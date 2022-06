Michael Hudson: Interview mit der neu gegründeten deutschen Zeitschrift „ViER“ – Die USA haben Deutschland aufgefordert, wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen

„Aus einem Interview mit dem neu gegründeten deutschen Magazin „ViER“, das im August 2022 erscheinen wird.“ ViER (FOUR), steht für die Medien als vierte Gewalt in Checks and Balances.

(1.) Herr Prof. Hudson, Ihr neues Buch „The Destiny of Civilization“ ist jetzt erschienen. Diese Vortragsreihe über Finanzkapitalismus und den Neuen Kalten Krieg gibt einen Überblick über Ihre einzigartige geopolitische Perspektive.

Sie sprechen von einem anhaltenden ideologischen und materiellen Konflikt zwischen finanzialisierten und de-industrialisierten Ländern wie den Vereinigten Staaten und den gemischtwirtschaftlichen Ländern China und Russland. Worum geht es bei diesem Konflikt und warum befindet sich die Welt gerade jetzt an einem einzigartigen „Bruchpunkt“, wie es in Ihrem Buch heißt?

Der heutige globale Bruch spaltet die Welt in zwei unterschiedliche Wirtschaftsphilosophien: Im US/NATO-Westen hat der Finanzkapitalismus die Volkswirtschaften de-industrialisiert und die Produktion auf die eurasische Führung verlagert, vor allem auf China, Indien und andere asiatische Länder in Verbindung mit Russland, das die grundlegenden Rohstoffe und Waffen liefert.

Diese Länder stellen eine grundlegende Erweiterung des industriellen Kapitalismus dar, der sich zum Sozialismus entwickelt, d. h. zu einer gemischten Wirtschaft mit starken staatlichen Infrastrukturinvestitionen zur Bereitstellung von Bildung, Gesundheitsfürsorge, Transport und anderen Grundbedürfnissen, indem sie als öffentliche Versorgungseinrichtungen mit subventionierten oder kostenlosen Dienstleistungen für diese Bedürfnisse behandelt werden.

Im neoliberalen US/NATO-Westen hingegen wird diese Basisinfrastruktur als ein natürliches Monopol privatisiert, das die Mieteinnahmen abschöpft.

Das Ergebnis ist, dass der US/NATO-Westen eine Hochkostenwirtschaft bleibt, in der die Ausgaben für Wohnen, Bildung und medizinische Versorgung zunehmend durch Schulden finanziert werden, so dass immer weniger persönliches und unternehmerisches Einkommen für Investitionen in neue Produktionsmittel (Kapitalbildung) zur Verfügung steht. Dies stellt den westlichen Finanzkapitalismus vor ein existenzielles Problem: Wie kann er den Lebensstandard aufrechterhalten angesichts von Deindustrialisierung, Schuldendeflation und finanzialisierter Rentensuche, die die 99% verarmen lässt, um das eine Prozent zu bereichern?

Das erste Ziel der USA ist es, Europa und Japan davon abzuhalten, eine wohlhabendere Zukunft zu suchen, die in engeren Handels- und Investitionsbeziehungen mit Eurasien und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO, eine hilfreichere Art, über den globalen Bruch der BRICS nachzudenken) liegt. Um Europa und Japan als Satellitenstaaten zu halten, bestehen die US-Diplomaten auf einer neuen wirtschaftlichen Berliner Mauer aus Sanktionen, um den Handel zwischen Ost und West zu blockieren.

Jahrzehntelang hat sich die US-Diplomatie in die europäische und japanische Innenpolitik eingemischt und pro-neoliberale Beamte in die Regierungsführung gesponsert. Diese Beamten haben das Gefühl, dass ihr Schicksal (und auch ihr persönliches politisches Geschick) eng mit der US-Führung verbunden ist. Inzwischen ist die europäische Politik im Wesentlichen zu einer von den Vereinigten Staaten gesteuerten NATO-Politik geworden.

