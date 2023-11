Der große Reset Teil 1: Die vier Reiter der Apokalypse

Simon Elmer

Die Technologien, die im Zentrum der vierten industriellen Revolution stehen, sind in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden – in der Art und Weise, wie sie die digitalen Möglichkeiten erweitern; in der Art und Weise, wie sie skalieren, entstehen und sich in unserem Leben verankern; in ihrer kombinatorischen Kraft; und in ihrem Potenzial, Privilegien zu konzentrieren und bestehende Governance-Systeme infrage zu stellen. —Klaus Schwab, Die Zukunft der vierten industriellen Revolution gestalten, 2018

Der Wikipedia-Eintrag zum Great Reset, dessen erster Teil in einem blauen Feld als Korrektiv zu jeder Erwähnung oder Diskussion dieses Begriffs auf YouTube zitiert wird, lautet wie folgt:

Die Great Reset Initiative ist ein Plan zur wirtschaftlichen Erholung, der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie entwickelt wurde. Das Projekt wurde im Juni 2020 mit einem Video des damaligen Prinzen von Wales, Charles, ins Leben gerufen. Erklärtes Ziel der Initiative ist es, den Wiederaufbau nach der weltweiten COVID-19-Krise in einer Weise zu erleichtern, die der nachhaltigen Entwicklung Priorität einräumt.

Die Initiative löste eine Reihe von Verschwörungstheorien aus, die von amerikanischen rechtsextremen und konservativen Kommentatoren in sozialen Medien wie Facebook und Twitter verbreitet wurden. Zu diesen Theorien gehört, dass die COVID-19-Pandemie von einer geheimen Gruppe initiiert wurde, um die Kontrolle über die Weltwirtschaft zu erlangen, dass Abschottungsmaßnahmen absichtlich eingeführt wurden, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeizuführen, oder eine globale Elite versucht, das Privateigentum abzuschaffen, indem sie COVID-19 nutzt, um die Menschheit mit Impfstoffen zu versklaven.

Ich bin kein Amerikaner, ich habe nie einer rechtsextremen Organisation angehört, meine Ansichten sind weder mit einem großen noch mit einem kleinen „K“ konservativ, und ich habe eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, in denen ich gegen die Verschwörungstheorie der Geschichte argumentiert habe; aber ich habe auch argumentiert, dass ein Virus mit der Sterblichkeitsrate einer saisonalen Grippe niemals auch nur annähernd eine „Pandemie“ war; dass die Restriktionen nicht verhängt wurden, um eine „Kernschmelze“ der Wirtschaft herbeizuführen, sondern im Gegenteil, um die Realwirtschaft vor den 12 Billionen Dollar an quantitativer Lockerung zu schützen, die zur Rettung des kollabierenden Finanzsektors zwischen September 2019 und April 2022 geschaffen wurden; und dass das Stakeholder-Modell des Kapitalismus, das vom Weltwirtschaftsforum propagiert und von seinen Unternehmenspartnern unter dem Deckmantel der „nachhaltigen Entwicklungsziele“ umgesetzt wird, keineswegs auf die „Abschaffung“ des Privateigentums abzielt, sondern auf die Privatisierung des Volksvermögens, der natürlichen Ressourcen und letztlich – wie Klaus Schwab offen propagiert – des bestehenden Regierungssystems im Westen.

In dieser Hinsicht ist der Wikipedia-Eintrag ein Beispiel dafür, wie der Vorwurf der „Verschwörungstheorie“, illustriert mit extremen, unzutreffenden oder einfach lächerlichen Beispielen („Versklavung der Menschheit durch Impfstoffe“), denen nur sehr wenige Menschen zustimmen, dazu dient, jede rationalere Kritik an den globalen Technokratien zu unterdrücken, die internationalen Konzerne und die nationalen Regierungen zu diskreditieren und durch Assoziation abzuwehren, die im Zuge zahlreicher inszenierter „Krisen“ die Kontrolle über die Institutionen, Verfahren und Plattformen übernommen haben, über die ein politischer, wissenschaftlicher und medialer Konsens erzielt wird.

