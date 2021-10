In Belgien sind die meisten neuen Krankenhauseinlieferungen gegen Corona geimpft

Letzte Woche gab es 614 neue Krankenhauseinweisungen. 55 Prozent [der Fälle] waren geimpfte Personen. Das sagte der belgische Corona-Kommissar Pedro Facon diese Woche auf einer Pressekonferenz von Sciensano. Sciensano ist ein Forschungsinstitut und das nationale Institut für öffentliche Gesundheit Belgiens.

Facon fügte hinzu, dass mehr als drei Viertel dieser Corona-Patienten älter als 65 Jahre und die große Mehrheit älter als 75 Jahre sind. In der vergangenen Woche wurden außerdem 60 geimpfte Personen in die Intensivstation eingeliefert, von denen 70 Prozent über 65 Jahre alt sind, so der Corona-Beauftragte.

Bemerkenswerterweise sagte er auch: „Wir können also schlussfolgern, dass die Impfstoffe zwar gut funktionieren – das muss unsere erste Verteidigungslinie bleiben -, wir aber weiterhin geimpfte Menschen in unseren Krankenhäusern sehen werden.“ Er sagte auch, dass wir mit der Auffrischungsimpfung „nicht zu 100 Prozent geschützt sind“.

Zuvor hatte die Internistin und Infektiologin Erika Vlieghe in der Fernsehsendung De Afspraak stammelnd zugegeben, dass etwa die Hälfte der Krankenhauspatienten geimpft ist.

Auf die Frage, wer derzeit hauptsächlich im Krankenhaus landet, antwortete Vlieghe zunächst: „Das ist eine Mischung aus verschiedenen Leuten. In den meisten Fällen handelt es sich leider um Menschen, die noch nicht geimpft worden sind.

Der Moderator Bart Schols fragte sie, wie viel Prozent der Menschen geimpft sind. „Das variiert ein bisschen, es kommt ein bisschen darauf an. Sie ist auch von Region zu Region unterschiedlich“, so Vlieghe, Präsident der belgischen OMT.

„Ist es ein Viertel oder sind es 90 Prozent?“, fragte Schols. „Nein, das ist, ähm, das wird um die, ähm, je nachdem, ob man, ob es nur das Krankenhaus ist, oder die Intensivstation, ähm, im, innerhalb des Krankenhauses ist das, das kann bis zu fünfzig-fünfzig sein.“