Das Problem ist, wie der globale Süden – Lateinamerika, Afrika und viele asiatische Länder – in der US/NATO-Umlaufbahn gehalten werden kann. Die Sanktionen gegen Russland wirken sich negativ auf die Handelsbilanz dieser Länder aus, da die Preise für Öl, Gas und Lebensmittel (sowie für viele Metalle), die sie importieren müssen, stark ansteigen. In der Zwischenzeit ziehen die steigenden US-Zinssätze finanzielle Ersparnisse und Bankkredite in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Dadurch ist der Wechselkurs des Dollars gestiegen, was es für die Länder der SCO und des Globalen Südens sehr viel schwieriger macht, ihren in diesem Jahr fälligen Schuldendienst in Dollar zu leisten.

Dies zwingt diese Länder zu einer Entscheidung: entweder auf Energie und Nahrungsmittel zu verzichten, um ausländische Gläubiger zu bezahlen – und damit internationale Finanzinteressen über ihr wirtschaftliches Überleben im eigenen Land zu stellen – oder ihre Schulden nicht zu begleichen, wie es in den 1980er Jahren geschah, als Mexiko 1982 bekannt gab, dass es ausländische Anleihegläubiger nicht bezahlen könne.

(2.) Wie sehen Sie den laufenden Krieg/die laufende Militäroperation in der Ukraine? Welche wirtschaftlichen Folgen sehen Sie voraus?

Russland hat die russischsprachige Ostukraine und ihre südliche Schwarzmeerküste gesichert. Die NATO wird weiterhin durch Sabotage und neue, laufende Angriffe, insbesondere durch polnische Kämpfer, „den Bären stechen“.

Die NATO-Länder haben ihre alten und veralteten Waffen in der Ukraine abgeladen und müssen nun immense Summen für die Modernisierung ihrer militärischen Ausrüstung ausgeben. Der Abfluss von Zahlungen an den militärisch-industriellen Komplex der USA wird den Euro und das britische Pfund unter Druck setzen – und das alles zusätzlich zu ihren eigenen steigenden Energie- und Nahrungsmitteldefiziten. Der Euro und das Pfund Sterling bewegen sich also auf die Parität zum US-Dollar zu. Der Euro hat diese Parität schon fast erreicht (etwa 1,07 $). Das bedeutet für Europa eine stark steigende Preisinflation.

Ich lese und höre widersprüchliche Informationen über die neuen Sanktionen. Einige Experten in Ost und West sind der Meinung, dass dies der Volkswirtschaft der Russischen Föderation enormen Schaden zufügen wird. Andere Experten neigen dazu, zu glauben, dass dies nach hinten losgehen oder einen großen Bumerang-Effekt auf die westlichen Länder haben wird.

Die vorrangige Politik der USA besteht darin, China zu bekämpfen, in der Hoffnung, die westlichen uigurischen Gebiete abzutrennen und China in kleinere Staaten aufzuteilen. Dazu ist es notwendig, China die russische Militär- und Rohstoffunterstützung zu entziehen – und es zu gegebener Zeit in eine Reihe kleinerer Staaten aufzuteilen (die westlichen Großstädte, Nordsibirien, eine Südflanke usw.).

Die Sanktionen wurden in der Hoffnung verhängt, die Lebensbedingungen für die Russen so unangenehm zu machen, dass sie auf einen Regimewechsel drängen würden. Der NATO-Angriff in der Ukraine sollte Russland militärisch ausbluten lassen – indem die Leichen der Ukrainer Russlands Vorrat an Kugeln und Bomben aufbrauchen, indem sie ihr Leben geben, nur um russische Waffen zu absorbieren.

Der Effekt war, dass die russische Unterstützung für Putin zunahm – genau das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war. Die Enttäuschung über den Westen wächst, nachdem man gesehen hat, was die Harvard-Boys Russland angetan haben, als die Vereinigten Staaten Jelzin unterstützten, um eine einheimische Kleptokratenklasse zu schaffen, die versuchte, ihre Privatisierungen durch den Verkauf von Anteilen an Öl, Nickel und öffentlichen Versorgungsbetrieben an den Westen „auszucashen“ und dann militärische Angriffe von Georgien und Tschetschenien aus anzustacheln. Es besteht allgemeines Einvernehmen darüber, dass sich Russland langfristig nach Osten statt nach Westen orientiert.

