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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Historisches Eigentor! Kiew und der Westen mobilisieren Russlands Verbündete

Prof. John Mearsheimer: Hegemonie auf dem Rückzug – US-Strategieversagen und Irans Einfluss

Scott Ritter: Nahost 2026: Energieblockaden, US-Rückzug, hybride Diplomatie

Seyed M. Marandi: Saudi-Öl brennt & Trump kommt nicht raus

CSD-Anschlag: Die Sache stinkt zum Himmel!

Max Otte: Deutschlands wirtschaftlicher Selbstmord unter US-Hegemonie

Wird Deutschland zur Kriegspartei? Bayerns Drohnenfabriken im Visier Russlands

Staatsschulden, Inflation & Kriegsgefahr: Steht Europa vor dem Kollaps?

Candace Owens x Ana Kasparian (Deutsch)

9/11: Der größte Medienbetrug unserer Zeit? I Wisnewski Aktuell

Der Trick, mit dem Eliten deinen Verstand kontrollieren (Kim Iversen Deutsch)

Die kommenden Jahre werden ALLES verändern! | Maxim Mankevich

Totalüberwachung: Was Ihr Smartphone über Sie weiß | Holger Brück warnt

Es gibt nur eine einzige Lösung – Oder es wird für alle böse! – Logisch!

Du glaubst nicht, was diese berühmte Handgeste mit deinem Gehirn anstellt (Video Advice – Deutsch)

Die Logik der Politikerlüge: Warum das System Wahrheit bestraft

Peter Hahne über Jens Spahn: Ist Leihmutterschaft eine Form der Prostitution? (Dialog mit R.Bonelli)