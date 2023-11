The Great Reset Teil 2 – Ein Camp ohne Außenwelt

Von Simon Elmer

„Heute ist nicht die Stadt, sondern das Lager das grundlegende biopolitische Paradigma des Westens“. Giorgio Agamben, Homo Sacer: Souveräne Macht und nacktes Leben, 1995

In Teil 1 dieses Artikels habe ich die Apparate der Biomacht identifiziert, durch die unsere Freiheiten und unsere Demokratien im Westen heute bedroht sind, und die ich als die „Vier Reiter der Apokalypse“ bezeichnet habe.

Da ich jedem der letzten drei dieser Apparate der Biomacht – der Agenda 2030 der UNO, dem Pandemievertrag der WHO und der digitalen Währung der Zentralbanken – ein Kapitel meines neuen Buches The Great Reset widme, werde ich hier nur auf den ersten von ihnen eingehen, obwohl er in meinem ganzen Buch vorkommt, denn ein System der digitalen Identität ist das Tor zum digitalen Lager, in dem uns die anderen drei gefangen halten werden.

Sie alle sind darauf angewiesen, dass es zu ihrer Durchsetzung vorhanden ist, und in dieser Hinsicht ist es das wichtigste und dasjenige, dem am meisten Widerstand entgegengesetzt und das am meisten besiegt werden muss. Seit einiger Zeit wird über eine Form der digitalen Identität gesprochen, und obwohl jeder zu wissen scheint, was das ist, scheint es keinen großen Widerstand gegen ihre Einführung im Vereinigten Königreich zu geben, was meiner Meinung nach darauf hindeutet, dass wir sie in Wirklichkeit überhaupt nicht verstehen.

Das Tor zur digitalen Identität

Während der Abriegelung des Vereinigten Königreichs wurde die digitale Identität im Zusammenhang mit dem chinesischen Gesundheitspass diskutiert, der jetzt voll funktionsfähig und mit dem chinesischen Sozialkreditsystem verknüpft ist und der wie eine Ampel drei Signale für den Zugang zu verschiedenen Aspekten des öffentlichen Raums und der Dienstleistungen hat: grün für freien Zugang; gelb für eingeschränkten Zugang oder nur unter der Bedingung, dass weitere Nachweise erbracht werden (z. B. die Teilnahme an einem PCR-Test); und rot für das Verbot von allem, vom Erhalt eines Bankkredits, dem Zugriff auf Ihr Bankkonto, der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, dem Wechsel zwischen verschiedenen Zonen einer Stadt bis hin zur Erlaubnis, Ihr Haus zu verlassen. In Europa haben viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Verwendung des digitalen COVID-Zertifikats der EU, das unter dem Namen „Grüner Pass“ bekannt ist, allgemein oder teilweise vorgeschrieben, z. B. für Angehörige bestimmter Branchen wie Gesundheit, Bildung, Polizei und andere öffentliche Dienste. Die Technologie dafür wurde später von der Weltgesundheitsorganisation aufgegriffen, die im Juni 2023 gemeinsam mit der Europäischen Kommission das Globale Netzwerk für digitale Gesundheitszertifizierung der WHO ankündigte und alle Mitgliedstaaten – darunter auch das Vereinigte Königreich – aufforderte, dieses zu übernehmen und sich an der Entwicklung zu beteiligen.

Im Vereinigten Königreich selbst gab es den NHS-COVID-Pass, der mit Ausnahme von Pflegepersonal nie als Beschäftigungsvoraussetzung durchgesetzt wurde, den aber private Unternehmen als Bedingung für die Beschäftigung, den Zugang zu ihren Räumlichkeiten und die Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen durchsetzen durften und sollten. Im April 2022, als die durch das Coronavirus gerechtfertigten Vorschriften im Vereinigten Königreich aufgehoben wurden, vergab das Ministerium für Gesundheit und Soziales den 18-Millionen-Pfund-Auftrag zur Entwicklung des NHS-COVID-Passes an das dänische IT-Unternehmen Netcompany Ltd. In der Spezifikation für das Projekt hieß es:

Die Regierung könnte einen obligatorischen COVID-Pass für den Zugang zu Orten mit hohem Risiko einführen, wenn die Daten darauf hindeuten, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des NHS erforderlich sind. In Vorbereitung auf diese Möglichkeit haben wir die Änderungen so gestaltet, dass zwei Stufen von Inlandspässen unterstützt werden. Die Funktionalität wird so lange ausgeschaltet, bis sie benötigt wird. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion, wenn die Regierung ein Mandat erteilt. Ist ein Bürger vollständig geimpft, medizinisch befreit oder hat er an einer klinischen Studie teilgenommen, hat er Anspruch auf einen (obligatorischen) „All-Venues“-Ausweis. Wenn ein Bürger nur eine natürliche Immunität oder negative Testergebnisse hat, kommt er nur für einen (freiwilligen) Ausweis für „begrenzte Orte“ in Frage.

Im Vorgriff auf dieses Mandat und das „Einschalten“ der digitalen Identität führte die britische Regierung in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 eine Konsultation zu einem Gesetzesentwurf durch, den sie – vermutlich in Abgrenzung zum weithin abgelehnten „Impfpass“ – „Identitätsüberprüfung“ nannte.

Die Konsultation endete am 1. März 2023; der rechtliche Rahmen für ein System der digitalen Identität wurde jedoch erst durch den Digital Economy Act 2017 geschaffen, der die rechtlichen Hindernisse für den Datenaustausch im Vereinigten Königreich beseitigte. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Rechtsverordnung zur Einführung eines Systems der digitalen Identität im Vereinigten Königreich im Juli 2023 erlassen werden sollte, aber wir warten immer noch auf das Mandat der Regierung.

Was wird dieses System bewirken?

Gegenwärtig fördert die britische Regierung die digitale Identität im Hinblick auf einen leichteren Zugang, größere Bequemlichkeit und mehr Sicherheit. So wird im Rahmen des Online Safety Act 2023 die digitale Identität eine Voraussetzung für den Zugang zum Internet sein, nicht um zu zensieren, was wir sehen, lesen und schreiben können, sondern um Kinder vor Pornografie und Grooming Gangs zu schützen.

Nach dem Wahlgesetz von 2022 wird die digitale Identität eine Voraussetzung für die Stimmabgabe sein, nicht um die Bürger noch mehr von der Teilnahme an den Wahlen abzuhalten, sondern um illegale Stimmabgaben zu verhindern. Sie wird eine Voraussetzung für den Bezug von Universalkrediten oder, in Zukunft, des Universellen Grundeinkommens sein, und zwar nicht, um verarmte und arbeitslose Menschen zu einer obligatorischen Umschulung und Arbeit zu zwingen, sondern um betrügerische Leistungsanträge zu verhindern. Es wird eine Voraussetzung für den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinischer Versorgung, Bildung und Beschäftigung sein, nicht um uns zu kontrollieren, wenn die Weltgesundheitsorganisation eine neue Pandemie ausruft, sondern um die Bevölkerung vor künftigen Gesundheitskrisen zu schützen. Sie wird eine Voraussetzung für Reisen und Freizügigkeit zwischen den Nationalstaaten und innerhalb des Vereinigten Königreichs sein, nicht um die von der Agenda 2030 auferlegten Einschränkungen unserer Freiheiten durchzusetzen, sondern um die illegale Einwanderung in das Vereinigte Königreich zu stoppen und den Planeten vor dem „globalen Sieden“ zu bewahren. Es wird eine Voraussetzung für die Eröffnung eines Bankkontos sein, nicht um uns zu zwingen, ein Digitales Pfund-Konto zu eröffnen, sondern um Finanzkriminalität zu verhindern.

Und genau wie in China wird das System der sozialen Anerkennung, das sich auf die digitale Identität stützt, nicht auf Einzelpersonen beschränkt sein, sondern sowohl für private Unternehmen als auch für öffentlich finanzierte Einrichtungen gelten. US-Vermögensverwalter wie BlackRock haben beispielsweise deutlich gemacht, dass die Einhaltung der Verhaltensweisen, die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgeschrieben sind, und die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien, durch die sie durchgesetzt werden, jetzt eine Bedingung für Beschäftigung, Bankkredite, Investitionen und andere Aspekte der Geschäftstätigkeit sind, die früher durch die Arbeits- und Handelsgesetze eines souveränen Staates bestimmt wurden; und die Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung dieser neuen Normen wird mit der Entwicklung und Ausweitung von Systemen der digitalen Identität auf der ganzen Welt exponentiell zunehmen.

