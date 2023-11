Der Schleier des Schweigens über überflüssige Todesfälle

Von Sonia Elijah

Auf der ganzen Welt herrscht ein ohrenbetäubendes Schweigen über die überzähligen Todesfälle seitens der Regierungen und der Mainstream-Medien, die noch vor nicht allzu langer Zeit auf die tägliche Todesrate für Covid fixiert waren.

Am 20. Oktober konnte Andrew Bridgen, Abgeordneter für North West Leicestershire und Mitglied der Reclaim Party, im britischen Unterhaus eine 30-minütige vertagte Debatte (20 Ablehnungen später) über die überzähligen Todesfälle erreichen.

Bridgen begann seine Rede unter dem Beifall der vollbesetzten Tribüne, die in krassem Gegensatz zu dem fast leeren Saal unten stand.

Wo waren die Hunderte von Abgeordneten, die normalerweise Schulter an Schulter im Plenarsaal sitzen würden? Offenbar war die Zunahme der Todesfälle in ihrem Wahlkreis an diesem Freitagnachmittag kein dringendes Thema für sie.

Seit Juli 2021 haben wir mehr überzählige Todesfälle zu verzeichnen als im gesamten Jahr 2020. Anders als bei der Pandemie handelt es sich bei diesen Todesfällen jedoch nicht um unverhältnismäßig viele alte Menschen, mit anderen Worten, die überzähligen Todesfälle treffen Menschen in der Blüte ihres Lebens, aber das scheint niemanden zu kümmern. Ich fürchte, die Geschichte wird dieses Haus nicht wohlwollend beurteilen.

Auffallend ist, dass die übermäßige Zahl der Todesfälle in allen Altersgruppen zu verzeichnen ist, worauf Bridgen in seiner Rede hinwies.

Die nachstehende Grafik zeigt die gepoolte wöchentliche Gesamtzahl der Todesfälle für alle Altersgruppen aus 27 teilnehmenden Ländern: Österreich, Belgien, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Deutschland (Berlin), Deutschland (Hessen), Griechenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich (England), Vereinigtes Königreich (Nordirland), Vereinigtes Königreich (Schottland) und Vereinigtes Königreich (Wales).

Im British Medical Journal heißt es: „Die überzähligen Todesfälle werden als Differenz zwischen der aktuellen Zahl der Todesfälle und der Zahl der Todesfälle in einem Basisjahr berechnet, und die überzähligen Todesfälle können je nach Basisjahr und verwendeter Methodik unterschiedlich sein.„

Dieser wichtige Punkt, dass die Überschreitung von der verwendeten Basislinie abhängen kann, wurde von Bridgen angesprochen.

ONS manipuliert erneut die Daten

Bridgen erklärte:

Um zu verstehen, ob es per Definition einen „Überschuss“ gibt, muss man schätzen, wie viele Todesfälle zu erwarten gewesen wären. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die Jahre 2015 bis 2019 als Ausgangsbasis verwendet… Unverzeihlicherweise hat das britische Statistikamt ONS (Office for National Statistics) die Todesfälle im Jahr 2021 in die Berechnung der erwarteten Todesfälle einbezogen – als ob die Todesfälle im Jahr 2021 etwas Normales wären -, denn durch die Übertreibung der erwarteten Todesfälle kann die Zahl der überzähligen Todesfälle minimiert werden.

Warum sollte das ONS das tun wollen?

Mein Anfang 2022 geführtes Interview mit Norman Fenton, Professor für Risikoinformationsmanagement an der Queen Mary, University of London, enthüllte, wie das ONS auch die Daten über Todesfälle bei Covid-19 nach Impfstatus manipuliert hatte.

Fenton war Mitverfasser eines Papiers, in dem der ONS-Bericht analysiert wurde: „Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 nach Impfstatus, England: Todesfälle zwischen dem 2. Januar und dem 24. September 2021„.

Das Papier kommt zu dem Schluss, dass das ONS sich einer „systematischen Fehlkategorisierung des Impfstatus“ schuldig gemacht hat und dass die COVID-19-Impfstoffe die Gesamtmortalität nicht verringert haben, sondern kurz nach der Impfung zu einem echten Anstieg der Gesamtmortalität geführt haben.

Der Rückstau an nicht registrierten Todesfällen

Bridgen wies auch auf ein kritisches Versagen bei der Erfassung von Daten über Todesfälle hin.

