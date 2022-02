Mehr als 130 Ärzte senden einen offenen Brief an die britische Regierung – COVID-Politik verursacht „massiven“ Schaden, insbesondere für Kinder

In einem von mehr als 130 britischen Medizinern unterzeichneten Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson und andere britische Regierungsbeamte wird der Regierung vorgeworfen, mit der COVID-Pandemie falsch umzugehen und dem Land „massiven, dauerhaften und unnötigen Schaden“ zuzufügen.

Der Brief mit dem Titel „Our Grave Concerns About the Handling of the COVID Pandemic by Governments of the Nations of the UK“ (Unsere ernsten Bedenken über den Umgang mit der COVID-Pandemie durch die Regierungen der Nationen des Vereinigten Königreichs) umreißt zehn Punkte, in denen die Autoren argumentieren, dass die Politik der britischen Regierung nicht nur versagt hat, die Bürger zu schützen, sondern in vielen Fällen zusätzlichen, unnötigen Schaden verursacht hat.

Die 10 Hauptautoren des Briefes schrieben:

Wir schreiben als besorgte Ärzte, Krankenschwestern und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, die kein Interesse daran haben, dies zu tun. Im Gegenteil, wir setzen uns damit einem persönlichen Risiko in Bezug auf unsere Anstellung aus und/oder laufen Gefahr, von denjenigen persönlich ‚verleumdet‘ zu werden, denen es unweigerlich missfällt, wenn wir uns äußern.

Die Autoren warfen den Regierungsvertretern vor, dass sie die Schäden der Abriegelungsmaßnahmen nicht bemessen, die Bedrohung durch das Virus übertrieben und die Kinder nicht ordnungsgemäß massenhaft getestet hätten.

Sie schreiben:

Wiederholte Tests von Kindern, um asymptomatische Fälle zu finden, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie das Virus verbreiten, und sie zu behandeln, als ob eine Art biologische Gefahr schädlich wäre, dient nicht der öffentlichen Gesundheit.

In dem Schreiben werden die Behörden auch dafür kritisiert, dass sie die Diskussion über eine frühzeitige Behandlung mit Hilfe von Protokollen, die andernorts erfolgreich eingesetzt werden, aktiv unterdrücken, und es wird darauf hingewiesen, dass die Impfung der gesamten erwachsenen Bevölkerung niemals eine Voraussetzung für die Aufhebung der Beschränkungen hätte sein dürfen.

Die Autoren kamen zu dem Schluss:

Das britische Konzept für COVID ist eindeutig gescheitert. In dem offensichtlichen Wunsch, eine schutzbedürftige Gruppe – die älteren Menschen – zu schützen, haben die durchgeführten Maßnahmen vielen anderen schutzbedürftigen Gruppen, insbesondere Kindern, weitreichende und unverhältnismäßige Schäden zugefügt.

Neben Johnson wurde der Brief auch an Nicola Sturgeon, die Erste Ministerin von Schottland, Mark Drakeford, den Ersten Minister von Wales, Paul Givan, den Ersten Minister von Nordirland, Sajid Javid, den Gesundheitsminister, Chris Whitty, den Chief Medical Officer, und Dr. Patrick Vallance, den Chief Scientific Officer, gerichtet.

Der vollständige Brief:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind zutiefst besorgt über den Umgang der Regierungen der Nationen des Vereinigten Königreichs mit der COVID-Pandemie.

Wir schreiben als besorgte Ärzte, Krankenschwestern und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, die kein Interesse daran haben, dies zu tun. Im Gegenteil, wir setzen uns damit einem persönlichen Risiko in Bezug auf unsere Beschäftigung aus und/oder riskieren, von denen, die uns unweigerlich nicht mögen, wenn wir uns äußern, persönlich „verleumdet“ zu werden.