Diese Durchsetzung der biopolitischen Anforderungen der Staatsbürgerschaft außerhalb des rechtlichen Rahmens von Nationalstaaten oder internationalem Recht entspricht der Art und Weise, wie der NHS COVID-Pass in Großbritannien während des zweijährigen Lockdowns eingesetzt wurde. Die Entscheidung, diesen Pass zu verlangen, wurde von der britischen Regierung getroffen, aber sie wurde nicht durch Gesetzgebung vorgeschrieben, auch nicht in den täglichen, durch das Coronavirus gerechtfertigten Verordnungen, die in Gesetze umgesetzt wurden. Vielmehr wurde die Verantwortung für die Durchsetzung des COVID-Passes auf den privaten Sektor übertragen. Obwohl uns eine Rechtsverordnung versprochen wurde, die diese Anforderung in ein Gesetz umwandelt, glaube ich, dass das britische System der digitalen Identität letztlich an die Unternehmen des Vereinigten Königreichs, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, übergeben wird, wo es als Bedingung für die Beschäftigung und als Gewohnheit sowohl von Arbeitgebern als auch von denjenigen, die mit ihren Unternehmen Handel treiben und ihnen Kredite gewähren, durchgesetzt werden wird.

Wie ich in diesem Buch noch eingehender erörtern werde, ist es umso schwieriger, diese Normen in Frage zu stellen, je mehr die Anforderungen der Staatsbürgerschaft aus einem rechtlichen Rahmen herausgelöst und, wie Foucault schrieb, zu „Verteilungen um die Norm herum“ werden. Dies ist das Ziel der Biomacht.

Die erste Frage, die der britischen Öffentlichkeit bei einer öffentlichen Konsultation zur digitalen Identität gestellt werden sollte, ist nicht – wie geschehen – ob und inwieweit sie dieses oder jenes im Digital Economy Act 2017 geforderte Ziel erfüllt, sondern vielmehr, ob die britische Öffentlichkeit ein solches System wünscht. Die Regierung hat in ihrem Wahlprogramm kein Mandat für die Einführung dieses Systems, und ihr Versäumnis, die britische Öffentlichkeit über das Überwachungs- und Kontrollsystem zu informieren, dessen Schlüssel die digitale Identität ist, stellt eine Vernachlässigung der Pflicht jedes gewählten Exekutivorgans dar, eine informierte Zustimmung einzuholen, bevor es in die Rechte und Freiheiten derer eingreift, zu deren Regierung es gewählt wurde. Die Scheinkonsultation der Regierung, auf die ich geantwortet habe, lieferte keinen der Zusammenhänge, die die Öffentlichkeit benötigt, um eine solche informierte Zustimmung zu geben. Schlimmer noch, sie nahm die Einführung eines Systems der digitalen Identität als vollendete Tatsache hin. Indem die Konsultation in Begriffen wie „Nutzen“ für die Öffentlichkeit und undefinierten und ideologischen Begriffen wie „Wohlergehen“ abgehandelt wurde, hat die Konsultation absichtlich die wahre Bedeutung, Reichweite und den Zweck der digitalen Identität verschleiert.

Im Gegensatz zu dem, was uns die Regierung erzählt hat, kommt ein System zur „Identitätsüberprüfung“ weder den einzelnen Haushalten zugute noch verbessert es die öffentlichen Dienstleistungen. Das haben wir bei den Vorschlägen der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde für den NHS-COVID-Pass gesehen, der im Vereinigten Königreich fast mit der Begründung eingeführt worden wäre, die Bewegungen der britischen Bürger unter Verschluss zu halten und einzuschränken. Das, was man besser als System der digitalen Identität bezeichnen sollte, nützt nur denjenigen, die ein solches System nutzen wollen, um diejenigen zu überwachen, zu regulieren, zu korrigieren und gegebenenfalls zu bestrafen, die sich nicht an die neuen Verhaltenskodizes halten, die uns die Regierung und die nicht gewählten internationalen Technokratien, die diese Kodizes formulieren, auferlegen, einschließlich unserer Rede.

