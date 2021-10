Mehr als 17.000 gemeldete Todesfälle nach COVID-Impfungen, darunter ein neuer Bericht über einen 12-Jährigen, der nach einem Impfstoff von Pfizer gestorben ist

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 818.044 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 17.128 Todesfälle und 122.833 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 15. Oktober 2021.

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 15. Oktober 2021 insgesamt 818.044 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden.

Die Daten enthalten insgesamt 17.128 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 362 gegenüber der Vorwoche und eine neue Meldung über einen 12-Jährigen, der nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff gestorben ist.

Im gleichen Zeitraum wurden 117.399 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – ein Anstieg um 5.434 im Vergleich zur Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 15. Oktober 2021 insgesamt 612.125 unerwünschte Ereignisse, darunter 7.848 Todesfälle und 50.225 schwere Verletzungen, gemeldet.

Von den bis zum 15. Oktober gemeldeten 7.848 Todesfällen in den USA traten 11 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 28 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

Bis zum 15. Oktober waren in den USA 406,1 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 237 Millionen Dosen von Pfizer, 154 Millionen Dosen von Moderna und 15 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die bei VAERS eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfschäden in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die diese Woche in den USA veröffentlichten Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

21.921 unerwünschte Ereignisse insgesamt, davon 1.325 als schwerwiegend eingestufte und 25 gemeldete Todesfälle. Zwei der 25 Todesfälle waren Selbstmorde.

Bei dem jüngsten Todesfall handelt es sich um ein 12-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1784945), das 22 Tage nach Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer an einer Blutung der Atemwege starb.

Ein weiterer kürzlich aufgetretener Todesfall betrifft einen 15-jährigen Mann, der sechs Tage nach Verabreichung seiner ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb. Laut seinem VAERS-Bericht (VAERS-Identifikationsnummer 1764974) klagte der zuvor gesunde Teenager fünf Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs über kurze einseitige Schulterschmerzen.

Am nächsten Tag spielte er mit zwei Freunden an einem Gemeindeteich, schwang sich auf eine Seilschaukel, drehte sich in die Luft und landete mit den Füßen voran im Wasser. Er tauchte auf, lachte und sagte zu seinen Freunden: „Wow, das tat weh!“ Dann schwamm er wie üblich unter Wasser zum Ufer, tauchte aber nicht wieder auf.

Eine Autopsie ergab keine äußeren Anzeichen für eine Kopfverletzung, aber es wurde eine kleine subgaleale Blutung – eine seltene, aber tödliche Blutungsstörung – über dem linken Hinterkopf festgestellt. Darüber hinaus wies der Junge eine leicht erhöhte Herzmasse, eine vergrößerte Wanddicke der linken Herzkammer und kleine Myokardentzündungsherde an der Seitenwand der linken Herzkammer mit Myozytennekrose auf, die auf einen Herzinfarkt schließen ließen.

57 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

535 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 527 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

119 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten aus den USA für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 15. Oktober 2021 zeigen für alle Altersgruppen zusammen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Von den 3 014 gemeldeten Fällen von Bell-Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

666 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 31 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.010 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

10.290 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 4.488 Berichte Pfizer, 3.709 Berichte Moderna und 2.040 Berichte J&J zugeschrieben.

2.878 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.815 Fälle Pfizer, 939 Fälle Moderna und 114 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben wurden.

Autopsie bestätigt: Frau aus Michigan starb an Blutgerinnseln nach J&J-Impfung

Eine 60-jährige Frau starb an Blutgerinnseln, nachdem sie den Impfstoff COVID von J&J erhalten hatte. Dies geht aus einem Autopsiebericht hervor, der am 20. September von Dr. Michael Caplan, einem Gerichtsmediziner in Michigan, veröffentlicht wurde. Artikel hier zu finden.

FDA genehmigt Auffrischungsimpfstoffe für Moderna und J&J COVID, erlaubt „Mix-and-match“-Impfungen

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) genehmigte am Mittwoch Auffrischungsimpfungen für die COVID-Impfstoffe von J&J und Moderna, wie CNBC berichtete. Die US-Behörden genehmigten auch das „Mischen und Kombinieren“ von Impfstoffen, so dass Amerikaner eine Auffrischungsimpfung eines anderen COVID-Impfstoffs als ihre Erstdosis erhalten können.

In einer E-Mail an The Defender sagte Dr. Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University:

Meines Wissens nach gibt es die Daten, die die FDA für diese Behauptungen verwendet hat [dass die Kombinationsimpfungen sicher sind], nicht. Israel, das das aggressivste Auffrischungsprogramm der Welt hat, vertreibt ausschließlich Pfizer-Impfstoffe. Ich gehe stark davon aus, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Einhaltung der Impfvorschriften zu gewährleisten, trotz der großen Zahl von Impfstoffverletzungen, die in VAERS gemeldet werden.

Die Entscheidung der FDA wurde an den Impfstoff-Beratungsausschuss der CDC weitergeleitet, der am Donnerstag zusammentrat, um die Booster-Daten von Moderna und J&J zu diskutieren. Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der CDC, unterstützte die Empfehlungen des beratenden Ausschusses und erweiterte die Berechtigung für COVID-Auffrischungsimpfungen auf Menschen:

65 Jahre und älter.

Personen ab 18 Jahren, die in Langzeitpflegeeinrichtungen leben.

Personen ab 18 Jahren, die an einer Grunderkrankung leiden.

Personen ab 18 Jahren, die in Hochrisikosituationen arbeiten oder leben.

