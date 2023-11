Was sind die Schlüssel für eine optimale Verdauung?

Die Geschichte auf einen Blick

60 bis 70 Millionen Amerikaner leiden an Magen-Darm-Erkrankungen, und fast 40 % waren im vergangenen Jahr aufgrund von Darmproblemen an der Teilnahme an Routineaktivitäten gehindert. Chronische Verstopfung betrifft schätzungsweise 63 Millionen Amerikaner, und die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) betrifft etwa 20 % der Bevölkerung

Eine ordnungsgemäße Verdauung ist notwendig, um die Nahrung in Nährstoffe aufzuspalten, die der Körper für Energie, Wachstum und Reparaturen nutzen kann. Eine schlechte Verdauung kann schwerwiegende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben, da Ihr Stoffwechsel und Ihre Energieproduktion beeinträchtigt werden

Langsames Kauen trägt dazu bei, dass die Nahrung schneller aufgespalten wird, und der Speichel, der ein Enzym namens Linguallipase enthält, das die Aufspaltung von Fetten unterstützt, hilft beim Schlucken. Je länger Sie kauen, desto mehr Zeit haben diese Enzyme, die Nahrung aufzuspalten. Langsames Essen senkt auch das Risiko für kardiometabolische Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Diabetes und Schlaganfall

Körperliche Aktivität, wie z. B. Spazierengehen, trägt zur Optimierung der Darmmotilität bei und fördert die Peristaltik, die rhythmische Kontraktion der Verdauungsmuskeln, die die Nahrung durch den Dünn- und Dickdarm befördern. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2022 ergab, dass bereits ein zweiminütiger Spaziergang innerhalb von einer bis anderthalb Stunden nach jeder Mahlzeit die Verdauung und die kardiometabolische Gesundheit verbessern kann

Saurer Reflux wird in der Regel durch einen Mangel an Magensäure verursacht, nicht durch einen Überschuss. Der untere Speiseröhrenschließmuskel ist pH-empfindlich und schließt sich nur, wenn eine ausreichende Menge an Säure im Magen vorhanden ist

Verdauungsprobleme sind unglaublich weit verbreitet. Laut einer Erhebung der American Gastroenterological Association aus dem Jahr 2022 leiden etwa 60 bis 70 Millionen Amerikaner an Magen-Darm-Erkrankungen, und fast 40 % mussten im vergangenen Jahr aufgrund von Darmproblemen ihre täglichen Aktivitäten einstellen.

Daten des National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases bestätigen diese traurige Statistik. Von chronischer Verstopfung beispielsweise sind schätzungsweise 63 Millionen Amerikaner betroffen, und die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) betrifft etwa 20 % der Bevölkerung.

Eine ordnungsgemäße Verdauung ist wichtig, weil sie die Nahrung in Nährstoffe aufspaltet, die der Körper für Energie, Wachstum und Reparaturen nutzen kann. Eine schlechte Verdauung kann daher schwerwiegende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben, vor allem auf lange Sicht, da Ihr Stoffwechsel und Ihre Energieproduktion beeinträchtigt werden. Lassen Sie mich einige wichtige Grundlagen zur Optimierung Ihrer Verdauung erläutern.

Grundlegendes: Kauen Sie Ihre Nahrung

Untersuchungen über die Transitzeiten im Darm zeigen, dass die Nahrung zwischen 0,4 und 15,3 Stunden im Magen verbleibt, bevor sie in den Dünndarm gelangt. In der Regel dauert es 3,3 bis sieben Stunden, bis die Nahrung den gesamten Dünndarm passiert hat. Was dann noch übrig bleibt und vom Körper nicht aufgenommen oder verwertet werden konnte, gelangt in den Dickdarm, wo es 15,9 bis 28,9 Stunden verbleiben kann, bevor es in die Toilettenschüssel ausgeschieden wird.

Lebensmittel, die reich an Ballaststoffen, Proteinen, komplexen Kohlenhydraten und Fetten sind, brauchen länger, um verdaut zu werden, als verarbeitete Lebensmittel, die einen Mangel an diesen Nährstoffen aufweisen. Mehrere Lebensstilfaktoren können die Darmtransitzeit ebenfalls beeinflussen, angefangen beim Kauen.

