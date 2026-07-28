Mehrere hochrangige NIH-Beamte haben Maßnahmen ergriffen, um die NIH-Forschung zu Schäden durch COVID-Impfstoffe einzustellen / Epoch Times

Von Meryl Nass

https://www.theepochtimes.com/us/top-nih-official-wanted-to-shut-down-research-into-covid-19-vaccine-injuries-emails-6066842

Forscher des Instituts untersuchten Personen, bei denen nach einer COVID-19-Impfung neurologische Probleme auftraten.

Zachary Stieber

24.07.2026 | Aktualisiert: 24.07.2026

Laut kürzlich veröffentlichten E-Mails äußerten hochrangige Vertreter der National Institutes of Health (NIH) Bedenken hinsichtlich der Forschung von Wissenschaftlern der Behörde, die Menschen mit neurologischen Problemen nach der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen untersuchten.

Dr. Avindra Nath, leitender Forscher am National Institute of Neurological Disorders and Stroke der NIH, untersuchte in den Jahren 2020 und 2021 Menschen mit neurologischen Problemen nach der Impfung.

In einer E-Mail vom 10. April 2021 schickte er dem Direktor des Instituts, Dr. Walter Koroshetz, den Entwurf eines Artikels, in dem er seine Erkenntnisse darlegte.

„Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung mit Kortikosteroiden kann die Symptome rückgängig machen“, schrieb Nath.

Am folgenden Tag leitete der Direktor des Instituts das Manuskript an Dr. Anthony Fauci weiter, der zu dieser Zeit Direktor eines anderen NIH-Instituts war.

„Es gibt einen stetigen, wenn auch langsamen Strom von Berichten über neurologische Beschwerden nach der Impfung, bei denen es sich offenbar meist um Erkrankungen der peripheren Nerven handelt … vielleicht gelegentlich auch um ein Problem mit dem Rückenmark“, teilte Koroshetz Fauci mit. „Avi hat eine ganze Reihe davon gesammelt. Er hat einen Bericht zur Veröffentlichung eingereicht. Es ist schwer zu sagen, ob dies nicht Zufall ist, aber die Auftreten zeitlich mit der Impfung zusammenfällt.“

Ein weiterer NIH-Mitarbeiter leitete das Manuskript an den damaligen NIH-Direktor Dr. Francis Collins und an Dr. Lawrence Tabak, einen weiteren hochrangigen NIH-Beamten, weiter und teilte mit, dass das „New England Journal of Medicine“ den Artikel abgelehnt habe.

„Was halten Sie davon?“, schrieb Collins als Antwort. „Der Entwurf des Briefes erklärt nicht, wie diese 32 Patienten überwiesen wurden – da fragt man sich, ob dies häufig oder selten vorkommt.“

Koroshetz teilte Collins mit, dass zahlreiche Meldungen beim Vaccine Adverse Event Reporting System eingegangen seien und dass Nath Überweisungen angezogen habe, weil er in einem Podcast über neurologische Probleme nach einer COVID-19-Impfung gesprochen habe.

Koroshetz sagte außerdem, dass Nath und ein weiterer Mitarbeiter seines Instituts nach der COVID-19-Impfung unter Tinnitus gelitten hätten und dass Nath einen Hörverlust habe.

Collins bezeichnete die Vorgehensweise von Naths Team als „sehr beunruhigend“ und fügte hinzu: „Anekdoten zu sammeln und dann zu versuchen, daraus einen Fall zu konstruieren, ist wissenschaftlich nicht überzeugend – und wird vor allem dazu führen, dass die Impfskepsis geschürt wird und es zu Überreaktionen in den sozialen Medien kommt.“