Der in ganz Europa eingeführte „Grüne Pass“ hat gezeigt, dass diese durch Verbote unserer Bewegungen, Sanktionen für unseren Konsum, außergesetzliche Bußgeldbescheide und die Abschaffung unserer Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten durchgesetzt werden, wobei die Regierungen des Westens bewiesen haben, dass sie bereit sind, diese mit außerordentlicher und in vielen Ländern beispielloser Polizeibrutalität durchzusetzen.

Sobald dies jedoch durchgesetzt ist, werden das Eingreifen der Polizei und der rechtliche Rahmen, innerhalb dessen sie locker agiert, immer weniger notwendig sein, da wir uns auf die Biopolitik des Stakeholder-Kapitalismus zubewegen. Wie die britische Regierung sehr wohl weiß, wird die digitale Identität nicht isoliert von, sondern in Verbindung mit anderen Technologien und Programmen zur Überwachung und Kontrolle der britischen Bevölkerung eingeführt, darunter das digitale Pfund der Bank of England, die 15-Minuten-Städte, die Ultra-Low-Emission-Zone des Londoner Bürgermeisters, die Anforderungen der Agenda 2030 und die durchsetzbaren Verpflichtungen des Pandemievertrags der WHO. Diese Maßnahmen, die derzeit als bloße Verbesserungen der Infrastruktur des britischen Staates umgesetzt werden, werden die Möglichkeiten des britischen Volkes, unsere Regierenden zu kontrollieren, zu beeinflussen oder zur Rechenschaft zu ziehen, grundlegend – und, wie ich bereits sagte, vielleicht unwiderruflich – verändern. Und doch wissen nur wenige Mitglieder der britischen Öffentlichkeit überhaupt von diesen Programmen, geschweige denn, wie sie eingesetzt werden sollen. Wir haben sicherlich nicht für sie gestimmt. Und wie die Scheinkonsultation der Regierung zur „Identitätsüberprüfung“ zeigt, wird man uns auch nicht dazu auffordern, dies zu tun. Die digitale Identität ist das Tor zu diesem kollektiven Überwachungs- und Kontrollsystem, das die Bezeichnung „totalitär“ wirklich verdient.

Es wurde so wenig darüber bekannt gegeben, wie sie funktionieren wird, dass es schwierig ist, zu sagen, was sie enthalten wird; aber als Teil des Systems der Sozialen Kreditwürdigkeit wird die digitale Identität sicherlich unsere Kreditgeschichte enthalten. Sie wird mit ziemlicher Sicherheit unseren Online-Suchverlauf enthalten. Und wie das Global Digital Health Certification Network der Weltgesundheitsorganisation andeutet, wird sie mit Sicherheit unsere biometrischen Daten enthalten. Und was wir von China lernen können, ist, dass die soziale Einhaltung nicht nur die Einhaltung von Biosicherheitsvorschriften in einem rechtlichen Rahmen bedeutet, sondern auch die Einhaltung der neuen Verhaltensnormen, die wir seit März 2020 bereits so bereitwillig akzeptiert und normalisiert haben. Dazu gehören nun die Zensur von Reden und Meinungen, die den von unserer Regierung vertretenen widersprechen, die Verschärfung der Bedingungen für unsere bisher unveräußerlichen Rechte und Freiheiten und die Befolgung der Diktate von Technokratien, auf deren Zusammensetzung und Entscheidungen wir keinen Einfluss haben. Sie wird dazu dienen, unsere Bewegungsfreiheit zu überwachen, einzuschränken und zu kontrollieren, und zwar nicht nur in unseren Ländern, sondern auch in den 15-Minuten-Städten, die derzeit unter dem Vorwand eingeführt werden, die Luftverschmutzung und die globale Erwärmung zu verringern. Zu diesem fadenscheinigen Zweck wird sie unseren Verbrauch von Energie, Wärme, Lebensmitteln und Wasser erfassen und einschränken.