„Es werden überhaupt keine Daten über Todesfälle erhoben (geschweige denn veröffentlicht), die zur Untersuchung an den Gerichtsmediziner weitergeleitet werden. Warum ist das so wichtig? Eine Überweisung bedeutet, dass es viele Monate und angesichts des Rückstaus viele Jahre dauern kann, bis ein Todesfall offiziell registriert wird. Dass eine Todesursache untersucht werden muss, ist nur fair. Nicht aber, wenn der Todeszeitpunkt nicht registriert wird. Aufgrund dieses Problems wissen wir auch heute noch nicht, wie viele Menschen im Jahr 2021 gestorben sind. Am größten ist das Problem bei den jüngeren Altersgruppen, bei denen ein höherer Anteil der Todesfälle untersucht wird. Dieses Datenversagen ist inakzeptabel.„

Übermäßige Todesfälle in den jüngeren Altersgruppen

Mein Untersuchungsbericht über die Todesfälle bei Kindern nach dem mRNA-Impfstoff von Pfizer/BioNTech hat ergeben, dass die Zahl der Todesfälle in der Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen zugenommen hat, etwa zu dem Zeitpunkt, als der mRNA-Impfstoff für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen wurde.

Bridgen wies darauf hin, dass sich das ONS im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung einer Entscheidung über die Impfung jüngerer Kinder vor Gericht schockierenderweise weigerte, anonymisierte Einzelheiten (die zugegebenermaßen statistisch signifikant waren) über den in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 beobachteten Anstieg der überzähligen Todesfälle bei jungen männlichen Heranwachsenden anzugeben. Bridgen wies darauf hin, dass möglicherweise noch mehr überzählige Todesfälle zu verzeichnen gewesen wären, wenn die an den Gerichtsmediziner überwiesenen Fälle einbezogen worden wären.

Übermäßige Todesfälle in stark geimpften Ländern beobachtet

Im August 2023 verzeichneten fünfzehn EU-Mitgliedstaaten überhöhte Sterblichkeitsraten. Die höchsten Raten wurden laut Eurostat in Irland (21,1 Prozent), Malta (16,9 Prozent), Portugal (12,7 Prozent) und den Niederlanden (9,4 Prozent) beobachtet. Es sei darauf hingewiesen, dass Portugal im Januar 2023 mit 272,78 Dosen pro 100 Einwohner die höchste COVID-19-Impfrate in Europa aufwies, während in Malta 258,49 Dosen pro 100 Einwohner verabreicht worden waren.

Zunahme von Herzstillständen

Bridgen wies darauf hin, dass Dr. Clare Craig, diagnostische Pathologin und Ko-Vorsitzende von HART, als Erste auf den Anstieg der Anrufe wegen Herzstillstandes nach der Einführung des Impfstoffs im Mai 2021 hingewiesen hat.

Bridgen erklärte:

„Die Daten der Krankenwagen in England liefern einen weiteren Hinweis. Bis zur Einführung des Impfstoffs gab es täglich etwa 2.000 Notrufe für lebensbedrohliche Notfälle. Von da an stiegen sie auf 2.500 pro Tag, und seither sind sie auf diesem Niveau geblieben.“

Quelle: NHS Schlüsselstatistiken: England, Juli 2023

Kategorie 1: Unmittelbare Reaktion auf einen lebensbedrohlichen Zustand, z. B. Herz- oder Atemstillstand.

Die Anomalien der klinischen Studie von Pfizer

Bridgen teilte die Tatsache mit, dass:

Vier Teilnehmer in der Impfstoffgruppe der Pfizer-Studie starben an einem Herzstillstand, während es in der Placebogruppe nur einen gab. Insgesamt gab es in der Impfstoffgruppe bis März 2021 21 Todesfälle, während es in der Placebogruppe 17 waren. Es gab schwerwiegende Anomalien bei der Meldung von Todesfällen in dieser Studie, wobei die Todesfälle in der Impfstoffgruppe wesentlich später gemeldet wurden als die in der Placebogruppe. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf eine erhebliche Verzerrung in einer Studie, die eigentlich als Blindstudie angelegt war. Eine israelische Studie zeigte eindeutig einen Anstieg der kardiologischen Krankenhausaufenthalte bei den 18- bis 39-Jährigen, der mit der Impfung und nicht mit dem Impfstoff korrelierte.

Australien, die perfekte Kontrollgruppe

Bridgen erläuterte, dass es in Australien zum Zeitpunkt der Einführung der Impfstoffe so gut wie keine Rinderpest gab, was das Land zur perfekten Kontrollgruppe macht.

Im Bundesstaat Südaustralien gab es bis Dezember 2021, also vor der Einführung von Omicron, insgesamt nur 1.000 Fälle von Rinderpest in der gesamten Bevölkerung. Welche Auswirkungen hatte die Impfung dort? In der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen gab es in der Vergangenheit etwa 1 300 kardiale Notfälle pro Monat. Mit der Einführung des Impfstoffs bei den unter 50-Jährigen stieg diese Zahl sprunghaft an und erreichte im November 2021 allein in dieser Altersgruppe 2.172 Fälle, was 67 % mehr als üblich war. Insgesamt hatten 17.900 Südaustralier im Jahr 2021 einen kardialen Notfall, verglichen mit 13.250 im Jahr 2018, ein Anstieg um 35 %. Der Impfstoff ist hier eindeutig der Verdächtige Nr. 1, und das kann nicht als Zufall abgetan werden. Die Sterblichkeit in Australien ist seit Anfang 2021 gestiegen, und dieser Anstieg ist auf kardiale Todesfälle zurückzuführen.