Wir gehen den Schritt, diesen öffentlichen Brief zu schreiben, weil es uns klar geworden ist, dass:

Die Regierung (damit meinen wir die Regierung des Vereinigten Königreichs und die drei dezentralen Regierungen/Verwaltungen sowie die zugehörigen Regierungsberater und -agenturen wie die GMOs, CSA, SAGE, MHRA, JCVI, die öffentlichen Gesundheitsdienste, Ofcom usw., im Folgenden „Sie“ oder „die Regierung“) hat den Umgang mit der COVID-Pandemie auf fehlerhafte Annahmen gestützt.

Diese wurden Ihnen von zahlreichen Einzelpersonen und Organisationen aufgezeigt.

Sie haben es versäumt, in einen Dialog einzutreten und zeigen keine Anzeichen dafür, dies zu tun. Sie haben den Menschen grundlegende Rechte genommen und das Gefüge der Gesellschaft verändert, ohne dass im Parlament darüber diskutiert wurde. Kein für die Politik verantwortlicher Minister hat sich jemals in einer angemessenen Debatte mit jemandem, der eine gegenteilige Meinung vertritt, in einem der Mainstream-Medienkanäle gezeigt.

Obwohl Ihnen alternative medizinische und wissenschaftliche Standpunkte bekannt sind, haben Sie es versäumt, eine offene und umfassende Diskussion über das Für und Wider alternativer Wege zur Bewältigung der Pandemie zu gewährleisten.

Die Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen wurden, haben unserer Nation massiven, dauerhaften und unnötigen Schaden zugefügt, der sich niemals wiederholen darf.

Nur wenn Sie offenlegen, dass Ihre Maßnahmen bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe keine breite Zustimmung finden, wird die Öffentlichkeit eine breitere Debatte fordern.

Im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen möchten wir auf folgende Punkte hinweisen. Entsprechende Referenzen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Kein Versuch, die Schäden von Abriegelungsmaßnahmen zu messen

Die katastrophalen Auswirkungen von Abriegelungen auf die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung sind für jedermann sichtbar. Die Schäden sind massiv, weit verbreitet und lang anhaltend. Insbesondere die psychologischen Auswirkungen auf eine Generation von Kindern in der Entwicklungsphase könnten lebenslang sein.

Aus diesem Grund waren Abriegelungsmaßnahmen nie Teil der Pandemie

Pandemievorbereitungsplänen vor 2020. Tatsächlich wurden sie in den WHO-Dokumenten ausdrücklich nicht empfohlen, nicht einmal für schwere virale Erreger der Atemwege, und im Übrigen auch nicht für Grenzschließungen, Gesichtsbedeckungen und Tests bei asymptomatischen Personen. Das Fehlen von Überlegungen zu den Schäden, die durch die Abriegelungspolitik verursacht werden, ist so unerklärlich, dass man sich des Verdachts nicht erwehren kann, dass es sich um vorsätzliche Vermeidung handelt.

Die Einführung einer solchen Politik wurde nie von einer Risiko-Nutzen-Analyse begleitet. So schlimm das auch ist, noch schlimmer ist, dass diesem Aspekt der Pandemieplanung nach dem Ereignis, als eine Fülle von Daten vorlag, anhand derer die Schäden gemessen werden konnten, nur oberflächliche Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Namhafte Fachleute haben in Pressekonferenzen wiederholt einen Diskurs über diese gesundheitlichen Auswirkungen gefordert, wurden aber durchweg ignoriert.

Das Merkwürdige daran ist, dass die vor Mitte März 2020 verfolgte Politik (Selbstisolierung der Kranken und Schutz der Schwachen, während die Gesellschaft ansonsten nahezu normal weiterlief) ausgewogen und vernünftig war und den vor 2020 im Konsens festgelegten Ansatz widerspiegelte. Für den abrupten Richtungswechsel ab Mitte März 2020 wurde damals kein stichhaltiger Grund genannt, und auffallend ist, dass seither keiner mehr vorgebracht wurde.

