Trump bereit für „harte militärische Maßnahmen“, sollten die Gespräche scheitern – Saudi Aramco unter Beschuss der Houthis und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump setzt Angriffe aus: Trump erklärte, die USA hätten die Angriffe ausgesetzt, um der Diplomatie eine Chance zu geben, warnte jedoch, dass die Militäraktionen wieder aufgenommen würden, sollten die Gespräche scheitern.

Trump erklärte, die USA hätten die Angriffe ausgesetzt, um der Diplomatie eine Chance zu geben, warnte jedoch, dass die Militäraktionen wieder aufgenommen würden, sollten die Gespräche scheitern. Iran bestreitet, auf Gespräche gedrängt zu haben: Teheran bestritt jegliche direkten Verhandlungen mit Washington und bekräftigte, seine Reaktion sei weiterhin „Angriff für Angriff“.

Teheran bestritt jegliche direkten Verhandlungen mit Washington und bekräftigte, seine Reaktion sei weiterhin „Angriff für Angriff“. Saudi Aramco im Visier: Die Houthis beanspruchten neue Angriffe auf Anlagen von Saudi Aramco für sich; es gab Berichte über Brände im wichtigen Ölverarbeitungskomplex Abqaiq.

Die Houthis beanspruchten neue Angriffe auf Anlagen von Saudi Aramco für sich; es gab Berichte über Brände im wichtigen Ölverarbeitungskomplex Abqaiq. Die fragile Waffenruhe hält zwei Tage an: Die militärische Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ging in den zweiten Tag, während Vermittler hinter den Kulissen weiter daran arbeiteten, die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen.

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Trump spricht von „intensiven Gesprächen“ – warnt vor Ausweitung der Maßnahmen; Houthis bekennen sich zu neuen Angriffen auf Aramco

Präsident Trump erklärte am Montag gegenüber Axios, er habe beschlossen, die amerikanischen Militärangriffe auf den Iran auszusetzen, um den Verhandlungen eine weitere Chance zu geben, obwohl es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass Teheran dies dringend gefordert hätte. Trump warnte in seinen Äußerungen, dass der Krieg mit ausgeweiteten Angriffen sofort wieder ausbrechen könnte, sollte die Diplomatie scheitern.

Doch es scheint zumindest einen indirekten „Austausch von Botschaften“ zwischen den Hauptstädten zu geben, auch wenn Anlagen von Saudi Aramco offenbar unter Drohnenangriffen von mit dem Iran verbündeten Militanten im Jemen und im Irak geraten sind. Axios schreibt: „Die Gespräche finden hauptsächlich zwischen dem Iran und Oman statt. Aber auch Katar, Pakistan, Ägypten sowie Trumps Gesandte Steve Witkoff und Jared Kushner sind aktiv beteiligt.“

„Wir befinden uns in sehr intensiven Gesprächen mit dem Iran. Wenn diese nicht zum Erfolg führen, werden wir wieder zu sehr entschlossenen militärischen Maßnahmen greifen“, sagte Trump in einem Interview. Noch einmal: sehr intensive Gespräche? … Die iranische Seite bestätigt dies sicherlich nicht, ganz im Gegenteil. Teheran hat seinen Standpunkt eindeutig dargelegt, dass derzeit keine Gespräche stattfinden. Es scheint, als seien es lediglich die Vermittlermächte, die am dringlichsten versuchen, die Parteien wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Trump sagte, er werde der Diplomatie nicht „viel Zeit“ geben und dass es „entweder schnell geht oder gar nicht“

„Alle, die mit dem Iran zu tun haben, haben mich gebeten: ‚Schießt nicht‘“, sagte er außerdem, womit er möglicherweise auf Berichte wie den folgenden anspielte:

