Mensch/Person – Angeklagter Maskenverweigerer führt Schweizer Gericht vor! (Richter ratlos…)

Der Corona-Betrug ist wohl der massivste Aufwachtrigger der Menschheitsgeschichte. Ironischerweise ist der Corona-Betrug jedoch nur die Spitze der Lügenpyramide. Wer also denkt, dass mit dem Ende der inszenierten Pandemie alles aufgelöst sein wird, sollte sich an dieser Stelle schonmal auf monumentale Enthüllungen vorbereiten. Eine davon ist mindestens so alt wie das römische Recht. Es handelt sich um einen Rechtsbetrug sondergleichen; mit dem Ziel die Menschen zu Personen sprich zu legalen Fiktionen herabzuwürdigen. Rechtlich betrachtet ist eine Person nicht dasselbe wie ein Mensch und das ist der eigentliche Grund, warum sich weltweit Millionen von kritisch denkenden Menschen fragen, wie es überhaupt möglich ist, dass ihnen der Staat unverständliche, ja sogar gemeingefährliche Verhaltensregeln vorschreibt. Diese brisante Frage wurde am 27. Januar anlässlich einer bemerkenswerten Gerichtsverhandlung im Kanton Thurgau exemplarisch beleuchtet. Gemäss dem