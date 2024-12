Meine Geschichten als Gynäkologin und Geburtshelferin in Gaza enthüllen die Wahrheit über den Völkermord in Gaza

Ich bin Gynäkologin und Geburtshelferin, die während des israelischen Völkermords in Gaza gearbeitet hat. Ich habe die Zerstörung des medizinischen Sektors in Gaza aus erster Hand gesehen. Die Geschichten meiner Patienten erzählen die Geschichte des Völkermordes.

Ich bin Dr. Areej Hijazi, ein Geburtshelfer und Gynäkologe. Vor dem Krieg im Oktober 2023 habe ich im al-Shifa Medical Complex in Gaza gearbeitet, und jetzt arbeite ich im Emirati Hospital in Rafah. In diesem Artikel werde ich über meine Erfahrungen als Geburtshelfer und Gynäkologe während des Völkermords in Gaza berichten.

Der Krieg begann, als ich in der geburtshilflichen Abteilung des al-Shifa Medical Complex Dienst hatte. Ich erinnere mich an die Angst auf den Gesichtern der meisten Patientinnen, als sie unter dem Lärm der Raketen unter Geburtswehen litten.

Schwangere Frauen sind die versteckten Opfer in diesem Krieg. Ich habe während des Krieges einen Monat lang im Al-Shifa gearbeitet, dann wurde meine Arbeit wegen der großen Zahl von Verletzten ins Al-Helou International Hospital verlegt. Das Entbindungsgebäude von Al-Shifa wurde in ein Gebäude für die Verwundeten und Kriegsverletzten umgewandelt.

Am 1. November, als ich in Al-Helou arbeitete, machte ich nach einer anstrengenden Schicht eine Pause in der Notaufnahme. Bald darauf weckte mich das donnernde Geräusch von unerbittlichem Granatenbeschuss auf. Israelische Panzer bombardierten das Krankenhaus und seine Umgebung und zielten auf den fünften Stock, in den alle Fälle aus der Geburtshilfeabteilung von al-Shifa verlegt worden waren;

Angst ergriff mich. Alle waren in Panik und rannten nach draußen. Schwangere Frauen und Patienten, die noch an Infusionen und Blasenkatheter angeschlossen waren, flüchteten barfuß und in blanker Angst.

In diesem Moment begriff ich das Ausmaß der Verwüstung, die Israel über uns bringen wollte. In diesem Moment beschloss ich, in den Süden zu ziehen, um mein Leben und das meiner Familie zu schützen.

Ich wurde nach Khan Younis umgesiedelt und arbeitete im Nasser Medical Hospital. Im Januar zog ich dann nach Rafah, um im emiratischen Krankenhaus zu arbeiten, wo ich bis heute geblieben bin.

Die Geschichten meiner Patienten

Es gibt viele Patienten, an die ich mich auf diesem Weg erinnere.

Eine Patientin, die ich nie vergessen werde, ist Shahd Al-Qatati, 20 Jahre alt, auch wenn es schon ein ganzes Jahr her ist, dass ich sie behandelt habe. Sie war von der Trauma-Abteilung verlegt worden, um nach ihrem Fötus zu sehen, weil er sich nicht mehr bewegte. Ich werde ihr Gesicht an diesem Tag nie vergessen – ein junges, hübsches, ruhiges Mädchen in einem Zustand des totalen Schocks. Sie war aus dem dritten Stock ihres Hauses gestürzt, nachdem eine Rakete dort eingeschlagen war. Dies hatte zum Märtyrertod ihres Mannes geführt. Sie waren erst seit einigen Monaten verheiratet. Eines ihrer Beine war amputiert, und ihre anderen drei Gliedmaßen waren gebrochen. Nun musste sie einen Kaiserschnitt vornehmen lassen, weil sie im sechsten Monat ihren Fötus verlor. Shahd war gezwungen, den Schmerz des Verlustes und den Schmerz des Kaiserschnitts gemeinsam zu ertragen.

Ich erinnere mich auch an die Patientin M.A., 19 Jahre alt, die ich im zweiten Schwangerschaftsmonat betreute. Sie kam in Begleitung ihres Vaters und ihrer Schwester in die Entbindungsstation, weil sie hohes Fieber und vaginale Blutungen hatte. Aufgrund der gefährlichen Situation im nördlichen Gazastreifen konnte sie nicht früher kommen. Sie kam an dem Tag in die Entbindungsstation des al-Shifa-Komplexes, als unsere Abteilung in ein anderes Krankenhaus verlegt wurde. Ihr Zustand erforderte eine intensive Behandlung, da bei ihr eine aseptische Fehlgeburt diagnostiziert worden war. Es waren keine Intensivbetten verfügbar, da diese mit Kriegsverletzten belegt waren. Sie wurde in ein Krankenhaus ohne Intensivstation verlegt, wo sie innerhalb von 24 Stunden starb. Ich erinnere mich an sie, als wäre ich gestern bei ihr gewesen. Es war ihre erste Schwangerschaft.

