Mehr als 200.000 Menschen sind in den USA bereits an der COVID-Krankheit gestorben

Bisher hat die CDC nicht festgestellt, dass ein Todesfall direkt durch die COVID-Spritze verursacht wurde, aber das bedeutet nicht, dass die Injektionen niemanden getötet haben. Berechnungen auf der Grundlage der VAERS-Daten deuten darauf hin, dass die COVID-Spritzen in den USA zu 212.000 zusätzlichen Todesfällen geführt haben.

Schätzungsweise 300.000 Amerikaner haben durch die COVID-Spritzen bleibende Behinderungen erlitten, und zwischen 2 und 5 Millionen haben möglicherweise unerwünschte Reaktionen erlitten.

Wenn Sie unter 50 Jahre alt sind, ist Ihr Risiko, an dem Impfstoff zu sterben, größer als Ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben.

Dr. Peter Schirmacher, Chefpathologe an der Universität Heidelberg, der zu den 100 besten Pathologen der Welt gehört, hat 40 Patienten obduziert, die innerhalb von zwei Wochen nach der COVID-Impfung starben, und festgestellt, dass 30 bis 40 % der Todesfälle eindeutig auf die Impfung zurückzuführen waren.

Ein führender Neurologe behauptet, dass es im Jahr 2021 2000 meldepflichtige Impfschäden geben wird, während es in den letzten 11 Jahren null waren. Insgesamt haben jetzt 5 % ihrer Patienten einen Verdacht auf Impfschäden, aber sie hat nur zwei VAERS-Meldungen eingereicht, weil die Einreichung so kompliziert ist.

Gestern, am 8. Oktober 2021, veröffentlichte ich ein exklusives Highwire-Interview mit Deborah Conrad, einer Arzthelferin, die über Verletzungen durch COVID-Impfungen und die Tatsache, dass diese Verletzungen aufgrund eines fehlerhaften VAERS-Datenbankdesigns selten gemeldet werden, aufklärt.

Heute erwartet Sie ein weiteres bahnbrechendes Video: „Vaccine Secrets: Die COVID-Krise“. Es ist die erste Folge der „The False Narrative Takedown Series“, produziert von Steve Kirsch, dem Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund.

„Vaccine Secrets“ ergänzt und unterstützt alles, was Conrad in ihrem Interview erzählt hat, daher empfehle ich dringend, diese Dateien auf Ihrem Computer zu speichern und beide anzusehen. Beide sind auf Bitchute verfügbar.

Wie viele sind an den COVID-Impfungen gestorben?

Laut Kirsch haben die COVID-Impfungen bereits schätzungsweise 200.000 Amerikaner getötet, eine weitaus höhere Zahl als die 15.386 Todesfälle, die dem U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) bis zum 17. September 2021 gemeldet wurden. Die gesamte Recherche für Episode 1 der Serie „False Narrative Takedown“ finden Sie auf SKirsch.io/vaccine-resources.

Wie Kirsch anmerkt, behauptet die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, dass für keinen dieser Todesfälle ein ursächlicher Zusammenhang gefunden wurde. Sie lügt nicht, per se. Aber sie sagt auch nicht die ganze Wahrheit.

Bisher hat die CDC nicht festgestellt, dass ein Todesfall direkt durch die COVID-Spritze verursacht wurde, aber das bedeutet nicht, dass die Injektionen niemanden getötet haben. In dieser Folge geht Kirsch der Frage nach, ob es Beweise für die Kausalität gibt, und wenn ja, wie hoch die tatsächliche Zahl der Todesfälle wahrscheinlich ist.

Können die VAERS-Daten die Kausalität nachweisen?

Kirsch weist darauf hin, dass die CDC darauf besteht, dass VAERS als Frühwarnsystem keine Kausalität beweisen (oder widerlegen) kann. Kirsch argumentiert, dass dies falsch ist. Der Gedanke, dass VAERS keine Kausalität nachweisen kann, ist Teil dessen, wie und warum die CDC behaupten kann, dass keiner der Todesfälle auf die COVID-Spritze zurückzuführen ist.

Um seinen Standpunkt zu belegen, führt Kirsch die folgende Analogie an: Nehmen wir an, Sie verabreichen einen Impfstoff in zwei Dosen. Nach der ersten Dosis passiert nichts, aber nach der zweiten Dosis sterben Menschen innerhalb von 24 Stunden an einer tiefen Venenthrombose (DVT). Wenn man sich die VAERS-Daten ansieht, stellt man fest, dass es keine Meldungen im Zusammenhang mit der ersten Dosis gibt und dass es nach der zweiten Dosis zu einer Häufung von Todesfällen kommt, und zwar alle innerhalb des gleichen Zeitraums und mit der gleichen Todesursache.

Nach Ansicht der CDC kann man daraus keinerlei Kausalität ableiten. Für sie ist es reiner Zufall, dass alle nach der zweiten Dosis und an der gleichen Krankheit starben und nicht an der ersten Dosis oder an einer anderen Krankheit.

Kirsch argumentiert, dass sich aus dieser Art von Daten Kausalität ableiten lässt. Es ist sehr schwierig, eine andere Erklärung dafür zu finden, warum Menschen genau 24 Stunden nach ihrer zweiten Dosis sterben.

Ist es zum Beispiel vernünftig anzunehmen, dass Menschen mit nicht diagnostizierten Herzerkrankungen genau 24 Stunden nach der zweiten Impfdosis sterben würden? Oder dass Menschen mit nicht diagnostiziertem Diabetes genau 24 Stunden nach ihrer zweiten Dosis sterben würden?

Warum nicht nach der ersten Dosis, oder zwei Monate nach der zweiten Dosis, oder nach einer anderen zufälligen Anzahl von Stunden oder Tagen, oder nach einer anderen zufälligen Todesursache? Warum sterben Menschen zufällig an der gleichen Krankheit zur exakt gleichen Zeit, immer und immer wieder?

Das Impfprogramm muss sofort gestoppt werden

Kirsch zufolge sollte das Impfprogramm sofort gestoppt werden, da die VAERS-Daten darauf hindeuten, dass bereits mehr als 200.000 Amerikaner gestorben sind und mehr als 2 Millionen durch die Impfstoffe schwer verletzt wurden. Interessanterweise haben sich Kirsch und seine gesamte Familie schon früh gegen COVID impfen lassen, sodass er nicht von einer „Anti-Impfung“-Position ausgeht.

Die Abschaffung der Impfungen würde nicht dazu führen, dass sich COVID-19 weiter ausbreitet, denn wir wissen jetzt, dass es sichere und wirksame Frühbehandlungsprotokolle gibt, die jeder sowohl zu Hause als auch im Krankenhaus anwenden kann. Diese Behandlungen funktionieren auch bei allen Varianten.

Kirsch zufolge verbreiten die CDC, die U.S. Food and Drug Administration und die National Institutes of Health Fehlinformationen über den Impfstoff und die frühe Behandlung“. Kurz gesagt, diese Behörden sagen das komplette Gegenteil von dem, was wahr ist – klassische Orwellsche Doppeldeutigkeit.

Sie behaupten, die COVID-Impfung sei sicher und wirksam, obwohl die Daten zeigen, dass sie weder das eine noch das andere ist, und sie behaupten, es gebe keine sichere und wirksame Frühbehandlung, was eindeutig falsch ist. Gleichzeitig werden unsere medizinischen Freiheiten unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit beschnitten – und das alles, während eine immense Zahl von Todesopfern direkt vor unseren Augen zu verzeichnen ist.

Kirsch ist von seinen Analysen so überzeugt, dass er jedem, der nachweisen kann, dass seine Analyse um den Faktor vier oder mehr fehlerhaft ist, ein akademisches Stipendium in Höhe von 1 Million Dollar angeboten hat. Bislang hat sich noch niemand gemeldet, der den Preis in Anspruch nehmen möchte. Er hat sogar jedem Beamten, der bereit ist, eine öffentliche Debatte mit ihm über die Daten zu führen, 1 Million Dollar angeboten, und keiner hat die Herausforderung angenommen.

