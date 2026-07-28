Vertuscht das Kriegsministerium das wahre Ausmaß der US-Verluste?

Larry C. Johnson

Letzten Mittwoch deuteten alle Anzeichen darauf hin, dass die Trump-Regierung eine verzweifelte Aktion vorbereitete, um eine Bodenoperation im Iran zu starten – angeblich mit dem Ziel, angereichertes Nuklearmaterial aus einer iranischen Nuklearforschungseinrichtung sicherzustellen. Ein Bericht des Wall Street Journal stellte fest, dass US-Spezialeinsatzkräfte erneut in die Region verlegt wurden, um einen Angriff auf ein tief verbunkertes Ziel (Hardened Deeply Buried Target, kurz HDBT) durchzuführen. Doch der Bericht enthielt noch eine weitere Information, die sowohl beunruhigend als auch alarmierend war: die Verlegung von 150 Sanitätern. Laut dem Wall Street Journal:

„Die USA verlegen zusätzliche Truppen, Sanitäter und Waffen in den Nahen Osten, um Präsident Trump mehr militärische Handlungsoptionen zu geben, während er eine Ausweitung des Konflikts mit dem Iran erwägt, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. In der vergangenen Woche wurden Spezialeinsatzkräfte von ihren US-Stützpunkten in die Region verlegt, wie Flugverfolgungsdaten und US-Beamte bestätigen. Staffeln von Kampfflugzeugen wurden im gesamten Nahen Osten stationiert, und Bomber auf Stützpunkten in den USA und Großbritannien befinden sich in erhöhter Alarmbereitschaft, um ihre Einsätze ausweiten zu können, sagte einer der Beamten. Zusätzlich trafen in den vergangenen Tagen mehr als 150 Sanitäter im Landstuhl Regional Medical Center in Deutschland ein, sagte ein weiterer Beamter. Das Krankenhaus ist die wichtigste Einrichtung zur Behandlung von Soldaten, die bei Kampfeinsätzen im Nahen Osten verwundet wurden.“

Vor zwanzig Jahren war ich an der Planung und Durchführung einer Spezialkräfte-Übung beteiligt, bei der die Bekämpfung eines unterirdischen Nuklearziels im Nahen Osten simuliert wurde. Die eigentliche Feldübung fand in der Wüste von Nevada nordöstlich von Las Vegas statt. Am Ende der Übung gab es eine sogenannte „Hot Wash“ – also eine Nachbesprechung der gewonnenen Erkenntnisse. Was war die wichtigste Lehre? Nicht tun. Zu gefährlich, weil die Mission mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Verluste verursachen und die Soldaten ungesunden Strahlungswerten aussetzen würde.

Auf Grundlage des Berichts des Wall Street Journal scheint es, als habe Trump kurz davor gestanden, eine reale Version dieser Übung anzuordnen. Der Bericht erschien jedoch am 23. Juli. Zwei Tage später nahm Trump den Befehl für die Bodenoperation offenbar zurück und stellte die Bombardierungen der iranischen Küste am Persischen Golf und im Golf von Oman ein.

So weit, so gut. Was die meisten Menschen jedoch übersehen haben, war die Meldung, dass 150 US-Kampfsanitäter in das Landstuhl Regional Medical Center in Deutschland verlegt wurden. Dies war keine gewöhnliche Verlegung und auch keine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf mögliche Verluste einer bevorstehenden Militäraktion. Diese Männer und Frauen wurden eingesetzt, um ein bereits stark überlastetes medizinisches Personal in Landstuhl zu verstärken, das versuchte, Dutzende schwer verwundete US-Soldaten zu versorgen, die die Raketenangriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Muwafaq al-Salti in Jordanien sowie auf zwei Armeestützpunkte in Kuwait überlebt hatten.

Ausgehend von der Zahl der in öffentlich zugänglichen Quellen gemeldeten C-17-Medizinflüge, die nach dem Raketenangriff vom 17. Juli auf den Luftwaffenstützpunkt Muwafaq al-Salti von Jordanien zur Ramstein Air Base in Deutschland flogen – dem Eingangspunkt für das Landstuhl Medical Center –, belief sich die Zahl der US-Verluste auf über 100 Verwundete, möglicherweise sogar mehr. Die große Zahl der Verletzten könnte ein weiterer Faktor gewesen sein, der Präsident Trump dazu veranlasste, die Bombardierungen eine Woche später einzustellen.

Zwar gibt es derzeit keine direkten Gespräche zwischen den USA und dem Iran, doch Pakistan arbeitet gemeinsam mit Katar intensiv als Vermittler daran, das Memorandum of Understanding (MoU) wiederzubeleben. Sollte das MoU wieder in Kraft gesetzt werden, dann deshalb, weil die USA den Forderungen des Iran nachgekommen sind: dem Rückzug israelischer Streitkräfte aus dem Libanon sowie der sofortigen Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte – und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ich bin sicher, dass Bibi Netanjahu versuchen wird, Trump davon zu überzeugen, den Krieg erneut anzufachen und eine intensivere Bombenkampagne sowie irgendeine Form einer Bodenoperation auf iranischem Territorium zu verfolgen.

Vorerst fallen keine Bomben und Raketen. Ich bin jedoch skeptisch, dass diese derzeitige Pause von Dauer sein wird. Ich hoffe aufrichtig, dass ich mich irre. Sobald Senator Graham am Mittwoch beerdigt ist, könnte Trump erneut den Kurs ändern und die Bombardierungskampagne wieder aufnehmen. Der Iran wiederum hält an seinen Forderungen fest, dass das MoU vollständig umgesetzt wird. Andernfalls ist der Iran bereit, den Kampf fortzusetzen und den US-Streitkräften sowie deren Personal weiteren Schaden zuzufügen.