Der oberste US-Militärbefehlshaber im Nahen Osten empfahl, die Luftangriffe rund um die Straße von Hormus einzustellen, nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass diese ihre Wirksamkeitsgrenzen erreicht hätten – eine Empfehlung, die maßgeblich zur Entscheidung von Präsident Donald Trump beitrug, die Angriffe gegen den Iran auszusetzen, berichtete Axios am Sonntag. Admiral Brad Cooper, Kommandeur des US-Zentralkommandos, teilte den Verantwortlichen im Pentagon, dem Vereinigten Generalstab und dem Weißen Haus letzte Woche mit, dass zwei Wochen anhaltender Luftangriffe die Fähigkeit des Iran geschwächt hätten, die Handelsschifffahrt durch die strategisch wichtige Wasserstraße zu bedrohen, wie mehrere mit den Gesprächen vertraute Quellen angaben.

Was die neu gemeldeten Angriffe auf Anlagen von Saudi Aramco (siehe unten) und insbesondere auf den weitläufigen Standort Abqaiq betrifft, so übernehmen die Houthis die Verantwortung.

The last time Abqaiq (in 2019) was attacked by drones, Brent prices rose 20%.



Today, they're down 7% https://t.co/FNfEjBHQRQ — OilPrice.com (@OilandEnergy) July 27, 2026

Übersetzungen von „X“: Als Abqaiq (im Jahr 2019) zuletzt von Drohnen angegriffen wurde, stiegen die Brent-Preise um 20 %.

Heute sind sie um 7 % gefallen

Die riesige Ölförderanlage in Abqaiq im Osten Saudi-Arabiens wurde bei Drohnen- und Raketenangriffen in Brand gesetzt: Tasnim berichtet unter Berufung auf Quellen und Bildmaterial

Zuvor hatte Trump geschworen, den Iran direkt für alle Angriffe verantwortlich zu machen, die von seinen Stellvertretergruppen verübt werden.

PHOTOS OF THE DAY: Significant amount of **flaring** in the Eastern Province of Saudi Arabia, including the processing facility of Abqaiq and linked facilities of the Ghawar giant oilfield.



(**Flaring doesn't mean damage. More photos below speculating about potential damage**) pic.twitter.com/5U1e9IaJkS — Javier Blas (@JavierBlas) July 27, 2026

Übersetzung von „X“: FOTOS DES TAGES: Erhebliches **Abfackeln** in der Ostprovinz Saudi-Arabiens, unter anderem an der Verarbeitungsanlage in Abqaiq und den dazugehörigen Anlagen des riesigen Ghawar-Ölfeldes.

(**Abfackeln bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Schaden vorliegt. Weiter unten finden Sie weitere Fotos, die Spekulationen über mögliche Schäden enthalten**)

Waffenstillstand nach 13 Tagen ununterbrochener Kämpfe

Am Samstag kam es zu einer endgültigen Unterbrechung der 13 Tage andauernden gegenseitigen Angriffe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, bestätigte am Sonntag gegenüber Fox News, dass Präsident Trump versucht, den Friedensgesprächen „etwas Raum“ zu geben.

„Er lässt den Verhandlungen ein wenig Spielraum“, sagte Waltz. „Sowohl Oman als auch der Iran sowie eine Reihe weiterer Verhandlungsführer unsererseits waren in den letzten Wochen und insbesondere in den letzten Tagen auf allen Ebenen im Einsatz, von der höchsten Führungsebene bis hinunter zur technischen Ebene.“

Walsh hat jüngste Berichte, wonach die Vorräte an US-Raketenabwehrsystemen zur Neige gehen, zurückgewiesen: „Ich möchte mich ganz klar ausdrücken: Das US-Militär – und das habe ich auf jede erdenkliche Weise überprüft – verfügt über alles, was es benötigt, um diesen Einsatz so effektiv wie nötig durchzuführen“, sagte er.