Langsames Kauen unterstützt den Kau- und Verdauungsprozess, der in Ihrem Mund beginnt. Langsameres Kauen trägt dazu bei, dass die Nahrung schneller aufgespalten wird, und der Speichel, der ein Enzym namens Linguallipase enthält, das bei der Aufspaltung von Fetten hilft, hilft beim Schlucken.

Je länger Sie kauen, desto mehr Zeit haben diese Enzyme, die Nahrung aufzuspalten. Dadurch werden Magen und Dünndarm bei der Verdauung entlastet, denn die Verdauung erfordert viel Energie. Durch die Verlangsamung kann der Darm die Nährstoffe leichter aufnehmen.

Eine Studie hat diesen Punkt gut belegt: Wenn die Studienteilnehmer Mandeln schnell aßen und weniger kauten (zehnmal statt 25- oder 40-mal pro Bissen), konnte ihr Körper nicht alle Nährstoffe aufnehmen, die Mandeln zu bieten haben; die Stücke gingen einfach weitgehend unverdaut durch.

Ich bin zwar kein Fan des Mandelverzehrs, aber die Studie zeigt, dass bei denjenigen, die am meisten gekaut haben, die Partikel (und damit die Nährstoffe) schneller aufgenommen wurden.

Langsames und methodisches Kauen – sogar mit Bedacht – hilft Ihnen auch, sich zu entspannen, und auch das ist wichtig, da Stress und Angst die Motilität verlangsamen und die Durchblutung des Magen-Darm-Trakts verringern. Stress aktiviert das Kampf-oder-Flucht-System, das die Verdauung im Magen und Dünndarm unterdrückt, während es die Entleerung des Dickdarms anregt.

Wenn Sie also häufig unterwegs, am Schreibtisch oder in Eile essen, sollten Sie das vielleicht noch einmal überdenken. Um Ihre Verdauung zu optimieren, sollten Sie darauf achten, dass Sie beim Essen entspannt sind und Ihr Essen gut kauen.

Schnelle Esser haben ein höheres Risiko für das Metabolische Syndrom

Menschen, die ihr Essen im Eiltempo hinunterschlingen, haben auch ein erhöhtes Risiko für kardiometabolische Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Diabetes und Schlaganfall, wie eine japanische Studie zeigt.

An der Studie nahmen 1.083 gesunde männliche und weibliche Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 51,2 Jahren teil, die fünf Jahre lang beobachtet wurden. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt, die in langsame, normale und schnelle Esser unterteilt wurden. Im Laufe der fünf Jahre war die Wahrscheinlichkeit, ein metabolisches Syndrom zu entwickeln, bei den Fast-Eatern fast doppelt so hoch wie bei den Slow-Eatern. Wie von den Autoren berichtet:

„Die Inzidenzraten des metabolischen Syndroms unter den langsam, normal und schnell essenden Teilnehmern betrugen 2,3, 6,5 bzw. 11,6 %. Die multivariate bereinigte Hazard Ratio für die Inzidenz des metabolischen Syndroms in der Gruppe der Schnellesser im Vergleich zur Gruppe der Normal- und Langsamesser betrug 1,89 … Die Essgeschwindigkeit korrelierte signifikant mit der Gewichtszunahme sowie den Komponenten der metabolischen Risikofaktoren Triglycerid (TG) und High-Density-Lipoprotein-Cholesterin (HDL-C) … Schlussfolgerungen: Die Geschwindigkeit des Essens wurde mit Übergewicht und der zukünftigen Prävalenz des metabolischen Syndroms in Verbindung gebracht. Langsames Essen könnte sich daher als entscheidender Lebensstilfaktor zur Vorbeugung des metabolischen Syndroms erweisen …“

Der Einfluss von körperlicher Aktivität

Bewegung ist ein weiterer grundlegender Aspekt des Lebensstils, der sich auf Ihre Verdauung auswirken kann. Körperliche Aktivität, wie z. B. Spazierengehen, trägt zur Optimierung der Darmmotilität bei und fördert die Peristaltik, die rhythmische Kontraktion der Verdauungsmuskeln, die die Nahrung durch den Dünn- und Dickdarm befördern. Häufige Inaktivität verlangsamt alles und trägt zu Verstopfung bei.

