liegende Angst und Verwirrung zu manipulieren, um Konformität zu erzeugen. Sollte diese jüngste Aktivität ein Hinweis auf ein größeres Engagement sein, so würde es keine Grenzen geben. Kanadische PSYOP-Truppen trainieren und arbeiten mit ihren Kameraden aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Australien und Frankreich zusammen.

Da es keine laufenden Ermittlungen gibt, sind weitere Beweise, die die Operationen bestätigen, begrenzt. Dennoch deutet das beispiellose Massenverhalten vor dem Hintergrund von Regierungsinterventionen und Medienberichten auf ein geheimes Programm hin.

Die Operation müsste sich vor Untersuchungen schützen.

Die Haupttaktik zur Vermeidung von Untersuchungen wäre Teil der offensiven Bemühungen, negative Informationen über diejenigen zu verbreiten, die die Grundsätze infrage stellen. Aus diesem Grund müssen Impfkritiker als gefährliche Nonkonformisten betrachtet werden, die nicht ernst zu nehmen sind.

Kritik an der Regierung wird einfach als dumm oder als Verschwörungstheorie abgetan, und so wird die Existenz einer riesigen PSYOP leicht abgetan und von der Öffentlichkeit nie in Betracht gezogen.

Das Verschweigen der PSYOP ist ein wesentlicher Bestandteil der erfundenen Verzerrungen, die die Desinformation beherrschen. Die Wahrheit, die Menschenrechte und der allgemeine Anstand werden im Namen der Bekämpfung eines Virus beiseite geschoben.

Man könnte argumentieren, dass es ein höheres Ziel ist, die Pandemie und die Impfkampagne wie einen Bürgerkrieg zu bekämpfen, indem man sie – koste es, was es wolle – als Kern einer Methodik zur Förderung von Impfstoffen einsetzt.

Dies könnte sicherlich die Begründung der Regierung für die Entwicklung und den Einsatz einer PSYOP zur Bekämpfung einer Pandemie sein. Der Einsatz wirft jedoch eine Reihe von Fragen hinsichtlich moralischer und rechtlicher Präzedenzfälle und potenziell schädlicher Folgen auf.

Motive und Fehlverhaltensweisen

Bei der Feststellung der Möglichkeit einer abscheulichen Straftat, in diesem Fall einer PSYOP im Inland, ist es wichtig, die erklärten Absichten der mutmaßlichen Täter zu untersuchen.

Motivation und Ergebnis könnten als mildernde Faktoren dafür gelten, warum extreme Taktiken eingesetzt werden. Wenn die Beendigung der Pandemie als Hauptziel eines Regierungsplans angesehen wird, sollte dieser die Entwicklung und Anwendung geeigneter Präventions- und Behandlungsmethoden beinhalten.

Es spricht viel dafür, dass die COVID-19-Impfstoffe unter einem falschen Vorwand angeboten wurden. Sie wurden als sicher, wirksam und kostenlos angepriesen, doch eine Untersuchung zeigt, dass alle drei Superlative unbegründete Übertreibungen sind.

Die Sicherheit kann nur durch eine objektive Bewertung von Daten festgestellt werden. Diese Informationen wurden absichtlich eingeschränkt oder verheimlicht. Die wenigen Details, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, zeigen ein unglaubliches Risiko-Nutzen-Verhältnis.

Die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention haben zugegeben, dass Impfstoffe nicht wirksam genug sind, um eine Übertragung zu verhindern, was ihre Hauptaufgabe sein sollte. Der Bedarf an zusätzlichen Dosen, die praktischerweise als Auffrischungsimpfungen bezeichnet werden, zeigt, dass die ursprünglichen Erwartungen übertrieben waren. Aktuelle Analysen zeigen, dass die Impfung keinen Einfluss auf die Ausbreitung des Virus und die Infektionsraten hat.

Die finanziellen Kosten der Impfstoffe und die mit ihrer Verbreitung erzielten Gewinne zeigen, dass sie keineswegs kostenlos sind. Und die Kosten für die öffentliche Gesundheit, die durch die Konzentration auf eine gescheiterte Methode entstehen, werden erst durch die historischen Ergebnisse deutlich werden.

Der Verlust für diejenigen, deren Leben durch eine sofortige Behandlung mit anderen Mitteln hätte gerettet werden können, ist unermesslich. Obwohl einige Arzneimittel für Symptome im Spätstadium getestet werden, wurden keine Medikamente für ein frühzeitiges Eingreifen in die Behandlung der Krankheit entwickelt oder eingesetzt.

Es gibt nur sehr wenige von der Regierung herausgegebene Protokolle für die Pflege der an COVID-19 Erkrankten, abgesehen von der Empfehlung, zu Hause zu bleiben, bis ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist.

Der allgemeine Verlauf der Pandemie lässt vermuten, dass die Betonung von Impfstoffen fehlgeleitet oder trügerisch ist. Und die Regierung und die Medien machen die Ungeimpften weiterhin zum Sündenbock – die neueste Masche ist, ihnen die Schuld an der wachsenden Wirtschaftskrise zu geben.

Das Fehlverhalten ist unbestreitbar. Allerdings wurden die meisten Beweise von mächtigen Kräften, deren Motivation alles andere als wohlwollend zu sein scheint, absichtlich verschleiert.