Die Wirkung der US-Sanktionen und des militärischen Widerstands gegen Russland besteht also darin, einen politischen und wirtschaftlichen Eisernen Vorhang zu errichten, der Europa in die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zwingt, während er Russland mit China zusammenführt, anstatt es auseinander zu treiben. Unterdessen drohen die Kosten der europäischen Sanktionen gegen russisches Öl und Lebensmittel – sehr zum Vorteil der US-LNG-Gaslieferanten und Agrarexporteure – eine langfristige europäische Opposition gegen die unipolare globale Strategie der USA zu schaffen. Eine neue „Ami go home“-Bewegung wird sich wahrscheinlich entwickeln.

Aber für Europa ist der Schaden bereits angerichtet, und weder Russland noch China werden wahrscheinlich darauf vertrauen, dass europäische Regierungsvertreter der Bestechung und dem persönlichen Druck durch die Einmischung der USA standhalten können.

Hier in Deutschland höre ich den neuen Wirtschaftsminister, Herrn Robert Habeck von den Grünen, der von der Aktivierung des föderalen „Notfallgases“ spricht und die Emirate um Mittel bittet (dieser „Deal“ scheint bereits gescheitert zu sein, wie die Nachrichten berichten). Wir sehen das Ende von North Stream II und eine große Abhängigkeit Berlins und Brüssels von russischen Ressourcen. Wie wird sich das alles zusammenfügen?

Im Grunde haben die USA Deutschland aufgefordert, wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen und eine Depression, höhere Verbraucherpreise und einen niedrigeren Lebensstandard herbeizuführen. Deutsche Chemieunternehmen haben bereits begonnen, ihre Düngemittelproduktion einzustellen, da Deutschland Handels- und Finanzsanktionen akzeptiert hat, die es daran hindern, russisches Gas zu kaufen (den Rohstoff für die meisten Düngemittel). Und die deutschen Automobilhersteller leiden unter Lieferengpässen.

Diese wirtschaftlichen Engpässe in Europa sind ein enormer Vorteil für die Vereinigten Staaten, die enorme Gewinne mit teurerem Öl machen (das größtenteils von US-Unternehmen kontrolliert wird, gefolgt von britischen und französischen Ölgesellschaften). Dass Europa die Waffen, die es der Ukraine gespendet hat, wieder aufstockt, ist auch ein Segen für den militärisch-industriellen Komplex der USA, dessen Gewinne in die Höhe schnellen.

Aber die Vereinigten Staaten geben diese wirtschaftlichen Gewinne nicht an Europa weiter, das als großer Verlierer dasteht.

Die arabischen Ölproduzenten haben die Forderungen der USA nach niedrigeren Preisen für ihr Öl bereits zurückgewiesen. Sie scheinen von dem NATO-Angriff auf das Stellvertreter-Schlachtfeld Ukraine zu profitieren.

Es ist unwahrscheinlich, dass Deutschland Nord Stream 2 und die Gazprom-Tochtergesellschaften, die mit Deutschland Handel betrieben haben, einfach an Russland zurückgeben kann. Das Vertrauen ist gebrochen. Und Russland hat seit dem Diebstahl von 300 Milliarden Dollar seiner Währungsreserven Angst, Zahlungen von europäischen Banken zu akzeptieren. Europa ist für Russland wirtschaftlich nicht mehr sicher.

Die Frage ist nur, wie schnell Russland die Lieferungen nach Europa ganz einstellen wird.

Es sieht so aus, als ob Europa zu einem Anhängsel der US-Wirtschaft wird, das faktisch die fiskalische Last von Amerikas Kaltem Krieg 2.0 trägt, ohne eine politische Vertretung in den Vereinigten Staaten. Die logische Lösung besteht darin, dass Europa sich den Vereinigten Staaten politisch anschließt und seine Regierungen aufgibt, aber zumindest einige Europäer in den US-Senat und das Repräsentantenhaus bekommt.

(3.) Welche Rolle spielen der a) Neue Kalte Krieg und der b) neoliberale Finanzkapitalismus im aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Nach Ihren jüngsten Recherchen.