„Schon ein zweiminütiger Spaziergang innerhalb von einer bis eineinhalb Stunden nach jeder Mahlzeit kann die Verdauung und die kardiometabolische Gesundheit verbessern.“

Einer Metaanalyse und systematischen Überprüfung aus dem Jahr 2022 zufolge kann bereits ein zweiminütiger Spaziergang innerhalb von einer bis anderthalb Stunden nach jeder Mahlzeit die Verdauung und die kardiometabolische Gesundheit verbessern.

Auch eine Metaanalyse aus dem Jahr 2015 ergab, dass Bewegung mit geringer Intensität, wie z. B. Gehen nach den Mahlzeiten, mit einer schnelleren Magenentleerung verbunden ist. Sport mit hoher Intensität wurde dagegen mit einer langsameren Magenentleerung in Verbindung gebracht, mehr ist in diesem Fall also nicht besser.

Untersuchungen aus dem Jahr 2020 ergaben außerdem, dass mehr Bewegung im Allgemeinen (nicht unbedingt nach den Mahlzeiten) die Symptome des Reizdarmsyndroms, wie etwa Blähungen, verbessert und ihren Schweregrad verringert.

Verdauungsenzyme als Retter in der Not

Für die richtige Verdauung, Nährstoffaufnahme und Ausscheidung benötigen Sie auch Verdauungsenzyme. Wenn Sie nicht genug von diesen Enzymen haben oder Ihr Körper sie nicht richtig freisetzt, können Sie bestimmte Lebensmittel nicht aufspalten (je nach fehlendem Enzym).

Wenn Sie die Nahrung schlucken, gelangt sie zunächst in den oberen Teil Ihres Magens. Dort werden die in der Nahrung enthaltenen Enzyme aktiviert und tragen zur Aufspaltung der Nahrung bei. Je mehr die Nahrung hier, in der ersten Phase des Magen-Darm-Trakts, aufgespalten werden kann, desto weniger arbeitsintensiv wird der spätere Verdauungsprozess sein, wie Sie vielleicht erwarten.

Der pH-Wert in diesem oberen Teil des Magens liegt normalerweise zwischen 4 und 6, d. h. er ist leicht sauer. Wenn die Nahrung in den Magen gelangt, beginnen die Protonenpumpen, die den unteren Pylorus auskleiden, Salzsäure hineinzupumpen, und zwar proportional zur Menge der Nahrung, die Sie zu sich nehmen. Je mehr Nahrung Sie zu sich nehmen, desto mehr Salzsäure wird hineingepumpt, um die Nahrung aufzuspalten und zu verflüssigen.

Wichtig ist, dass die Salzsäure nicht wirklich zur Verdauung der Nahrung beiträgt. Vielmehr aktiviert sie ein Enzym namens Pepsin, ein proteolytisches Enzym, das bei der Verdauung von Eiweiß hilft. In diesem unteren Teil des Magens liegt der pH-Wert zwischen 2 und 4.

Wenn die Nahrung verflüssigt ist, beginnt sie in den Zwölffingerdarm, den oberen Teil des Dünndarms, zu tropfen, was die Bauchspeicheldrüse veranlasst, alkalische Bikarbonate auszuscheiden und so den Säuregehalt zu neutralisieren. Der pH-Wert des Dünndarms liegt normalerweise zwischen 8 und 9.

Außerdem werden Bauchspeicheldrüsenenzyme freigesetzt, die den Prozess der Aufspaltung der Nahrung in noch kleinere Bestandteile fortsetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verdauung in drei Bereichen stattfinden kann – im oberen Magen, im unteren Magen und im Dünndarm – und dass die Wahl der Lebensmittel einen erheblichen Einfluss darauf hat, wo und wie gut die Verdauung in diesen Bereichen stattfindet.

Enzympräparate können die Verdauung in jedem dieser Bereiche beeinflussen und dazu beitragen, die Aufnahme und Ausscheidung der von Ihnen verzehrten Nahrungsmittel zu optimieren. Es gibt fünf primäre Verdauungsenzyme, von denen jedes dazu dient, verschiedene Arten von Lebensmitteln aufzuspalten:

Protease, die Eiweiß aufspaltet

Amylase, die Kohlenhydrate, Zucker und Stärke abbaut

Lipase, die Fette abbaut

Laktase, die Milchzucker (Laktose) in Milcherzeugnissen abbaut

Sucrase, die Saccharosezucker abbaut

Oft ist die Einnahme einer Enzymmischung vorteilhaft, da kein einzelnes Enzym alle notwendigen Funktionen in Ihrem Verdauungstrakt erfüllen kann. Das heißt, wenn Sie unter dem Reizdarmsyndrom (IBS), Mukoviszidose, Zöliakie, keiner Gallenblase oder Gallenblasenfunktionsstörungen und/oder Fettleibigkeit leiden, können Sie insbesondere von höheren Lipasewerten profitieren. Vermeiden Sie außerdem fluoridiertes Wasser, da Fluorid die Produktion von Lipase und Protease hemmt – Enzyme, die Fette und Proteine abbauen.