Institutioneller Charakter des COVID

Aus den italienischen Daten ging eigentlich schon früh hervor, dass COVID (die Krankheit, im Gegensatz zur SARS-Cov-2-Infektion oder -Exposition) weitgehend eine Krankheit von Einrichtungen ist. Die Bewohner von Pflegeheimen machten etwa die Hälfte aller Todesfälle aus, obwohl sie weniger als 1 % der Bevölkerung ausmachten. Wie bei SARS1 und MERS sind Krankenhausinfektionen die Hauptursache für die Übertragungsraten.

In der ersten Welle im Frühjahr 2020 wurde die Übertragung in bis zu 40 % der Fälle mit Krankenhauskontakt in Verbindung gebracht, im Winter 2020/2021 in 64 %.

Schwere Erkrankungen bei gesunden Menschen unter 70 Jahren traten zwar auf (wie bei Grippepandemien), waren aber extrem selten.

Trotzdem wurden keine frühzeitigen, aggressiven und gezielten Maßnahmen zum Schutz von Pflegeheimen ergriffen; im Gegenteil, Patienten wurden ohne Tests in Heime entlassen, in denen das Personal über unzureichende PSA, Schulungen und Informationen verfügte. Viele unnötige Todesfälle waren die Folge.

Die Vorbereitungen für den kommenden Winter, einschließlich der Sicherstellung ausreichender Kapazitäten und präventiver Maßnahmen wie z. B. Belüftungslösungen, wurden nicht als vorrangig angesehen.

Die Übertreibung der Bedrohung

Die Politik scheint darauf ausgerichtet gewesen zu sein, die Zahl der Todesfälle, die auf COVID zurückgeführt werden können, systematisch zu übertreiben. Die Tests waren darauf ausgerichtet, jeden möglichen „Fall“ zu finden, anstatt sich auf klinisch diagnostizierte Infektionen zu konzentrieren, und die daraus resultierenden übertriebenen Fallzahlen schlugen sich in den Todesdaten nieder, wobei eine große Zahl von Menschen „mit COVID“ und nicht „an COVID“ starb, wenn die Krankheit die eigentliche Todesursache war.

Die Politik der Veröffentlichung einer täglichen Todesfallzahl bedeutete, dass die Zahl ausschließlich auf dem PCR-Testergebnis basierte, ohne dass die behandelnden Ärzte einen Beitrag leisteten. Durch die Einbeziehung aller Todesfälle innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach einem positiven Test wurden zufällige Todesfälle mit COVID, die nicht auf COVID zurückzuführen waren, nicht ausgeschlossen, wodurch die Art der Bedrohung übertrieben dargestellt wurde.

Außerdem wurde in den Schlagzeilen, in denen die Zahl der Todesfälle angegeben wird, keine Kategorisierung nach Alter vorgenommen. Das Durchschnittsalter eines mit COVID gekennzeichneten Todesfalls liegt bei 81 Jahren für Männer und 84 Jahren für Frauen und damit über der durchschnittlichen Lebenserwartung bei der Geburt dieser Personen.

Diese Tatsache ist für die Bewertung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie von großer Bedeutung. Der Tod im hohen Alter ist ein natürliches Phänomen. Man kann nicht sagen, dass eine Krankheit, die vor allem ältere Menschen betrifft, dieselbe ist wie eine, die alle Altersgruppen betrifft, und doch scheint die Botschaft der Regierung darauf ausgerichtet zu sein, die Öffentlichkeit glauben zu machen, dass alle Menschen demselben Risiko ausgesetzt sind.

Die Ärzte wurden gebeten, Totenscheine auszufüllen, obwohl sie wussten, dass der Tod des Verstorbenen von der Regierung bereits als COVID-Todesfall registriert worden war. Da es praktisch unmöglich ist, Beweise zu finden, die COVID als Todesursache kategorisch ausschließen, war es unvermeidlich, dass COVID als Todesursache auf dem Totenschein vermerkt wurde, sobald die Regierung es als „COVID-Todesfall“ eingetragen hatte.

Die Diagnose der Todesursache ist immer schwierig, und die Verringerung der Zahl der Obduktionen wird unweigerlich zu einer größeren Ungenauigkeit führen. Die Tatsache, dass sich die Todesfälle aufgrund von nicht COVID-bedingten Ursachen (im Vergleich zum Durchschnitt) in ein erhebliches Defizit bewegten, als die COVID-bedingten Todesfälle zunahmen (und sich dies umkehrte, als die COVID-bedingten Todesfälle zurückgingen), ist ein auffälliger Beweis für die übermäßige Zuordnung von Todesfällen zu COVID.

Die Gesamtmortalitätsrate von 2015 bis 2019 war ungewöhnlich niedrig, und dennoch wurden diese Zahlen zum Vergleich mit den Mortalitätszahlen für 2020 und 2021 herangezogen, was die erhöhte Mortalität als beispiellos erscheinen ließ. Vergleiche mit Daten aus früheren Jahren hätten gezeigt, dass die Sterblichkeitsrate für 2020 in jedem Jahr vor 2003 überschritten wurde und daher nicht außergewöhnlich ist.

Selbst jetzt werden die COVID-Fälle und -Todesfälle weiterhin ohne angemessene Strenge zu den bestehenden Gesamtzahlen addiert, so dass die Gesamtzahlen immer größer werden und die Bedrohung übertreiben. Es wurden keine Anstrengungen unternommen, um die Gesamtzahlen in jeder Wintersaison separat zu zählen, wie es bei allen anderen Krankheiten üblich ist.

Sie haben weiterhin hochfrequente Werbung in Veröffentlichungen und Rundfunkmedien eingesetzt, um die Wirkung der „Angstmacherei“ zu verstärken. Die Kosten dafür wurden nicht veröffentlicht, aber die Websites der Regierung zeigen, dass sie immens sind – Hunderte von Millionen Pfund.

Die Rhetorik der Medien und der Regierung geht nun zu der Vorstellung über, dass „Long Covid“ bei allen Altersgruppen, auch bei Kindern, eine hohe Krankheitsrate verursachen wird, ohne dass die Normalität der postviralen Müdigkeit, die mehr als sechs Monate andauert, diskutiert wird. Dies verstärkt die Angst der Öffentlichkeit vor der Krankheit und ermutigt diejenigen zur Impfung, bei denen es höchst unwahrscheinlich ist, dass sie unter COVID leiden.

Aktive Unterdrückung der Diskussion über eine frühzeitige Behandlung mit Hilfe von Protokollen, die anderswo erfolgreich eingesetzt werden.

Die durch COVID verursachten Schäden und unsere Reaktion darauf hätten dazu führen müssen, dass Fortschritte bei der Prophylaxe und Therapie von COVID begrüßt werden. Die Erkenntnisse über erfolgreiche Behandlungen wurden jedoch ignoriert oder sogar aktiv unterdrückt.

So hat eine im Februar 2021 veröffentlichte Studie aus Oxford gezeigt, dass inhalatives Budesonid bei Patienten mit niedrigem Risiko die Zahl der Krankenhausaufenthalte um 90 % reduzieren kann, und eine Veröffentlichung vom April 2021 hat gezeigt, dass die Genesung auch bei Patienten mit hohem Risiko schneller eintritt. Diese wichtige Maßnahme wurde jedoch nicht gefördert.

Dr. Tess Lawrie von der Evidence Based Medical Consultancy in Bath legte der Regierung im Januar 2021 eine gründliche Analyse des prophylaktischen und therapeutischen Nutzens von Ivermectin vor. Mehr als 24 randomisierte Studien mit 3 400 Personen haben gezeigt, dass Ivermectin die Zahl der Infektionen um 79-91 % und die Zahl der Todesfälle um 27-81 % reduziert.

