Big Pharma beherrscht die Welt

Big Pharma wird in diesem zweiten Pandemiejahr Milliardengewinne einfahren; für Moderna werden für das Jahr 2021 16 Mrd. $ und für 2022 38,7 Mrd. $ prognostiziert, da es sich um einen neu gegründeten Impfstoffhersteller handelt. Pfizers RNA-Impfstoff wird voraussichtlich 54,5 Milliarden Dollar im Jahr 2022 einbringen, sagt die Pharmaindustrie-Ressource Fierce Pharma.

Big Pharma hat die Welt beim Schwanz gepackt und ist in der Lage, über Nacht einen RNA-Impfstoff für einen abweichenden Virusstamm herzustellen und ihn ohne Werbung auf den Markt zu bringen, indem es die Verkaufsargumente der Gesundheitsbehörden „Impfen oder sterben“ oder die falsche Executive Order für ein Impfmandat nutzt, die von bezahlten Politikern erlassen wurde.

Der weit verbreiteten Angst, an Covid-19 zu sterben, steht die Tatsache gegenüber, dass 99 % der Infizierten von selbst wieder gesund wurden. Ein von Children’s Health Defense herausgegebener Bericht weist darauf hin, dass 81 Forschungsstudien bestätigen, dass die natürliche Immunität gegen Covid „gleichwertig“ oder „besser“ ist als die Immunität gegen den Impfstoff.

Die Tatsache, dass Covid-19 in den am meisten geimpften Bezirken der USA auf dem Vormarsch ist, ist gut fürs Geschäft! Verkaufen Sie die Auffrischungsimpfungen. Einen Impfstoff zu erfinden, der weder Krankheiten verhindert noch ihre Ausbreitung aufhält, schafft nur eine größere Abhängigkeit von Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen für mutierte Stämme, die unter den Geimpften immer häufiger auftreten.

Big Pharma hat die Kontrolle über die Nachrichtenmedien und besticht die Politiker. Die Welt ist jetzt die Auster von Big Pharma.

Das kleine Problem, mit dem sich Big Pharma konfrontiert sieht, während es damit beschäftigt ist, seine Gewinne zu zählen, ist, dass seine Produkte nicht funktionieren und sogar töten. In der Tat könnte der Verkauf bekanntermaßen riskanter Produkte ohne Warnhinweise als Totschlag eingestuft werden.

Die Tatsache, dass Agenten des Verteidigungsnachrichtendienstes mehr als einen Monat, bevor Beamte der chinesischen Regierung davon erfuhren, von dem so genannten tödlichen Virus wussten, lässt auf Vorsatz und geheime Absprachen zwischen Regierung und Industrie schließen.

Und es müssen nicht unbedingt die Fingerabdrücke von Big Pharma auf den Todesfällen zu sehen sein. Politiker können den Auslöser für Impfstoffverordnungen setzen. Geheimdienste dringen in Nachrichtenquellen ein und verwandeln medizinische Krankheitsberichte in Propaganda.

Impfung: unlogisch

Wenn die Zahlen Sie nur verwirren, kann vielleicht die Logik die gekreuzten Drähte über die Pandemie wieder lösen. Vergessen Sie die Statistiken, die Panik vor der Pandemie entbehrt jeder logischen Grundlage. Wie eine Krankenschwester kürzlich fragte: „Warum müssen die Geschützten vor den Ungeschützten geschützt werden, indem man die Ungeschützten zwingt, den Schutz zu verwenden, der die Geschützten von vornherein nicht geschützt hat?“

Das Credo, sich zu impfen, um andere zu schützen, ist unlogisch. Es ist so, als würde man sagen, man solle einen Regenmantel tragen, damit andere nicht nass werden.

1 Leben retten, 15 töten

Einem Bericht von Global Research zufolge sterben für jedes Leben, das durch die RNA Covid-19 gerettet wird, 15 Menschen an den Folgen des Impfstoffs. Auf 22.000 geimpfte Personen kommt nur 1 Todesfall. Schätzungsweise 150.000 Amerikaner starben durch den Impfstoff und 10.000 Leben wurden gerettet.

Aber für Big Pharma sind das nur Zahlen, keine toten Menschen. Wenn sie für ihre tödlichen Produkte nicht haften, wen kümmert es dann?

Es wird noch mehr kommen

Und es wird noch mehr kommen. Ein Erfinder des Covid-19-Impfstoffs schlägt vor, diese giftige RNA-Technologie jetzt gegen 12 weitere Infektionskrankheiten einzusetzen. Mehr Hölle auf Erden.