Wie die Aufsichtsbehörden versagt haben

Die Aufsichtsbehörden haben auch die Tatsache übersehen, dass der Impfstoff in der Pfizer-Studie für die Studienteilnehmer in einer hochgradig kontrollierten Umgebung hergestellt wurde, ganz im Gegensatz zu dem für die Öffentlichkeit verwendeten Herstellungsverfahren, das auf einer völlig anderen Technologie basierte. Etwas mehr als 200 Teilnehmern wurde das gleiche Produkt verabreicht wie der Öffentlichkeit, aber nicht nur, dass die Daten dieser Personen nie mit denen der Studienteilnehmer in Bezug auf Wirksamkeit und Unbedenklichkeit verglichen wurden, sondern die MHRA hat auch zugegeben, dass sie die Anforderung, diese Daten zu liefern, fallen ließ. Das bedeutet, dass es nie eine Studie zu dem Pfizer-Produkt gab, das tatsächlich an die Öffentlichkeit gebracht wurde, und dass dieses Produkt nicht einmal mit dem Produkt verglichen wurde, das tatsächlich getestet wurde.

Bei der Massenproduktion von Impfstoffen werden Fässer mit Escherichia Coli verwendet, und es besteht die Gefahr einer Kontamination mit der DNA der Bakterien sowie mit den bakteriellen Zellwänden, die gefährliche Reaktionen hervorrufen können. Dies ist keine Theorie; es gibt inzwischen stichhaltige Beweise, die von mehreren Labors in der ganzen Welt wiederholt wurden, dass die mRNA-Impfstoffe mit erheblichen Mengen an DNA kontaminiert waren, die weit über den üblichen zulässigen Werten lagen. Da diese DNA in einem Lipid-Nanopartikelsystem eingeschlossen ist, kann man davon ausgehen, dass selbst die zulässigen Mengen zu hoch gewesen wären. Es ist bekannt, dass diese Lipid-Nanopartikel in jedes Organ des Körpers eindringen können. Abgesehen davon, dass dies möglicherweise einige der beobachteten akuten Nebenwirkungen hervorruft, besteht die ernste Gefahr, dass sich diese fremde bakterielle DNA in die menschliche DNA einfügt. Wird das jemand untersuchen? Nein, das wird man nicht.

Die Rolle der BBC

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die BBC trotz ihrer täglichen Berichterstattung über die Covid-Todesfälle zur Frage der überzähligen Todesfälle völlig schweigt.

In Bezug auf Impfstoffverletzungen hat die BBC eine weitaus proaktivere Rolle übernommen. Der öffentlich-rechtliche Sender hat es auf sich genommen, mit Facebook zusammenzuarbeiten, um die Online-Seiten der Covid-19-Gruppen für Impfschäden zu löschen, indem er darauf aufmerksam machte, dass diese Gruppen Karotten-Emojis verwendeten, um die Zensur von Big Tech zu umgehen.

Viele Zuschauer von Bridgens Rede machten in den sozialen Medien darauf aufmerksam, dass die BBC es sich nicht nehmen ließ, die Debatte mit ihren eigenen Untertiteln zu versehen, um den Aussagen des Abgeordneten zu widersprechen.

Eine Überschrift lautete: Der NHS sagt, dass die im Vereinigten Königreich verwendeten COVID-19-Impfstoffe sicher sind und den besten Schutz davor bieten, ernsthaft an der Krankheit zu erkranken.

Interessant ist, dass Bridgen während seiner Debatte Impfstoffe und Autismus nicht erwähnte, was die BBC jedoch nicht davon abhielt, die folgende Bildunterschrift einzufügen.

Die NHS-Leitlinie besagt, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen, es gibt keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem MMR-Impfstoff und Autismus“.

Es ist anzumerken, dass die BBC die Trusted News Initiative (eine Allianz von Big Tech und den Mainstream-Medien) leitet, die 2019 gegründet wurde, um „Anti-Vax-Fehlinformationen“ in Echtzeit zu bekämpfen. Die Zusammenarbeit mit Facebook bei der Zensur von Berichten über Impfschäden, das Fehlen jeglicher Berichterstattung über überzählige Todesfälle und die kürzlich erfolgte Untertitelung von Bridgens Rede zeigen, wie effektiv die BBC diese Aufgabe erfüllt hat.

Schlussfolgerung

Bridgen schloss die Debatte mit den folgenden Worten: