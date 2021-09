Melbourne will ein Ampelsystem für Geschäfte, das anzeigt, ob jemand ungeimpft, einmal geimpft oder doppelt geimpft ist

Ein umstrittener Plan für die Wiedereröffnung von Melbourne nach der Abriegelung wurde von Impfskeptiker, die dadurch benachteiligt würden, mit Abscheu aufgenommen.

Der Vorschlag sieht vor, eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Melbournes – die Chapel Street in Prahran – für einen Ampelversuch zu nutzen, um festzustellen, wer geimpft ist und wer nicht.

Nach dem von der Chapel Street Precinct Association vorgeschlagenen Plan könnten nur Personen, die zwei Dosen eines Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, die Geschäfte betreten.

Sie würden beim Einchecken einen Code scannen und entweder ein grünes Licht (vollständig geimpft), ein oranges Licht (eine Dosis) oder ein rotes Licht (keine Impfung) erhalten.

Die Geschäftsführerin des Chapel Street Precinct, Chrissie Maus, schlug die Idee Ende August der Regierung von Victoria vor.

Doch seitdem ist sie zur Zielscheibe von Impfskeptiker geworden, die ihre Wut an ihr auslassen.

Auf Instagram schrieb sie, sie sei Gegenstand von „Impfgegnern, die falsch informierten Schlamm schleudern“ gewesen.

In einem Gespräch mit 7.30 am Mittwoch beschrieb sie, wie schlimm die Beschimpfungen geworden sind.

„Ich bin von Hunderten von Impfgegnern regelrecht überrannt worden und habe mehrere Morddrohungen erhalten“, sagte sie.

„Ich hatte so viele Anrufe auf meinem Telefon, E-Mails und private Nachrichten“.

Anfang dieser Woche sprach news.com.au mit Geschäftsinhabern in der Chapel Street – einem einst florierenden Einkaufszentrum, das heute eine Geisterstadt ist, in der morbide Schaufensterpuppen aus den Schaufenstern blicken und Schilder mit der Aufschrift „Wir haben geschlossen“ die Passanten begrüßen.

Entlang der legendären Einkaufsstraße, die sich über vier Kilometer in den innerstädtischen Vororten South Yarra, Prahran, Windsor und St. Kilda erstreckt, haben die Geschäfte ihre Türen geschlossen – einige für immer.

Für Paul Kasteel, einen Geschäftsinhaber, der seit 15 Jahren sein modernes asiatisches Restaurant Miss Kuku betreibt, ist die Stille nur allzu unheimlich.

„Es ist, als würde man uns ausbluten lassen“, so der 48-jährige Kasteel gegenüber news.com.au.

„Wir werden langsam erdrosselt, wir können nicht richtig öffnen und verdienen nicht genug Geld, um unsere Schulden zu bezahlen“.

Carlie Lansdown, die Besitzerin von Soak Bar and Beauty in South Yarra, musste in den letzten 18 Monaten über 100.000 Dollar Miete pro Jahr für einen Salon zahlen, der kaum geöffnet werden konnte.

„Wir bieten alle üblichen Schönheitsdienstleistungen an, ergänzt durch eine voll lizenzierte Bar mit Wein und Cocktails, und vor der Schließung wollten wir gerade einen Kaviar-Service anbieten“, sagte sie.

Die 29-Jährige sagte, sie sei derzeit „am Verbluten“ und es falle ihr an manchen Tagen schwer, das Bett zu verlassen.

Chrissie Maus von der Chapel Street Precinct Association sagt, sie sei von Impfgegnern angegriffen worden.

„Es ist wirklich grauenhaft. Die Regierung von Victoria hat es uns mit dem Mieterleichterungsprogramm extrem schwer gemacht. Der Prozess war nicht so einfach wie im letzten Jahr, und es ist hart, mit diesem Stress umzugehen und sicherzustellen, dass man nicht die volle Miete zahlt, sondern einen Rabatt erhält“, sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass es für ihre 23 Mitarbeiter, von denen viele junge, alleinstehende Frauen sind, besonders „emotional schwer“ war, und sie ist besorgt über die „falschen Nachrichten“, mit denen sie in den sozialen Medien über die Covid-19-Impfstoffe bombardiert werden.

„Sie haben alle Zeit der Welt, um in den sozialen Medien zu sitzen, wo ihnen so viele Verschwörungen vor die Nase gesetzt werden, dass sie Angst haben, sich impfen zu lassen“, sagte sie.

Ob Victoria den Impfstopp aufheben kann, hängt davon ab, wie lange es dauert, bis 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zwei Dosen des Covid-Impfstoffs erhalten haben. Mehr Details in der Quelle.