In der Praxis wird sie unser Verhalten, unsere Meinungen und unsere Befolgung der neuen Orthodoxien der „Wake Ideology“ überwachen und aufzeichnen. Auf diese Weise wird sie unseren Zugang zu allem, vom Internet über Bankgeschäfte und Beschäftigung bis hin zu Gesundheitsfürsorge, Wohlfahrt und Bildung, bestimmen. Wenn es nach der Bank of England geht, wird dies eines Tages die Bedingung für den Zugang zu der einzigen noch existierenden Währung sein, über die sie die vollständige Kontrolle hat.

Ein Lager ohne Außenseite

Warum also zeigt die britische Öffentlichkeit so wenig Interesse, so wenig Widerstand und eine so passive Akzeptanz unserer Einschließung in das Lager der Biosicherheit, zu dem die digitale Identität das Tor ist? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, befasst sich der zweite Teil meines Buches nicht nur mit diesen neuen Apparaten der Biomacht, sondern auch mit den Technologien der Biomacht im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr mit den Ideologien, die uns für ihre Umsetzung als dominantes Paradigma der Regierungsführung im Westen indoktrinieren.

Der erste davon ist natürlich der Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine, der zwar im Februar 2014 mit dem Sturz der demokratisch gewählten Regierung begann, in der Vorstellung der meisten Westler aber erst im Februar 2022, als wir uns von zwei Jahren Abriegelung lösten. Der Übergang vom so genannten „Krieg gegen den COVID“ zum Krieg gegen Russland erfolgte daher fast nahtlos, und diejenigen, die sich an die Bedingungen des ersteren halten, haben sich als die lautesten Verfechter der Lügen des letzteren erwiesen, vor allem, was den Zeitpunkt und die Gründe für dessen Beginn betrifft.

In gewisser Hinsicht handelt es sich um eine neue Form der Kriegsführung, da die US-Vermögensverwalter, die seit einiger Zeit die US-Außenpolitik bestimmen, nicht wie in Syrien, Irak, Libyen und Afghanistan das Leben junger US-Soldaten zur Durchsetzung ihrer Interessen einsetzen, sondern nun das Leben der Bürger fremder Länder – in diesem Fall Hunderttausende ukrainischer Opfer – benutzen, um das öffentliche Vermögen, die natürlichen Ressourcen und sogar die Wirtschaft der Ukraine in ihre Hände zu zwingen. Dass sie dabei Teile des Landes in Trümmer gelegt, die Menschen in Armut gestürzt und die Institutionen in die politische Ohnmacht getrieben haben, ist ihnen gleichgültig, es sei denn, das Gemetzel rechtfertigt es, noch mehr Geld der US-Steuerzahler für den „Wiederaufbau“ dessen, was sie zerstört haben, zu fordern.

Die Ukraine ist ein blutiges Beispiel und eine Warnung an die Welt, was mit einem ehemals souveränen Staat geschehen kann, wenn die Körper und das Leben seiner Menschen einem Krieg ausgesetzt werden, dessen Ziel die biopolitische Kontrolle über ein ganzes Volk ist. In der Tat ist die Ukraine das Versuchsfeld für die digitale Transformation der Infrastruktur eines ganzen Staates, einschließlich Online-Bildungs- und -Gesundheitsdiensten, digitaler Zentralbankwährung, so genannter E-Governance, einschließlich eines durch Smartphone-Apps ersetzten öffentlichen Dienstes, COVID-Zertifizierung auf demselben und einer durch künstliche Intelligenz gesteuerten Justiz und Armee. Der 32-jährige stellvertretende Premierminister der Ukraine, Mykhailo Fedorov, hat diese dystopische Zukunft, die direkt aus dem Hollywood-Kino stammt, als „Judge Dredd“ bezeichnet. Das Land hat bereits ein KI-System erprobt, das vor dem Gerichtsverfahren und vor der Verurteilung Berichte erstellt, in denen das Risiko einer Straftat eines Verdächtigen bewertet wird.

