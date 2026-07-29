Dem Krieg ist das Rückgrat gebrochen

Alastair Crooke

Die USA werden letztlich kapitulieren müssen – mit der Folge, dass der Iran zu einer Regionalmacht aufsteigt.

Trump ordnete am Freitagabend an, dass das US-Militär keine neuen Angriffe auf den Iran durchführen solle – obwohl er zuvor einen massiven Angriff auf den Iran unter dem Codenamen „Gates of Hell“ genehmigt hatte.

Die USA haben nun eine neue vorübergehende Waffenruhe mit dem Iran beantragt und streben eine Rückkehr zum zusammengebrochenen und ausgesetzten Memorandum of Understanding (MoU) an. Die Gespräche sollen auch den Jemen einbeziehen, wobei Trump versucht, Ansar Allah zu einer Verhandlungspartei zu machen.

Offensichtlich ist Trump wütend und befürchtet, dass der Krieg seine Präsidentschaft (und sein Vermächtnis) aufzehrt. Der Iran hat während der gesamten vergangenen Woche sämtliche Verhandlungen entschieden zurückgewiesen und bestätigt, dass er unter keinen Umständen Gespräche aufnehmen werde. Einfach ausgedrückt: Warum sollte der Iran den USA Zeit geben, sich neu zu formieren und wieder aufzurüsten, bevor sie eine weitere Angriffswelle gegen den Iran starten, wenn er die USA derzeit „auf der Flucht“ hat?

Eine Rückkehr zu einem MoU, dessen Glaubwürdigkeit Trump selbst wiederholt zerstört hat? Unwahrscheinlich.

Will Schryver weist darauf hin, dass Gerüchte kursieren, wonach das Pentagon Trump dazu drängt, den Krieg gegen den Iran zu beenden, weil die USA ihre Bestände an Flugabwehr-Abfangraketen und weitreichenden Präzisionswaffen nahezu aufgebraucht hätten. Auch die engsten Berater des Präsidenten seien beunruhigt über die Aussicht auf einen sich ausweitenden Krieg im Nahen Osten, die Entfremdung wichtiger Golfverbündeter, die weiteren iranischen Angriffen ausgesetzt wären, sowie über eine bevorstehende Energiekrise. Die New York Times berichtet: „Nur wenige, wenn überhaupt jemand in Trumps engstem Kreis, hielten den Plan zur Eskalation für klug“, sagten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen.

Es scheint zudem, dass Unklarheiten über die tatsächliche Treibstoffversorgungslage in den USA ebenfalls zu Trumps Kehrtwende beigetragen haben könnten. Larry Johnson berichtet:

„Ein von Karl Miller erstelltes Memorandum untersucht, wie die verdeckten Beschaffungs- und Exportoperationen des US-Militärs die amerikanischen Diesel- und Kerosinreserven erschöpfen – insbesondere in einer Zeit, in der die inländischen Bestände ohnehin bereits kritisch niedrig sind.“

Zusammengefasst erklärt Miller:

„Ein großer Teil dieser (verdeckten) Treibstoffexporte wird über intransparente Kanäle abgewickelt, etwa über das Umschlagzentrum Rotterdam, wo die endgültige militärische oder ausländische Zuteilung nicht öffentlich nachvollziehbar ist. Dadurch wird die amerikanische Wirtschaft dem Risiko von Versorgungsengpässen ausgesetzt, während militärische und ausländische Operationen – insbesondere Israels – bevorzugten Zugang erhalten.“

Millers Bericht scheint mit der offenen Manipulation der Öl-Benchmarkpreise durch die US-Behörden zusammenzuhängen, die den Märkten vermitteln soll, dass trotz der fortlaufenden Freigabe von 172 Millionen Barrel aus der Strategischen Erdölreserve (SPR), die zur Abfederung der durch den Konflikt mit dem Iran verursachten Versorgungsengpässe begonnen wurde, keine Gefahr eines Treibstoffmangels bestehe.

Obwohl die gesetzlich vorgesehene Sicherheitsuntergrenze bei 250 Millionen Barrel liegt (der derzeitige Bestand beträgt rund 300 Millionen), wird dennoch die Erzählung verbreitet, dass die Entnahmen sogar noch weitergehen könnten (bis auf 70 Millionen Barrel). Doch ist das überhaupt möglich? Wie niedrig dürfen die strategischen Ölreserven tatsächlich sinken? Die Lage ist komplizierter, als es den Anschein hat. Die SPR besteht aus zahlreichen unterirdischen Kavernen mit unterschiedlichen Rohölsorten, die unterschiedlich schnell entnommen werden. Einige Kavernen könnten einstürzen, wenn sie zu weit entleert werden. Kurz gesagt: Niemand weiß genau, wo die kritische Grenze liegt. Vieles beruht auf Vermutungen.

Nachdem Trumps militärischer Angriff faktisch gescheitert ist, wäre der einzige Weg zurück an den Verhandlungstisch, von Anfang an echte Zugeständnisse anzubieten. Doch selbst wenn Trump dies täte – würde man ihm glauben? Und würde sein Gemütszustand eine derartige Demütigung überhaupt zulassen?

Das größte Hindernis auf dem Weg zurück zu Verhandlungen mit dem Iran besteht darin, dass Trump und sein engster Kreis den Iran grundlegend missverstehen.