Es mag überraschend klingen, aber die Anerkennung eines globalen Wirtschaftsplans, der in einem unternehmerischen Think Tank seinen Ursprung fand und von der aktuellen britischen Regierungschefin unterstützt wird, markiert einen deutlichen Unterschied zu den früheren vehementen Ablehnungen und den spöttischen Anklagen der „Verschwörungstheorie“, die denjenigen entgegengeschleudert wurden, die den „Great Reset“ auch nur erwähnten. Diese Anschuldigungen ließen nach, als deutlich wurde, dass der Begriff auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums offen genutzt und sogar den Titel eines Buches bildete, das von dessen Gründer und Vorsitzenden Klaus Schwab im Juli 2020 herausgegeben wurde – nur vier Monate nach der Ausrufung der Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation.

Obwohl der Vorwurf der Verschwörungstheorie weiterhin als Mittel verwendet wird, um Kritik zu unterdrücken, die man gegen die mehr als 1200 Banken, Vermögensverwalter, IT- und Medienkonzerne, Energie- und Industrieunternehmen richtet, die sich unter dem Banner der ‚COVID-19-Aktionsplattform‘ am Tag der Pandemie-Ausrufung vereinten, hat sich die Nutzung des Begriffs gewandelt. Heute wird er zunehmend offen von einer breiten Palette von Akteuren verwendet – von Politikern und Unternehmensführern über Marketingfachleute und Technologieexperten bis zu Journalisten und Aktivisten – die das, was das Weltwirtschaftsforum als „Stakeholder-Kapitalismus“ bezeichnet, befürworten.

Es ist schwer zu sagen, welcher Begriff am ehesten Zensur auslöst, wenn er von Unbefugten verwendet wird, aber die treffendste Beschreibung des „Großen Neustarts“ – und die, die von denjenigen, die seine Umsetzung überwachen, am meisten unterdrückt wird – ist, dass es sich um einen historischen Wechsel vom wirtschaftlichen, politischen und sozialen Paradigma, das den Westen in den vergangenen vierzig Jahren regiert hat, hin zum Stakeholder-Kapitalismus handelt. Die sich herausbildende politische Ökonomie des Westens zielt darauf ab, die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, auf der die westliche Demokratie beruht, in eine technokratische Form des Regierens umzuwandeln, die das Ende der Politik im eigentlichen Sinne einläuten wird, insofern Politik – zumindest im Prinzip – einen Raum der Debatte, des Streits, der Repräsentation und der Rechenschaftspflicht bezeichnet.

Für Schwab, dessen jüngstes Buch den Titel Stakeholder Capitalism trägt, bedeutet diese Fusion eine Revolution vom Shareholder-Kapitalismus, in dem einzelne Volkswirtschaften unter der Aufsicht nationaler Regierungen zum Nutzen der Unternehmensaktionäre geführt wurden, hin zu einer globalen Wirtschaft, die von denselben Unternehmen geführt wird, aber angeblich zum Nutzen aller, inklusiv, nachhaltig und profitabel. Die Investition dieser multinationalen Unternehmen ist die Welt selbst. Eine globale Wirtschaft im Dienste des Fortschritts, der Menschen und des Planeten“ lautet der Untertitel von Schwabs Buch, dem es wie seinen Vorgängern nicht an Ehrgeiz, Hybris und einer völligen Missachtung dessen mangelt, was man als demokratischen Prozess, Rechenschaftspflicht oder Mandat derjenigen bezeichnen könnte, denen es angeblich zugute kommen soll.