Doch eine ganze Reihe hochrangiger Regierungs- und Militärvertreter hat Bedenken geäußert, darunter die folgenden:

Die „New York Times“ berichtete, dass General Dan Caine , Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs, hinter verschlossenen Türen argumentiert habe, die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen den Iran würde die dem US-Zentralkommando (Centcom) zur Verfügung stehenden Raketenabwehrabfangraketen erheblich dezimieren. Die Zeitung berichtete, die Gefährdung der Abfangraketenvorräte sei einer von vielen Faktoren, die eine Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen riskant machten.

, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs, hinter verschlossenen Türen argumentiert habe, die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen den Iran würde die dem US-Zentralkommando (Centcom) zur Verfügung stehenden Raketenabwehrabfangraketen erheblich dezimieren. Die Zeitung berichtete, die Gefährdung der Abfangraketenvorräte sei einer von vielen Faktoren, die eine Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen riskant machten. Vizepräsident Vance äußerte bei einem Treffen mit dem Präsidenten am Freitag im Weißen Haus Bedenken hinsichtlich einer Eskalation des Krieges, berichtete CNN.

äußerte bei einem Treffen mit dem Präsidenten am Freitag im Weißen Haus Bedenken hinsichtlich einer Eskalation des Krieges, berichtete CNN. Zwei Quellen, die über die Position von Admiral Brad Cooper informiert sind, teilten Axios mit, dass der Centcom-Kommandeur empfohlen habe, die Bombardierungskampagne rund um die Straße von Hormus einzustellen, da sie die Grenze ihrer Wirksamkeit erreicht habe.

Ein iranischer Militärvertreter warnte am Sonntag, dass das Land seine „Vergeltungsangriffe“ in der Region ausweiten werde, sollten die USA die Luftangriffe wieder aufnehmen. Dies, während die Waffenruhe seit zwei Tagen anhält.

Iran warnt vor Ausweitung der Angriffe, falls die US-Luftangriffe wieder aufgenommen werden

„Ich glaube, wenn die Amerikaner erneut auf die Täuschung der Zionisten hereinfallen oder sich ihnen anschließen und darauf bestehen, den Krieg fortzusetzen, insbesondere durch Luftangriffe, wird sich dieser geografisch weiter ausweiten“, erklärte der Sprecher der iranischen Armee, Mohammad Akraminia, gegenüber AFP. Der Iran prahlt zudem damit, dass er nach wie vor die Straße von Hormus kontrolliere, und dass Washington in der Region „feststecke“ – und dass allein Teheran entscheide, wann der Konflikt ende.

Teheran hat gleichzeitig erneut bestätigt, dass keine Verhandlungen stattfinden. „Es ist möglich, dass Vermittler Botschaften der US-Seite über aktuelle Entwicklungen in der Region weitergeben, aber derzeit führen wir keine Verhandlungen mit den USA“, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, am Montag gegenüber Reportern.

The ARAMCO refinery in Jizan, eastern Saudi Arabia, is still burning more than 2 days after the impact of ballistic missiles launched by the Houtis.



A massive trail of smoke which extends for about 70 km can be seen on Sentinel-2 satellite imagery, 26/07/2026. pic.twitter.com/v05cwhMRjY — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) July 27, 2026

Übersetzung von „X“: Die ARAMCO-Raffinerie in Jizan im Osten Saudi-Arabiens brennt auch mehr als zwei Tage nach dem Einschlag der von den Houthis abgefeuerten ballistischen Raketen noch immer.

Auf den Sentinel-2-Satellitenbildern vom 26.07.2026 ist eine riesige Rauchwolke zu sehen, die sich über eine Länge von etwa 70 km erstreckt.

Er wies zudem Behauptungen, der Iran habe um Verhandlungen gebeten – nachdem Trump kürzlich behauptet hatte, das Land bettle um Gespräche –, als „Fake News“ zurück. Baghaei erklärte weiter, der Iran werde nicht zögern, diplomatische Mittel einzusetzen, um nationale Interessen zu schützen, wie in Bloomberg zitiert. Er berichtete außerdem, dass iranische und omanische Vertreter mehrere Runden „fruchtbarer“ Gespräche über die Steuerung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus geführt hätten.