Lassen Sie die Antazida weg

Wenn Sie unter Verdauungsreflux leiden, sollten Sie sich nicht auf rezeptfreie Antazida (Säureneutralisatoren) oder verschreibungspflichtige Protonenpumpenhemmer (PPI) verlassen. Die Hemmung der Säureproduktion ist das Letzte, was Sie in dieser Situation tun sollten.

Von saurem Reflux spricht man, wenn Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließt und die Magensäure die Auskleidung der Speiseröhre reizt. Andere gebräuchliche Bezeichnungen für diesen Zustand sind saures Aufstoßen, saures Aufstoßen, Sodbrennen und gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD).

Da es sich um Magensäure handelt und das Wort „Säure“ mit „Brennen“ assoziiert wird, geht man gemeinhin davon aus, dass zu viel Magensäure das Problem ist. In der Tat ist die gesamte Antazida-Industrie auf dieser Vorstellung aufgebaut. Leider ist das völlig verkehrt.

Saurer Reflux wird in der Regel durch einen Mangel an Magensäure verursacht, nicht durch einen Überschuss. Das macht durchaus Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der untere Speiseröhrenschließmuskel pH-empfindlich ist und sich nur schließt, wenn eine ausreichende Menge an Säure im Magen vorhanden ist. Wenn ein Mangel an Magensäure nicht die Ursache für Sodbrennen ist, kann einer der folgenden Gründe der Schuldige sein:

Ein Zwerchfellbruch (Hiatushernie) – Die Hernie drückt die LES auf, so dass Magensäfte in den Rachen zurückfließen können

– Die Hernie drückt die LES auf, so dass Magensäfte in den Rachen zurückfließen können Helicobacter pylori-Infektion – Eine Studie aus dem Jahr 2012 ergab, dass 82,5 % der GERD-Patienten positiv auf eine H. pylori-Infektion getestet wurden.

– Eine Studie aus dem Jahr 2012 ergab, dass 82,5 % der GERD-Patienten positiv auf eine H. pylori-Infektion getestet wurden. Fettleibigkeit

Rauchen, da es die Funktion des LES beeinträchtigt

da es die Funktion des LES beeinträchtigt Bestimmte Medikamente können das LES entspannen , darunter Bronchodilatatoren, Kalziumkanalblocker (Blutdruckmedikamente), Valium, Nitroglyzerin und Opioide

, darunter Bronchodilatatoren, Kalziumkanalblocker (Blutdruckmedikamente), Valium, Nitroglyzerin und Opioide Nahrungsmittel wie Fette, Schokolade, koffeinhaltige Getränke, Pfefferminze und Minze, Zucker, Zwiebeln und Alkohol können das LES ebenfalls schwächen.

wie Fette, Schokolade, koffeinhaltige Getränke, Pfefferminze und Minze, Zucker, Zwiebeln und Alkohol können das LES ebenfalls schwächen. Lebensmittel, die den Magen reizen, können Reflux auslösen – zu den häufigen Reizstoffen gehören Zitrusfrüchte, Tomaten, scharfe Gewürze, kohlensäurehaltige Getränke, Kaffee und Lebensmittel mit hohem Lektingehalt

In all diesen Fällen besteht die Lösung darin, das zugrundeliegende Problem anzugehen, d. h. die Hernie zu beheben, die H. pylori-Infektion zu behandeln, Gewicht zu verlieren, mit dem Rauchen aufzuhören, die Einnahme des betreffenden Medikaments auf ein Minimum zu reduzieren (besprechen Sie unbedingt Alternativen mit Ihrem Arzt) und die Lebensmittel nicht zu essen, die eine Erschlaffung Ihrer LES verursachen oder Ihren Magen reizen.

