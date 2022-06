Naomi Wolf: Die COVID-Impfung führt zu einer Überzahl von Todesfällen bei Neugeborenen und Ungeborenen

Die feministische Schriftstellerin Naomi Wolf hat eine deutliche Warnung vor den beabsichtigten oder unbeabsichtigten Auswirkungen der experimentellen mRNA COVID-19-Impfung ausgesprochen: Laut Wolf verursachen sie ein großflächiges „Babysterben“, das einem „Genozid“ gleichkommt.

Als prominente Persönlichkeit, die sich weder dem Lager der Lebensbefürworter noch dem der Abtreibungsbefürworter zuordnen lässt, löste Wolf eine Kontroverse aus, als sie zugab, dass Abtreibung zwar ein „Übel“, aber ein „notwendiges Übel“ sei.

In der Frage der COVID-19-Sperren und Jab-Mandate hat sich Wolf jedoch entschieden auf die Seite der Gegner geschlagen.

In einem Substack-Beitrag vom 29. Mai wies die prominente feministische Autorin und Journalistin der dritten Welle – die letztes Jahr von Twitter suspendiert wurde, nachdem sie Alarm über Störungen des Menstruationszyklus im Zusammenhang mit den Coronavirus-Injektionen geschlagen hatte – auf eine laufende Analyse eines Forscherteams hin, das aktiv die 55.000 Pfizer-Dokumente durchkämmt, die von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) nach einem Gerichtsbeschluss freigegeben wurden. Zuvor hatte die FDA 75 Jahre für die vollständige Freigabe der wichtigen Dokumente gefordert.

Dr. Naomi Wolf is sounding the alarm as best she can.https://t.co/8fyt3OtnQh — Stephanie Seneff (@stephanieseneff) May 31, 2022

Wolf zufolge dienen die 3.000 „hochqualifizierten Ärzte, Krankenschwestern, Biostatistiker“ und „medizinischen Betrugsermittler“, die mit Steven Bannons War Room und dem von Wolf mitbegründeten Medienunternehmen Daily Clout verbunden sind, „der Menschheit, indem sie diese Dokumente durchlesen und sie in Laiensprache erklären“.

Nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass Pfizer und die FDA laut den Dokumenten wussten, dass die COVID-19-Impfungen sowohl Infektionen nicht verhinderten als auch zu einer Vielzahl von Nebenwirkungen (darunter 1.223 Todesfälle) beitrugen, konzentrierte sich Wolf auf die Auswirkungen, die die Injektionen auf schwangere und stillende Mütter und ihre Babys gehabt zu haben scheinen.



„Die MRNA-Impfstoffe zielen, ob absichtlich oder nicht, auf die Fortpflanzung selbst ab.



Nach Wolfs Lesart der Analyse waren sich die FDA und Pfizer bewusst, dass die mRNA, das Spike-Protein und die Lipid-Nanopartikel, die in den experimentellen COVID-Injektionen enthalten waren, „nicht an der Injektionsstelle im Deltamuskel blieben“, sondern in den Blutkreislauf gelangten – und bei Frauen in die Eierstöcke.

„Es kann sich tatsächlich um einen zufälligen Genozid handeln“, sagte Wolf. „Die Fortpflanzung selbst ist das Ziel der mRNA-Impfstoffe, ob absichtlich oder nicht.

„Und wenn man weiß, dass die Fortpflanzung geschädigt wird, und Babys und Föten geschädigt werden, und man weiß, dass dies in großem Umfang geschieht, was jeder bei Pfizer und bei der FDA, der diese Dokumente gelesen hat, wusste – und wenn man nicht aufhört – wird das dann nicht letztendlich zu einem Völkermord?“, sagte sie.





Spontanabtreibung, Tod des Neugeborenen, intrauteriner Tod nach den Impfungen

Obwohl schwangere Frauen ausdrücklich von Pfizers klinischen Studien zu den COVID-Impfstoffen ausgeschlossen waren (was zu Skepsis hinsichtlich der Gültigkeit der Behauptungen führte, dass die Medikamente für schwangere Mütter zuverlässig sicher und wirksam sein könnten), wies Wolf darauf hin, dass 270 Frauen während der Studie schwanger wurden, wie in den Dokumenten selbst vermerkt.

LifeSiteNews hat über die von der FDA veröffentlichten Daten zu den schwangerschaftsbezogenen COVID-Impfungen berichtet und dabei festgestellt, dass 238 der 270 schwangeren Frauen keine Angaben zum Ausgang ihrer Schwangerschaft nach der Impfung gemacht haben.

Von den 32 Frauen, die über den Ausgang der Schwangerschaft berichteten, verloren 27 ihr Kind durch einen Spontanabort (23), eine Frühgeburt mit Tod des Neugeborenen (2) oder einen Spontanabort mit intrauterinem Tod (2).

Unterdrückte Laktation, Unfähigkeit, Milch zu produzieren

In ihrem Substack-Beitrag wies Wolf auch auf Hinweise in den Dokumenten hin, dass „einige geimpfte Mütter eine unterdrückte Laktation hatten oder überhaupt keine Milch produzieren konnten“, wenn sie versuchten, ihre Neugeborenen zu stillen. Bei anderen kam es zu einer Verfärbung der Milch, wobei eine geimpfte Mutter angab, ihre Muttermilch sei blau-grün.

Eine von Wolf zitierte Vorabdruckstudie fand „vernachlässigbare Mengen“ von Petroleum (PEG) aus den Impfstoffen in der Muttermilch geimpfter Frauen, räumte aber ein, dass größere Studien erforderlich wären, um das Risiko für gestillte Säuglinge vollständig zu verstehen.

The NIH database has a preprint study making the case that there are negligible amounts of PEG in the breast milk of vaccinated women. [https://t.co/qG0efnXzT5] — Murray Rothbard (@MurraySuggests) June 2, 2022

„Da in der kurzen Zeitspanne der winzigen Studie keine Babys starben, kam die Studie zu dem Schluss, dass stillende Babys nicht wirklich unter den Auswirkungen der geimpften Mütter litten“, so Wolf. „Aber die Studie verfolgte diese armen Babys mit ihrer anerkannten Schlaflosigkeit und ihren bestätigten Magen-Darm-Beschwerden nicht, um zu sehen, ob sie tatsächlich ‚gediehen‘ – an Gewicht zulegten und sich normal entwickelten.“

„Auf der Grundlage solch fehlerhafter wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde den Frauen versichert, dass die Impfstoffe für sie und ihre stillenden Babys ’sicher und wirksam‘ seien“, sagte sie.

Der Mangel an Babynahrung und der Vorstoß für gentechnisch verändertes „BioMilq“

Dieselbe FDA, die es versäumt hat, mögliche Schäden für Babys durch die mRNA-Impfungen zu erkennen, stand auch hinter der katastrophalen Schließung der Abbot-Babynahrungsfabrik in Michigan in diesem Frühjahr, so Wolf.

Der Mangel an Säuglingsnahrung, der mit offensichtlichen Stillproblemen bei geimpften Müttern zusammenfällt, veranlasste Wolf, ihre Aufmerksamkeit auf diejenigen zu richten, die von der Krise profitieren.

Prominente Eliten wie Bill Gates, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg haben kürzlich „in ein Startup namens ‚BioMilq‘ investiert, das im Labor gezüchtete Muttermilch aus Brustzellen produziert“, so Wolf.

BABY FORMULA CRISIS -who would have thought it turns out that Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson, Mark Zuckerberg have all invested in a startup called "BioMilq” — which produces lab grown breast milk from mammary cells. [https://t.co/dHYlVXskZJ @circleofmamas @FatEmperor — SavageRose (@HarveytheSavage) June 1, 2022

In Berichten über dieses Startup wird diese Frankenstein-ähnliche Sprache verwendet, als ob dies normal wäre“, sagte sie und zitierte einen CNN-Artikel, in dem erklärt wird, dass „das BIOMILQ-Team sein Produkt aus Zellen herstellt, die aus menschlichem Brustgewebe und Milch stammen, die von Frauen aus der lokalen Gemeinschaft gespendet wurden, die dafür einen Target-Geschenkgutschein erhalten.“

Und jetzt sterben die Babys

Wolf führt in ihrem Bericht vom 29. Mai weiter aus, dass Studien aus Kanada, Schottland und Israel darauf hindeuten, dass Babys in stark geimpften Ländern während und nach dem Jahr 2021 überproportional häufig sterben und dass Neugeborene mit geimpften Müttern im Vergleich zu ungeimpften Müttern überproportional häufig sterben“.

Die schottischen Behörden leiteten eine Untersuchung ein, nachdem sie einen „abnormalen Anstieg“ der Todesfälle bei Neugeborenen nach der Einführung der Impfungen festgestellt hatten, und zwar eine fast doppelt so hohe Rate wie im Ausgangszustand. Es ist unklar, wie viele der Mütter der Säuglinge vollständig geimpft waren.

Josh Guetzkow, Dozent an der Hebräischen Universität Jerusalem, berichtete, dass Daten des RamBam-Krankenhauses in Haifa, Israel, zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Totgeburt, eines Schwangerschaftsabbruchs oder einer Fehlgeburt bei geimpften Frauen um 1,36 höher ist. Laut Guetzkow traten bei geimpften Frauen 34 % mehr Spontanaborte und Totgeburten auf als bei ungeimpften Frauen.

In Kanada erzählte Dr. Daniel Nagase, ein Arzt aus Alberta, der sein Krankenhaus verlassen musste, weil er drei COVID-Patienten (die alle lebend aus dem Krankenhaus entlassen wurden) mit Ivermectin behandelt hatte, einem Reporter, dass er zwischen Januar und Juli 2021 über 86 Totgeburten in Waterloo, Ontario, informiert worden war.

„Normalerweise sind es nur fünf oder sechs Totgeburten pro Jahr. Das heißt, eine Totgeburt alle zwei Monate ist die übliche Rate“, sagte er. „Plötzlich 86 Totgeburten in sechs Monaten zu haben, ist also höchst ungewöhnlich. Aber die wichtigste Bestätigung, die wir aus dem Bericht aus Waterloo, Ontario, haben, ist, dass alle [Mütter der] 86 Totgeburten vollständig geimpft waren.

Nagases Behauptung wurde von Faktenprüfern und Krankenhausbehörden angefochten, die angeben, dass es im letzten Steuerjahr nur 12 Totgeburten gab. Bezeichnenderweise erstreckte sich das letzte Steuerjahr jedoch von April bis August, also in einem anderen Zeitraum als dem von Nagase genannten.



„Was sollen wir mit all dem tun?

Wolf ist nicht der Einzige, der davor warnt, dass die COVID-Impfung schwerwiegende Folgen für schwangere Frauen und ihre Babys haben könnte.

Während einer „Stop the Shot“-Konferenz, die letztes Jahr von LifeSiteNews übertragen wurde, erklärte der Spezialist für mütterlich-fötale Medizin, Dr. Richard Blumrick, dass die mit mRNA entwickelten Impfstoffe möglicherweise die Plazentaschranke überwinden können, wodurch die Empfängerinnen des Impfstoffs dem Risiko von Fruchtbarkeitskomplikationen ausgesetzt sind.

Auch Dr. Roger Hodkinson, CEO von Western Medical Assessments, äußerte sich zu den Auswirkungen der experimentellen Impfungen und erklärte, dass die weitere Einführung der Impfungen für schwangere Frauen „völlig verrückt“ sei.

„Ich bin zutiefst verärgert über die Risiken, denen wir schwangere Frauen und jüngere Frauen, die vielleicht in Zukunft schwanger werden wollen, und ihre Ehemänner aussetzen“, sagte er.



Für Wolf haben die Beweise, die das Team von War Room und Daily Clout in den Pfizer-Dokumenten aufgedeckt hat, dazu geführt, dass sie glaubt, dass Pfizer, die FDA und Mitglieder des Weltwirtschaftsforums (WEF) „den wunderbaren weiblichen Körper ins Visier nehmen, mit seiner Fähigkeit, Leben zu empfangen, auszutragen, zu gebären und zu nähren.“