Viele Ärzte sind verständlicherweise vorsichtig, wenn es um eine mögliche Überinterpretation der verfügbaren Daten zu den oben genannten Medikamenten und anderen Behandlungen geht. Es ist jedoch anzumerken, dass bei der Behandlung von Daten zu den Maßnahmen der Regierung (z. B. zur Wirksamkeit von Abriegelungen oder Masken), die zur Unterstützung der Regierungsagenda verwendet werden, offenbar keine solche Vorsicht walten gelassen wurde.

Unabhängig davon, wie man zu den Vorzügen dieser wiederverwendeten Medikamente steht, ist es völlig inakzeptabel, dass Ärzte, die lediglich versucht haben, eine offene Diskussion über die potenziellen Vorteile einer frühzeitigen Behandlung von COVID zu führen, massiv und unerklärlicherweise zensiert wurden. Wenn man wüsste, dass frühzeitige Behandlungen zur Verfügung stehen könnten, die das Risiko eines Krankenhausaufenthalts verringern, würde dies die gesamte Meinung vieler Fachleute und Laien über die Bedrohung durch COVID und damit das Risiko-Nutzen-Verhältnis für eine Impfung, insbesondere bei jüngeren Menschen, ändern.

Unangemessene und unethische Nutzung der Verhaltenswissenschaft, um ungerechtfertigte Ängste zu schüren

Die Propagierung einer absichtlichen Angstgeschichte (die durch öffentlich zugängliche Regierungsdokumente bestätigt wird) war unverhältnismäßig, schädlich und kontraproduktiv. Wir fordern, dass dies unverzüglich eingestellt wird.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Maßnahmen der Regierung zur Gesichtsverhüllung scheinen von verhaltenspsychologischen Empfehlungen geleitet worden zu sein, um ein Maß an Angst zu erzeugen, das für die Einhaltung anderer Maßnahmen erforderlich ist.

Diese Maßnahmen scheinen nicht aus Gründen des Infektionsschutzes getroffen worden zu sein, denn es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass das Tragen einer Gesichtsbedeckung (insbesondere von Stoffen oder handelsüblichen chirurgischen Masken) wirksam gegen die Übertragung von Atemwegserregern wie SARS-Cov-2 ist.

Mehrere hochrangige Institutionen und Einzelpersonen sind sich dessen bewusst und haben sich während dieser Pandemie gegen das Tragen von Gesichtsmasken ausgesprochen, nur um dann unerklärlicherweise ihren Rat auf der Grundlage keiner uns bekannten wissenschaftlichen Begründung zu widerrufen. Andererseits gibt es zahlreiche Belege dafür, dass das Tragen von Masken vielfältige Schäden verursachen kann, sowohl körperliche als auch psychische.

Dies ist besonders beunruhigend für die Schulkinder der Nation, die von der Regierungspolitik und ihren Schulen ermutigt wurden, in der Schule über lange Zeiträume Masken zu tragen.

Schließlich hat das Tragen von Gesichtsverkleidungen einen hohen symbolischen Wert und ist daher kontraproduktiv, wenn es darum geht, den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Längeres Tragen birgt die Gefahr, dass es zu einem fest verankerten Sicherheitsverhalten wird, das die Menschen daran hindert, zur Normalität zurückzukehren, weil sie ihre Sicherheit fälschlicherweise dem Tragen der Maske zuschreiben und nicht dem für die große Mehrheit der gesunden Menschen unter 70 Jahren bestehenden Risiko, sich mit dem Virus anzustecken und schwer an COVID zu erkranken.

Missverständnis der Allgegenwärtigkeit von Mutationen bei neu auftretenden Viren

Die Mutation eines jeden neuen Virus zu neueren Stämmen – insbesondere wenn sie unter dem Selektionsdruck von anormalen Beschränkungen der Vermischung und Impfung stehen – ist normal, unvermeidlich und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Hunderttausende von Mutationen des ursprünglichen Wuhan-Stammes sind bereits identifiziert worden.