Falls wir den Beginn der Transformation des westlichen Kapitalismus festlegen müssten, einer Wende, die ihre wirtschaftlichen Wurzeln in der neoliberalen Revolution Ende der 1970er und der Vorherrschaft des Finanzkapitalismus hat, dann könnte man diesen im September 2019 ansetzen. Zu diesem Zeitpunkt führten steigende Zinssätze im US-Repo-Markt zur letzten globalen Finanzkrise, auf die dann im März 2020 die koordinierte Schließung der realwirtschaftlichen Sektoren als Reaktion folgte. In meinen beiden Essaybänden „Virtue and Terror“ und „The New Normal“, die ich im Zeitraum von März 2020 bis Oktober 2021 verfasste – einer Zeit, in der das Vereinigte Königreich noch unter Ausnahmezustand operierte –, habe ich versucht, diese Anfangsphase des Großen Resets, seine rechtlichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Antriebskräfte zu dokumentieren.

In diesem Buch vertrete ich die These, dass wir die Anfangsphase einer Revolution hinter uns gelassen haben, deren Ablauf und Präzedenzfälle ich in „The Road to Fascism: For a Critique of the Global Biosecurity State“ skizziert habe, und nun in eine neue Etappe eingetreten sind. In der Fortsetzung, „The Great Reset: Biopolitics for Stakeholder Capitalism“, ergründe ich die Konturen dieser Phase und ihre Bedeutung für uns. Ich hoffe, dass ein tieferes Verständnis des Großen Resets uns befähigen wird, ihm in dieser neuen Phase wirksamer entgegenzutreten als zuvor, als wir auf eine weitverbreitete Gutgläubigkeit, Nachsicht und Zusammenarbeit stießen. Dieses Buch will auch die Frage beantworten, welche Hoffnung wir auf Widerstand haben.

Von der Gesetzgebung zu Biokraftstoffen

Vieles hat sich im Vereinigten Königreich und in der gesamten westlichen Welt verändert, seit im März 2022 die durch das Coronavirus gerechtfertigten Einschränkungen unserer Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten aufgehoben wurden. Weit gefehlt. Um zu betonen, wie weit der Große Reset noch entfernt ist, habe ich diese neue Phase als die „Vier Reiter der Apokalypse“ bezeichnet. Dies geschieht nicht nur aus dramaturgischen Gründen, sondern auch, weil es um vier Apparate der Biomacht geht, die nicht alle neu sind, die aber gleichzeitig eingesetzt werden und in ihrer Umsetzung tatsächlich voneinander abhängen. Ein großer Teil des Buches ist dieser Interdependenz gewidmet, die Schwab als ihre „kombinatorische Macht“ bezeichnet.

Was aber ist „Biomacht“?

Ich habe viele Versuche unternommen, sie zu beschreiben – und ich werde es zweifellos auch weiterhin tun, denn unter ihrem Paradigma wird die Welt heute und in absehbarer Zukunft regiert. Der Begriff wurde erstmals von dem 1984 verstorbenen französischen Philosophen und Historiker Michel Foucault in den politischen Diskurs eingeführt. Als Professor für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France untersuchte Foucault seine Entstehung in einer Vorlesungsreihe von 1975 bis 1979. Erstmals verwendete er den Begriff jedoch in seinem veröffentlichten Werk Der Wille zum Wissen, wo er auf den Seiten mit dem Titel „Recht auf Tod und Macht über das Leben“ den Übergang von einem juristischen zu einem biopolitischen Paradigma der Herrschaft beschrieb:

Eine weitere Folge dieser Entwicklung der Biomacht war die zunehmende Bedeutung der Norm auf Kosten des Rechtssystems des Gesetzes. Das Recht kann nicht anders, als bewaffnet zu sein, und seine Waffe par excellence ist der Tod; es antwortet denen, die es übertreten, zumindest als letztes Mittel mit dieser absoluten Drohung. Das Gesetz bezieht sich immer auf das Schwert. Aber eine Macht, deren Aufgabe es ist, das Leben in die Hand zu nehmen, benötigt ständige Regulierungs- und Korrekturmechanismen. Eine solche Macht muss qualifizieren, messen, bewerten und hierarchisieren, statt sich in ihrer mörderischen Pracht zu zeigen; sie muss nicht die Grenze ziehen, die die Feinde des Souveräns von seinen gehorsamen Untertanen trennt; sie bewirkt eine Verteilung um die Norm herum. Damit will ich nicht sagen, dass das Recht in den Hintergrund tritt oder die Institutionen des Rechts tendenziell verschwinden, sondern dass die Institution des Rechts zunehmend in ein Kontinuum von Apparaten (medizinische, administrative usw.) integriert wird, deren Funktionen im Wesentlichen regulierender Natur sind. Die Normalisierungsgesellschaft ist das historische Ergebnis einer auf das Leben gerichteten Machttechnologie.

Foucault sieht den Aufstieg der Biomacht und der Technologien zu ihrer Durchsetzung in einem historischen Kontext, der um die Zeit der Französischen Revolution von 1788 beginnt und den er mit der Formulierung der Menschenrechte in der Ersten Republik verbindet. Mit diesen Rechten übernahm der Staat zum ersten Mal die Pflicht und das Recht, nicht nur das Leben, sondern auch die Lebensqualität seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen und zu kontrollieren: unsere Gesundheit, unsere Körper, unsere Bedürfnisse, unser Glück – in jüngster Zeit zusammengefasst in der neuen Kategorie des „Wohlbefindens“. Für Foucault bedeutete dies eine historische Verschiebung von der gesetzgebenden Macht, durch die der Souverän und seine Regierung die Autorität über Leben und Tod seiner Untertanen besaßen und in der Gesetze eine rein strafende Funktion hatten, indem sie Beschränkungen und Verpflichtungen festlegten, deren Verletzung Strafen bis zum Tod nach sich zog, hin zu einem biopolitischen Paradigma, in dem die Technologien der Macht das Leben der Bürger qualifizieren, messen, bewerten und hierarchisieren.

Dieser Wandel weist Parallelen zu dem auf, was sich gegenwärtig im Westen unter dem Schlagwort der vierten industriellen Revolution vollzieht, in der die neuen Apparate der Biomacht und die Technologien, über die sie verfügen, unseren Zugang zu den einst universellen, unteilbaren und unveräußerlichen Bürgerrechten qualifizieren und unseren Grad der Einhaltung von Regulierungs- und Korrekturmechanismen messen, die in keinem Gesetz verankert sind; uns durch ein System der Überwachung und Kontrolle zu beurteilen, das durch „Krisen“ gerechtfertigt wird, deren bloße Existenz es uns verbietet, sie infrage zu stellen; und auf diese Weise eine neue Hierarchie des sozialen Kredits zu schaffen, die danach beurteilt wird, inwieweit wir uns nicht nur an die inzwischen vertrauten Regeln des globalen Biosicherheitsstaates halten, sondern auch an die neuen Maßnahmen der Norm, die sich auf jeden Aspekt unseres Lebens erstrecken.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der von Foucault beschriebene Wandel ein historischer ist, der sich über mehrere hundert Jahre vollzogen hat; aber die Geschichte verläuft nicht in gleichmäßigem Tempo, und in Zeiten sozialer und politischer Umwälzungen – wie die, in die der Westen im März 2020 eintreten wird – kann sich in einem Jahrzehnt oder weniger vollziehen, was sonst vielleicht ein Jahrhundert gedauert hätte. Am deutlichsten wird dies an der Abfolge industrieller Revolutionen, die die Volksrepublik China in 70 Jahren durchlief, während das Vereinigte Königreich dafür 250 Jahre oder mehr benötigte. Darüber hinaus vollzieht sich der Übergang von einem juristischen zu einem biopolitischen Paradigma nicht plötzlich und endgültig. So wie es in jeder Gesellschaft neue soziale, politische, rechtliche und technologische Kräfte gibt, so gibt es auch Restelemente, die unter früheren Wirtschaftsmodellen entstanden sind und weiterhin eine Rolle spielen.

So wurde der westliche Kapitalismus während der Abschottung – wenn wir dieses Wort verwenden können, um das Ausmaß des Diebstahls des zukünftigen Reichtums seiner Bevölkerungen zu beschreiben – unter einem Ausnahmezustand regiert, dessen rechtliche Präzedenzfälle bis zur Französischen Revolution zurückreichen. Aber jetzt, da wir den Ausnahmezustand verlassen haben, um in ein biopolitisches Paradigma des Regierens einzutauchen, wird dieser rechtliche Rahmen der Menschenrechte, der legislativen Kontrolle, der gerichtlichen Berufung, der Kontrolle der Regierung durch die Medien und der demokratischen Rechenschaftspflicht gegenüber den Wählern – die alle völlig versagt haben, um das zu verteidigen, was wir an Demokratie hatten – durch die Technologien der Biomacht ersetzt, wenn auch nicht vollständig, so doch in einem weiteren und stark erweiterten Ausmaß.

Um kurz auf den rechtlichen Rahmen einzugehen, der uns in Großbritannien in den vergangenen zwei Jahren regiert hat und der weiterhin den biopolitischen Rahmen implementiert, in dem die Apparate der Biomacht implementiert werden:

Der Coronavirus Act 2020, der 384 Seiten, 102 Bestimmungen und 29 Zeitpläne umfasst, wurde im Parlament nur eine Woche lang gelesen und drei Tage lang debattiert, bevor er von den Abgeordneten „durchgewinkt“ wurde, ohne dass eine demokratische Abstimmung stattgefunden hätte.

580 Gesetze, die mit dem Coronavirus begründet wurden, wurden mit einer Rate von 6 pro Woche in Kraft gesetzt, von denen 537 dem Parlament erst nach ihrem Inkrafttreten vorgelegt wurden.

Der Health and Care Act 2022, der die Privatisierung und Auslagerung des nationalen Gesundheitsdienstes vorantreibt und gleichzeitig dem Staatssekretär die Befugnis zur Auftragsvergabe überträgt.

Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022 (Gesetz über Polizei, Kriminalität, Strafverfolgung und Gerichte), das der Polizei die Befugnis gibt, Demonstrationen zu verbieten. Es ermöglicht der Polizei auch den Zugriff auf unsere privaten Bildungs- und Gesundheitsdaten und stellt das Betreten von Privatgrundstücken unter Strafe.

Der Judicial Review and Courts Act 2022, der den Gerichten die Befugnis gibt, die Anfechtung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen und Maßnahmen der britischen Regierung und anderer öffentlicher Einrichtungen durch britische Staatsbürger auszusetzen, zu beschränken und Rechtsmittel dagegen einzulegen.

Der Nationality and Borders Act 2022, der den Innenminister ermächtigt, Personen, die nicht im Vereinigten Königreich geboren wurden, die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, die als Gefahr für die nationale Sicherheit angesehen werden oder deren Verhalten als „inakzeptabel“ gilt, ohne Vorankündigung die britische Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Das Wahlgesetz von 2022, das einen Wählerausweis zur Voraussetzung für die Stimmabgabe macht und damit einen weiteren Präzedenzfall für die Einführung eines digitalen Identitätssystems im Vereinigten Königreich schafft.

Das Gesetz über die öffentliche Ordnung (Public Order Act 2023), das die Befugnisse der Polizei zur Kriminalisierung von Protesten weiter ausdehnt, indem es die Kontroll- und Durchsuchungsbefugnisse ausweitet, sodass die Polizei nach Gegenständen suchen und diese beschlagnahmen kann, die zur Begehung von Straftaten im Zusammenhang mit Protesten verwendet werden könnten, und indem es Anordnungen zur Verhinderung schwerwiegender Störungen erlässt.

