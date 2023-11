Ein weiteres meisterhaftes Interview zu Gaza von Dominique De Villepin, dem ehemaligen französischen Premierminister, der meiner Meinung nach der beste Diplomat ist, den der Westen seit Jahrzehnten hervorgebracht hat.

Auch hier bin ich der Meinung, dass seine Worte so wichtig und so selten unter den westlichen Staats- und Regierungschefs sind, dass ich mich entschlossen habe, sie vollständig zu übersetzen:

„Die israelische Regierung, Benjamin Netanjahu, hat am 7. Oktober in zweierlei Hinsicht versagt. Erstens in ihrer Fähigkeit, das israelische Volk zu schützen, indem sie Massaker zuließ, die abscheulich sind. Sie trägt die direkte Verantwortung für das, was geschehen ist. Und sein zweites Versagen besteht darin, dass er eine Besatzungs- und Siedlungspolitik gefördert hat, die im Westjordanland andauert und eine weitere Bedrohung für Israel darstellt, wenn eine zweite Front im Westjordanland eröffnet wird.

Gewalt garantiert nicht die Sicherheit eines Volkes! Das müssen alle Israelis heute begreifen. Und es ist wichtig, dass die israelische Regierung seit dem 7. Oktober die Entscheidung getroffen hat, die Gewalt zu eskalieren. Sie wissen, dass weder Gewalt noch Rache Frieden und Sicherheit garantieren. Was Frieden und Sicherheit schafft, ist Gerechtigkeit! Und der Gerechtigkeit wird heute nicht Genüge getan.

Die Rechtfertigung der israelischen Regierung für die heutigen Bombardierungen ist falsch, und die gesamte internationale Gemeinschaft kann das sehen. Das Prinzip lautet: „Wir zielen auf Terroristen und leider trifft es auch die Zivilbevölkerung“, was in der Militärsprache euphemistisch „Kollateralschaden“ genannt wird. Es muss klar sein, dass diese Kollateralschäden nicht zufällig sind. Das heißt, sie sind vorhersehbar und werden voll in Kauf genommen.

[Moderator: „Aber noch einmal: Die Verantwortung liegt nicht allein bei Israel.“]

Aber noch einmal: Hören wir auf, nach der Verantwortung zu fragen, sondern schauen wir uns an, was vor Ort passiert! Überlassen wir die Schuldzuweisung den Historikern. Was wir wollen, ist ein Ende der Gewalt, ein Ende dieser Massaker. Israel bringt sich mit dieser Art der Kriegsführung und mit diesen Angriffen selbst in Gefahr, und heute noch mehr.

Wir haben es im Wesentlichen mit einer Rachepolitik der Regierung Netanjahu zu tun. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, aber Selbstverteidigung gibt nicht das Recht, wahllos Zivilisten zu töten. Wenn man auf einen Krankenwagen zielt, kann man sich immer vorstellen, dass ein Terrorist darin saß oder auch nicht. Aber das Ergebnis ist, dass Kinder und Frauen sterben. Jedes getötete Kind, jede getötete Frau sind mehr Terroristen. Deshalb ist das, was Israel erreicht, genau das Gegenteil von dem, was es will. Deshalb ist es heute wichtig, diese Logik zu ändern und zu einer vernünftigen Strategie zurückzukehren.

Geiseln: Es muss alles getan werden, um ihre Freilassung zu erreichen. Aber vergessen wir nicht: Auch das palästinensische Volk ist Geisel, von der Hamas und von Israel. Und die Hamas, das wissen wir alle, kümmert sich wenig um das palästinensische Volk. Wenn man also der Hamas sagt: „Wir werden die Belagerung nicht aufheben, wir werden keinen humanitären Waffenstillstand haben, solange die Geiseln nicht freigelassen werden“, dann ist das ein Dialog der Tauben.

Benjamin Netanjahu führt einen Krieg, um alles zu tun, damit eine politische Lösung nicht auf den Tisch kommt. Und hier muss die internationale Gemeinschaft, Europa, die Vereinigten Staaten, Benjamin Netanyahu sagen, dass dieser Krieg inakzeptabel ist. Er ist inakzeptabel, weil er uns direkt [in die Eskalation] führt – denn wir können es gut sehen, von der Hamas werden wir zum Iran übergehen, vom Iran werden wir zu anderen Zielen übergehen, und dann kommen wir in die Logik eines Kampfes der Kulturen. Wenn Benjamin Netanjahu sagt, dass es einerseits die Menschen des Lichts und andererseits die Menschen der Finsternis gibt, dann können wir sehen, in welcher Spirale wir uns befinden.

Alle Kriege der letzten zwanzig Jahre sind Kriege, die beginnen und nicht enden. Es sind eingefrorene Konflikte. Wir wissen, wie man einen Krieg beginnt, wir wissen nicht, wie man ihn beendet. Und Benjamin Netanjahu könnte den Gaza-Streifen kontrollieren, es würde sich nichts ändern. Es wird weiterhin Terroranschläge geben, die Israelis werden weiterhin in Angst leben. Wir müssen da hinauskommen. Der zweite Grund, warum dies ein Krieg von gestern ist, ist, dass der Krieg gegen den Terrorismus noch nirgendwo gewonnen wurde. Gewalt ist nicht die Antwort. Rache ist nicht die Antwort. Die Antwort ist Gerechtigkeit, und das ist es, was alle Völker der Welt, alle, die heute zuschauen, nach Gerechtigkeit verlangen.

Heute müssen wir Benjamin Netanjahu daran hindern, seine selbstmörderische Logik fortzusetzen, die Israel zu einem belagerten Staat machen wird. Sie können Gaza belagern, aber sie werden belagert werden. Und glauben Sie nicht, dass wir morgen wieder einen friedlichen Diskurs mit Saudi-Arabien, mit den arabischen Staaten haben werden, der die Situation normalisiert: Nein! Die Wunden der Geschichte werden wieder aufbrechen.

Israel hat ein Interesse daran, einen verantwortungsvollen Staat an seiner Seite zu haben. Und dieser verantwortungsbewusste Staat, hören wir auf mit der Haarspalterei, muss ganz klar das Westjordanland sein, das gesamte Westjordanland. Es muss der Gazastreifen sein, mit einem Zugang zwischen den beiden Gebieten, und Ostjerusalem. Das Problem ist, und das ist der springende Punkt in der Eskalation von Benjamin Netanjahu, dass Benjamin Netanjahu das nicht will. Und die Politik der Trennung muss menschenwürdig sein. Das heißt, sie muss den Palästinensern einen Staat geben, in dem sie leben können, einen lebensfähigen Staat, einen wirklichen Staat, der sich selbst aufbauen kann, der in Frieden leben kann….

[Moderator: „Heißt das, dass die Siedlungen im Westjordanland geräumt werden müssen?“]

Nun, als wir Algerien verließen, gab es eine Million Franzosen, die Algerien verließen. Heute gibt es 500.000 Israelis, die im Westjordanland siedeln und 200.000 in Ostjerusalem.

[Moderator: „Sie müssen das Westjordanland verlassen?“]

Ja, das ist Geschichte, das ist Verantwortung, das ist der Preis! Das ist der Preis für die Sicherheit Israels! Und all jene, die heute denken, dass es nie genug sein wird, machen die schlechteste Politik“.