Mit demselben Ziel, wenn auch mit anderen Mitteln, haben die Orthodoxien des Transgenderismus ihren inzwischen unbestrittenen Status als Teil der offiziellen Ideologie des Stakeholder-Kapitalismus im Westen erreicht, und zwar in einem Zeitraum, der kaum länger war als der, der für die Durchsetzung der ebenso offiziellen Orthodoxien des Krieges in der Ukraine benötigt wurde. Nur wenige scheinen darüber nachgedacht zu haben, warum inmitten der gewaltigen Umwälzungen, die wir seit März 2020 erlebt haben, Regierungen, Unternehmen und öffentliche Institutionen, die ansonsten darum kämpfen, die Menschheit vor einer Reihe von fabrizierten „Krisen“ zu retten, plötzlich so viel Zeit, Mühe und Geld darauf verwenden, die Orthodoxien von „trans“ in unsere Gesetze zu schreiben, sie in unserer Politik umzusetzen, sie in unseren Medien zu fördern, sie durch unsere Bildungseinrichtungen zu indoktrinieren und sie in unserer Kulturindustrie zu normalisieren.

Ich bin der Überzeugung, wofür ein Kapitel dieses Buches die Argumente und Beweise liefert, dass die Orthodoxien von „trans“ nicht zufällig mit der Revolution des westlichen Kapitalismus zusammenhängen, die wir gerade erleben, sondern dass sie vielmehr für das neue biopolitische Paradigma der Staatsbürgerschaft von Bedeutung sind, an das wir uns in dem im Aufbau befindlichen globalen Biosicherheitsstaat halten sollen – und das uns durch die Technologien der Biomacht aufgezwungen wird.

In den letzten Jahren habe ich oft über die Ideologie des „Woke“ geschrieben, die nun ihren Platz als offizielle Ideologie des Stakeholder-Kapitalismus eingenommen hat und zusammen mit Klaus Schwabs Young Global Leaders in die Kabinette westlicher Regierungen eingedrungen ist, und zwar mit ebenso viel Unverfrorenheit und tatsächlich auch Stolz.

In meinem vorletzten Kapitel befasse ich mich damit, wie der von Woke entwickelte Diskurs des weißen Rassismus nicht nur dazu benutzt wird, den Widerstand gegen die Vorschriften, Programme und Technologien des Great Reset of the UK zum Schweigen zu bringen, sondern auch, um die Veränderungen in den Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen durchzusetzen, die sie für unsere Akzeptanz und Zustimmung zu solch eklatanten Angriffen auf unsere Freiheiten verlangen.

Wie bei den Apparaten der Biomacht ist es daher mein Ziel, im zweiten Teil meines Buches zu zeigen, wie die Orthodoxien des Wachseins – zu denen jetzt auch die Entmenschlichung des russischen Volkes und der Lysenkoismus des Transgenderismus gehören – für die Einbindung der Justizinstitutionen instrumentalisiert werden, durch die die Grenzen der Staatsbürgerschaft bisher gesetzlich festgelegt wurden, in ein biopolitisches Paradigma, in dem die Anforderungen der Staatsbürgerschaft im globalen Biosicherheitsstaat durch Machttechnologien normalisiert werden, die, wie Foucault schrieb, „auf das Leben ausgerichtet sind“.

Der Hauptteil meines Buches wird schließlich von zwei kurzen Texten gekrönt und abgeschlossen. Der erste leitet das Buch mit dem Argument ein, dass eine der Schlussfolgerungen, die wir aus den letzten dreieinhalb Jahren ziehen können, darin besteht, dass die ohnehin schon fragwürdige Aufteilung unserer parlamentarischen Politik in links und rechts nicht länger das Paradigma des Regierens, von dem wir jetzt regiert werden, beschreiben oder praktisch umsetzen kann und von jedem aufgegeben werden sollte, der ernsthaft eine Opposition dagegen bilden will. In Ermangelung der beruhigenden Träume, mit denen sich die britische Linke in den letzten vierzig Jahren des Neoliberalismus in den Schlaf gewiegt hat, schließt der zweite Text mein Buch ab, indem er eine der Möglichkeiten vorschlägt, wie wir uns – zumindest anfänglich – der Konstruktion des digitalen Lagers widersetzen können, das durch die Technologien der Biomacht nicht nur um und zwischen uns, sondern auch in uns errichtet wird.

