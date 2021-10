Abgetriebene fötale Zellen und Impfstoffe – ein Skandal, der viel größer ist, als sich der Whistleblower von Pfizer je vorstellen konnte

Es ist eine beunruhigende, aber nicht überraschende Enthüllung darüber aufgetaucht, wie Pfizer Organe und andere Körperteile von lebenden Säuglingen entnommen hat, um Coronavirus (Covid-19) „Impfstoffe“ herzustellen.

Die Whistleblowerin Melissa Strickler, die als Qualitätsprüferin bei Pfizer arbeitet, hat vor kurzem interne E-Mails des Unternehmens veröffentlicht, die die grausamen Praktiken enthüllen, die Pfizer bei der Herstellung der Injektionen anwendet, die im Interesse der „öffentlichen Gesundheit“ in den Körper der Menschen verabreicht werden.

In einer der E-Mails bat Vanessa Gelman, Senior Director of Worldwide Research bei Pfizer, andere innerhalb des Unternehmens darum, zu verhindern, dass das, was Sie gleich lesen werden, jemals an die Öffentlichkeit gelangt.

„Aus der Perspektive der Unternehmensangelegenheiten“, schrieb Gelman, „wollen wir vermeiden, dass die Informationen über fötale Zellen in die Öffentlichkeit gelangen.“

„Das Risiko, dies jetzt mitzuteilen, überwiegt jeden potenziellen Nutzen, den wir sehen könnten, insbesondere für die breite Öffentlichkeit, die diese Informationen auf eine Art und Weise verwenden könnte, die wir nicht wollen.“

Während seit einiger Zeit bekannt ist, dass alle derzeit erhältlichen Covidimpfstoffe aus der „Operation Warp Speed“ unter Verwendung von abgetriebenen fötalen Zellen hergestellt wurden, war es nicht unbedingt bekannt, dass die Babys, denen Körperteile entnommen wurden, noch am Leben waren, als die Verfahren durchgeführt wurden.

Everyone that sees this. Get a copy of the article to your church and churches to your area. For the babies. Dins of omissions… yes I did the guilt trip. @realmadysonm https://t.co/MkMlmnGKSG