Der Krieg zwischen den USA und der NATO in der Ukraine ist die erste Schlacht in einem 20-jährigen Versuch, den Westen des Dollarraums von Eurasien und dem globalen Süden zu isolieren. US-Politiker versprechen, den Krieg in der Ukraine auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, in der Hoffnung, dass dies zu Russlands „neuem Afghanistan“ werden könnte. Aber diese Taktik sieht jetzt so aus, als ob sie zu Amerikas eigenem Afghanistan zu werden droht. Es handelt sich um einen Stellvertreterkrieg, der die Abhängigkeit Europas von den Vereinigten Staaten als Klienteloligarchie mit dem Euro als Satellitenwährung zum Dollar festschreibt.

Die US-Diplomatie hat versucht, Russland auf drei wichtige Arten auszuschalten. Erstens wurde es finanziell isoliert, indem es vom SWIFT-Bankenclearing-System ausgeschlossen wurde. Russland reagierte darauf, indem es nahtlos zum chinesischen Bankenclearing-System überging.

Die zweite Taktik war die Beschlagnahmung russischer Einlagen bei US-Banken und von US-Wertpapieren. Russland reagierte darauf, indem es US-amerikanische und europäische Investitionen in Russland billig aufkaufte, während der Westen sie abstieß.

Die dritte Taktik bestand darin, die NATO-Mitglieder am Handel mit Russland zu hindern. Die Folge war, dass die russischen Importe aus dem Westen zurückgingen, während die Exporte von Öl, Gas und Lebensmitteln in die Höhe schnellten. Das hat den Wechselkurs des Rubels steigen lassen, anstatt ihm zu schaden. Und da die Sanktionen Russlands Importe aus dem Westen blockieren, hat Präsident Putin angekündigt, dass seine Regierung massiv in die Importsubstitution investieren wird. Die Folge wird ein dauerhafter Verlust russischer Märkte für europäische Lieferanten und Exporteure sein.

In der Zwischenzeit bleiben die Trump’schen Zölle gegen europäische Exporte in die Vereinigten Staaten bestehen, so dass die europäische Industrie immer weniger Geschäftsmöglichkeiten hat. Die Europäische Zentralbank kauft vielleicht weiterhin europäische Aktien und Anleihen, um den Reichtum des einen Prozents zu schützen, wird aber eher die Sozialausgaben im Inland kürzen, um die 3 %-Grenze für das Haushaltsdefizit einzuhalten, die sich die Eurozone selbst auferlegt hat.

Mittel- und langfristig richten sich die US/NATO-Sanktionen also hauptsächlich gegen Europa. Und die Europäer scheinen nicht einmal zu erkennen, dass sie die Hauptopfer dieses neuen US-Wirtschaftskriegs um die eigennützige Energie-, Nahrungsmittel- und Finanzdominanz sind.

(4.) In Deutschland ist das gestoppte Energieprojekt Nord Stream II immer noch ein großes politisches Thema. In Ihrem jüngsten Online-Artikel „Der Dollar verschlingt den Euro“ schrieben Sie: „Es ist nun klar, dass die heutige Eskalation des Neuen Kalten Krieges vor über einem Jahr geplant wurde. Amerikas Plan, Nord Stream 2 zu blockieren, war in Wirklichkeit Teil seiner Strategie, Westeuropa („NATO“) daran zu hindern, durch gemeinsamen Handel und Investitionen mit China und Russland Wohlstand zu erlangen.“ Könnten Sie dies unseren Lesern erläutern? Quelle

Was Sie als „Blockierung von Nord Stream 2“ bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine Buy-American-Politik. Die Vereinigten Staaten haben Europa dazu gebracht, nicht auf dem Markt mit den niedrigsten Preisen zu kaufen, sondern das Siebenfache für sein Gas von amerikanischen LGN-Lieferanten zu bezahlen und 5 Milliarden Dollar für den Ausbau der Hafenkapazitäten auszugeben, die erst in einem Jahr zur Verfügung stehen werden.

Damit droht Deutschland und anderen europäischen Ländern, die sich dem Diktat der USA beugen, ein sehr unangenehmes Interregnum. Im Grunde genommen sind die nationalen Parlamente nun der NATO untergeordnet, deren Politik von Washington aus gesteuert wird.

Ein Preis, den Europa zahlen wird, ist, wie oben erwähnt, der sinkende Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar. Die europäischen Investoren werden wahrscheinlich ihre Ersparnisse und Investitionen aus Europa in die Vereinigten Staaten verlagern, um ihre Kapitalgewinne zu maximieren und einfach Kursverluste bei ihren Aktien und Anleihen, gemessen in Dollar, zu vermeiden.