Wie Sie sich vorstellen können, erschwert der Völkermord den Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung, was die Situation von Müttern und schwangeren Frauen noch verschlimmert. Ich erinnere mich an eine meiner jüngsten Patientinnen, Salma, die letzten Monat in die Entbindungsstation kam. Sie hat nur ein Kind und hoffte, ihm ein Geschwisterchen zu schenken. Salma erzählte mir, dass sie drei Monate lang keine Nachsorgetermine wahrgenommen hatte, weil sie während des anhaltenden völkermörderischen Krieges wiederholt vertrieben worden war. Sie kam ins Krankenhaus, nachdem sie in den vergangenen 24 Stunden keine Bewegungen des Fötus gespürt hatte. Tragischerweise zeigte die Ultraschalluntersuchung keinen fötalen Herzschlag, was auf eine Fehlgeburt hindeutete.

Es ist nicht nur der Krieg, der Unschuldige tötet; die Auswirkungen von Raketen, Bomben und giftigem Rauch in der Luft, die von schwangeren Frauen eingeatmet werden, führen zu vielen Komplikationen, von denen die Fehlgeburt die wichtigste ist.

Erst letzte Woche erzählte mir eine der Patientinnen, M.R., 27 Jahre alt, dass sie nach fünf Jahren Unfruchtbarkeit ihr erstes Kind bekommen hatte, das jedoch im Alter von vier Monaten in diesem Krieg den Tod fand. M.R. erlitt ein tiefes psychologisches Trauma, wurde aber bald wieder schwanger. Sie kam ins Krankenhaus, weil sie Unterleibsschmerzen hatte und nach dem Fötus sehen wollte. Ich wusste nicht, wie ich ihr sagen sollte, dass sie auch ihr zweites Kind verloren hatte, bevor es geboren wurde;

Gegenwärtige Lage

Viele Ärzte haben sich geweigert, aus dem Norden in den Süden zu evakuieren, und darauf bestanden, im Norden zu bleiben, um die Patienten dort zu versorgen. Die Lage im Norden ist schlimmer als im Süden, vorwiegend im Gebiet Jabalia, das bis heute unter täglichen Massakern, Artilleriebeschuss und Scharfschützenangriffen auf Bürger leidet;

Schwangere Frauen im nördlichen Gazastreifen haben versucht, das Kamal-Adwan-Krankenhaus und das Al-Awda-Krankenhaus zu erreichen, aber aufgrund der verstärkten Bombardierung gibt es nahezu keine Schwangerenvorsorge, und es ist äußerst schwierig, die Gesundheitseinrichtungen zu erreichen. In vielen Fällen weigern sich schwangere Frauen, die sich einem Kaiserschnitt unterziehen müssen, auch nur über Nacht im Krankenhaus zu bleiben, da die Krankenhäuser und ihre Umgebung wiederholt Ziel israelischer Angriffe waren. Viele haben sich aus Angst um ihr Leben dafür entschieden, sich in überfüllten Schulen zu erholen, in denen es an grundlegenden Dingen fehlt.

Angesichts der anhaltenden israelischen Aggression und der Schließung des Grenzübergangs Rafah leiden Krankenhäuser und Gesundheitszentren unter einem Mangel an Medikamenten und an Damenbinden. Obwohl sie für alle Frauen notwendig sind, hat sich ihr Preis derzeit verdoppelt oder sogar noch mehr.

Die erhebliche Zunahme der Verwendung von Verhütungspillen, die in den UNRWA-Zentren oder Apotheken nicht mehr erhältlich sind, sowie die Schließung des Grenzübergangs Rafah verschlimmern die humanitäre Katastrophe.

Die Lage in Gaza ist in der Tat entsetzlich. Der Zusammenbruch der medizinischen Einrichtungen und die Zunahme von Schwangerschaftskomplikationen aufgrund des anhaltenden Konflikts sind alarmierend. Der Anstieg der Fälle von Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsbluthochdruck, frühen Fehlgeburten, fetalen Missbildungen, vorzeitiger Plazentalösung, Uterusruptur, postpartalen Blutungen und sogar postpartalen Depressionen sind klare Indikatoren für die schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit der Mütter.

Erschwerend kommt hinzu, dass es kein Gesundheitserziehungssystem gibt, das Frauen unterrichtet.

Auch wenn diese Faktoren in den Zahlen und Statistiken, die über den Krieg verbreitet werden, nicht erwähnt werden, so sind dies doch alles Realitäten, die die schreckliche Wahrheit des Völkermords im Gazastreifen vermitteln.