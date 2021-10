Facebook und Washington gegen die Internet-Souveränität

Ein weiteres ernstzunehmendes Warnsignal für Washingtons Interesse an einer Ausweitung seiner Kampagne der globalen Einmischung wurde während einer Anhörung vor dem US-Kongress mit der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen gegeben. Was auf den ersten Blick wie ein vielversprechender Schritt zur Eindämmung des missbräuchlichen Monopols von Facebook über den Informationsfluss und die Art und Weise, wie Menschen rund um den Globus miteinander kommunizieren, aussieht, ist bei näherer Betrachtung genau das Gegenteil.

In Wirklichkeit treibt Haugens Aussage die US-Regierung und Facebook enger zusammen und sorgt dafür, dass die derzeitigen Missbräuche nicht nur fortbestehen, sondern sogar noch ausgeweitet werden. Dies geschieht nicht zufällig, sondern ist durchaus beabsichtigt. Die Auswirkungen, die dies auf die in den USA ansässigen Social-Media-Plattformen haben wird, und die verstärkte Bedrohung, die sie bald für den Informationsraum von Nationen rund um den Globus darstellen werden, dürfen nicht unterschätzt werden.

Wenn man bedenkt, wer Haugens „Whistleblowing“ im vergangenen Jahr betreut, gecoacht, geschützt und gelenkt hat, wird dies alles überdeutlich.

Haugens Aufforderung an Washington, Facebook zu „reparieren“

Haugens Eröffnungsrede war eine Kombination aus harten Wahrheiten über den sehr realen Schaden, den Facebook und seine verschiedenen Social-Media-Produkte in der Gesellschaft anrichten, gemischt mit Aufrufen, Facebooks Beteiligung an der Regulierung des Informationsflusses auszuweiten – nicht nur im amerikanischen Informationsraum, sondern auf der ganzen Welt.

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die tatsächlichen Missbräuche von Facebook an erster Stelle genannt wurden und die meiste Aufmerksamkeit erhielten, während Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung von Facebook an der direkten Intervention der US-Regierung bei der Verwaltung des Informationsraums von Nationen im Ausland an zweiter Stelle genannt wurden.

Haugen bemerkung:

Ich bin heute hier, weil ich glaube, dass die Produkte von Facebook Kindern schaden, Spaltung schüren und unsere Demokratie schwächen. Die Führung des Unternehmens weiß, wie man Facebook und Instagram sicherer machen kann, aber sie will die notwendigen Änderungen nicht vornehmen, weil sie ihre astronomischen Gewinne über die Menschen stellt. Der Kongress muss handeln. Sie werden diese Krise nicht ohne Ihre Hilfe lösen.

Da die meisten Menschen bis zu diesem Punkt wahrscheinlich mit Haugen übereinstimmten, beendete sie ihre Eröffnungsrede mit der Behauptung (Hervorhebung hinzugefügt):

Diese Probleme sind lösbar. Ein sichereres, die freie Meinungsäußerung respektierendes, angenehmeres soziales Medium ist möglich. Aber es gibt eine Sache, von der ich hoffe, dass jeder etwas aus diesen Enthüllungen mitnimmt, nämlich dass Facebook sich ändern kann, es aber eindeutig nicht von alleine tun wird. Meine Befürchtung ist, dass das spalterische und extremistische Verhalten, das wir heute sehen, nur der Anfang ist, wenn wir nicht handeln. Was wir in Myanmar gesehen haben und jetzt in Äthiopien erleben, sind nur die ersten Kapitel einer Geschichte, die so erschreckend ist, dass niemand das Ende lesen möchte.

Es ist dieselbe Lockvogel-Methode, mit der Facebook zunächst Hunderte Millionen Nutzer auf seine Plattform lockte, indem es der Weltöffentlichkeit den ungehinderten freien Fluss von Informationen anbot, bevor es diesen Fluss schrittweise in einer Weise einschränkte, die sowohl Facebook als auch den US-Sonderinteressen entgegenkam.

Bereits 2011 begann Facebook zusammen mit dem US-Außenministerium, diese Kontrolle über eine Social-Media-Plattform, die tief in den Informationsräumen von Nationen auf der ganzen Welt und insbesondere in der arabischen Welt verwurzelt ist, als Waffe einzusetzen.

Die New York Times gab 2011 in einem Artikel mit dem Titel „US Groups Helped Nurture Arab Uprisings“ zu, dass die US-Regierung viele der Oppositionsgruppen bereits Jahre vor dem Arabischen Frühling finanziert und sie ausgebildet und ausgerüstet hat, um ihre jeweiligen Regierungen zu stürzen.

Der Artikel erwähnt auch US-Tech-Unternehmen und ihre Rolle bei der von den USA gesponserten Subversion im Ausland und stellt fest:

Einige ägyptische Jugendführer nahmen 2008 an einem Technologietreffen in New York teil, bei dem ihnen beigebracht wurde, wie sie soziale Netzwerke und mobile Technologien zur Förderung der Demokratie einsetzen können. Zu den Sponsoren des Treffens gehörten Facebook, Google, MTV, die Columbia Law School und das Außenministerium.

Und während Haugen Myanmar erwähnte und anscheinend andeutete, dass Facebook nicht genug getan hatte, um die von den USA unterstützte Opposition zu unterstützen, die derzeit versucht, dort wieder an die Macht zu kommen, hatte Facebook zusammen mit Twitter und Google eine umfassende Zensurkampagne durchgeführt, um Myanmars Militär und die derzeitige Regierung vom Zugang zu sozialen Medien in Myanmars eigenem Informationsraum abzuhalten.

In einer offiziellen Erklärung von Facebook zur Situation in Myanmar heißt es:

Heute verbannen wir das verbleibende Militär Myanmars („Tatmadaw“) und vom Militär kontrollierte staatliche und mediale Einrichtungen von Facebook und Instagram, sowie Anzeigen von mit dem Militär verbundenen kommerziellen Einrichtungen. Wir betrachten die Situation in Myanmar weiterhin als Notfall und konzentrieren uns weiterhin auf die Sicherheit unserer Community und der Menschen in Myanmar im Allgemeinen.

Die Ereignisse seit dem Staatsstreich vom 1. Februar, einschließlich der tödlichen Gewalt, haben dieses Verbot erforderlich gemacht. Wir glauben, dass die Risiken zu groß sind, wenn wir die Tatmadaw auf Facebook und Instagram zulassen.

Es wird deutlich, wie gefährlich es ist, wenn ein ausländisches Unternehmen die Kontrolle über den Informationsraum einer Nation monopolisiert, insbesondere auf beliebten Social-Media-Plattformen, die nicht nur für die grundlegende Kommunikation, sondern auch für Geschäfte und den Austausch von Nachrichten genutzt werden.

Die Kontrolle über diese Informationskanäle ist vergleichbar mit der Kontrolle der Kommunikationswege in der traditionellen, konventionellen Kriegsführung. Eine Nation würde es niemals zulassen, dass eine fremde Nation die physische Telekommunikationsinfrastruktur kontrolliert, über die Informationen innerhalb des Informationsraums einer Nation transportiert werden, doch so viele Nationen – einschließlich Myanmar – sind auf virtuelle Infrastrukturen wie Social-Media-Plattformen angewiesen, die vollständig von fremden und nachweislich feindlichen Organisationen kontrolliert werden, um den täglichen Informationsaustausch zu erleichtern.

Haugens Schlussfolgerung, dass Facebook in Bezug auf Myanmar und Äthiopien nicht genug getan hat, ist besorgniserregend – was bedeutet, dass sie versucht, die US-Regierung zu rekrutieren, um Facebook zu ermöglichen, sich noch stärker in die Informationsräume von Nationen im Ausland einzumischen, als dies bereits der Fall ist.

Frances Haugens Handlanger sind Teil des Establishmentsund keine Bedrohung für sie

Haugens Äußerungen haben den Missbrauch US-amerikanischer Social-Media-Plattformen durch Big-Tech-Unternehmen und die US-Regierung so perfekt in Szene gesetzt, dass viele vermuteten, Haugen selbst sei eine Agentin eines oder beider Kreise von Sonderinteressen.

Haugen mag ein echter Whistleblower sein oder auch nicht, aber ihre Betreuer sind zweifellos kompromittiert.

In einem kürzlich erschienenen Gizmodo-Artikel mit dem Titel „Who Is ‚Whistleblower Aid‘, the Group Helping Frances Haugen Blow the Whistle on Facebook?“ werden wir mit Whistleblower Aid und seiner Rolle bei der Kultivierung von Frances Haugen im Vorfeld dieser entscheidenden US-Anhörung bekannt gemacht.

Der Artikel stellt fest:

Die Zuversicht, dass Haugen allein diese ganze Aufregung rechtfertigte, wurde durch eine erfrischende Aura persönlicher Handlungsfähigkeit und Verantwortung gestützt, die sie mit Leichtigkeit in jeder ihrer ergreifenden Antworten vermittelte. Aber Haugen war in Wirklichkeit nicht allein und war es auch nie. Die meiste Zeit des Jahres wurde sie von einer der landesweit führenden Whistleblower-Organisationen, der treffend benannten Whistleblower Aid, beraten und geschützt.