Sie scheinen zu glauben, sie hätten es mit einer unnachgiebigen Hardliner-Führung zu tun, während die iranische Bevölkerung insgesamt einen Ausweg suche.

Das Gegenteil ist der Fall. Die Führung handelt pragmatisch, während die Bevölkerung auf der Straße insgesamt deutlich härter auftritt, Vergeltung fordert und sich fragt, warum überhaupt noch verhandelt werden sollte.

Hinzu kommt, dass Team Trump und seine Unterstützer bei Fox News das frühere amerikanische Selbstbild als „erlösende Nation“ aufgegeben haben und stattdessen – wie Professor Michael Vlahos schreibt – in ein radikal manichäisches Selbstverständnis übergegangen sind, in dem:

„Die amerikanische ‚frohe Botschaft‘ durch das allgegenwärtige Gespenst des Bösen und die Drohung mit Gewalt ersetzt wurde. Die heiligen Worte Freiheit und Demokratie werden zwar weiterhin beschworen, sind jedoch zu einem hohlen Mantra geworden. Das amerikanische ‚Evangelium‘ predigt nicht länger Erlösung und Versöhnung, sondern beschäftigt sich nun mit Durchsetzung und Bestrafung. Diese Kehrtwende erfolgte schlagartig – nach dem 11. September und mit Guantánamo.“

Das eigentliche Problem ist daher die Haltung: Wie soll man mit der Verkörperung des Bösen verhandeln oder überhaupt sprechen – so wie Trump den Iran bezeichnet? Das ist selbstverständlich nicht möglich. Genau darin lag der Zweck einer derart düsteren Darstellung des Gegners. Sie schließt echte Vermittlung aus. Sie schließt eine Lösung aus, die als Machtgewinn für „einen der bösartigsten Menschen der Geschichte“ oder für eine „Bande blutrünstiger Schläger“ angesehen werden könnte. Politik reduziert sich so auf das Streben nach Dominanz über den „Anderen“.

Der Westen vertritt eine bestimmte Denkweise, die er als Wesen des Menschseins betrachtet. Diese Denkweise – oft als apollinisch bezeichnet – ist mit Patriarchat, Gesetz, einer vertikalen Hierarchie sowie säkularer, rationaler und mechanistischer Weltsicht verbunden. Für Zwischenräume oder Mehrdeutigkeiten bleibt kaum Platz. Etwas ist entweder „A“ oder „Nicht-A“.

Demgegenüber steht eine andere Sphäre – häufig als dionysisch bezeichnet –, die die energetische Dualität der Natur und des Menschen ausdrückt: männlich und weiblich; Ordnung und überschäumende Grenzüberschreitung; Rechtschaffenheit und Verfall. Diese Gegensätze bilden Pole des Bewusstseins, die zugleich in uns existieren und einander bedingen. Der dionysische Logos kann dabei als Schatten oder sogar als Auflehnung gegen Apollo verstanden werden.

Und dann gibt es Persephone – die verborgene Seite des dionysischen Schattens –, die das chthonische, weibliche Dasein verkörpert. Hier existiert kein männlicher Gegenpol, sondern allein eine Göttin, die Erdverbundenheit sowie das weibliche Prinzip von Fortpflanzung, Wachstum, Fürsorge und unterirdischem Wissen – der Intuition – ausstrahlt und den zyklischen Kreislauf von Leben, Verfall, Tod und Erneuerung symbolisiert.

Das menschliche Bewusstsein bringt seine Qualitäten jedoch meist nur aus einer bestimmten Perspektive zum Ausdruck. Dennoch schöpfen alle Zivilisationen aus der gesamten Vielfalt dieser Bewusstseinsanteile, die jeweils auf ihre eigene Weise eine bestimmte Kultur prägen.

In einer Kultur zu denken bedeutet, auf eine bestimmte Weise zu denken. Wer jedoch einer anderen Kultur, einer anderen Ethnie oder einer anderen Religion angehört, denkt anders. Dennoch bleiben wir alle Menschen.

So sieht sich Trumps imperialer Hochmut zunehmend mit der Tatsache konfrontiert, dass es äußerst schwierig – vielleicht sogar unmöglich – sein wird, eine Lösung für den Nahen Osten zu finden. Wer die Welt ausschließlich aus einer apollinischen Perspektive betrachtet, denkt im Kern männlich und ausschließend, versteht das Anderssein nicht und beruft sich stattdessen auf einen Anspruch außergewöhnlicher Privilegien. Eine Vielfalt unterschiedlicher Denkweisen kann in diesem Weltbild weder erkannt noch anerkannt werden.

Die USA haben den Krieg verloren. Indem Trump eine derart kompromisslose manichäische Sprache gewählt hat, hat er sich faktisch von jeder möglichen diplomatischen Lösung abgeschnitten. Durch die Ausweitung des Krieges auf den Libanon, den Jemen, Syrien und den Irak hat er jeden diplomatischen Ansatz zusätzlich erschwert. Alle diese Konfliktfelder hängen miteinander zusammen, verfolgen jedoch zugleich eigene Ziele. Eine Lösung erfordert daher ein komplexes Geflecht unterschiedlicher Fragen und nicht lediglich einen binären Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Die USA werden letztlich kapitulieren müssen – mit der Folge, dass der Iran zu einer Regionalmacht aufsteigt (was Russland und China stärkt), während sich die Region nach und nach auf diese neue Realität in Westasien einstellen wird.