Die Jagd auf jede neu auftauchende Variante ist kontraproduktiv, schädlich und völlig unnötig, und es gibt keinen überzeugenden Beweis dafür, dass eine neu identifizierte Variante tödlicher ist als der ursprüngliche Stamm.

Mutierte Stämme treten gleichzeitig in verschiedenen Ländern auf (durch „konvergente Evolution“), und die Schließung von Landesgrenzen, um zu verhindern, dass Varianten von einem Land in ein anderes wandern, dient keinem wichtigen Zweck der Infektionskontrolle und sollte aufgegeben werden.

Missverständnis der asymptomatischen Ausbreitung und ihre Verwendung zur Förderung der Einhaltung von Beschränkungen in der Öffentlichkeit

Es ist hinlänglich bekannt, dass die asymptomatische Ausbreitung niemals ein Hauptfaktor für eine Pandemie von Atemwegserkrankungen war, und wir wenden uns gegen Ihre ständigen Botschaften, die dies suggerieren und die sofort eingestellt werden sollten.

Noch nie haben wir die jahrhundertealte Praxis der Isolierung von Kranken durch die Isolierung von Gesunden pervertiert. Die wiederholte Aufforderung an gesunde, asymptomatische Menschen, sich selbst zu isolieren, insbesondere an Schulkinder, dient keinem sinnvollen Zweck und hat nur zu den weit verbreiteten Schäden einer solchen Politik beigetragen.

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle sind gesunde Menschen gesund und können das Virus nicht übertragen; nur kranke Menschen mit Symptomen sollten isoliert werden.

Die Behauptung der Regierung, dass eine von drei Personen das Virus haben könnte, steht nachweislich im Widerspruch zu den ONS-Daten über die Prävalenz der Krankheit in der Gesellschaft, und der einzige Effekt dieser Botschaft scheint darin zu bestehen, Angst zu schüren und die Einhaltung der staatlichen Beschränkungen zu fördern.

Die Aufforderung der Regierung, sich so zu verhalten, als ob man das Virus hätte, war ebenfalls unnötig angstauslösend, da es äußerst unwahrscheinlich ist, dass gesunde Menschen das Virus auf andere übertragen.

Es ist inzwischen unbestritten, dass der PCR-Test, der weithin zur Feststellung von „Fällen“ verwendet wird, nicht in der Lage ist, die Infektiosität zuverlässig festzustellen. Der Test kann nicht unterscheiden zwischen Personen, bei denen das Vorhandensein von Fragmenten genetischen Materials, die teilweise mit dem Virus übereinstimmen, entweder zufällig ist (vielleicht aufgrund einer früheren Infektion), oder repräsentativ für eine aktive Infektion oder ein Anzeichen für eine Infektiosität.

Dennoch wurde sie fast durchgängig ohne Qualifikation oder klinische Diagnose verwendet, um Abriegelungsmaßnahmen zu rechtfertigen und Millionen von Menschen unnötigerweise unter Quarantäne zu stellen, was enorme Kosten für die Gesundheit und das Wohlbefinden sowie für die Wirtschaft des Landes verursacht.

In Ländern, die die Beschränkungen für die Gemeinschaft aufgehoben haben, gab es keine negativen Folgen, die auf die Lockerung zurückgeführt werden können. Empirische Daten aus vielen Ländern zeigen, dass der Anstieg und Rückgang der Infektionen saisonal bedingt ist und nicht auf Beschränkungen oder Gesichtsverhüllungen zurückzuführen ist.

Der Grund für die geringeren Auswirkungen jeder aufeinanderfolgenden Welle ist, dass: (1) die meisten Menschen ein gewisses Maß an Immunität besitzen, entweder durch eine frühere Immunität oder durch eine durch Exposition erworbene Immunität; (2) wie bei neu auftauchenden Viren üblich, scheint es zu einer Mutation des Virus in Richtung von Stämmen gekommen zu sein, die eine mildere Krankheit verursachen.