Der Online Safety Act 2023, dessen Titel, wie der der meisten britischen Gesetze, das Gegenteil der Befugnisse bedeutet, die er in ein Gesetz verwandelt, und der in diesem Fall von den Betreibern von Online-Plattformen verlangt, zu zensieren und zu beschränken, was wir online sagen, schreiben, sehen, lesen und hören können und was nicht, in Übereinstimmung mit dem Diktat der Ofcom, der britischen Regierung und letztlich der transnationalen Technokratien, deren Teil sie ist. Die Strafen für die Nichteinhaltung der Vorschriften werden auf bis zu 18 Millionen Pfund oder 10 Prozent des weltweiten Umsatzes festgesetzt.

Der Energy Act 2023 wird, sobald er in Kraft tritt, die bestehende Gesetzgebung dahin gehend ändern, dass die Regierung die Befugnis erhält, diejenigen zu regulieren und zu bestrafen, die für die Lieferung, den Transport, die Speicherung, die Sicherheit, die Leistung, den Verbrauch und die Entsorgung von Energie verantwortlich sind, wenn sie sich nicht an die Beschränkungen halten, die sich aus dem Bestreben ergeben, bis 2050 kohlenstofffrei zu werden. Dazu gehört der Einbau intelligenter Stromzähler in allen Haushalten und Unternehmen bis Ende 2025, bei Nichteinhaltung drohen Geldstrafen von bis zu 15.000 £ oder ein Jahr Haft.

Es ist bezeichnend, dass die meisten dieser parlamentarischen Gesetze – im Gegensatz zu den Statutory Instruments, unter denen wir während der Stillhalteperiode lebten – im Zuge der Aufhebung der letzteren Verordnungen verabschiedet wurden, während die übrigen in diesem Jahr in Kraft traten. Wir haben uns also nicht aus einem rechtlichen Rahmen herausbewegt – „inkorporiert“ ist das Wort, das Foucault verwendet, um diesen Übergang zu beschreiben -, der sich im Übrigen nicht auf die Gesetze beschränkt, die ich hier aufgezählt habe.

Worauf ich mich in diesem Buch jedoch konzentrieren möchte, ist die Inkorporierung der juristischen Institution, für die diese Gesetzgebung die rechtlichen Hindernisse beseitigt, in das, was Foucault die Regulierungsapparate der Biomacht nannte. Diese – meine vier Reiter der Apokalypse – sind

Digitale Identität

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen

Der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation

Digitale Zentralbankwährung

Die meisten Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs – sofern wir uns noch als solche bezeichnen können – werden von einigen oder allen dieser Begriffe gehört haben. Man kann mit Sicherheit sagen, dass nach zwei Jahren der Abschottung und der Bedrohung durch die sogenannten „Impfpässe“ jeder im Vereinigten Königreich etwas über digitale Identität wissen wird. Aber nur wenige werden das Programm der Öko-Austerität kennen, das durch die Agenda 2030 und 2050 der Vereinten Nationen auferlegt wurde, obwohl jeder die Forderungen der Umweltaktivisten kennt, die von unseren Medien unterstützt werden, die nur die reichsten Personen und Institutionen der Welt kaufen können. Noch weniger werden von der Pandemiepräventions-, -vorsorge- und -reaktionskonvention der Weltgesundheitsorganisation oder von den Plänen der Bank of England für eine digitale Zentralbankwährung gehört haben. Sobald die Pläne und Absichten der sogenannten globalen Elite so bekannt werden, dass der Widerstand dagegen eine kritische Masse erreicht, wird dieses Wissen von den Medien – sowohl den Mainstream- als auch den sozialen Medien – zunächst als Verschwörungstheorie abgetan, und dann – wie wir bei den durchgesickerten Textnachrichten von Matt Hancock über den Einsatz von Terror durch die Regierung, um die britische Bevölkerung zur Einhaltung von Vorschriften zu zwingen, gesehen haben – wird die tatsächliche Bedeutung dieser Pläne auf banale Belange reduziert.