(5.) Herr Prof. Hudson, lassen Sie uns einen Blick auf die weiteren Entwicklungen in Deutschland werfen. Im Mai hat der Deutsche Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet: Der deutsche Gesetzgeber billigte die mögliche Enteignung von Energieunternehmen. Damit könnte die Berliner Regierung Energieunternehmen unter Treuhänderschaft stellen, wenn sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können und die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Laut REUTERS könnte das erneuerte Gesetz – das noch den Bundesrat passieren muss – erstmals zur Anwendung kommen, wenn keine Lösung für die Eigentumsverhältnisse der PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder (Ostdeutschland) gefunden wird, die mehrheitlich dem russischen Staatsunternehmen Rosneft gehört.

Es sieht so aus, als würden Europa und Amerika russische Investitionen in ihren Ländern konfiszieren und die Investitionen der NATO-Länder in Russland verkaufen (oder von Russland konfiszieren lassen). Dies bedeutet eine Abkopplung der russischen Wirtschaft vom Westen und eine engere Verknüpfung mit China – das als nächstes von der NATO sanktioniert werden dürfte, da es zu einer Ostpazifik-Vertragsorganisation wird, die Europa in die Konfrontation im Chinesischen Meer verwickelt.

Es würde mich überraschen, wenn Russland den Verkauf von Öl und Gas an Europa wieder aufnimmt, ohne für das entschädigt zu werden, was Europa (und auch die Vereinigten Staaten) beschlagnahmt haben. Diese Forderung würde dazu beitragen, dass Europa Druck auf die Vereinigten Staaten ausübt, damit diese die 300 Milliarden Dollar an Devisenreserven, die sie sich angeeignet haben, zurückgeben.

Aber selbst nach einer solchen Rückgabe- und Reparationsregelung scheint es unwahrscheinlich, dass der Handel wieder aufgenommen wird. Es hat ein Phasenwechsel stattgefunden, ein Bewusstseinswandel darüber, wie sich die Welt unter den diplomatischen Angriffen der USA auf Verbündete und Gegner gleichermaßen aufspaltet.

Meine Frage wäre: Der Sozialismus ist ein großes Thema in Ihrem neuen Buch. Was halten Sie von den „sozialistischen“ Maßnahmen, die jetzt von einem kapitalistischen Land wie Deutschland ergriffen werden?

Vor einem Jahrhundert ging man davon aus, dass das „Endstadium“ des Industriekapitalismus der Sozialismus sein würde. Es gab viele verschiedene Arten des Sozialismus: Staatssozialismus, Marxscher Sozialismus, christlicher Sozialismus, anarchistischer Sozialismus, libertärer Sozialismus. Aber was nach dem Ersten Weltkrieg kam, war das Gegenteil von Sozialismus. Es war der Finanzkapitalismus und ein militarisierter Finanzkapitalismus.

Der gemeinsame Nenner aller sozialistischen Bewegungen, von der Rechten bis zur Linken des politischen Spektrums, waren höhere staatliche Infrastrukturausgaben. Der Übergang zum Sozialismus wurde (in den Vereinigten Staaten und in Deutschland) vom Industriekapitalismus selbst angeführt, der versuchte, die Lebenshaltungskosten (und damit den Grundlohn) und die Kosten der Geschäftstätigkeit durch staatliche Investitionen in die Basisinfrastruktur zu minimieren, deren Dienstleistungen kostenlos oder zumindest zu subventionierten Preisen angeboten werden sollten.

Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass die Grundversorgung zu einer Gelegenheit für Monopolrenten wird. Das Gegenstück dazu war die Thatcher-neoliberale Doktrin der Privatisierung. Die Regierungen übergaben die öffentlichen Versorgungsbetriebe an private Investoren. Die Unternehmen wurden auf Kredit gekauft, wobei die Gewinne und Zahlungen an das Management um Zinsen und andere finanzielle Belastungen erhöht wurden. Das Ergebnis war, dass das neoliberale Europa und Amerika zu Hochkostenländern wurden, die bei den Produktionspreisen nicht mit Ländern konkurrieren können, die anstelle des finanzialisierten Neoliberalismus sozialistische Politiken verfolgen.