Auch die Impfung könnte dazu beitragen, obwohl ihre Dauerhaftigkeit und das Ausmaß des Schutzes gegen Varianten unklar ist.

Die Regierung scheint von „lernen, mit COVID zu leben“ zu sprechen, während sie offenbar heimlich eine „Null-COVID“-Strategie verfolgt, die nutzlos und letztlich schädlich ist.

Massentests an gesunden Kindern

Das wiederholte Testen von Kindern, um asymptomatische Fälle zu finden, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie das Virus verbreiten, und deren Behandlung als eine Art biologische Gefahr ist schädlich, dient nicht der öffentlichen Gesundheit und muss aufhören.

Während des Osterhalbjahres wurde wöchentlich ein Betrag, der den Kosten für den Bau eines Bezirkskrankenhauses entspricht, für die Untersuchung von Schulkindern ausgegeben, um einige Tausend positive „Fälle“ zu finden, von denen unseres Wissens nach keiner ernsthaft war.

Die Abriegelungen tragen in Wirklichkeit weitaus mehr zu den Gesundheitsproblemen der Kinder bei, wobei eine Rekordzahl von psychischen Erkrankungen und ein sprunghafter Anstieg von Nicht-COVID-Infektionen zu verzeichnen sind, die nach Ansicht einiger Experten eine Folge der Distanzierung sind, die zu einer Dekonditionierung des Immunsystems führt.

Die Impfung der gesamten erwachsenen Bevölkerung hätte niemals eine Voraussetzung für die Aufhebung der Beschränkungen sein dürfen.

Allein auf der Grundlage der ersten „vielversprechenden“ Impfstoffdaten ist klar, dass die Regierung im Sommer 2020 beschloss, eine Politik der viralen Unterdrückung in der gesamten Bevölkerung zu verfolgen, bis eine Impfung zur Verfügung steht (die zunächst nur für gefährdete Personen vorgesehen war und dann später – ohne angemessene Debatte oder strenge Analyse – auf die gesamte erwachsene Bevölkerung ausgeweitet wurde).

Diese Entscheidung wurde trotz der massiven Schäden getroffen, die durch die fortgesetzte Sperrung verursacht wurden und die Ihnen entweder bekannt waren oder die Sie hätten feststellen müssen, um sie bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Darüber hinaus wurde im Zusammenhang mit der Impfkampagne gegen eine Reihe von Grundsätzen guter medizinischer Praxis und bisher unanfechtbarer ethischer Standards verstoßen, so dass in den meisten Fällen ernsthaft bezweifelt werden muss, ob die eingeholte Einwilligung wirklich als „vollständig informiert“ angesehen werden kann:

Die Anwendung von Zwang, unterstützt durch eine beispiellose Medienkampagne, um die Öffentlichkeit zur Impfung zu bewegen, einschließlich der Androhung von Diskriminierung, entweder unterstützt durch das Gesetz oder gesellschaftlich gefördert, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Social-Media-Plattformen und Dating-Apps.

Das Fehlen von Informationen, die es dem Einzelnen ermöglichen, eine vollständig informierte Entscheidung zu treffen, insbesondere in Bezug auf den experimentellen Charakter der Impfstoffe, das extrem niedrige COVID-Hintergrundrisiko für die meisten Menschen, das bekannte Auftreten von kurzfristigen Nebenwirkungen und die unbekannten langfristigen Auswirkungen.

Schließlich stellen wir fest, dass die Regierung ernsthaft die Möglichkeit in Betracht zieht, dass diese Impfstoffe – für die es keine Langzeitsicherheitsdaten gibt – Kindern verabreicht werden könnten, auf der Grundlage, dass dies einen gewissen Schutz für Erwachsene bieten könnte. Wir halten diese Vorstellung für eine entsetzliche und unethische Umkehrung der seit langem akzeptierten Pflicht der Erwachsenen, Kinder zu schützen.

