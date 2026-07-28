Von Tyler Durden

In diesem Monat sind aufgrund einer Welle nach der anderen von ukrainischen Drohnenangriffen eine Reihe großer Wildberries-Lagerhäuser und Logistikzentren in Flammen aufgegangen. Der russische Online-Händler, der mit Abstand der größte ist und weithin als das „russische Amazon“ gilt, wappnet sich für voraussichtlich weitere Angriffe.

Die Angriffe mit ukrainischen Langstrecken-Drohnen haben sich ganz eindeutig über Öl- und Rüstungsindustriestandorte hinaus ausgeweitet und umfassten am Wochenende sogar einen Angriff auf ein Ferienlager im von Russland kontrollierten Saporischschja, bei dem mindestens zwölf Zivilisten ums Leben kamen. Der Kreml bezeichnete dies als Terroranschlag, da es sich um einen direkten Angriff auf ein Erholungsgebiet handelte.

Aktuelle Äußerungen von Präsident Wladimir Putin am Montag haben diese Verlagerung in der Strategie der Ukraine deutlich gemacht. Putin sagt, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, auf dem Schlachtfeld vorzustoßen, und daher zunehmend auf regelrechte Terrorismus-Taktiken zurückgreifen.

„[Die Feinde] sind nicht in der Lage, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, daher setzen sie darauf, offen terroristische Methoden gegen unser Volk anzuwenden“, sagte Putin bei einem Treffen im Kreml mit Abgeordneten der scheidenden Achten Staatsduma (Unterhaus des Parlaments).

„Es ist jedoch noch niemandem gelungen, das russische Volk zu brechen. Das ist noch nie geschehen und wird auch nie geschehen“, betonte er. Er hob zudem die umfassenden Bemühungen des Westens hervor, Russland zu „verunsichern“ und „zu brechen“, denen die Bevölkerung mittlerweile seit Jahren erfolgreich standhält.

„In dem Bestreben, den russischen Staat zu verunsichern und gesellschaftliche Spaltungen in unserem Land zu provozieren, haben [die westlichen Länder] versucht, unsere Wirtschaft, unser Finanzsystem und unseren Bankensektor zu strangulieren, und sie haben versucht, das Potenzial von Wissenschaft, Industrie und Bildung zu untergraben“, sagte Putin.

Er räumte jedoch ein, dass die „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine einige ernsthafte Herausforderungen mit sich gebracht habe. „Als Reaktion auf historische Prüfungen und aggressiven Druck von außen hat unser multiethnisches Volk mit innerer Solidarität reagiert. Das war schon immer so, und genau das sehen wir auch heute“, sagte er.

„Die vergangenen fünf Jahre – die Zeit Ihrer Amtszeit als Abgeordnete – waren für unser Land herausfordernd und mit großer Verantwortung verbunden“, sagte Putin zu den Abgeordneten.

„Wir sind seit langem mit unrechtmäßigen Einschränkungen, mit Eindämmungsversuchen und Druck konfrontiert – sowohl nach dem ‚russischen Frühling‘ von 2014 als auch schon davor. Doch seit 2022 hat der Westen die russophobe Maschinerie auf Hochtouren gebracht“, erinnerte er.

Ukrainische Drohnenangriffe auf eine Wildberries-Anlage in der Nähe von St. Petersburg in der vergangenen Woche:

Compilation of most Ukrainian drones strikes on a Wildberries facility in the vicinity of St. Petersburg, Russia this morning. https://t.co/8E7IJ7ZNI6 pic.twitter.com/fY7zmDyKDn — Woofers (@NotWoofers) July 24, 2026

Einige Analysten haben festgestellt, dass sich der Krieg in den letzten Monaten in Richtung einer Eskalation entwickelt hat – hin zu einer Situation, die eher einem „totalen Krieg“ gleicht und die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten einem größeren Risiko aussetzt.

Russische Raketenangriffe direkt auf die ukrainische Hauptstadt haben in letzter Zeit verheerendere Auswirkungen gehabt, ebenso wie die ukrainischen Langstrecken-Drohnen, die tief in russisches Gebiet vordringen. Da russische Raketen und Drohnen zunehmend auf Wohngebiete in und um Kiew einschlagen, wirft die Regierung Selenskyj Moskau ihrerseits den Vorwurf des Terrorismus entgegen.

***