Dieser Gegensatz in den Wirtschaftssystemen ist der Schlüssel zum Verständnis des heutigen globalen Bruchs der Welt.

(6.) Besonders das russische Öl und Gas stehen derzeit im Mittelpunkt. Moskau verlangt ausschließlich Zahlungen in Rubel und erweitert sein Abnehmerfeld, indem es es mit China, Indien oder Saudi-Arabien füllt. Aber es scheint, dass westliche Käufer immer noch in Euro oder US-Dollar zahlen können. Was halten Sie von diesem anhaltenden Krieg um Ressourcen? Der Rubel scheint ein Gewinner zu sein.

Der Rubel steigt auf jeden Fall an. Aber das macht Russland nicht zum „Gewinner“, wenn seine Wirtschaft durch die Sanktionen gestört wird, die seine eigenen Importe blockieren, die es für das reibungslose Funktionieren seiner Lieferketten braucht.

Russland wird am Ende der Gewinner sein, wenn es in der Lage ist, ein industrielles Importsubstitutionsprogramm auf die Beine zu stellen und die öffentliche Infrastruktur wieder aufzubauen, um das zu ersetzen, was in den 1990er Jahren unter amerikanischer Regie von den Harvard Boys privatisiert worden ist.

Sehen wir das Ende des Petrodollars und den Aufstieg einer neuen Finanzarchitektur im Osten, begleitet von einer Stärkung der BRICS und der Shanghai Cooperation Organization (SCO)?

Es wird weiterhin Petrodollars geben, aber auch eine Vielzahl von Währungsblöcken, da die Welt ihre internationalen Handels- und Investitionsvereinbarungen entdollarisiert. Ende Mai erklärte Außenminister Lawrow, dass Saudi-Arabien und Argentinien den BRICS beitreten wollen. Wie Pepe Escobar kürzlich feststellte, könnte BRICS+ um den MERCOSUR und die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC) erweitert werden

Diese Vereinbarungen werden wahrscheinlich eine nicht-amerikanische Alternative zum IWF erfordern, um Kredite zu schaffen und ein Vehikel für offizielle Devisenreserven für die Nicht-NATO-Länder zu bieten. Der IWF wird weiterhin überleben, um den Satellitenländern der USA Sparmaßnahmen aufzuerlegen, während er die Kapitalflucht aus den Ländern des Globalen Südens subventioniert und SZR zur Finanzierung der US-Militärausgaben im Ausland schafft.

Der Sommer 2022 wird ein Prüfstein sein, da die Länder des Globalen Südens aufgrund der steigenden Öl- und Nahrungsmitteldefizite und der höheren Kosten für die inländische Währung, die sie für ihre Auslandsschulden aufbringen müssen, unter einer Zahlungsbilanzkrise leiden. Der IWF könnte ihnen neue SZR anbieten, damit sie US-Dollar-Anleihegläubiger bezahlen können, um die Illusion der Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Aber die SOZ-Länder können Öl und Nahrungsmittel anbieten – WENN die Länder zusichern, dass sie die Kredite zurückzahlen, indem sie ihre Dollar-Schulden gegenüber dem Westen zurückweisen.

Diese Finanzdiplomatie verspricht, „interessante Zeiten“ einzuleiten.

(7.) In Ihrem jüngsten Interview mit Michael Welch („Accidental Crisis?“) haben Sie eine spezifische Analyse zu den aktuellen Ereignissen in der Ukraine/Russland:

„Der Krieg richtet sich nicht gegen Russland. Der Krieg ist nicht gegen die Ukraine. Der Krieg richtet sich gegen Europa und Deutschland.“ Könnten Sie das bitte näher erläutern? Quelle

Wie ich oben erklärt habe, binden die US-amerikanischen Handels- und Finanzsanktionen Deutschland an die Abhängigkeit von US-Exporten von Flüssigerdgas und den Kauf von US-Militärwaffen, um die NATO de facto zu einer europäischen Regierungsbehörde auszubauen.

Damit werden alle europäischen Hoffnungen auf gegenseitige Handels- und Investitionsgewinne mit Russland zunichte gemacht. Es wird in seinen neuen Handels- und Investitionsbeziehungen mit den zunehmend protektionistischen und nationalistischen Vereinigten Staaten zum (sehr) untergeordneten Partner gemacht.