US-Angriffe und iranische Gegenangriffe könnten jederzeit wieder beginnen, da die USA weiterhin eine Blockade gegen iranische Häfen durchsetzen.

Dennoch erklärte ein namentlich nicht genannter iranischer Beamter gegenüber Reuters, dass Teherans Position weiterhin „Angriff für Angriff“ laute: Wenn die Angriffe aufhören, wird auch der Iran seine Operationen einstellen. Diese Botschaft sei den Vereinigten Staaten bereits übermittelt worden.

Berichte über einen Angriff auf die Ölraffinerie Abqaiq in Saudi-Arabien

Unterdessen tauchen am Montag Berichte auf, wonach die Ölraffinerie Abqaiq von Saudi Aramco in der östlichen Provinz des Königreichs nach mutmaßlichen Drohnen- und/oder Raketenangriffen der Houthis oder von mit dem Iran verbündeten irakischen Milizen in Flammen steht.

Newsquawk berichtet unter Berufung auf erste Meldungen iranischer Staatsmedien: „Vor einigen Stunden wurde die riesige Ölverarbeitungsanlage Abqaiq im Osten Saudi-Arabiens, eines der weltweit wichtigsten Zentren der Ölverarbeitung, durch Drohnen- und Raketenangriffe in Brand gesetzt, berichtet Tasnim unter Berufung auf Quellen und Bilder.“ Nachfolgend sind die von Tasnim auf Telegram veröffentlichten Fernaufnahmen zu sehen:

Auch verschiedene OSINT-Quellen versuchen derzeit, die Brände zu bestätigen. Sollte sich dies bestätigen, wäre dies eine sehr ernste Entwicklung, die erhebliche Auswirkungen auf die Rohölproduktion des Königreichs haben könnte. Aus den saudischen Medien zeichnet sich eine offizielle Stellungnahme ab, während arabische Quellen von Explosionen im Königreich berichten:

Das saudische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe Drohnen aus irakischem Gebiet abgefangen, die versucht hätten, Ölanlagen in der Ostprovinz und in der Region Riad anzugreifen, berichtet Al Hadath

Massive 300 mw fire at Abqaiq refinery and east west pumping station. Unclear what the cause is. This saudi oil facility is on fire.

25.92676, 49.68748 is not at a flaring location pic.twitter.com/0iFh1zhEc0 — Ali (@MerruX) July 27, 2026

Übersetzung von „X“: Großbrand mit einer Leistung von 300 MW in der Raffinerie von Abqaiq und der Ost-West-Pumpstation. Die Ursache ist unklar. Diese saudische Ölanlage steht in Flammen. Die Koordinaten 25.92676, 49.68748 beziehen sich nicht auf einen Fackelstandort.

In internationalen Berichten wird allgemein geschätzt, dass die weitläufige Anlage in Abqaiq – als weltweit größte Anlage zur Stabilisierung und Verarbeitung von Rohöl – eine maximale Verarbeitungskapazität von 7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) besitzt und in der Regel mit einer Kapazität von rund 4,9 Millionen bpd betrieben wird.

Auch die Medien der Houthis haben am Montag über die Brände auf dem Gelände berichtet, nachdem es am Wochenende angeblich zu Angriffen der Houthis auf wichtige Aramco-Standorte in Jizan und Yanbu gekommen war. Der militärische Sprecher der Gruppe, Yahya Sare, bestätigte, dass diese Standorte getroffen wurden, wobei internationale Presseagenturen berichteten: „Es gibt zwar keine unmittelbare Bestätigung seitens Saudi-Arabiens, doch Aufnahmen zeigen schwarze Rauchwolken, die von der Aramco-Raffinerie in Jizan in die Luft aufsteigen.“

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