Im Vereinigten Königreich haben wir, wie in den meisten Ländern der westlichen Welt, eine extreme zweijährige Periode der Abriegelung erlebt, in der fast alle unsere Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten durch eine Welle von Gesetzen mit der Begründung abgeschafft wurden, ein Atemwegsvirus zu bekämpfen, von dem jeder, der sich die Mühe machte, die Statistiken und die Kriterien, nach denen sie erstellt wurden, zu betrachten, wusste, dass es die Todesrate einer saisonalen Grippe hat. Selbst das ist nicht ganz korrekt, denn im Gegensatz zur Grippe hat das Coronavirus keine Auswirkungen auf junge Menschen, die, obwohl sie zwei Jahre lang maskiert, ihrer Bildung beraubt und mit experimentellen Gentherapien geimpft wurden, statistisch gesehen gegen COVID-19 ebenso immun sind wie gegen Myokarditis, Perikarditis und andere Schäden an ihrer Gesundheit und ihrem Immunsystem, die durch die Boten-RNA-Sequenzierung verursacht werden, die der britische Staat ihnen als Impfstoff in die Arme injizierte.

Jetzt aber ist der Westen in ein allgemeineres Krisenkarussell eingetreten, dessen Namen von Woche zu Woche wechseln, von der globalen Überhitzung über die russische Aggression und die Lebenshaltungskosten bis hin zur Wiederauferstehung der Bedrohung durch den islamischen Terrorismus und, während ich schreibe, einem weiteren maßgeschneiderten Virusstamm. Doch was auch immer ihre vordergründige Ursache sein mag, das ultimative Ziel der Technologien der Biomacht, deren Auferlegung diese Krisen rechtfertigen, besteht darin, die vorübergehenden Einschränkungen unserer Rechte und Freiheiten, die unter Verschluss gehalten wurden, dauerhaft zu machen.

Der beste Weg, diese Krisen zu verstehen, besteht in der Tat darin, zu fragen, wie diese neuen Agenden, diese neuen Verträge, diese neuen Programme und diese neuen Technologien den Ausnahmezustand, unter dem wir zwei Jahre lang gelebt haben, dauerhaft machen. Leider stellen nur sehr wenige Menschen diese Frage, weder sich selbst noch anderen gegenüber. Unter dem Ausnahmezustand wurden Tausende von Menschen in Quarantänelager gezwungen, am bekanntesten in China. Aber das digitale Lager, in das wir jetzt eingepfercht werden und das uns einschließt und spaltet, selbst wenn wir uns wieder über Brexit und Einwanderung streiten, ist genauso groß wie der Raum des Staates selbst.

Wie wird er aufgebaut? Wie ich bereits sagte, ist die digitale Identität das Tor zu diesem Lager, über dem nicht „Arbeit Macht Frei“ steht – denn es gibt kein Entrinnen aus einem Raum ohne ein Außen -, sondern „Freiheit ist Sklaverei“. Und wenn wir uns dieses Lager vorstellen und versuchen, seine Struktur zu visualisieren, dann ist das Internet der Dinge, zu dem das digitale Panoptikum der Quick-Response-Codes, der Gesichtserkennungstechnologie und jetzt auch der ULEZ-Kameras gehört, und das Internet der Körper, mit dem es uns verbindet, zu dem, wie ich in meiner Schlussfolgerung darlege, auch Smartphones gehören, das Überwachungssystem des Lagers.

Die 15-Minuten-Städte, die, obwohl sie vom Weltwirtschaftsforum vorgeschlagen wurden – einer Denkfabrik, die keine gesetzgeberische Befugnis über die Bevölkerung der Nationalstaaten hat -, den Bürgern des Vereinigten Königreichs von unseren Gemeinderäten und Stadtverwaltungen aufgezwungen werden, sind die Kasernen, in die die verschiedenen Bereiche des Lagers aufgeteilt werden. Sobald eine kommunale Behörde oder eine gesetzgebende Körperschaft entscheidet, wann, wie, wo, wie oft und in welcher Form sich die Bürger in ihrem eigenen Land bewegen können, ist man auf dem Weg zum Faschismus, auch wenn sie lautstark das Gegenteil bestreiten. Die 15-Minuten-Städte sind der Beginn der Umwandlung des Raums des Staates selbst in eine permanente Verräumlichung des Ausnahmezustands, weshalb sie sowohl als Mittel zur „Rettung des Planeten“ gerechtfertigt als auch als „Verschwörungstheorie“ abgelehnt werden.