Die Zahlen führen in die Irre

Es gibt einen Trick, den Big Pharma anwendet, um seine verschreibungspflichtigen Medikamente darzustellen, die von der Food & Drug Administration zugelassen werden, die 45 % ihres Budgets von der Pharmaindustrie erhält, und der von den bezahlten Nachrichtenmedien, die Werbegelder von den Pillendrückern erhalten, fast nie aufgedeckt wird. Die Ärzte spielen bei diesem Betrug mit, um ihre Wartezimmer voll zu bekommen.

Erstelle einfach die Daten

Big Pharma gibt nun schon seit Jahrzehnten irreführende Daten heraus, und keine ist größer als die Cholesterin-Theorie der Herzkrankheiten.

Seit Jahrzehnten beruht der Betrug mit Statin-Medikamenten/Cholesterin auf der statistischen Falschdarstellung, dass diese lebertoxischen Statin-Moleküle (Enzyminhibitoren) das Herzinfarktrisiko um ein Drittel senken.

Harte Zahlen vs. relative Zahlen

Das ist eine relative Zahl. In einem Zeitraum von 5 Jahren erleiden vielleicht 3 von 1000 Erwachsenen einen Herzinfarkt, und die Statine senken diese Zahl auf 2. 3 minus 2 = ein Drittel (33 %), aber in harten Zahlen ist das nur 1 %. Und dieses milliardenschwere Medikament verhindert nur nicht-tödliche Herzinfarkte!

Es müssen 217 gesunde Erwachsene 5 Jahre lang Statinpillen schlucken, damit EINER davon profitiert, das ist die sogenannte Number Needed to Treat (NNT).

All dies ist den medizinischen Berichterstattern bekannt, aber es kommt noch schlimmer. Heute lesen wir in den Schlagzeilen, dass „die Einnahme von Statinen das Risiko, an Covid zu sterben, um bis zu 12 % senken könnte“, so John Ely, Reporter der Daily Mail.

Aber wenn wir die Daten sorgfältig prüfen, gab es 963.876 Probanden in einer retrospektiven Studie; 169.642 Statin-Anwender und 794.234 Nicht-Anwender; 765 Statin-Anwender und 1.780 der Nicht-Anwender starben an Covid (das heißt, wenn man dem PCR-Nasenabstrichtest glauben kann, der viele falsch-positive Ergebnisse liefert) über einen Zeitraum von 9 Monaten im Jahr 2020. Aber es gibt kein Argument, sie starben an etwas, das als Gesamtmortalität bezeichnet wird.

765 von 169 642 Statin-Anwendern = 0,0045 % oder 4,5 von 1000 starben an Covid.

1780 von 794.234 Anwendern von Nicht-Statin-Medikamenten = 0,0022 % oder 2,2 von 1000 starben an Covid

In harten Zahlen ausgedrückt, stellten die Autoren der im Public Library of Science Journal (PLoS) veröffentlichten Studie fest: „Die Sterblichkeit war zwischen den beiden Gruppen statistisch nicht signifikant“. Das wurde nie gedruckt.

Die Autoren der Studie verwiesen auf zwei weitere anschauliche Studien, die angeblich einen Rückgang der Todesfälle durch Covid um 30 % zeigten. Bei näherer Betrachtung kam die erste Studie, die in der Zeitschrift Diabetes & Metabolism (2021) veröffentlicht wurde, jedoch zu dem Schluss: „Es wurde keine signifikante Verringerung der Sterblichkeit im Krankenhaus oder des Schweregrads der Covid-19-Erkrankung bei Statin-Anwendern festgestellt“, und die zweite Studie, eine Meta-Analyse von vier Studien mit 8 990 Patienten, deutete auf eine Verringerung der tödlichen oder schweren Erkrankungen um 30 % hin“, wandte jedoch denselben statistischen Trick an, indem sie relative Zahlen verwendete.

Es gab einen statistischen, aber keinen klinischen Nutzen (klinisch bedeutet, dass ein Nutzen in der Klinik kaum spürbar wäre). Vernebelungsmedizin. Big Pharma ist damit schon seit langem durchgekommen. Big Pharma ist nicht in der Gesundheitsbranche tätig. Es geht um den Reichtum.

Die naive Öffentlichkeit verlässt sich bei der Information über Impfungen auf Nachrichtenquellen. Es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die kein Fernsehen schauen, am ehesten Impfungen ablehnen.