(8.) Das wahre Problem für die Vereinigten Staaten scheint folgendes zu sein: „Die einzige Möglichkeit, den Wohlstand zu erhalten, wenn man ihn nicht im eigenen Land schaffen kann, ist, ihn aus dem Ausland zu holen.“ Was ist die Strategie Washingtons dabei?

In meinem Buch Superimperialismus habe ich erklärt, wie in den letzten 50 Jahren, seit die Vereinigten Staaten im August 1971 den Goldstandard aufgegeben haben, der US-Schatzwechselstandard den Vereinigten Staaten einen Freifahrtschein auf Kosten des Auslands verschafft hat. Ausländische Zentralbanken haben ihren aus dem US-Zahlungsbilanzdefizit resultierenden Dollar-Zufluss in Kredite an das US-Finanzministerium umgewandelt – das heißt, sie haben US-Schatzpapiere gekauft, um ihre Ersparnisse zu halten. Diese Regelung hat es den Vereinigten Staaten ermöglicht, ausländische Militärausgaben für ihre fast 800 Militärstützpunkte in ganz Eurasien zu tätigen, ohne den Dollar abwerten oder ihre eigenen Bürger besteuern zu müssen. Die Kosten wurden von den Ländern getragen, deren Zentralbanken ihre Dollarkredite an das US-Finanzministerium aufgestockt haben.

Aber jetzt, da es für Länder unsicher geworden ist, auf Dollar lautende US-Bankeinlagen, Staatsanleihen oder Investitionen zu halten, wenn sie „drohen“, ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen, oder wenn ihre Politik von der abweicht, die von US-Diplomaten diktiert wird, wie kann Amerika da weiterhin einen Freifahrtschein bekommen?

Wie kann es Grundstoffe aus Russland importieren, um Teile seiner industriellen und wirtschaftlichen Versorgungskette zu füllen, die durch die Sanktionen unterbrochen werden?

Das ist die Herausforderung für die US-Außenpolitik. Auf die eine oder andere Weise zielt sie darauf ab, Europa zu besteuern und andere Länder zu Wirtschaftssatelliten zu machen. Die Ausbeutung mag nicht so offenkundig sein wie der Zugriff der USA auf die offiziellen Reserven Venezuelas, Afghanistans und Russlands. Wahrscheinlich geht es darum, die ausländische Selbstversorgung zu untergraben, um andere Länder in wirtschaftliche Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu zwingen, so dass die USA diesen Ländern mit störenden Sanktionen drohen können, wenn sie versuchen, ihre eigenen nationalen Interessen über das zu stellen, was die US-Diplomaten von ihnen verlangen.

(9.) Wie wird sich all dies auf die Zahlungsbilanz Westeuropas (Deutschland / Frankreich / Italien) und damit auf den Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar auswirken? Und warum ist die Europäische Union Ihrer Meinung nach auf dem Weg, ein neues „Panama, Puerto Rico und Liberia“ zu werden?

Der Euro ist bereits eine Satellitenwährung der Vereinigten Staaten. Seine Mitgliedsländer können keine Haushaltsdefizite machen, um die kommende inflationäre Depression zu bewältigen, die aus den von den USA geförderten Sanktionen und dem daraus resultierenden globalen Zusammenbruch resultiert.

Der Schlüssel liegt in der militärischen Abhängigkeit. Dies ist die „Kostenteilung“ für den von den USA gesponserten Kalten Krieg 2.0. Diese Kostenteilung hat die US-Diplomaten zu der Einsicht gebracht, dass sie die europäische Innenpolitik kontrollieren müssen, um zu verhindern, dass die Bevölkerung und die Unternehmen in ihrem eigenen Interesse handeln. Ihr wirtschaftlicher Druck ist ein „Kollateralschaden“ des heutigen Neuen Kalten Krieges.