Unabhängig von der zugrunde liegenden Ursache sind rezeptfreie Antazida und PPI der völlig falsche Ansatz, denn keine der Ursachen für sauren Reflux hat etwas mit überschüssiger Magensäure zu tun.

Natürliche Heilmittel zur Behandlung gelegentlicher Refluxprobleme

Auch hier erfüllt die Magensäure mehrere wichtige Funktionen, z. B. die Aufspaltung von Proteinen, die Abtötung aufgenommener Krankheitserreger, die Gewährleistung einer optimalen Nährstoffaufnahme und die Regulierung des restlichen Verdauungsprozesses. Wenn Sie Säureblocker verwenden, gefährden Sie Ihr gesamtes Verdauungssystem.

Wenn Sie also unter gelegentlichem Sodbrennen, Verdauungsstörungen und anderen leichten Refluxsymptomen leiden, sollten Sie auf PPIs und rezeptfreie Antisäuremittel verzichten und stattdessen eine oder mehrere der folgenden nichtmedikamentösen Alternativen ausprobieren:

Aloe-Saft – Der Saft der Aloe-Pflanze hilft auf natürliche Weise, Entzündungen zu reduzieren, was die Symptome von saurem Reflux lindern kann. Trinken Sie etwa eine halbe Tasse Aloe-Saft vor den Mahlzeiten. Um die abführende Wirkung zu vermeiden, suchen Sie nach einer Marke, bei der die abführende Komponente entfernt wurde.

– Der Saft der Aloe-Pflanze hilft auf natürliche Weise, Entzündungen zu reduzieren, was die Symptome von saurem Reflux lindern kann. Trinken Sie etwa eine halbe Tasse Aloe-Saft vor den Mahlzeiten. Um die abführende Wirkung zu vermeiden, suchen Sie nach einer Marke, bei der die abführende Komponente entfernt wurde. Apfelessig (roh, ungefiltert) – Nehmen Sie 1 Esslöffel rohen, ungefilterten Apfelessig in einem großen Glas Wasser vor oder direkt nach den Mahlzeiten ein.

– Nehmen Sie 1 Esslöffel rohen, ungefilterten Apfelessig in einem großen Glas Wasser vor oder direkt nach den Mahlzeiten ein. Astaxanthin – Im Vergleich zu einem Placebo wurde festgestellt, dass dieses starke Antioxidans die Symptome von saurem Reflux reduziert, insbesondere bei Personen mit ausgeprägter H. pylori-Infektion. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass eine tägliche Dosis von 40 mg Astaxanthin die Refluxsymptome wirksam reduziert.

– Im Vergleich zu einem Placebo wurde festgestellt, dass dieses starke Antioxidans die Symptome von saurem Reflux reduziert, insbesondere bei Personen mit ausgeprägter H. pylori-Infektion. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass eine tägliche Dosis von 40 mg Astaxanthin die Refluxsymptome wirksam reduziert. Backnatron – Ein halber bis ein Teelöffel Backnatron (Natriumbicarbonat) in einem Glas Wasser oder Orangensaft hilft, die Magensäure zu neutralisieren und das Brennen bei saurem Reflux zu lindern. Ich empfehle dies zwar nicht als ständiges Mittel, aber es ist im Notfall“ wirksam, wenn Sie unerträgliche Schmerzen haben.

– Ein halber bis ein Teelöffel Backnatron (Natriumbicarbonat) in einem Glas Wasser oder Orangensaft hilft, die Magensäure zu neutralisieren und das Brennen bei saurem Reflux zu lindern. Ich empfehle dies zwar nicht als ständiges Mittel, aber es ist im Notfall“ wirksam, wenn Sie unerträgliche Schmerzen haben. Ingwerwurzel – Ingwer hat eine gastroprotektive Wirkung, indem er H. pylori unterdrückt. Außerdem beschleunigt er die Magenentleerung, die, wenn sie gestört ist, zu Sodbrennen beiträgt. Geben Sie zwei oder drei Scheiben frische Ingwerwurzel in 2 Tassen heißes Wasser und lassen Sie es einige Minuten ziehen. Trinken Sie ihn etwa 20 Minuten vor der Mahlzeit.