Für die fast 15 Millionen Menschen, die die J&J-Impfung erhalten haben, wird eine Auffrischungsimpfung für diejenigen empfohlen, die 18 Jahre und älter sind und vor zwei oder mehr Monaten geimpft wurden.

Nach Angaben der CDC waren die häufigsten Nebenwirkungen, die nach einer dritten Impfung mit Pfizer oder Moderna gemeldet wurden, Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Fieber, gefolgt von Schüttelfrost und Übelkeit.

Die für J&J verfügbaren Daten waren begrenzter, aber die Menschen berichteten über Fieber, Müdigkeit und Kopfschmerzen nach einer zweiten Dosis, so die Agentur.

Weißes Haus und CDC bereiten Impfung von 5- bis 11-Jährigen vor, bevor die FDA sie genehmigt

Das Weiße Haus stellte am 20. Oktober Pläne zur Einführung des COVID-Impfstoffs für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren vor, obwohl die Experten für Impfstoffsicherheit – die die US-Arzneimittelbehörden beraten und Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit prüfen – noch nicht zusammengekommen sind, um zu erörtern, ob der COVID-Impfstoff von Pfizer für die Verwendung in der pädiatrischen Altersgruppe zugelassen werden sollte.

Die Regierung Biden sagte, sie werde genügend Impfdosen sicherstellen, um die 28 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu impfen, die in Frage kämen, wenn der Impfstoff für diese Altersgruppe zugelassen wird.

Das Weiße Haus wird auch dabei helfen, mehr als 25.000 Kinderarztpraxen, Hunderte von Gesundheitszentren und Kliniken in ländlichen Gebieten sowie Tausende von Apotheken für die Verabreichung der Impfung auszustatten,

Die CDC hat letzte Woche einen Leitfaden herausgegeben, in dem die wichtigsten Aspekte eines COVID-Impfprogramms für Kinder unter 12 Jahren umrissen werden, „um die Behörden bei der Planung zu unterstützen, unter der Annahme, dass die FDA die Zulassung und die CDC-Empfehlungen für mindestens ein COVID-19-Impfstoffprodukt für Kinder in diesem Alter erteilt“.

Seit dem 20. Oktober können Bundesstaaten und andere Gerichtsbarkeiten Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren vorbestellen, in Erwartung einer Markteinführung, die bereits am 3. November beginnen könnte.

FDA verschiebt Entscheidung über Moderna-Impfstoff für Jugendliche aufgrund von Herzproblemen

Die FDA verschiebt eine Entscheidung über die Zulassung des COVID-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche, um zu prüfen, ob die Impfung zu einem erhöhten Risiko für eine seltene entzündliche Herzerkrankung führen könnte, berichtet das Wall Street Journal.

Die Prüfung des Moderna-Antrags durch die FDA dauert noch an, sagte ein FDA-Sprecher gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass die Behörde zwar nicht vorhersagen kann, wie lange der Prozess dauern wird, aber die Daten so schnell wie möglich auswertet.

Im Juni fügte die FDA der Begleitliteratur zu den mRNA-COVID-Impfstoffen von Pfizer und Moderna eine Warnung hinzu, die auf ein erhöhtes Myokarditis-Risiko hinweist. Im Mai, einige Wochen bevor die FDA die Warnung hinzufügte, genehmigte die Behörde jedoch den COVID-Impfstoff von Pfizer für 12- bis 17-Jährige, obwohl das Risiko einer Myokarditis bekannt war.

Wissenschaftler befürchten, dass mRNA-Booster bei jungen Erwachsenen Herzentzündungen verursachen könnten

Dr. Ofer Levy, Direktor des Precision Vaccines Program am Boston Children’s Hospital und stimmberechtigtes Mitglied des FDA-Beratungsgremiums, sagte letzte Woche, dass das Risiko einer mRNA-COVID-Auffrischungsimpfung, die bei jungen Erwachsenen eine Herzentzündung hervorrufen könnte, nach wie vor große Sorgen bereitet.

Einige Mitglieder des Gremiums äußerten sich besorgt über die Zulassung einer dritten mRNA-Dosis für Personen ab 12 Jahren aufgrund des Risikos von zwei seltenen Herzentzündungen – Myokarditis und Perikarditis.

Levy sagte, dass jüngere Altersgruppen ein geringeres persönliches Risiko für eine schwere COVID haben, aber „ein etwas höheres Risiko für diese entzündliche Herzerkrankung mit mRNA-Impfstoffen“.

„Es handelt sich also um eine Risiko-Nutzen-Analyse, und das ist der Grund, warum wir diese Überlegungen anstellen“, sagte Levy gegenüber CNBC’s Closing Bell.

Französische Gesundheitsbehörde setzt Moderna-Impfstoff wegen Bedenken wegen Myokarditis aus

Wie The Defender berichtete, erklärte die französische Gesundheitsbehörde am 15. Oktober, dass sie Auffrischungsimpfungen des COVID-Impfstoffs von Moderna nicht mehr zulassen werde. Für die Auffrischungsimpfung wird künftig nur noch der Impfstoff von Pfizer-BioNTech verwendet.

Die neue Empfehlung gilt für Menschen über 65 Jahre, immungeschwächte Personen und deren Angehörige sowie für Risikopersonen – einschließlich Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Die Ankündigung erfolgte inmitten von Berichten, dass Schweden, Dänemark, Norwegen, Island und Finnland die Verwendung des COVID-Impfstoffs von Moderna für bestimmte Altersgruppen aufgrund von Berichten über Herzentzündungen ausgesetzt haben.