(10.) Eine Philosophin aus der Schweiz schrieb Mitte März einen kritischen Essay für die sozialistische Zeitung „Neues Deutschland“, ein ehemaliges Nachrichtenorgan der DDR-Regierung. Frau Tove Soiland kritisierte die internationale Linke für ihr derzeitiges Verhalten in Bezug auf die Ukraine-Krise und die Verwaltung von Covid. Sie sagt, die Linke sei zu sehr für eine autoritäre Regierung/einen autoritären Staat und kopiere damit die Methoden der traditionellen rechten Parteien. Teilen Sie diese Ansicht? Oder ist sie zu hart?

Wie würden Sie diese Frage beantworten, vor allem im Hinblick auf die These in Ihrem neuen Buch: „… der alternative Weg ist ein weitgehend gemischtwirtschaftlicher Industriekapitalismus, der zum Sozialismus führt …“. Quelle

Die „mächtigen Wurlitzer“ des Außenministeriums und der CIA haben sich darauf konzentriert, die Kontrolle über die europäischen sozialdemokratischen und Arbeiterparteien zu erlangen, in der Erwartung, dass die große Bedrohung für den US-zentrierten Finanzkapitalismus der Sozialismus sein wird. Das gilt auch für die „grünen“ Parteien, und zwar bis zu dem Punkt, an dem sich ihr vorgetäuschter Widerstand gegen die globale Erwärmung angesichts der enormen CO2-Belastung und Umweltverschmutzung durch die militärische Kriegsführung der NATO in der Ukraine und die damit verbundenen Luftwaffen- und Marineübungen als heuchlerisch erweist. Man kann nicht gleichzeitig für die Umwelt und für den Krieg sein!

Dadurch sind die rechtsnationalen Parteien weniger von der politischen Einmischung der USA beeinflusst worden. Von dort kommt die Opposition gegen die NATO, wie in Frankreich und Ungarn.

Und in den Vereinigten Staaten selbst stimmten nur die Republikaner gegen den neuen Beitrag von 30 Milliarden Dollar zu den Militärausgaben gegen Russland. Die gesamte „linke“ „Riege“ der Demokratischen Partei stimmte für die Kriegsausgaben.

Die sozialdemokratischen Parteien sind im Grunde bürgerliche Parteien, deren Anhänger hoffen, in die Rentierklasse aufzusteigen oder zumindest Aktien- und Anleiheinvestoren in Miniaturformat zu werden. Das Ergebnis ist, dass der Neoliberalismus in Großbritannien von Tony Blair und seinen Amtskollegen in anderen Ländern angeführt wurde. Ich erörtere diese politische Ausrichtung in The Destiny of Civilization (Das Schicksal der Zivilisation).

US-Propagandisten bezeichnen Regierungen, die natürliche Monopole als öffentliche Versorgungsbetriebe erhalten, als „autokratisch“. Demokratisch“ zu sein bedeutet, US-Firmen die Kontrolle über diese Monopole zu überlassen und „frei“ von staatlicher Regulierung und Besteuerung des Finanzkapitals zu sein. So sind „links“ und „rechts“, „Demokratie“ und „Autokratie“ zu einem Orwellschen Doppelwortschatz geworden, der von Amerikas Oligarchie (die sie als „Demokratie“ euphemisiert) gefördert wird.

(11.) Könnte der Krieg in der Ukraine ein Meilenstein sein, der eine neue geopolitische Landkarte in der Welt aufzeigt? Oder ist die neoliberale Neue Weltordnung auf dem Vormarsch? Wie sehen Sie das?

Wie ich in Ihrer Frage Nr. 1 erklärt habe, wird die Welt in zwei Teile geteilt. Es handelt sich nicht nur um einen nationalen Konflikt zwischen dem Westen und dem Osten, sondern um einen Konflikt der Wirtschaftssysteme: Raubtierfinanzkapitalismus gegen Industriesozialismus mit dem Ziel der Selbstversorgung Eurasiens und der SOZ.

Die blockfreien Länder waren in den 1970er Jahren nicht in der Lage, einen „Alleingang“ zu wagen, weil ihnen die kritische Masse fehlte, um ihre eigenen Nahrungsmittel, Energie und Rohstoffe zu produzieren. Aber jetzt, da die Vereinigten Staaten ihre eigene Wirtschaft deindustrialisiert und ihre Produktion nach Asien ausgelagert haben, haben diese Länder die Möglichkeit, nicht in der Abhängigkeit von der US-Dollardiplomatie zu bleiben.