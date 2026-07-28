Mehrere hochrangige NIH-Beamte haben Maßnahmen ergriffen, um die NIH-Forschung zu Schäden durch COVID-Impfstoffe einzustellen / Epoch Times

Von Meryl Nass
https://www.theepochtimes.com/us/top-nih-official-wanted-to-shut-down-research-into-covid-19-vaccine-injuries-emails-6066842
Hochrangiger NIH-Beamter wollte Forschung zu Schäden durch COVID-19-Impfstoffe einstellen: E-Mails
Forscher des Instituts untersuchten Personen, bei denen nach einer COVID-19-Impfung neurologische Probleme auftraten.
Zachary Stieber
24.07.2026 | Aktualisiert: 24.07.2026
Laut kürzlich veröffentlichten E-Mails äußerten hochrangige Vertreter der National Institutes of Health (NIH) Bedenken hinsichtlich der Forschung von Wissenschaftlern der Behörde, die Menschen mit neurologischen Problemen nach der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen untersuchten.
Dr. Avindra Nath, leitender Forscher am National Institute of Neurological Disorders and Stroke der NIH, untersuchte in den Jahren 2020 und 2021 Menschen mit neurologischen Problemen nach der Impfung.
In einer E-Mail vom 10. April 2021 schickte er dem Direktor des Instituts, Dr. Walter Koroshetz, den Entwurf eines Artikels, in dem er seine Erkenntnisse darlegte.
„Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung mit Kortikosteroiden kann die Symptome rückgängig machen“, schrieb Nath.
Am folgenden Tag leitete der Direktor des Instituts das Manuskript an Dr. Anthony Fauci weiter, der zu dieser Zeit Direktor eines anderen NIH-Instituts war.
„Es gibt einen stetigen, wenn auch langsamen Strom von Berichten über neurologische Beschwerden nach der Impfung, bei denen es sich offenbar meist um Erkrankungen der peripheren Nerven handelt … vielleicht gelegentlich auch um ein Problem mit dem Rückenmark“, teilte Koroshetz Fauci mit. „Avi hat eine ganze Reihe davon gesammelt. Er hat einen Bericht zur Veröffentlichung eingereicht. Es ist schwer zu sagen, ob dies nicht Zufall ist, aber die Auftreten zeitlich mit der Impfung zusammenfällt.“
Ein weiterer NIH-Mitarbeiter leitete das Manuskript an den damaligen NIH-Direktor Dr. Francis Collins und an Dr. Lawrence Tabak, einen weiteren hochrangigen NIH-Beamten, weiter und teilte mit, dass das „New England Journal of Medicine“ den Artikel abgelehnt habe.
„Was halten Sie davon?“, schrieb Collins als Antwort. „Der Entwurf des Briefes erklärt nicht, wie diese 32 Patienten überwiesen wurden – da fragt man sich, ob dies häufig oder selten vorkommt.“
Koroshetz teilte Collins mit, dass zahlreiche Meldungen beim Vaccine Adverse Event Reporting System eingegangen seien und dass Nath Überweisungen angezogen habe, weil er in einem Podcast über neurologische Probleme nach einer COVID-19-Impfung gesprochen habe.
Koroshetz sagte außerdem, dass Nath und ein weiterer Mitarbeiter seines Instituts nach der COVID-19-Impfung unter Tinnitus gelitten hätten und dass Nath einen Hörverlust habe.
Collins bezeichnete die Vorgehensweise von Naths Team als „sehr beunruhigend“ und fügte hinzu: „Anekdoten zu sammeln und dann zu versuchen, daraus einen Fall zu konstruieren, ist wissenschaftlich nicht überzeugend – und wird vor allem dazu führen, dass die Impfskepsis geschürt wird und es zu Überreaktionen in den sozialen Medien kommt.“
Tabak schrieb Collins in einem privaten Schreiben und erklärte ihm: „Ich verstehe nicht, warum Walter das nicht unterbindet.“
„Zwar beweisen die E-Mails nicht, dass Collins, Tabak oder Fauci Nath ausdrücklich angewiesen haben, das Manuskript zurückzuziehen, doch werfen sie ernsthafte Fragen darüber auf, ob die NIH-Führung die möglichen Auswirkungen auf das Vertrauen in Impfstoffe als zwingenden Grund ansah, die Veröffentlichung zu unterbinden“, erklärte das Informed Consent Action Network, das die Schreiben am 22. Juli veröffentlichte, in einer Stellungnahme.
Collins, Fauci und Nath hatten bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme reagiert. Tabak war nicht erreichbar.
Die Arbeit wurde nie in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Sie erschien im Mai 2022 als Preprint, also ohne Begutachtung durch Fachkollegen, mehr als ein Jahr, nachdem Nath sie an Koroshetz geschickt hatte.
Dr. Danice Hertz, eine Gastroenterologin im Ruhestand, die den COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech kurz nach dessen Zulassung im Jahr 2020 erhalten hatte und unter schweren Beschwerden litt, gehörte zu den Patienten, die von Naths Team untersucht wurden.
„Ich war schon immer der Meinung, dass Fauci Nath wohl angewiesen haben muss, den Kontakt zu uns abzubrechen, da wir alle ohne Erklärung abrupt aus Naths Behandlung entlassen wurden. Jetzt weiß ich, dass meine Vermutungen zutrafen“, erklärte Hertz gegenüber The Epoch Times in einer E-Mail, nachdem sie die kürzlich veröffentlichten Schreiben gelesen hatte.
„Es ist herzzerreißend, diese E-Mails zu lesen. Unser Leben lag in Dr. Naths Händen, und wir wurden achtlos und ohne Rücksicht beiseitegeschoben. So etwas habe ich in meinen 33 Jahren als Gastroenterologe noch nie erlebt. Sie sollten sich schämen. Diese tiefgreifende Korruption muss aufgedeckt werden.“