Wie Kirsch feststellte, „haben wir Debatten als Mittel zur Beilegung wissenschaftlicher Meinungsverschiedenheiten … durch staatlich gelenkte Zensur und Einschüchterung ersetzt“. Auch die medizinischen Empfehlungen werden jetzt vom Weißen Haus und nicht mehr von medizinischen Experten und Ärzten selbst bestimmt.

Falsche Narrative Überblick

In dieser Folge geht Kirsch auf fünf falsche Behauptungen über die Sicherheit von COVID-Impfstoffen ein, nämlich dass:

Die Impfungen sind sicher und wirksam

Niemand ist durch die COVID-Impfung gestorben.

VAERS kann nicht zur Feststellung der Kausalität herangezogen werden.

Das SARS-CoV-2-Spike-Protein ist harmlos

Nur wenige unerwünschte Ereignisse werden mit den Impfungen in Verbindung gebracht, und sie sind alle „mild“.

Er geht auch auf die fünf falschen Erzählungen über die Lösungen ein, die es gibt:

Impfstoffe sind die einzige Möglichkeit, die Pandemie zu beenden

Impfstoffmandate sind daher erforderlich

Masken wirken

Frühe Behandlungen wirken nicht

Ivermectin ist gefährlich

COVID-Spritze tötet fünfmal mehr Menschen, als sie rettet

Kirsch zitiert Informationen von Dr. Peter Schirmacher, Chefpathologe an der Universität Heidelberg, der als einer der 100 besten Pathologen der Welt gilt.

Schirmacher untersuchte 40 Patienten, die innerhalb von zwei Wochen nach der COVID-Impfung starben, und stellte fest, dass 30 bis 40 % der Todesfälle eindeutig auf die Impfung zurückzuführen waren, da es keine andere zugrunde liegende Pathologie gab, die den Tod verursacht haben könnte. Er schloss jedoch nicht aus, dass 100 % der Todesfälle durch die Impfung verursacht wurden. Er konnte es nur nicht schlüssig beweisen.

Es gibt auch eine sechsmonatige Studie von Pfizer, an der 44.000 Menschen teilnahmen. Während des verblindeten Zeitraums der Studie waren die Todesfälle fast gleich – 15 Todesfälle in der Impfstoffgruppe und 14 in der Kontrollgruppe. Ein Leben wurde also durch die Impfung gerettet.

Nachdem die Verblindung der Studie aufgehoben wurde und den Kontrollpersonen der Impfstoff angeboten wurde, starben drei weitere Personen aus der ursprünglichen Impfstoffgruppe sowie zwei Personen aus der ursprünglichen Placebo-Gruppe, die sich für die Impfung entschieden hatten. Keiner dieser Todesfälle wurde mit dem Pfizer-„Impfstoff“ in Verbindung gebracht, aber niemand weiß, woran sie tatsächlich gestorben sind.

Die endgültige Bilanz belief sich auf 20 Todesfälle in der Impfstoffgruppe und 14 Todesfälle in der Kontrollgruppe. Daraus geht hervor, dass die Pfizer-Impfung keinen Nutzen für die Gesamtmortalität bietet. Die Impfung rettete ein Leben und tötete sechs, was eine negative Netto-Sterblichkeitsrate ergibt. In Wirklichkeit sterben fünfmal mehr Menschen durch die Spritze als durch sie gerettet werden.