Auf der Webseite von Whistleblower Aid wird die Rolle der Organisation bei der Unterstützung von Haugen hervorgehoben und behauptet:

Whistleblower Aid vertritt Frances Haugen, deren Enthüllungen bei der SEC die Grundlage für die jüngsten Berichte und Untersuchungen des Kongresses bildeten.

Auf der Website von Whistleblower Aid findet sich auch eine Liste der Teammitglieder der Organisation.

Dazu gehört Libby Liu, eine Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Open Technology Fund des US-Außenministeriums, die mit der US-Agentur für globale Medien des Ministeriums zusammenarbeitete. Sie war auch Präsidentin von Radio Free Asia, einem der vielen weltweit tätigen Medien des US-Außenministeriums.

John Tye, der Gründer von Whistleblower Aid, ist ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums, der behauptet, an Besprechungen der National Security Agency (NSA) teilgenommen zu haben. Er rühmt sich auch damit, dass er über eine Freigabe für streng geheime und sensible Informationen (TS/SCI) verfügt.

Mark Zaid ist ein Rechtsanwalt, der nach Angaben von Whistleblower Aid derzeit ebenfalls über TS/SCI-Freigaben verfügt.

Diese Freigaben würden nicht einer echten Whistleblower-Organisation gehören, die echte Missstände in der US-Regierung aufdeckt, sondern einer Organisation, die sich als solche ausgibt, um den Schaden zu begrenzen, den echte Whistleblower anrichten könnten, wenn ihre Informationen an die Presse und die Öffentlichkeit gelangen, bevor sie gesäubert, zensiert und in politisch zweckdienlicher Weise weitergegeben werden.

Zu den Whistleblowern gehört auch Andrew Bakaj, der als Geheimdienstoffizier und strafrechtlicher Ermittler für das US-Verteidigungsministerium und die Central Intelligence Agency tätig war.

Im Grunde hat Frances Haugen eine „Whistleblower-Organisation“ verpfiffen, die die Interessen vertritt, die am dringendsten aufgedeckt werden müssen. Es wäre so, als würde man Zeuge eines Mordes durch die örtliche Mafia werden und den Mord dann der örtlichen Mafia melden. Das würde es den Tätern nur noch leichter machen, das Verbrechen zu vertuschen und den Schaden, den das Wissen um das Verbrechen anrichten könnte, zu mindern.

Ob Haugen ein echter Whistleblower ist oder nicht, ist zu diesem Zeitpunkt unerheblich. Was auch immer für schädliche Informationen sie gehabt haben mag, wird sicherlich so gehandhabt werden, dass sie der US-Regierung und ihren Partnern im Silicon Valley und deren fortgesetztem kollektiven Missbrauch zugute kommen und sie nicht daran hindern.

Der Einfluss von Facebook auf die Gesellschaft wird als Lippenbekenntnis gewertet, während das soziale Medienunternehmen sich weiter mit der US-Regierung in ihren gemeinsamen Bemühungen um die Monopolisierung und Kontrolle des Informationsflusses im In- und Ausland verstrickt.

Für Nationen im Ausland ist dies ein weiterer Weckruf in Bezug auf die Internetsouveränität. Wenn ein Land nicht zulässt, dass ausländische Interessen die physische Telekommunikationsinfrastruktur kontrollieren, sollten auch soziale Medienplattformen im Inland geschützt und kontrolliert werden.

Nationen, die nicht in der Lage sind, ihren Informationsraum mit im Inland entwickelten Lösungen zu schützen, könnten die entsprechenden Mittel von Nationen mit dieser Fähigkeit in einem ähnlichen Verfahren erwerben, wie es Nationen beim Erwerb militärischer Verteidigungssysteme tun.

Staaten, die die aktuelle Bedrohung, die Facebook und andere US-amerikanische Social-Media-Plattformen für ihre jeweiligen Informationsräume darstellen, herunterspielen, indem sie den Informationsfluss innerhalb ihrer Grenzen dominieren, öffnen sich selbst für die gleiche Art von anhaltenden Unruhen, Gewalt und sogar bewaffneten Konflikten, die die arabische Welt seit 2011 und jetzt Myanmar in Südostasien heimgesucht haben.

Auch wenn ungewiss ist, wie genau sich diese Anhörungen und Untersuchungen in einer neuen Zusammenarbeit und Konzentration zwischen Facebook und der US-Regierung niederschlagen werden, wird das Endergebnis mit ziemlicher Sicherheit ein Facebook sein, das fähiger und williger ist, sich in die internen politischen Angelegenheiten einer Nation einzumischen, die nachlässig genug ist, ihm weiterhin zu erlauben, in ihrem Informationsraum zu operieren. Es ist noch Zeit, den nationalen Informationsraum zu sichern und Internet-Souveränität zu erlangen – aber diese Zeit ist endlich.