Beispiele dafür – auf die ich in meinem Buch näher eingehe – sind die Bedenken im Zusammenhang mit dem Pandemievertrag und der digitalen Zentralbankwährung, der Verlust der nationalen Souveränität Großbritanniens oder der Ausschluss älterer Menschen ohne Bankkonto oder Smartphone oder die Möglichkeit, Bettlern kein Kleingeld zu geben. Uns wird immer wieder gesagt, dass CBDC nur eine weitere Form des digitalen Zahlungsverkehrs sei und sich nicht wesentlich von den bestehenden Bankkarten unterscheide; oder dass der WHO-Vertrag uns einfach besser auf die nächste Pandemie vorbereiten werde und daher eine gute Sache sein müsse – außer für diejenigen, die die Existenz der letzten Pandemie geleugnet haben. In ähnlicher Weise wurden Bedenken hinsichtlich der Agenda 2030 geäußert, dass der Einfluss der Wirtschaft auf die Vereinten Nationen die Umsetzung von Net Zero behindern könnte, anstatt sie für ihre eigenen Zwecke voranzutreiben.

Um ein Wort zu verwenden, das heutzutage ebenso missbraucht wird, wie jedes andere: „Desinformation“, die geschaffen und verbreitet wird, um die Öffentlichkeit gerade so zu informieren, dass wir uns nicht weiter zu informieren brauchen, und um jeden, der dies tut, bequem als Verschwörungstheoretiker abzutun. Die Wahrheit, die in diesem Buch aufgezeigt werden soll, ist, dass diese vier Regulierungsapparate der Bio-Macht den Gesellschaftsvertrag zwischen dem britischen Volk und dem Staat grundlegend und in mancher Hinsicht irreversibel verändern werden.

Entscheidend ist, dass ich in diesem Buch zeige, wie alle vier Regulierungsapparate – die Diskurse, die sie rechtfertigen, die Institutionen, die sie formulieren, die Programme, die sie umsetzen, die Gesetze, die sie auferlegen, die Agenden, die sie erfordern, die Verträge, die sie billigen, und die Technologien, die sie durchsetzen – voneinander abhängig sind. Als Instrumente des neuen Totalitarismus, von dem ich in Der Weg zum Faschismus gesprochen habe, können sie in der Tat nur Teil eines totalisierenden Systems der Überwachung, Kontrolle und Herrschaft sein.

Das Buch der Offenbarung wurde um das Jahr 90 n. Chr. geschrieben, also vor fast zweitausend Jahren, und die vier Reiter der Apokalypse, die dort angekündigt werden, erscheinen jeweils mit einer Krone, einem Schwert, einer Waage und dem Namen des Todes. Die Embleme und Technologien der Macht haben sich seither verändert, aber die Mittel, mit denen die Mächtigen versuchen, uns zu kontrollieren, sind die gleichen geblieben: durch die Eroberung von Völkern, durch Kriege, durch wirtschaftliche Verelendung, durch Seuchen und Hungersnöte. Der Unterschied besteht darin, dass dies nun unter der wohltätigen Hand des Stakeholder-Kapitalismus „zu unserem eigenen Wohl“ geschieht.

Im zweiten Teil dieses Artikels werde ich auf die Konsequenzen eingehen, die sich aus der Integration des rechtlichen Rahmens, in dem die Bürgerrechte gesetzlich verankert sind, in die Regulierungsapparate ergeben, mit denen die Verpflichtungen zur Biosicherheit vom Staat durchgesetzt werden.

*

Aus dem Vorwort zu Simon Elmers neuem Buch The Great Reset: Biopolitik für den Stakeholder-Kapitalismus. Zu seinen jüngsten Büchern gehören The Road to Fascism: For a Critique of the Global Biosecurity State (2022) sowie zwei Bände mit Artikeln über den britischen Biosicherheitsstaat, Virtue and Terror und The New Normal, die beide 2023 erscheinen.