Wie man die Überschusssterblichkeit berechnet

In dem Video erklärt Kirsch, wie jeder die Zahl der Todesfälle durch COVID-Spritzen anhand der VAERS-Daten berechnen kann. Was wir hier betrachten, sind die überzähligen Todesfälle, nicht die Todesfälle von Menschen, die ohnehin an einer natürlichen Ursache, z. B. im Alter, gestorben wären. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies geschieht durch:

Bestimmung der Meldefreudigkeit

Ermittlung der Zahl der Todesfälle im Inland in der VAERS-Datenbank

Ermittlung des Underreporting-Faktors für schwerwiegende Ereignisse

Ermittlung der Hintergrundtodesrate, d. h. aller an VAERS gemeldeten Todesfälle pro Jahr

Berechnung der Zahl der überzähligen Todesfälle

Schließlich würden Sie Ihre Ergebnisse anhand unabhängiger Methoden validieren oder mit den Ergebnissen anderer vergleichen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Berechnungen finden Sie in dem Dokument „Estimating the Number of Vaccine Deaths in America“.

Mehr als 200.000 Menschen sind wahrscheinlich durch die Impfung ums Leben gekommen

Die Dokumentation auf seiner Website und das Video geben einen detaillierten Einblick in die Vorgehensweise und die Schlussfolgerungen, zu denen Kirsch gelangt ist. Hier werde ich lediglich eine Zusammenfassung der Berechnungen und Schlussfolgerungen von Kirsch wiedergeben:

Meldefreudigkeit = wie in den Vorjahren

Anzahl der inländischen Todesfälle in der VAERS-Datenbank = 6.167 (Stand: 27. August 2021)

Underreporting-Faktor für schwerwiegende Ereignisse = 41 (d. h. von 41 Ereignissen wird nur eines gemeldet)

VAERS-Hintergrundtodesrate = 500 pro Jahr (diese Hintergrundtodesrate wird zweimal abgezogen, da die meisten Empfänger von COVID jab zwei Dosen erhalten. Dies ergibt eine sehr konservative Schätzung)

Berechnung der überzähligen Todesfälle = (6.167 – 2 x 500) x 41 = 212.000 überzählige Todesfälle

Unter Verwendung derselben Berechnungsmethoden schätzt Kirsch vorsichtigerweise, dass mehr als 300.000 Amerikaner durch die COVID-Spritzen ebenfalls dauerhaft behindert worden sind. Diese Schätzungen wurden von vier Forscherteams mit anderen Methoden bestätigt. (Keines von ihnen verwendete VAERS-Daten.)

Wenn Sie unter 50 Jahre alt sind, ist Ihr Risiko, an dem Impfstoff zu sterben, größer als Ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben.

Kirsch demonstriert auch eine weitere Berechnung, die zeigt, dass die COVID-Impfung mehr Menschen tötet als die tatsächliche COVID-19-Infektion. Diese Berechnung zeigt auch, dass bei Personen unter 50 Jahren das Risiko, an der Impfung zu sterben, größer ist als das Risiko, an COVID-19 zu sterben.

Da außerdem das Risiko einer natürlichen Infektion mit der Zeit exponentiell abnimmt (mit zunehmender natürlicher Herdenimmunität halbiert sich das Risiko einer Infektion jedes Jahr), überwiegen die Risiken der COVID-Impfung mit jedem Jahr den potenziellen Nutzen.

Beispiele für unerwünschte Ereignisse

Kirsch hat auch unerwünschte Ereignisse nach Symptomen analysiert und die Häufigkeit ihres Auftretens nach COVID-Impfungen im Vergleich zur durchschnittlichen Häufigkeit bei allen anderen Impfstoffen zusammen von 2015 bis 2019 für 20- bis 60-Jährige berechnet. Hier ist eine Auswahl:

Lungenembolie, tritt 473-mal häufiger auf als die normale Inzidenzrate (d. h. wenn im Durchschnitt aller Impfstoffe ein Lungenembolieereignis in VAERS gemeldet wurde, gab es 473 Ereignisse nach einer COVID-Injektion)

Schlaganfall, 326-mal höher

Tiefe Venenthrombose 264,3-mal höher

Blinddarmentzündung 145,5-mal höher

Parkinson-Krankheit 55-mal höher

Blindheit 29,1-mal höher

Taubheit 44,7-mal höher

Tod 58,1 Mal höher

Interessanterweise war die häufigste Todesursache bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren, die die COVID-Impfung erhielten, eine Lungenembolie. Dies wurde vom Beratenden Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) der CDC festgestellt, nachdem die Todesfälle von 14 Kindern analysiert worden waren. Zufall? Oder ein Beweis für Kausalität.