– Ingwer hat eine gastroprotektive Wirkung, indem er H. pylori unterdrückt. Außerdem beschleunigt er die Magenentleerung, die, wenn sie gestört ist, zu Sodbrennen beiträgt. Geben Sie zwei oder drei Scheiben frische Ingwerwurzel in 2 Tassen heißes Wasser und lassen Sie es einige Minuten ziehen. Trinken Sie ihn etwa 20 Minuten vor der Mahlzeit. Sauerkraut – Der Verzehr von Sauerkraut oder Kohlsaft regt Ihren Körper zur Produktion von Magensäure an.

– Der Verzehr von Sauerkraut oder Kohlsaft regt Ihren Körper zur Produktion von Magensäure an. Glutamin – Die Aminosäure Glutamin wirkt nachweislich gegen durch H. pylori verursachte Magen-Darm-Schäden. Glutamin ist in vielen Lebensmitteln enthalten, unter anderem in Rindfleisch, Huhn, Milchprodukten, Eiern, Fisch und ausgewähltem Obst und Gemüse. L-Glutamin ist weithin als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich.

– Die Aminosäure Glutamin wirkt nachweislich gegen durch H. pylori verursachte Magen-Darm-Schäden. Glutamin ist in vielen Lebensmitteln enthalten, unter anderem in Rindfleisch, Huhn, Milchprodukten, Eiern, Fisch und ausgewähltem Obst und Gemüse. L-Glutamin ist weithin als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Reife Papaya oder ein Papain-Ergänzungsmitte l – Papaya enthält Papain, ein Enzym, das für den Abbau von Eiweiß und Kohlenhydraten nützlich ist.

l – Papaya enthält Papain, ein Enzym, das für den Abbau von Eiweiß und Kohlenhydraten nützlich ist. Frische Ananas oder ein Bromelainpräparat – Bromelain ist ein proteolytisches Enzym, das in Ananas enthalten ist und die Verdauung von Proteinen unterstützt.

– Bromelain ist ein proteolytisches Enzym, das in Ananas enthalten ist und die Verdauung von Proteinen unterstützt. Pepsin – Wie Bromelain ist auch Pepsin ein proteolytisches Enzym, das an der Proteinverdauung beteiligt ist.

– Wie Bromelain ist auch Pepsin ein proteolytisches Enzym, das an der Proteinverdauung beteiligt ist. Betain HCI Ergänzung – Betain HCl ist das Hydrochloridsalz von Betain, nicht zu verwechseln mit Betain oder Trimethylglycin (TMG). Wie in einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2020 vermerkt: „… die häufigste Empfehlung für die Verwendung von Betain-HCl-Ergänzungsmitteln wird in der Regel mit Hilfe eines empirischen Tests auf niedrige Magensäure umgesetzt, bei dem steigende Dosen von Betain-HCl während aufeinander folgender Mahlzeiten gegeben werden, bis der Patient ein unangenehmes Gefühl verspürt. Zusammen mit der Verbesserung der Dyspepsiesymptome (oder der Laboranalyse einer verbesserten Proteinverdauung) ist das Ausbleiben von Nebenwirkungen eine empirische Bestätigung dafür, dass die geringe Magensäureproduktion zu einer schlechten Verdauung und/oder dyspeptischen Symptomen beigetragen hat.“

– Betain HCl ist das Hydrochloridsalz von Betain, nicht zu verwechseln mit Betain oder Trimethylglycin (TMG). Wie in einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2020 vermerkt: „… die häufigste Empfehlung für die Verwendung von Betain-HCl-Ergänzungsmitteln wird in der Regel mit Hilfe eines empirischen Tests auf niedrige Magensäure umgesetzt, bei dem steigende Dosen von Betain-HCl während aufeinander folgender Mahlzeiten gegeben werden, bis der Patient ein unangenehmes Gefühl verspürt. Zusammen mit der Verbesserung der Dyspepsiesymptome (oder der Laboranalyse einer verbesserten Proteinverdauung) ist das Ausbleiben von Nebenwirkungen eine empirische Bestätigung dafür, dass die geringe Magensäureproduktion zu einer schlechten Verdauung und/oder dyspeptischen Symptomen beigetragen hat.“ Bitterstoffe – Bitterstoffe werden seit langem in der Kräutermedizin zur Förderung der Verdauung und/oder zur Linderung von Verdauungsbeschwerden verwendet.