Und für den Fall, dass wir naiv genug sind – was die britische Öffentlichkeit jenseits der Träume selbst der zynischsten Globalisten bewiesen hat – zu glauben, dass die Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit nur für Autos gelten und daher eine gute Sache sind, hat Transport for London bereits etwas vorgeschlagen, was es mit der Allgegenwart eines der mächtigsten Informationstechnologieunternehmen der Welt als „intelligenten Verkehr“ bezeichnet. Durch den Einsatz von Kameras zur Gesichtserkennung und der darin enthaltenen KI-Technologie soll der intelligente Verkehr nicht nur unsere Handlungen überwachen, sondern auch aus unserem Verhalten lernen und den öffentlichen Verkehr in ein riesiges Trainingslager für die digitalen Wächter unserer Zukunft verwandeln.

Schließlich ist die digitale Währung der Zentralbank in dieser räumlichen Visualisierung einer digitalen Struktur die Umzäunung des Lagers, die ein Entkommen unmöglich macht; denn sobald dieser Zaun errichtet ist, wird es keinen Raum mehr geben, der sich seiner Ausdehnung und Reichweite entzieht, oder zumindest keinen Raum, der von einer menschlichen Gesellschaft bewohnt werden kann, die größer ist als eine kleine Kommune, und wahrscheinlich nirgendwo im Westen.

Obwohl das Internet der Körper bereit ist und darauf wartet, sein Überwachungssystem in uns einzuführen, wobei die Proto-Cyborgs der Zukunft bereits Computerchips unter ihre Haut implantieren und in ihren Körper aufnehmen, werden diese Technologien der Biomacht gegenwärtig durch die Smartphones der Nation implementiert. Dazu gehört natürlich auch ein System der digitalen Identität; aber zumindest anfangs werden auch die digitalen Geldbörsen der Zentralbanken über eine Smartphone-Softwareanwendung laufen.

In Erwartung dessen hat die Regierung im März dieses Jahres ihr Notfallwarnsystem eingeführt, das im darauffolgenden Monat auf den 82 Millionen Smartphones im Vereinigten Königreich getestet wurde. Es wurde nicht bekannt gegeben, wie viele der Smartphone-Besitzer darauf reagiert haben, aber die britische Öffentlichkeit muss verstehen, und zwar bald, dass, wenn die Technologien der Biomacht, die das digitale Lager ausmachen, eingeführt sind, dieses Alarmsystem nicht dazu dienen wird, uns über die Krise zu informieren, die sich die Regierung ausgedacht hat, um uns als Nächstes zu terrorisieren, sondern vielmehr dazu, uns über den operationellen Status der Mechanismen zur Einhaltung der Vorschriften zu informieren, die wir nur um den Preis unserer Freiheit missachten können.

Ich sage es noch einmal: Sobald der rechtliche Rahmen für die Staatsbürgerschaft in ein biopolitisches Paradigma des Regierens integriert ist, das von einem Kontinuum von Regulierungsapparaten verwaltet wird, werden die legislativen, juristischen und politischen Mittel der Anfechtung nur noch als Spektakel einer längst demontierten Demokratie existieren. In Wirklichkeit existiert die westliche Demokratie seit geraumer Zeit nur noch in den Phantasien einer unendlich getäuschten Wählerschaft. Aber es ist ein Maß dafür, wie weit wir seit März 2020 gekommen sind, wie weit wir als eine Bürgerschaft, die diesen Namen verdient, zurückgegangen sind und wie bereit wir für den Totalitarismus der Biomacht sind, dass es keinen Protest und wenig Empörung als Reaktion auf diese Prüfung unseres elenden Gehorsams gab. Im Gegenteil, es waren dieselben Münder und Gesichter, die von den Medien hervorgeholt wurden, um das Mantra des unbedingten Gehorsams zu wiederholen: „Nun, wenn es Leben rettet …“. Dies ist die Essenz der Biomacht, auf die die Politik des Westens durch den Stakeholder-Kapitalismus zurückgesetzt wird. Und irgendwie müssen die Menschen des Westens das stoppen, wenn wir nicht in einem Lager ohne Außenwelt leben wollen.