Anekdoten und andere Daten im Einklang mit der hohen Todesrate

Kirsch führt auch anekdotische Daten an, die uns einen Hinweis auf das Geschehen geben können. Ein führender Neurologe behauptet, dass es im Jahr 2021 2.000 meldepflichtige Impfschäden geben wird, während es in den letzten 11 Jahren keine gab.

Insgesamt haben jetzt 5 % ihrer Patienten einen Verdacht auf Impfschäden. Dennoch hat diese Neurologin nur zwei davon gemeldet, weil sie mit dem VAERS-System so frustriert war. In diesem Fall liegt die Meldequote also nicht bei 41, sondern bei 1.000. Und sie ist nicht allein. Dies ist ein weiteres klassisches Beispiel aus der Praxis für das, was die Assistenzärztin Deborah Conrad in ihrem gestrigen Artikel beschrieben hat.

Der kanadische Arzt Dr. Charles Hoffe hat ebenfalls berichtet, dass 60 % seiner mit COVID geimpften Patienten erhöhte D-Dimer-Werte aufwiesen, die auf die Blutgerinnung hinweisen, und dass die Werte in vielen Fällen bis zu drei Monate lang erhöht blieben.

Auch dies ist ein Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang, denn der D-Dimer-Wert ist ein Marker für die Blutgerinnung. Selbst wenn Sie keine offensichtlichen Gerinnungssymptome haben, kann er auf das Vorhandensein von Mikroklumpen hinweisen. Hoffe erörtert dies in dem nachstehenden Video.

Dr. Peter McCullough hat auch berichtet, dass die Troponinwerte bei vielen geimpften Patienten erhöht sind. Troponin ist ein Marker für Herzschäden, wie z. B. bei einem Herzinfarkt oder einer Myokarditis (Herzentzündung). Ein Wert zwischen 1 und 4 deutet auf einen akuten oder kürzlichen Herzinfarkt hin. Im Falle eines schweren Herzinfarkts kann der Troponinwert fünf Tage lang erhöht bleiben.

Bei vielen Patienten, die die COVID-Impfung erhalten haben, liegt der Troponinwert zwischen 35 und 50(!) und bleibt bis zu zwei Monate lang auf diesem Niveau, was auf eine massive Schädigung des Herzens schließen lässt. Dennoch wird dies routinemäßig als „leichte“ Myokarditis bezeichnet. An diesem Grad der Herzschädigung ist absolut nichts mild.

Keine Verletzungs- oder Todesrate ist zu groß

Unglaublicherweise scheint es keine Obergrenze zu geben, ab der die Zahl der Todesfälle und Behinderungen als zu hoch angesehen wird. Warum sind die FDA und die CDC nicht um die Sicherheit besorgt, wenn mehr als eine halbe Million Berichte über Nebenwirkungen eingegangen sind? Wie kommt es, dass fast 15.000 gemeldete Todesfälle keinen Alarm ausgelöst und keine gründlichen Untersuchungen eingeleitet haben? In der Vergangenheit waren 50 Todesfälle die Grenze, ab der ein Impfstoff zurückgezogen wurde.

In Anbetracht der beispiellosen Risiken dieser Impfungen fordere ich Sie dringend auf, so viele Daten wie möglich zu prüfen, bevor Sie auf den Zug der Auffrischungsimpfungen aufspringen. Nach allem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass das Risiko von Nebenwirkungen mit jeder Dosis exponentiell zunehmen wird.

Wenn Sie eine Auffrischung der Informationen über die potenziellen Schadensmechanismen benötigen, laden Sie Stephanie Seneffs ausgezeichneten Aufsatz „Worse Than The Disease“ (Schlimmer als die Krankheit) herunter und lesen Sie ihn: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19″, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in Zusammenarbeit mit Dr. Greg Nigh.