Übermäßiger Rückgriff auf Modelle bei gleichzeitiger Vernachlässigung von Daten aus der realen Welt

Während der gesamten Pandemie scheinen Entscheidungen auf der Grundlage von nicht validierten Modellen getroffen worden zu sein, die von Gruppen erstellt wurden, deren Erfolgsbilanz man nur als erbärmlich bezeichnen kann, da sie die Auswirkungen mehrerer früherer Pandemien massiv überschätzt haben.

Die Entscheidungsteams verfügen offenbar über sehr wenig klinischen Input und, soweit feststellbar, über keinerlei klinisch-immunologisches Fachwissen.

Darüber hinaus wurden die Annahmen, die der Modellierung zugrunde liegen, nie angepasst, um den realen Beobachtungen im Vereinigten Königreich und anderen Ländern Rechnung zu tragen.

Erstaunlich ist, dass SAGE auf die Frage, ob Kollateralschäden berücksichtigt wurden, antwortete, dies gehöre nicht zu ihrem Aufgabenbereich – sie seien lediglich gebeten worden, die Auswirkungen von COVID zu minimieren. Das wäre vielleicht verzeihlich, wenn sich eine andere Beratergruppe ständig mit der Schadensseite befassen würde, doch scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein.

Schlussfolgerungen

Der Ansatz des Vereinigten Königreichs in Bezug auf COVID ist eindeutig gescheitert. In dem offensichtlichen Bestreben, eine schutzbedürftige Gruppe – die älteren Menschen – zu schützen, haben die umgesetzten Maßnahmen vielen anderen schutzbedürftigen Gruppen, insbesondere Kindern, weitreichende und unverhältnismäßige Schäden zugefügt.

Darüber hinaus hat Ihre Politik nicht verhindert, dass das Vereinigte Königreich eine der höchsten gemeldeten COVID-Todesraten der Welt aufweist.

Trotz der sehr hohen Impfraten und der derzeit sehr niedrigen COVID-Todes- und Krankenhausaufenthaltsraten zielt die Politik weiterhin darauf ab, eine durch extreme Angst gehandicapte Bevölkerung aufrechtzuerhalten, wobei Einschränkungen im täglichen Leben die durch die Politik verursachten Schäden verlängern und vertiefen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Wartelisten des NHS belaufen sich derzeit offiziell auf 5,1 Mio. Menschen, wobei nach Angaben des früheren Gesundheitsministers wahrscheinlich weitere 7 Mio. Menschen eine Behandlung benötigen, die noch nicht vorgestellt wurde. Dies ist inakzeptabel und muss dringend in Angriff genommen werden.

Kurz gesagt, es muss ein Umdenken in der Regierung stattfinden, die nun den geschätzten Experten außerhalb ihres inneren Kreises, die Alarm schlagen, die nötige Aufmerksamkeit schenken muss.

Als im Gesundheitswesen Tätige sind wir unserem Eid verpflichtet, „zuerst keinen Schaden anzurichten“, und wir können nicht länger schweigend einer Politik zusehen, die eine Reihe vermeintlicher „Heilmittel“ auferlegt, die in Wirklichkeit viel schlimmer sind als die Krankheit, die sie angeblich bekämpfen sollen.

Die Unterzeichner dieses Schreibens fordern Sie in der Regierung auf, die Debatte über die Politik unverzüglich auszuweiten, sich offen mit Gruppen von Wissenschaftlern, Ärzten, Psychologen und anderen zu beraten, die wichtige, wissenschaftlich begründete und evidenzbasierte alternative Ansichten teilen, und alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um das Land so schnell wie möglich zur Normalität zurückzuführen, ohne der Gesellschaft weiteren Schaden zuzufügen.

Mit freundlichen Grüßen

Hier die Liste mit allen Unterzeichner