Recht und Unordnung

Es lohnt sich, die tatsächlichen Anreize für den Einsatz von Propaganda zur Förderung des allgemeinen Impfprogramms zu hinterfragen. Unabhängig davon, ob die Motive finanzieller oder politischer Natur sind, ist der Einsatz von PSYOP als Reaktion auf die Pandemie unethisch und verwerflich.

Die US-Regierung ist dafür bekannt, dass sie die gesetzlichen Grenzen überschreitet, um das zu kontrollieren, was sie als Bedrohung der nationalen Sicherheit ansieht.

PSYOP und andere manipulative Techniken haben keinen Platz in einem Land, das die absolute Souveränität ablehnt, die auf den Prinzipien der individuellen Rechte beruht.

Die Anwendung subversiver Taktiken ist ein Symptom für den offenen Abbau der Verfassungsgrundsätze.

Der Einsatz von PSYOP bleibt nach amerikanischem Recht ausdrücklich illegal, da es den Geheimdiensten des Bundes und des Militärs untersagt ist, im Inland zu operieren, es sei denn, es liegt eine eindeutige und gegenwärtige Bedrohung aus dem Ausland vor.

Es gibt weiterhin eine Rechtfertigung für Machtmissbrauch mit der Berufung auf kriegsähnliche Zustände. Und es ist durchaus denkbar, dass die Regierung und die mit der Verbreitung der Impfstoff-Compliance beauftragten Stellen die ausgefeiltesten massenpsychologischen Techniken unter dem Kommando der Regierung einsetzen würden.

Unabhängig vom Ausmaß der Katastrophe oder des Leids sollte eine vertrauenswürdige Reaktion der Regierung auf die Pandemie jedoch auf einer Grundlage von Offenheit und demokratischen Prinzipien beruhen.

Die offensichtliche Ablehnung dieses Ansatzes offenbart den moralischen Kern der derzeitigen öffentlichen Gesundheitspolitik.

Die offenkundige Feindseligkeit, die Täuschung und die Abwehrhaltung der Führung bei der Förderung der Impfung als Allheilmittel sind die überzeugendsten Indizien für einen doppelzüngigen Plan zur Manipulation der Öffentlichkeit.

Strategie der Intervention

Staatliche Programme, die von den Medien unterstützt werden und insgeheim ein öffentliches, sektenähnliches Verhalten hervorrufen oder dulden, sind katastrophal und zutiefst beunruhigend.

Die von Konzernen und Regierungsbehörden zur Erreichung ihrer Ziele betriebene Entrancement-Methode hat ein Crescendo erreicht. Diese Vorgehensweise hat zu einer extremen Polarisierung, erhöhten Spannungen und einer Verschlechterung der persönlichen Beziehungen geführt.

Die meisten Menschen, die den Ungeimpften gegenüber feindselig eingestellt sind, sind sich nicht bewusst, wie sehr ihre entflammten Emotionen von manipulativen Kräften gefördert wurden, die ihre Feindseligkeit in die Welt hinaus projizieren.

Der Schaden für diejenigen, die die Last der staatlichen Impfkampagne auf sich genommen haben, sowohl physisch als auch emotional, ist noch gar nicht abzuschätzen.

Es ist eindeutig kontraproduktiv, zu ihrer Beunruhigung noch beizutragen.

Es ist schwierig, aber wichtig, nicht mit Feindseligkeit oder Verachtung zu reagieren, wenn man für das Scheitern einer Politik verantwortlich gemacht wird, die von Natur aus voller Fehler ist.

Eine spaltende Sprache und Beleidigungen führen nur zu zusätzlichen Spannungen und Leid. Strategien zur Verbesserung der Kommunikation sind am besten, wenn sie sanft, humorvoll und dynamisch sind.

In dem Maße, wie Forderungen und Haltungen beschwichtigt werden, können informative, nicht wertende Diskussionen die durch Manipulation, Täuschung und Zwang entstandenen Gräben überwinden.

Zweifellos wird es hartnäckigen Widerstand geben, aber schließlich, wenn keine unmittelbare Bedrohung erkennbar ist, werden die Menschen zur Vernunft kommen und sich daran erinnern, dass das Hinterfragen von Autoritäten instinktiv und willkommen sein sollte.

Ein offener, neugieriger Geist, um neue und andere Ideen zu verstehen, ist ein natürlicherer und praktischerer Ansatz zur Lösung von Differenzen.

Dieses uralte Wissen scheint im Schatten einer verzerrten, verhärteten Politik verloren gegangen zu sein, aber das wird sich ändern, wenn neue Daten auftauchen, die nicht mehr versteckt oder geleugnet werden können.

Die weithin akzeptierten Irrtümer werden verschwinden, wenn nachprüfbare und unwiderlegbare Informationen über die Pandemie und die Impfstoffe ans Licht kommen.

Die Wahrheit ist eine unerbittliche Kraft, die uns auf das Wesentliche aufmerksam macht.

Die ungeheuerliche Möglichkeit, dass die US-Regierung psychologische Operationen eingesetzt hat, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen, sollte gründlich untersucht werden.

Sollte sich diese kriminelle Handlung bestätigen, ist es von höchster Priorität, dass eine grundlegende Veränderung zum Schutz aller Bürger vor totalitären Taktiken eingeleitet wird.

Während wir uns von der aufgezwungenen Zweiteilung erholen, sollten wir ein Leitkonzept nicht aus den Augen verlieren: Es gibt niemals einen berechtigten Grund, die Demut zu verdrängen oder das Mitgefühl für unsere Mitmenschen zu verlieren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Children’s Health Defense wider.