– Bitterstoffe werden seit langem in der Kräutermedizin zur Förderung der Verdauung und/oder zur Linderung von Verdauungsbeschwerden verwendet. Schlüpfrige Ulme – Schlüpfrige Ulme umhüllt und beruhigt Mund, Rachen, Magen und Darm und enthält Antioxidantien, die bei entzündlichen Darmerkrankungen helfen können. Da sie die Nervenenden im Magen-Darm-Trakt stimuliert, ist sie nützlich, um die Schleimsekretion zu erhöhen, was eine schützende Wirkung gegen Geschwüre und Übersäuerung hat.

– Schlüpfrige Ulme umhüllt und beruhigt Mund, Rachen, Magen und Darm und enthält Antioxidantien, die bei entzündlichen Darmerkrankungen helfen können. Da sie die Nervenenden im Magen-Darm-Trakt stimuliert, ist sie nützlich, um die Schleimsekretion zu erhöhen, was eine schützende Wirkung gegen Geschwüre und Übersäuerung hat. Vitamin D – Vitamin D ist wichtig für die Gesundheit Ihres Darms. Wenn Ihr Vitamin-D-Spiegel optimiert ist, profitieren Sie von der körpereigenen Produktion von etwa 200 antimikrobiellen Peptiden, die zur Beseitigung von Darminfektionen beitragen.

– Vitamin D ist wichtig für die Gesundheit Ihres Darms. Wenn Ihr Vitamin-D-Spiegel optimiert ist, profitieren Sie von der körpereigenen Produktion von etwa 200 antimikrobiellen Peptiden, die zur Beseitigung von Darminfektionen beitragen. Zink – Ihr Magen braucht Zink, um Magensäure zu produzieren, stellen Sie also sicher, dass Ihr Körper die notwendigen Rohstoffe hat. Die empfohlene Tagesmenge für Erwachsene beträgt 8 bis 11 mg. Zu den zinkreichen Lebensmitteln gehören Austern, Hummer, Rindfleisch, Cashewnüsse, Bohnen und roher Joghurt.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über das Absetzen von PPIs

Wenn Sie derzeit ein PPI einnehmen, empfehle ich Ihnen dringend, mit Ihrem Arzt darüber zu sprechen, wie Sie es absetzen können, da die Hemmung der Magensäure Ihr Risiko für andere, weitaus schwerwiegendere Gesundheitsprobleme erhöhen kann, darunter:

Asthma

Depressionen

Erkrankungen der Gallenblase

Migräne

Makuladegeneration

Osteoporose

Autoimmunerkrankungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zöliakie, jugendlichen Diabetes Typ 1, Morbus Grave (Schilddrüsenüberfunktion), Lupus, Multiple Sklerose (MS), rheumatoide Arthritis und Colitis ulcerosa

Am besten und sichersten ist es, mit Ihrem Arzt zusammenzuarbeiten, um die Dosis zu senken, die Sie einnehmen, und gleichzeitig die folgenden Lebensstiländerungen vorzunehmen:

Vermeiden Sie Reflux-Auslöser und/oder Lebensmittel, die Ihren Magen reizen

Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel und Zucker

Ernähren Sie sich mediterran, mit Schwerpunkt auf Obst, gesunden Fetten, magerem Fleisch, Nüssen und Gemüse. Eine im Journal of the American Medical Association Otolaryngology – Head & Neck Surgery veröffentlichte Studie ergab, dass eine mediterrane Ernährung bei der Behandlung von Säurerefluxsymptomen ebenso wirksam ist wie PPIs.

Füttern Sie Ihren Darm mit nützlichen Bakterien aus traditionell fermentierten Lebensmitteln oder einem hochwertigen probiotischen Präparat

Kauen Sie jeden Bissen gründlich

Sobald Sie die niedrigste Dosis des PPI erreicht haben, können Sie mit einem rezeptfreien H2-Blocker wie Pepcid (Famotidin) beginnen, der von allen verfügbaren Optionen am sichersten zu sein scheint. Setzen Sie den H2-Blocker dann im Laufe der nächsten Wochen schrittweise ab.

Auch andere Medikamente sind dafür bekannt, dass sie die Verdauung verlangsamen und Verstopfung verursachen. Opiate und Anticholinergika zum Beispiel unterdrücken unwillkürliche Muskelbewegungen und hemmen so die Peristaltik. Wenn Ihre Verdauung beeinträchtigt ist und Sie eines dieser Medikamente einnehmen, sollten Sie mit Ihrem Arzt auch über Alternativen zu diesen Medikamenten sprechen.

